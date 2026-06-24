Laura, Leti, Elia... La PAU 2026 tiene rostro de mujer: 16 de los 22 'números 1' de la Selectividad de cada región son alumnas

Los alumnos de Cataluña han conocido este martes sus calificaciones de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026. Han sido los últimos estudiantes de España en saber sus notas y con ellos se cierra el ciclo de este año –convocatoria extraordinaria mediante–.

La número 1 catalana, en este sentido, ha sido Laura Tallada, alumna del Institut Pera Alsius i Torrent de Banyoles, de Gerona. Su 9,9 –sobre 10– le ha servido para ser la alumna con la mejor calificación de su comunidad autónoma.

Un triunfo que le ha hecho entrar directamente en el Olimpo de los alumnos con las mejores notas de la PAU en 2026. Este año, no obstante, la Selectividad en España ha adquirido rostro de mujer, ya que 16 de los 22 mejores expedientes de cada una de las 17 comunidades autónomas son alumnas.

Su nombre, de esta forma, se suma al de las exitosas Leticia Fernández, Blanca Gaya o Elia Ortega, las estudiantes con la mejor nota en las PAU de Andalucía, Aragón y Navarra, respectivamente.

EL ESPAÑOL, a continuación, recoge la historia de las 16 números 1 de la Selectividad de cada comunidad. Las únicas autonomías en las que la mejor nota la ha firmado un hombre son Castilla-La Mancha, Comunidad Valencia y Galicia.

Pese a ello, ha habido otras dos, Canarias y Extremadura, en las que ha habido empate en la máxima nota y en donde también ha habido representación masculina. En Baleares se desconocen. Sea como fuere, 16 de los 22 mejores expedientes de cada región pertenecen a mujeres.

Andalucía

Leticia Fernández, la estudiante que ha obtenido la mejor nota de la PAU 2026 en Andalucía. Cedida

Para la joven marbellí Leticia Fernández Bautista, el 11 de junio de 2026 quedó grabado para siempre en su memoria. Esta estudiante de 18 años ha conseguido la mejor nota de Andalucía: un 13,98 sobre 14.

Leticia ha conseguido la nota máxima en todas las asignaturas. "Estudiaba cuatro o cinco horas diarias, y en las últimas tres semanas antes de los exámenes muchísimo más". Solo ha tenido "un fallito por los nervios" que la ha dejado rozando el 14, ha sacado un 9,90 en Física.

Su futuro académico lo tiene claro desde hace tiempo. El próximo curso comenzará el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Granada.

Aragón

Blanca Gaya, la estudiante que ha obtenido la mejor nota de la PAU 2026 en Aragón. Cedida

Blanca Gaya es la estudiante zaragozana que ha obtenido la mejor nota de la PAU en Aragón. Su nota casi roza la perfección: un 13,954 sobre 14.

Gracias a su esfuerzo y talento, cumplirá su sueño: estudiar Filosofía e Historia en la Universidad Autónoma de Madrid.

"Me apasionan ambas ramas de las Humanidades. Las dos las considero cruciales para comprender al ser humano y la vida en la actualidad", ha explicado la joven a este medio.

Asturias

Adriana Santoro, alumna con la mejor nota de la PAU 2026 en Asturias. Cedida

Adriana Santoro, alumna del Colegio Internacional Meres, logró la nota más alta en la PAU 2026 en Asturias: un 14 sobre 14. La perfección.

Y, ahora, su futuro académico está decidido: Derecho y Business Analytics. Una vocación heredada de su madre. "Ella estudió Derecho y habla de su carrera con tanta pasión que desde pequeña me la ha contagiado", cuenta la joven a este periódico. "Y como me encantan las mates, este doble grado siempre ha sido mi primera opción”.

Canarias

Catalina Pimentel, alumna del CEIPS San Antonio María Claret de Gran Canaria, ha sido una de las tres estudiantes canarias que ha alcanzado la máxima calificación en la fase general de la PAU -un 10 sobre 10- lo que le ha permitido cerrar la Selectividad con un 13,36 sobre 14.

Catalina Pimentel, la estudiante canaria que ha alcanzado la nota más alta en la PAU 2026 de Canarias. Cedida

Tras dos años de intenso trabajo, reconoce a EL ESPAÑOL que afronta este momento con satisfacción, que ha sido "un proceso complicado", pero que ahora se siente "muy contenta" con el resultado obtenido".

Su futuro académico apunta más allá de las fronteras españolas. Catalina quiere estudiar Ingeniería de Energías Renovables en Dinamarca, un destino que encaja con su interés por la innovación y la transición energética.

La máxima nota de la fase general también ha sido alcanzada por Laura Falcón, del IES Politécnico de Las Palmas, y Rafael Estupiñán, del IES Playa de Arinaga.

Cantabria

Con un 13,915 sobre 14, Genoveva Gómez ha sido la estudiante con la mejor calificación de la PAU cántabra. Educada en el colegio Castroverde de Santander, la joven ahora valora estudiar algún grado en Ingeniería.

Castilla y León

Zhi Shan He Wu, la estudiante con la nota más alta en la PAU 2026 de Castilla y León. Cedida

Zhi Shan He Wu, la alumna del IES Claudio Moyano de Zamora, ha obtenido la mejor calificación de Castilla y León.

Con un 9,975, la estudiante zamorana, hija de padres chinos, ha rozado la perfección en la Selectividad y ahora podrá estudiar lo que desee. Nacida hace 17 años, la joven ha confesado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que quiere estudiar Ingeniería Biomédica.

Dice que la preparación de la PAU "ha sido dura", pero ha valido tanto la pena que ahora se ha alzado con el mayor de los éxitos: sacar un 13,905 si se tienen en cuenta tanto la fase de acceso –sobre 10– como la fase específica –sobre 4–.

Cataluña

Laura Tallada, la estudiante con la mejor nota de la PAU en Cataluña.

Laura Tallada, alumna del Institut Pera Alsius i Torrent de Banyole, ha sido la última estudiante en conocer su calificación. Con un 9,9, la estudiante se ha hecho con la mejor nota de Cataluña. Tras concluir el Bachillerato de Humanidades, la joven ha confesado que tiene en mente seguir por ese camino.

Extremadura

Irene Molina, Hugo Castilla, Laura Falcón y Olivia Mosquera, cuatro de los cinco estudiantes extremeños con un 14 en la PAU 2026, E.E.

Extremadura ha sido una de las comunidades con más excelencia académica en esta PAU 2026. Cinco estudiantes han logrado la nota máxima posible, un 14 sobre 14.

Una de ellas es Irene Molina, alumna del IES Cuatro Caminos de Don Benito, que aunque todavía no ha decidido qué carrera estudiará, tiene claro que su futuro pasa por las Humanidades. "Desde pequeña me han gustado los libros y la historia", explica a EL ESPAÑOL. Por ello, se plantea cursar Historia, Filología Clásica o incluso un doble grado que combine ambas disciplinas en Madrid.

Hugo Castilla, del IES Norba Caesarina de Cáceres, estudiará Ingeniería Informática en la Escuela Politécnica de Cáceres. Aunque aún no tiene claro su futuro profesional, asegura que le atraen especialmente "ámbitos como el diseño de motores gráficos o las aplicaciones tecnológicas vinculadas al mundo financiero".

Por su parte, Laura Prieto, del IES San José de Villanueva de la Serena, tiene claro que se decantará por Farmacia en Sevilla. "Me gusta mucho la Química y la Biología y creo que es una carrera muy completa", ha explicado la joven a este medio.

Olivia Mosquera, del IES Donoso Cortés de Don Benito, estudiará Medicina, una vocación que, según explica a EL ESPAÑOL, siempre ha tenido clara gracias a la influencia de su hermana y otros familiares médicos. Ha compaginado el Bachillerato con el Grado Profesional de Música en la especialidad de violín, una exigente formación que seguirá desarrollando junto a sus estudios universitarios.

La lista de estudiantes sobresalientes de Extremadura la completa Javier Parra, del IES Valle del Jerte de Plasencia, que cursará Derecho en Salamanca con la vista puesta en una futura carrera en la judicatura o la diplomacia.

Comunidad de Madrid

Valeria Fragola, la mejor nota de Selectividad de Madrid del curso 2025/2026. Jesús Soler

En la Comunidad de Madrid, Valeria Fragola, alumna del Mirabal International School, ha sido la mejor de la PAU madrileña con un 13,99 sobre 14.

Tras la tercera evaluación, comenzó a planificar "el estudio". "Es mucho contenido, por eso fui constante y tranquila, sin agobiarme la última semana", explica. "La organización del tiempo es clave. No vale las primeras semanas no hacer nada y luego hacerlo todo de golpe. Eso no funciona".

Tras ese esfuerzo, su recompensa es una nota que le permitirá elegir cualquier carrera que desee. Pero ella lo tiene claro: "Quiero estudiar Medicina en la Universidad Autónoma”.

Murcia

Ruiqi Jinzhang, la alumna que ha tenido el mejor resultado de la PAU 2026 en la Región de Murcia. Cedida

Ruiqi Jinzhang, alumna del Colegio San Buenaventura, ha logrado un pleno: 10 sobre 10 en la fase general y 14 sobre 14 en la calificación final.

El próximo curso estudiará el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, después de descartar Medicina, una carrera que había contemplado hasta hace poco.

Sobre la Selectividad, asegura a EL ESPAÑOL que afrontó las últimas semanas repasando contenidos que ya llevaba muy trabajados durante el curso y que le ayudó a relativizar la presión del momento. "No verlo como un examen en el que te estás jugando la vida me ayudó", asegura.

Navarra

Elia Ortega, alumna de Maristas Sarriguren, ha obtenido un 13,9 sobre 14.

Elia Ortega, la estudiante que ha obtenido la puntuación más alta de la PAU 2026 en Navarra. Cedida

La futura estudiante de Medicina en la Universidad Pública de Navarra todavía no termina de asimilar el resultado. "Pensaba que se habían equivocado", confiesa a EL ESPAÑOL tras conocer una calificación que la sitúa en lo más alto de su comunidad.

Su vocación médica viene de lejos. Desde la ESO tenía claro que quería dedicar su vida al cuidado de los demás y, en ese camino, la influencia de su madre, trabajadora de un hospital, ha sido decisiva. Con la vista puesta ya en la universidad, incluso se atreve a imaginar su futuro profesional: le gustaría especializarse en Pediatría.

País Vasco

Ayala Martínez, la estudiante que ha obtenido la mejor nota de la PAU 2026 en el País Vasco. Cedida

Ayala Martínez, alumna de Escolapios Bilbao, ha conseguido un 13,6 sobre 14. La noticia le llegó a cientos de kilómetros de casa, mientras disfrutaba de unos días de vacaciones en Malta tras semanas de esfuerzo y nervios. "Sigo sin creérmelo", reconoce la joven a EL ESPAÑOL.

Su excelente resultado le permitirá cumplir el sueño que persigue desde hace años: estudiar Medicina. Ayala recuerda que los exámenes estuvieron marcados por la incertidumbre y la exigencia, especialmente en Matemáticas.

Ahora, con la plaza prácticamente asegurada, afronta el verano con un único objetivo: descansar antes de comenzar una carrera que, asegura, le exigirá "años de mucho estudio".

La Rioja

Irene Bassols, la alumna con la mejor nota de la Selectividad de La Rioja.

Irene Bassols Esteban, alumna del Centro Privado de Educación Secundaria Nuestra Señora del Buen Consejo, ha alcanzado un 9,938 en la fase obligatoria de la PAU de La Rioja.

Este resultado, sumado al que obtuvo en Bachillerato -un 10 sobre 10-, provoca que la estudiante obtenga una puntuación de 9,975 puntos en la calificación de acceso a la universidad.

Ahora, debe elegir su futuro, pero lo que queda claro, de momento, es que ya está en el Olimpo de la PAU de 2026.