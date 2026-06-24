Ismael y los otros 182 ahogados en España en 2026: "Han muerto 35 personas en las dos últimas semanas, es alarmante"

Ismail se jugó su destino embarcándose en una patera, durante cuatro días, en una travesía desde Marruecos hasta las Islas Canarias. El mar lo llevó a cumplir su sueño más grande, pisar suelo europeo, y el mar, por desgracia, acabó con su vida con solo 22 años.

"Sus padres no se creen aún que su hijo haya muerto ahogado", tal y como lamenta Sofiane, primo del difunto Ismail, cuyo cuerpo acabó devorado por las peligrosas corrientes que suelen formarse en la playa de Matalentisco en Águilas.

La muerte de este joven reaviva la "alerta" que lanzó la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, a mediados de este mes, para evitar que 2026 se cierre con los mismos registros que 2025: el año con más muertes por ahogamiento de toda la serie histórica con 472 decesos.

"Solo en las dos últimas semanas de junio se han producido 35 muertes por ahogamiento, de las que 22 han tenido lugar en alguna playa de nuestro país", tal y como subrayan desde la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). "Es un dato alarmante, hablamos de casi trece fallecidos por cada fin de semana".

Lo peor de esta funesta estadística es que detrás hay nombres y apellidos, como el de Ismail Bouhmiti, al que sus amigos de la Región de Murcia llamaban Ismael, castellanizando su nombre. "Llevaba tres años viviendo en Lorca", según resume su primo. "Trabajaba en el campo".

El pasado jueves, este joven, de 22 años, se fue con dos primos a bañarse a la playa aguileña de Matalentisco y no regresó a casa. "Había ido muchas veces allí". Pero el problema es que sus familiares no sabían nadar y no le dieron importancia a la cartelería informativa que advierte -en castellano y en árabe- de que se trata de una zona peligrosa para el baño.

Efectivos de Emergencias y de las Fuerzas de Seguridad durante la búsqueda de Ismail en la playa de Matalentisco (Águilas). 112

- ¿Qué le ocurrió a Ismail cuando se metió dentro del mar?

- Sofiane: Se quedó atrapado en la corriente. No podía salir del agua y empezó a gritar, pero sus dos primos no sabían nadar. Ismail estaba a unos diez metros de distancia de la playa y la corriente se lo llevó mar adentro. Nadó hasta que se cansó y luego mis primos le vieron hundirse.

Aquel jueves, a las 17.45 horas, no había socorristas en el puesto de la playa de Matalentisco porque no empiezan a trabajar hasta el próximo 1 de julio. Tal planificación se ha demostrado errónea porque resultó mortal para este joven marroquí, cuyos familiares tuvieron que esperar con impotencia a la llegada del personal de Emergencias tras pedir ayuda al 112.

"Me parece que esa playa es muy peligrosa. No deberían dejar bañarse a nadie allí: deberían cerrarla y prohibir el baño", según reflexiona este familiar de Ismael, cuyo cadáver se buscó durante 72 horas, por un amplio dispositivo formado por Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local de Águilas y Guardia Civil.

Un agente experimentado de la Policía Local de Águilas le da la razón al familiar del difunto Ismail: "Es una zona peligrosa al baño, cada verano tenemos algún susto o una tragedia". Lo mismo opina un destacado miembro de Protección Civil: "La playa de Matalentisco tiene una zona donde se forma una balsa natural de agua, ideal para que se bañen los niños, pero cerca de la Cala de la Herradura se forman remolinos, hay corrientes y el mar está picado".

Ni la cartelería ni los socorristas que vigilan la zona cada verano han evitado que crezca la leyenda negra de la playa de Matalentisco -bañada por el Mar Mediterráneo-. "Desde 2020, ya han muerto ahogadas 3 personas", según lamenta el citado miembro de Protección Civil.

El helicóptero de la Dirección General de Emergencias se movilizó para localizar el cuerpo de Ismael en la playa de Matalentisco. 112

La búsqueda de Ismail movilizó a los helicópteros de la Dirección General de Emergencias y de la Guardia Civil. A pie de playa, se veía a los familiares del chico siguiendo los trabajos del dispositivo con el corazón encogido. Uno de ellos era Sofiane: "Le estuvimos buscando".

La esperanza no se perdía, a pesar de que el paso del tiempo aventuraba un final trágico que se produjo este sábado. El cuerpo sin vida de este veinteañero marroquí fue localizado, pasadas las nueve de la noche, a unos cuarenta metros de distancia de las rocas. "Mi primo llegó a España en patera, pasó cuatro días en el mar, desde Agadir hasta Lanzarote". "Ismail sabía nadar".

El problema es que no se tomó en serio el cartel que advierte de que la playa de Matalentisco es un "punto negro" para el baño. Aunque no es menos cierto que todo jugó en contra de este joven porque no había socorristas y no se colocó ninguna bandera para advertir sobre el estado que presentaba el mar aquel jueves 18 de junio.

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo pide a las administraciones públicas que "pongan más medios" para supervisar zonas de baño, ya que muchos ahogamientos se producen en puntos del litoral español que carecen de vigilancia.

También apela al sentido común de los bañistas: "Hay que atender las señales informativas, respetar las indicaciones de los socorristas, fijarse en las banderas, en las condiciones del mar, en la profundidad de las piscinas y no dejar nunca de vigilar a los niños". "Hay que tener claro dónde está el límite entre disfrutar y ponerse en riesgo".

A lo largo de 2025, un total de 472 personas murieron ahogadas: un 51% en playas; un 17% en ríos; un 11% en piscinas, y un 15% en embalses, pantanos, balsas de riego, parques acuáticos... "El año pasado fue el peor de todos y en 2026 ya han fallecido 183 personas: en lo que llevamos de junio van 58", recalcan desde Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. "Las cifras hablan por sí solas".

El cuerpo sin vida de Ismail. Europa Press

Lo peor no es la estadística sino las historias de familias rotas que hay detrás. Es lo que ha ocurrido en la provincia de Málaga tras encadenar dos tragedias infantiles, en apenas siete días, por el ahogamiento de un niño y de una niña, con solo 3 añitos, en sendas piscinas privadas.

El niño se cayó dentro de la piscina de un cortijo en Periana y la pequeña falleció en el Hospital del Guadalhorce tras ser rescatada de una piscina en Cártama. La provincia malagueña ya cerró mal el año 2025 con una funesta estadística de ahogamientos: 18. El tercer dato más alto, solo superado por Almería (34 casos) y Cádiz (26).

Ismail se ha convertido en el primer joven fallecido por ahogamiento en una playa en la Región de Murcia, casi al inicio oficial de la temporada de verano. "Vamos a repatriar su cuerpo para enterrarle en Marruecos". "Estamos esperando los papeles del Consulado", según explica desolado su primo.

A este veinteañero le gustaba el deporte, la ropa de marca, los relojes y en su TikTok posaba con el signo de la victoria, con música de su país y las banderas de España y de la Unión Europea, para mostrar su felicidad por estar viviendo en suelo murciano. Pero esa felicidad, por desgracia, se la tragó el mar.