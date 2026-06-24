Un incendio declarado en un polígono de Yecla (Murcia) "afecta a dos naves" de la marca de calzado y complementos: Xti

Una vista aérea de las llamas que han arrasado varias naves en el Polígono Industrial de Las Teresas en Yecla. 112

Las llamas están devorando tres naves que pertenecen a la conocida marca de calzado: Xti. "El incendio lleva activo más de cuatro horas y media", tal y como subrayan fuentes de la Policía Local de Yecla.

"Hay muchos palés de madera, productos de limpieza y material inflamable, como disolventes y colas para tratar su calzado".

El fuego se ha declarado a las 14:55 horas de este miércoles y en diez minutos se han registrado "más de sesenta llamadas", reclamando la presencia de los bomberos en el Polígono Industrial de Las Teresas.

"Numerosas llamadas alertaban de un incendio en una nave", según confirman en el 112. La centralita de emergencias se ha colapsado con peticiones de auxilio de empleados de Xti Store, trabajadores de otras empresas del polígono y de vecinos de Yecla.

Parece ser que el foco del incendio estaba en uno de los muelles de carga y descarga de la firma de calzado. "Había una columna de humo que ha alcanzado los 200 metros de altura y que era visible desde la autovía A-33 que conecta el Altiplano con Valencia", según detalla la Policía Local.

Un bombero del CEIS extinguiendo el incendio declarado este miércoles en el Polígono Industrial de Las Teresas en Yecla.

El fuego era tan intenso que se ha propagado con rapidez a otra de las naves que la marca de calzado y complementos compró en 2019, por tres millones de euros, a la compañía Granfort: un fabricante de sofás.

La clave de esa operación de la Sociedad XTI Desarrollos Comerciales era instalarse en un complejo con 40.000 metros cuadrados de superficie, pero con unos derechos de ampliación de unos 200.000, según publicó La Verdad. Esta compañía cerró 2022 con una cifra de negocio de 129 millones de euros y genera mucho empleo en la Comarca del Altiplano, por lo que este incendio supone un percance serio a su actividad.

La alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, se ha desplazado a las cuatro de la tarde al polígono, a la vista de la magnitud que estaba alcanzado el incendio: "Mi obligación es estar al pie del cañón porque hablamos del trabajo de muchas familias que se verán afectadas durante las próximas semanas".

La regidora popular ha confirmado que las llamas también se han extendido a una empresa de telas que suministra material a firmas de colchonería y tapicería.

La alcaldesa yeclana, Remedios Lajara, este miércoles, asistiendo a los trabajos de extinción del incendio. Ayuntamiento de Yecla

"Hablamos de tres naves calcinadas completamente, dos pertenecen a una marca de calzado y otra a una empresa de telas. Las condiciones climatológicas no están ayudando y hay, al menos, otras seis naves colindantes que están afectadas por el humo o con daños en su estructura".

- ¿Cuál es el origen del fuego?

- Remedios Lajara: La información que me han facilitado los bomberos, sitúa el posible foco del incendio en uno de los muelles de carga y descarga de la empresa de calzado. Pero no sabemos si su origen ha podido ser por una batería, por uno de los camiones, por una chispa de un toro mecánico elevador de palés, un tema eléctrico...

El incendio se ha desatado en plena ola de calor, con máximas de 35 grados centígrados en la localidad yeclana y se han registrado rachas de viento. El humo era tan denso y las temperaturas tan altas que algunos agentes de la Policía Local de Yecla y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios han recibido asistencia médica.

Tanto se estaba complicando la situación que se han movilizado dos helicópteros de la Dirección General de Emergencias y 20 efectivos de bomberos, con nueve vehículos autobomba, procedentes de varios parques.

"Se ha desalojado la zona y se ha acotado un perímetro amplio para facilitar el trabajo de los bomberos", según detallan desde la Policía Local. "Los trabajos se centran en tratar de rebajar la temperatura e intensidad de las llamas".

Uno de los helicópteros haciendo una descarga de agua en el polígono. Ayuntamiento de Yecla

Todas las naves afectadas, casi una decena, se ubican en la misma manzana del Polígono Industrial de Las Teresas.

El tráfico por la Carretera de Villena y el enclave industrial recupera la normalidad, con la excepción de la zona comprendida entre las calles Doctor Pedro Pons y Miguel Servet.

La alcaldesa avanza que se ha activado el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (CECOPAL) en nivel 1 y que el retén seguirá activo durante la noche.

"El incendio ya está perimetrado, pero habrá que seguir trabajando para que no se reproduzca ningún foco en otra nave".