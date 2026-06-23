Ismael, el médico de familia de Tenerife que iba de experto en "educación sexual" para abusar de sus pacientes "paralizadas"

El doctor Ismael solía decir en su consulta que era especialista en educación sexual, a pesar de que su especialidad era la Medicina Familiar y Comunitaria. Lo peor de todo es que se aprovechaba -supuestamente- de su rol de médico de cabecera para agredir sexualmente a sus pacientes del Centro de Salud de Los Realejos (Tenerife).

Tanto es así que una magistrada ha acordado la inhabilitación especial del doctor Ismael, para el ejercicio de la profesión de médico, hasta que sea juzgado por masturbar presuntamente a cuatro de sus pacientes, una de ellas menor de edad, además de someterlas a supuestos tocamientos en sus pechos y en sus genitales dentro de la consulta.

El escándalo destapado por la Policía Nacional es mayúsculo porque afecta a un médico de cabecera interino que tenía asignados a 1.822 pacientes en el Centro de Salud de Los Realejos (Tenerife). La medida cautelar ha sido adoptada por una juez, a petición de la Fiscalía, a raíz de la declaración prestada por cuatro jóvenes que tenían asignado al doctor Ismael y que sostienen que las agredió sexualmente en su consulta.

Así lo refleja la documentación a la que ha accedido EL ESPAÑOL y donde la Fiscalía solicita a un juzgado de La Orotava que Ismael M. M. S. l (1973) sea inhabilitado por riesgo de reiteración delictiva.

“En este momento procesal, se ha tomado declaración a las cuatro víctimas, las cuales se han ratificado en la denuncia”, según subraya la Fiscalía.

“Han relatado que en varias consultas médicas con el investigado, médico de Medicina General, con el pretexto de mostrarles y ofrecerles las medidas anticonceptivas apropiadas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, haciéndoles partícipes de que era especialista en educación sexual, dicho médico hacía prácticas que incluían la introducción del espéculo y dedos en la vagina de las pacientes”.

“Practicando masturbaciones y señalamientos de puntos de excitación G, K y clítoris, así como la masturbación de los mismos, momento en el que las víctimas manifiestan quedarse paralizadas y sin capacidad de reacción”. “Todos estos hechos ocurrieron en la consulta del doctor sin la presencia de un familiar ni personal sanitario que le asistiera”.

“Entendemos que existe una situación objetiva de riesgo, toda vez que los hechos denunciados se han desarrollado con total impunidad desde el año 2018. Por tanto, la medida cautelar que se solicita pretende evitar la reiteración delictiva, toda vez que, de no acordarse la misma, el investigado podría cometer los hechos delictivos que se investigan con nuevas víctimas”.

Imagen de un espéculo para abrir las paredes de la vagina. @luceroobstetra

La Fiscalía argumenta que el doctor Ismael empleaba supuestamente su “autoridad profesional ”para dar “normalidad” a lo que hacía dentro de la consulta de un centro de salud público, de forma que “neutraliza” cualquier reacción de las pacientes de entre 17 y 22 años.

“Los tocamientos en las mamas, así como la introducción de sus dedos en el interior de la vagina, bajo un contexto clínico, adquieren un inequívoco significado sexual cuando no responden a una finalidad diagnóstica real ni se ajusta a la lex artis. Se trata de una instrumentalización del contexto asistencial para acceder al cuerpo de las pacientes”.

De forma que justifica su petición de suspender temporalmente al médico porque las declaraciones de las víctimas son “persistentes” y no incurren en ambigüedades frente "a la nula versión exculpatoria" del doctor Ismael. “Además, evitaría que las víctimas tuvieran que seguir viendo al investigado en el centro de salud que tienen asignado”.

Este facultativo, de 52 años, natural de Santa Cruz de Tenerife, fue detenido por la Policía Nacional después de meses de investigación de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). La primera paciente que presentó una denuncia lo hizo el 1 octubre de 2025 y cuando sucedieron los hechos era una menor de edad que tenía 17 años.

“Desde mediados de 2023 soy paciente del doctor Ismael”. “Es el médico de cabecera de la familia más cercana, por lo que nos daba confianza tanto a mi madre como a mí", según relata la adolescente a los miembros de la UFAM, al tiempo que remarca que el doctor Ismael le habló de sus conocimientos en educación sexual en la consulta del 10 de junio de 2024.

Aquel día, esta chica iba acompañada de su madre. "Estableció una primera comunicación en relación a los métodos anticonceptivos, instándome a una cita posterior, para tratar el tema de la educación sexual. El doctor menciona que además de médico de familia, imparte formación o que pertenece a una unidad responsable en educación sexual y prevención de contagio de enfermedades de transmisión sexual".

En la segunda consulta, la adolescente vuelve con su madre al Centro de Salud de Los Realejos y le confiesa al médico de cabecera que aún no ha mantenido relaciones sexuales: “Me pide que me desnude de cintura para abajo y procede a examinarme genitalmente".

"Metiéndome un espéculo en la vagina con el que el doctor Ismael comprueba que el himen era pequeño, para mi edad, y me iba a llevar un seguimiento, antes de llevar a cabo una intervención quirúrgica”.

Lo más raro es que el médico le prescribe a la menor que debe ir a verlo, todos los jueves, a las 19.15 horas, “fuera de hora de consulta”. El pretexto es hacerle un seguimiento, pero lo que el doctor Ismael supuestamente busca es estar a solas con la menor. De hecho, la adolescente no acude acompañada de su madre y sufre una agresión sexual.

Una agente de la UFAM en una imagen de archivo. Policía Nacional

La adolescente detalla a los investigadores que su médico de cabecera le pidió que se desnudara y que se acostara en una camilla para evaluarla.

“En la exploración, me introduce el espéculo en la vagina, abriéndolo y cerrándolo como parte de la terapia de dilatación del himen”. "Acto seguido, retira el espéculo, para introducirme los dedos en la vagina, explicándome los puntos de excitación con los dedos".

"Con los dedos introducidos, me preguntaba si los notaba, refiriéndose a si me excitaba. Yo le respondía que ‘no’ porque al no sentir nada por él, no iba a sentir lo mismo que con mi pareja, asintiendo con la cabeza el doctor Ismael". "Al término de la exploración ginecológica, me indica que me desnude del torso, para enseñarme técnicas de prevención mamaria, procediendo a palparme por todo el contorno de ambos pechos".

A lo largo de su declaración, esta chica también hace constar a los policías que el médico de cabecera le preguntaba por sus zonas erógenas. “En una de las primeras exploraciones, cuando acudía sola a la cita médica, en la exploración vaginal, con la excusa de poder introducir el espéculo en la vagina, me preguntó si podía estimular el clítoris con la intención de lubricar la zona, para favorecer la introducción del espéculo”.

"En esa cita, empecé a sentirme muy incómoda, intuyendo que la praxis del médico no era la correcta, pero le daba confianza a su actuación por desconocimiento". De forma que seguía acudiendo a su consulta donde este médico le llegó a entregar un espéculo y gel lubricante para estimularse ella sola en casa. Incluso le puso él mismo el anillo vaginal, como método anticonceptivo, cuando empezó a tener relaciones con su novio.

Daba masajes

Esta chica notaba que cada vez que iba sin su madre a la consulta, le tocaba desnudarse con el doctor Ismael, le palpaba los pechos, exploraba sus genitales, la abrazaba... También le dio un masaje después de hacerle él mismo una limpieza vaginal porque la joven tenía una infección.

“Me dijo que me pusiera bocabajo en la camilla y una vez que me extiende por la espalda un líquido aceitoso, comienza a darme un masaje por la zona escapular, procediendo posteriormente a masajear toda la espalda, llegando a tocarme la parte superior de las nalgas y sus alrededores". "Mientras estaba recibiendo el masaje, me encontraba muy incómoda y violenta, cerraba los ojos, deseando que terminara para poder marcharme a casa”.

Esta adolescente habló con sus amigas para saber si sus médicos de cabecera les hacían lo mismo cuando ellas iban a consulta y le contestaron que "no veían bien" la conducta del doctor Ismael. Esta pobre chica acabó confesando lo que le pasaba a su psicóloga y la especialista fue taxativa: "Me informó de que se trataba de una agresión sexual".

De modo que acudió a denunciar a Comisaría. La Policía Nacional arrestó a este facultativo el pasado 22 de abril, desatando un terremoto en el Servicio Canario de la Salud porque la UFAM detectó que había cuatro supuestas víctimas y la Gerencia de Salud Pública fue clara sobre la formación en educación sexual de este médico de cabecera: "No tenemos conocimiento de que el doctor Ismael M. M. S. pertenezca a ninguna unidad de educación sexual y prevención de contagios de transmisión sexual".