La jueza del caso Andic cita a las hijas y a la pareja de Isak y ordena reconstruir la caída mortal en Collbató

La juez que investiga la muerte de Isak Andic ha ordenado nuevas diligencias y ha citado a declarar como testigos a las dos hijas del fundador de Mango, Sarah y Judith Andic, y a Estefanía Knuth, la mujer con la que mantenía una relación en el momento de su fallecimiento. También ha acordado escuchar a la terapeuta de la familia, una figura a la que la instructora concede especial relevancia.

Así consta en un auto fechado el pasado 19 de junio, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, dentro de una causa abierta por homicidio.

La magistrada quiere esclarecer cuál era la relación entre Isak Andic y su primogénito, Jonathan Andic, principal investigado por la muerte del empresario. En concreto, ha pedido a Estefanía Knuth que explique si padre e hijo mantenían una mala relación o si, por el contrario, habían limado sus diferencias en los últimos meses.

La resolución incluye, además, una nueva reconstrucción de los hechos en el sendero de Collbató, donde Isak Andic perdió la vida el 14 de diciembre de 2024. La Unidad Científica de los Mossos d'Esquadra trabajará junto a los médicos que practicaron la autopsia y los especialistas de Inspección Ocular para estudiar si las lesiones que presentaba el empresario son compatibles con la dinámica de la caída.

Los investigadores tendrán en cuenta los vestigios hallados en la zona, entre ellos el reloj, la chaqueta, una marca localizada en el camino y restos de sangre.

Movimientos bancarios y registros telefónicos

La juez también ha reclamado los movimientos bancarios y los registros telefónicos de Jonathan Andic durante su viaje a Ecuador. El primogénito del fundador de Mango aseguró que el teléfono móvil que llevaba consigo el día de los hechos fue robado durante esa estancia en el país sudamericano.

Jonathan Andic ha declarado ya en tres ocasiones, dos de ellas ante los Mossos y una tercera, el pasado 19 de mayo, ante la propia magistrada tras ser detenido para comparecer en sede judicial.

Jonathan Andic, esposado en los juzgados antes de declarar tras su detención por la muerte de su padre, Isak Andic Europa Press

Después de escuchar su versión, la instructora acordó enviarlo a prisión provisional, una medida que dejó en suspenso tras el pago de una fianza de un millón de euros, cantidad que el empresario abonó para quedar en libertad.

La juez justificó aquella decisión por un “cúmulo de indicios” que, a su juicio, apuntan a la posible implicación del primogénito en la muerte de su padre. Entre ellos figuran las visitas previas de Jonathan Andic al sendero de Collbató, la huella localizada en el lugar y la posición en la que quedó el cuerpo de Isak Andic tras precipitarse por una zona de difícil acceso.

La estrategia de la defensa

La defensa del empresario, dirigida por Cristóbal Martell, ha combatido uno por uno esos indicios con varios informes elaborados por expertos contratados para la ocasión.

El último movimiento procesal llegó la pasada semana. La Fiscalía se opuso al recurso presentado por la defensa y advirtió de un posible riesgo de fuga por la “altísima capacidad económica” de Jonathan Andic y por “la severidad de las penas a las que se enfrenta”. El Ministerio Público, además, aprecia contradicciones en su relato sobre las circunstancias de la muerte de su padre.

Será ahora la Audiencia de Barcelona la que tenga la última palabra sobre el recurso y sobre las medidas impuestas al heredero del imperio textil.