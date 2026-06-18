Investigadores de "la élite" de los Mossos se unirán al caso Andic a petición de la fiscal: "Harán un nuevo análisis técnico"

La investigación por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, suma una nueva pieza policial. La fiscal especial del tribunal del jurado, Teresa Yoldi, solicitó el pasado 25 de mayo a la jueza de Martorell que instruye la causa por el presunto homicidio del empresario la incorporación al caso de la Unidad Central de Personas Desaparecidas de los Mossos d'Esquadra, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

La petición de la representante del Ministerio Público busca que este grupo especializado de la División de Investigación Criminal elabore un "análisis técnico y operativo" a partir de los indicios que los distintos investigadores han ido aportando al procedimiento desde la muerte del empresario, ocurrida el pasado 14 de diciembre en las cuevas de Salnitre, en Collbató.

La Unidad Central de Personas Desaparecidas es uno de los departamentos más especializados de los Mossos. Interviene en desapariciones de naturaleza criminal, escenarios de riesgo extremo y casos complejos en los que pueden haberse eliminado rastros materiales o en los que resulta necesario reconstruir técnicamente los movimientos, tiempos y versiones de las personas implicadas.

Jonathan Andic es escoltado por agentes de los Mossos d'Esquadra a los juzgados de Martorell, en Barcelona, tras ser detenido por el presunto homicidio de su padre, Isak Andic. Reuters.

La instrucción

Su entrada en la causa no implica por sí sola un cambio formal en la condición procesal de ninguno de los investigados, pero sí refuerza la importancia que la Fiscalía concede al análisis conjunto de los indicios. Hasta ahora, la instrucción ha incorporado declaraciones, informes policiales, datos telefónicos y diligencias encaminadas a reconstruir qué ocurrió antes, durante y después de la caída mortal del empresario.

La propuesta, según las fuentes consultadas, ha generado algo de incomodidad en los Mossos d'Esquadra, que ya venían trabajando en la causa a través de otros investigadores, pero no rechazo. En esa línea, la Fiscalía considera necesario que una unidad especialmente habituada a casos de desaparición criminal y reconstrucción de escenarios complejos realice una lectura técnica y operativa del conjunto de la investigación.

La muerte de Andic fue inicialmente tratada como un accidente de montaña, pero la causa judicial fue incorporando diligencias orientadas a esclarecer si pudo existir intervención de otra persona. La jueza de Martorell, Raquel Nieto, mantiene ahora abiertas pesquisas sobre Jonathan Andic y sobre las circunstancias exactas de la excursión que terminó con la caída mortal de su padre Isak.

La incorporación de esta unidad se suma al trabajo que ya venían realizando otros equipos del cuerpo policial autonómico en una investigación que, con el paso de los meses, ha ido ganando complejidad. En la causa han intervenido, hasta el momento, diferentes agentes de varias unidades.

Primero, la Unidad de Investigación de la comisaría de Martorell, que asumió las primeras diligencias y continúa como equipo instructor principal. Después, la Unidad Territorial de Homicidios de la Región Policial Metropolitana Sur, encargada de apoyar las pesquisas ante la posible existencia de un delito de homicidio.

A ellos se han unido diversos informes de la unidad de montaña, que realizó inspecciones técnicas, simulacros de caída y análisis en la zona del precipicio; y especialistas forenses informáticos de la División de Investigación Criminal, centrados en el examen de dispositivos y otros indicios tecnológicos.