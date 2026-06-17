La Policía de Valencia detiene a 3 miembros de 'La Banda del Caballito': ponen en riesgo la seguridad vial con sus motos

El conductor del quad eleva su vehículo, empieza a circular sobre dos ruedas y a lanzar fuegos artificiales por la carretera, como si fuera fuego de mortero, mientras atraviesa el área metropolitana de Valencia poniendo en riesgo la circulación del tráfico. El piloto en cuestión es sospechoso de pertenecer a 'La banda del caballito'.

EL ESPAÑOL ha confirmado por fuentes de la Policía Local de Valencia que "ya han sido detenidos 3 miembros de la banda", por delitos contra la seguridad vial.

Las detenciones se han producido "durante el último mes" y "se mantiene abierta una investigación", a raíz de varios incidentes graves para la seguridad vial que se han producido en la ciudad del Turia. En concreto, en arterias de la Ronda Sur o en la avenida del Cid.

En todos los casos, los protagonistas de esos episodios son decenas de pilotos de motos de cross y quad, los cuales protagonizan adelantamientos y maniobras arriesgadas por el casco urbano, como conducir de pie, zigzaguear, derrapar y la especialidad a la que deben su nombre como banda: el caballito.

"Desde hace unas semanas han aparecido por internet varios vídeos de los conocidos como 'La Banda del Caballito': unos jóvenes que han estado circulando de manera irregular por diferentes puntos de Valencia", tal y como detallan fuentes de la Policía Local. Así lo corrobora el vídeo que ilustra este reportaje y que obra en poder de los investigadores.

La conocida como 'Banda del Caballito' irrumpiendo por las calles de Valencia.

"En las últimas semanas, la Policía Local de Valencia ha estado trabajando para atajar estas conductas imprudentes", según insisten las citadas fuentes, a la vista de la alarma social que está generando este grupo de adolescentes.

La finalidad de las quedadas que organizan a través de redes sociales siempre es la misma: experimentar un subidón de adrenalina, a base de saltarse las normas de circulación, con sus motos con cilindros y tubos de escape trucados, para ganar más potencia y velocidad para realizar caballitos, a veces incluso sin sujetar el manillar.

"En una ocasión habían quedado cuarenta motos: era una animalada", según admiten fuentes municipales. Todo queda inmortalizado en vídeos que luego editan de forma cuidadosa, con música, para alardear de sus peripecias por Instagram, WhatsApp...

En algunos de esos montajes aparecen circulando sobre la acera o esquivando a la Policía Local durante una persecución. Incluso un coche patrulla se coloca cruzado por un carril, para cerrarles el paso, y los pilotos lo esquivan poniendo en riesgo su vida y la del resto de conductores.

"Estamos analizando perfiles de redes sociales". En algunas de esas cuentas han podido comprobar que los sospechosos, en su afán por experimentar situaciones extremas, se rocían la sudadera con bencina, un líquido altamente inflamable, para quemarse a lo bonzo y correr por el puerto de Valencia hasta lanzarse al agua.

La irrupción de 'La Banda del Caballito' por las calles de Valencia podría guardar relación con un incidente ocurrido el pasado sábado, en plena Autovía del Mediterráneo (A-7), a la altura de Torrent, cuando la Guardia Civil se tuvo que movilizar porque había un grupo de unos 25 motoristas protagonizando una conducción temeraria.

El grupo de motoristas sospechosos perseguido por un agente de la Guardia Civil, el pasado sábado, en la autovía A-7.

El Teléfono Único de Emergencias recibió una cascada de llamadas de conductores de la A-7 que alertaban de que los motoristas "estaban realizando caballitos" por la autovía como la citada banda. También estaban "alterando la circulación" con un "grave riesgo" de provocar un siniestro vial.

Desde la Guardia Civil confirman que tras visualizar los vídeos de la 'manada' de motoristas atravesando el casco urbano de Valencia, se está "investigando" si 'La Banda del Caballito' que está en la diana de la Policía Local, guarda relación con el grupo de pilotos interceptado en la A-7.

Todo ello, tras movilizar a una veintena de coches patrulla y motos de la Agrupación de Tráfico, para sacarlos desde la autovía hasta el Polígono de Llíria. Allí se produjo una arriesgada persecución, con algunos motoristas sospechosos circulando por encima de las rotondas para esquivar a la Guardia Civil, con un coche patrulla que acabó sufriendo daños y un teniente atropellado.

Están en libertad

En total, se arrestó a 7 pilotos, uno de ellos era inimputable por tener 12 años, otro era un menor de edad de 16 años y cinco eran adultos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado que todos están en libertad, a pesar de que podrían haber provocado un accidente en la Autovía del Mediterráneo.

"La Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria, en funciones de guardia, ha acordado la libertad para cinco hombres detenidos este fin de semana mientras circulaban en motocicleta por la autopista", según han detallado fuentes del TSJ.

"Para uno de ellos ha dictado medidas cautelares de privación del permiso de conducción e intervención de vehículo. Los cinco quedan investigados en una causa abierta por delitos de conducción temeraria y falsedad, sin perjuicio de ulterior calificación conforme avance la investigación".

A priori, ni la Guardia Civil ni la Policía Local descartan "una posible relación" entre el incidente de la A-7 y 'La Banda del Caballito' porque los modelos de las motos son similares, casi siempre son de cross, algunas de ellas de 49 centímetros cúbicos, con elementos mecánicos modificados, y las placas de matrícula retiradas o dobladas, para no ser cazados por su conducta irresponsable en la carretera.