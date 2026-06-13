El día a día de Paloma, una madre con un hijo con autismo: "La gente dice que tener un niño así es una maravilla. Es mentira"

Son las 4:30 de la mañana de un lunes cualquiera. Mientras que en la mayoría de los hogares reina el silencio, en uno se escucha alboroto.

No se trata de un despiste ni de algo fuera de lo habitual: es el día a día de Paloma (60 años) y de su hijo Leo (18 años) quien sufre del trastorno del espectro autista (TEA).

Para ellos, estas horas no son excepcionales, sino un reflejo de un día a día lleno de desafíos, atención constante y ajustes permanentes en una vida que no siempre se adapta a los ritmos del resto de la sociedad.

Para esta familia, como para miles en España, el autismo no es únicamente un diagnóstico médico, sino una forma específica de organizar la vida diaria.

Implica anticipar cada gesto, prever posibles situaciones de riesgo y enfrentarse a una sociedad que todavía no comprende plenamente lo que supone convivir con esta condición.

Paloma y Leo de pqueño. Cedido

Las decisiones cotidianas, desde salir a la calle hasta planificar una visita médica, requieren una preparación previa que, en muchos casos, pasa desapercibida para el resto de la población . Esta realidad convierte lo cotidiano en un ejercicio constante de adaptación y resistencia.

La palabra 'espectro' no es un simple adorno clínico . Define la amplitud de formas en que se manifiesta el autismo, que van desde grandes necesidades de apoyo hasta otras con un alto grado de autonomía funcional, aunque con dificultades menos visibles.

Esta diversidad explica por qué no existen dos personas con TEA iguales y por qué las respuestas educativas, sanitarias y sociales deben ser individualizadas.

En España, aunque no existe un registro nacional exhaustivo de personas con una evaluación diagnóstica completa, según la 'Fundación para la asistencia a la infancia y la adolescencia en necesidades especiales del desarrollo (FUNDANEED)', aproximadamente 1 de cada 100 personas tienen un Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Leo con su padre y su hermano.

Esta estimación se basa en estudios epidemiológicos y en la observación de casos alterados por entidades especializadas, lo que sugiere que el autismo es una realidad más extendida de lo que reflejan los datos oficiales.

Esto implicaría que más de 460.000 personas en el país tendrían TEA , aunque muchas no cuentan con un diagnóstico formal ni con un reconocimiento administrativo del trastorno.

Esta falta de diagnóstico no solo dificulta el acceso a recursos específicos, sino que también invisibiliza una realidad que sigue estando infraestimada en las políticas públicas y en los sistemas de apoyo social.

La mirada sanitaria

Desde el ámbito clínico, comprender el trastorno del espectro autista resulta clave para contextualizar tanto las experiencias familiares como las dificultades educativas y sociales asociadas a esta condición.

Lucía Villacieros, médica pediatra con subespecialidad en neuropediatría, define el TEA como: "Un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social, junto con patrones restringidos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades".

Se trata, por tanto, de una condición que afecta a múltiples áreas del desarrollo. Tal y como explica la especialista: "Estos síntomas deben aparecer desde las primeras etapas de la vida y tener un impacto funcional claro".

En sus palabras, deben provocar "una alteración significativa en el funcionamiento diario", lo que implica dificultades en la autonomía, la adaptación social y la vida cotidiana de la persona diagnosticada.

El diagnóstico del TEA se basa exclusivamente en criterios clínicos, ya que actualmente no existen pruebas biológicas específicas. Villacieros subraya que: "El diagnóstico se basa en criterios clínicos, ya que no existen biomarcadores específicos", lo que obliga a realizar una evaluación detallada del desarrollo infantil y del comportamiento.

Uno de los conceptos clave para entender el TEA es el del espectro. Villacieros explica que: "El término 'espectro' indica que el TEA abarca una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde formas leves hasta formas severas ", algo que refleja la gran diversidad de perfiles existentes dentro del trastorno.

Leo y su hermano en una noria. Cedido

Esta heterogeneidad implica diferencias importantes en capacidades intelectuales, desarrollo del lenguaje y grado de afectación social.

El espectro incluye "desde individuos con discapacidad intelectual y lenguaje limitado hasta personas con inteligencia y lenguaje superiores, pero con dificultades en la comunicación social y la flexibilidad conductual" , como explica Villacieros, lo que hace necesario un abordaje individualizado.

Hay diversos indicadores para detectar de manera temprana el espectro, entre ellos se encuentran; "La ausencia o disminución del contacto visual, la falta de respuesta al nombre a los nueve meses, la ausencia de gestos comunicativos entre los 12 y 15 meses, la escasa imitación y la falta de juego simbólico o interactivo".

Villacieros señala que muchos de estos signos pueden observarse ya en torno a los 18 meses, junto con el retraso en el desarrollo del lenguaje y las dificultades en la interacción social desde el primer año de vida.

Paloma con Leo de pequeño. Cedido

En este sentido, insiste en que: "La detección precoz es fundamental porque permite iniciar intervenciones conductuales especializadas en etapas críticas del desarrollo cerebral".

En cuanto a la clasificación del trastorno, la especialista aclara que: "No existen subtipos clínicos diferenciados dentro del trastorno del espectro autista", según el consenso internacional actual. Las antiguas categorías fueron eliminadas "debido a la dificultad para diferenciarlas de manera fiable".

Actualmente, se utilizan especificadores clínicos que permiten describir el perfil individual de cada persona, teniendo en cuenta la presencia o ausencia de discapacidad intelectual, las alteraciones del lenguaje y el nivel de apoyo requerido, que puede ser leve, moderado o grave.

Más allá del diagnóstico, Villacieros destaca la importancia de un abordaje integral.Según afirma: "La atención integral y multidisciplinaria es fundamental en el abordaje del trastorno", ya que requiere la colaboración de familias, profesionales sanitarios, educativos y servicios sociales.

"La detección es fundamental" Lucía Villacieros

Finalmente, la especialista insiste en la necesidad de crear entornos inclusivos y adaptados , y recuerda que el manejo de diferentes enfermedades asociadas, como la ansiedad, la depresión o la epilepsia: "Debe ser parte integral del plan de atención", con intervenciones coordinadas y ajustadas a cada persona.

Los primeros signos

Paloma recuerda con nitidez los primeros indicios de que algo no iba como esperaba.

Hace 17 años, cuando Leo era apenas un niño, comenzó a sospechar que había diferencias significativas en su desarrollo: "No era solamente que no hablara; él parecía no tener intención de comunicarse, no mostraba interés en interactuar y su capacidad de concentración era casi inexistente. Fue alrededor del año y medio cuando empecé a notar realmente que algo iba raro ".

Esa sensación de extrañeza se convirtió primero en inquietud, luego en búsqueda de respuestas, y finalmente, en diagnóstico . "De repente tienes un niño precioso, que va haciendo lo que hacen todos los niños y se te cae el mundo encima ... yo, sinceramente, lo encajé fatal", confiesa Paloma con una mezcla de honestidad y agotamiento emocional.

Lo que vino después fue una carrera de terapias, horarios imposibles y agotamiento constante: "Le llevas a un montón de terapias, psicomotricidad, psicoterapia, psico ballet, pero nada funciona". La convivencia con Leo es profunda, constante y exigente.

Leo de pequeño. Cedido

No es solo una rutina, es estar pendiente de él durante todo el día, suponiendo un esfuerzo físico y mental: "Incluso en días tranquilos estás esperando todo el rato que pase algo, aunque sea hacerse caca encima, no puedes descansar ni un momento".

Además, Paloma se muestra crítica con algunos discursos idealizados que suelen escucharse en torno a la discapacidad y al autismo.

Rechaza especialmente la idea, extendida socialmente, de que tener un hijo con estas características convierte automáticamente a los padres en mejores personas: “La gente dice que tener un hijo así te hace mejor persona y que es una maravilla, y eso es mentira. Yo no me siento mejor persona y tener a Leo, desde luego, no es una maravilla” , afirma con rotundidad.

Escuelas e inclusión

Esta relación constante con alteraciones del sueño, movimientos repetitivos y altos niveles de estrés en el hogar no es un caso aislado. Solo en el curso 2023-2024, 91.877 alumnos con TEA estaban registrados en el sistema no universitario, un 18% más que el año anterior.

En Madrid, este aumento ha sido particularmente pronunciado, un incremento del 30,88%, lo que supone pasar de 8.733 estudiantes a 11.430 . En la Comunidad, hay 682 centros de atención preferente, con un total de 855 aulas de apoyo extenso y especializado para alumnado con TEA.

También existen centros de educación especial, donde se tratan los casos de TEA más severos, como es el caso de 'La Fundación Götze'.

La directora pedagógica del centro, Rosa Lanza , comenta que: "Los colegios de educación especial tienen más recursos que otros para atender a este tipo de perfil de chicos, pero no están lo suficientemente preparados , hay recursos humanos limitados especializados y muchos chicos tienen graves problemas conductuales y falta de personal formado para ello".

Leo preparado para ir al colegio. Cedido

Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con 75 centros específicos en Educación Especial , tanto públicos como privados. Donde se trata de ofrecer la mejor atención posible a las personas que presentan alguna discapacidad, favoreciendo su desarrollo integral, su autonomía personal y su inclusión social.

Tratar a una persona con autismo tiene una gran complejidad , no todo el mundo tiene las capacidades para hacerlo: "Hay que anticiparse a aquello que va a hacer, son muy rutinarios y los cambios no los llevan bien, hay que darles tiempo para que procesen la información" dice la directora.

"Hay que anticiparse a aquello que va a hacer" Rosa Lanza

Además, la directora explica que: "Aún hay mucha ignorancia por parte de la sociedad, si no tienen a un familiar, amigo o conocido con esta problemática tienen total desconocimiento del autismo. Tienden a discriminar y estigmatizar, y no saben cómo tratarlos".

Las familias sufren también esta discriminación: "Se encuentran con aislamiento social y falta de comprensión ante la realidad de sus hijos", dice Rosa. Y es que la propia Paloma comenta: "He echado de menos un '¿cómo estás tú?', cuando llevo a mi hijo a los médicos y les cuento todo lo que hay".

Asociaciones y ayudas

En España, se halla la Confederación de Autismo de España, que apoya a las personas con TEA y a las familias, reivindicando los derechos que tienen e intentando mejorar su forma de vida. Cuentan con 192 entidades situadas en el territorio, de las cuales 92 son socios y 100 son entidades vinculadas .

En la Comunidad de Madrid se encuentra ‘La Federación de Autismo de Madrid’ la cual denuncia que : “El mayor obstáculo al que se enfrentan tiene que ver con la falta de políticas públicas específicas del autismo” .

Esta Federación tiene la misión de ayudar a este tipo de personas y a sus familias sin lucrarse de ello: “Ofrecemos información, orientación y apoyo a las personas con autismo y a sus familias.También, desarrollamos acciones de apoyo a familias, formación y sensibilización, promovemos la inclusión y la prevención del acoso”.

Desde Autismo Madrid insisten también en la necesidad de comprender que no todos los tipos de autismo son iguales: “La heterogeneidad es una característica fundamental del TEA”. Aunque existen rasgos comunes, no todas las personas presentan las mismas dificultades ni requieren el mismo tipo de apoyos.

Una de las entidades que se encuentran en Madrid es la 'Fundación ConecTea', una fundación que lleva 8 años trabajando con personas con TEA, donde trabaja desde hace años Cristina, que destaca la cantidad de personas que usan sus servicios: "Tenemos entre 110 y 120 usuarios a la semana".

Además, Cristina subraya que la mayoría de las personas que contactan con la fundación lo hacen en busca de información básica para afrontar la situación: "La mayoría de las llamadas que recibo son para preguntar qué pasos tienen que dar, cómo conseguir las ayudas, las subvenciones o a qué médico tienen que ir".

Muchas familias llegan desorientadas, sin saber por dónde empezar ni qué recursos existen, lo que pone de manifiesto la escasa difusión de información clara y accesible sobre el TEA. Sin embargo, cuando una familia tiene este tipo de casos, se encuentra con dos barreras muy evidentes.

Cristina lo explica con claridad: " El mayor obstáculo es la resistencia, muchas familias no se lo creen y tardan en procesar lo que está pasando . También es un obstáculo tener un diagnóstico oficial, muchos padres vienen por intuición o por información que ellos han conseguido, pero lograr un diagnóstico es caro si no has nacido en España".

No obstante, no todo son malas noticias . Cristina también señala aspectos positivos que ayudan a aliviar la carga de las familias: "Las familias se animan algo cuando saben todas las ayudas económicas que se pueden solicitar, la realidad es que se intenta ayudar a las familias que tienen este tipo de casos".

Otra entidad que desarrolla su actividad en Madrid es la 'Asociación de familias que promueven y protegen la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista (PROTGD)".

Esta asociación tiene una peculiaridad que explica Raquel Díaz, trabajadora de la asociación: "Es una asociación de familias y no un gabinete o empresa de servicios, necesitamos que los padres y madres se impliquen y colaboren en eventos, mercadillos, encuestas...".

"El mayor obstáculo es la resistencia" Cristina, trabajadora de la Fundación ConecTea

Al igual que la Fundación 'ConecTea', Raquel observa en su trabajo que las familias se enfrentan a varias barreras cuando están en este tipo de situación: "Hay cuatro problemas principales : los recursos económicos son limitados y costosos, la información que hay es escasa y genera casos de exclusión, la carga emocional de los padres es muy alta y provoca casos de divorcio y problemas de inclusión, hay barreras cognitivas en todas las áreas de la vida diaria ".

Por último, Raquel señala un problema especialmente crítico cuando las personas con TEA alcanzan la mayoría de edad : "Cuando se cumplen los 18 años, si no tienes al menos un 65% de discapacidad reconocida, dejas de recibir ciertas ayudas económicas, como 'La Prestación por Hijo a Cargo', que asciende a 1.000 euros anuales" .

Esta pérdida de apoyos supone un nuevo desafío para las familias, que ven cómo disminuyen los recursos justo en una etapa clave para la autonomía y la inclusión social.

La Comunidad de Madrid trabaja en mejorar el apoyo a las personas con TEA y, por eso, se ha incorporado un nuevo servicio que está orientado a facilitar oportunidades reales de participación social y acceso al empleo a personas con este trastorno.

Voluntarios de la asociación PORTGD en una actividad con chicos con autismo. Cedido

Este servicio está enfocado a personas de entre 18 y 40 años que sufran de este fenómeno y tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Para ello se van a invertir 426.000 euros a lo largo de dos años.

Cada familia tiene unas necesidades particulares que requieren atención , planificación y organización diaria, y en el caso concreto de Paloma y Leo, las demandas son altas. Se ha visto obligada a adaptar el espacio físico de su hogar para garantizar la seguridad de su hijo: "He tenido que poner candados en todas las puertas de la casa" .

Además, cada pequeña acción en el hogar importa: "No puedes dejar un vaso en la mesa, Leo lo puede coger, tirarlo y pisar los cristales". Esta situación ha provocado que toda la familia esté en constante cuidado mientras están en casa .

La propia Paloma reconoce que: “Es muy difícil vivir en mi casa”, se trata de una situación a la que la familia se ha tenido que ir adaptando con el tiempo y, con mucha paciencia, aprendiendo de los errores y de Leo.

Foto puerta de la casa de Paloma. Cedido

Fuera del hogar, Paloma reconoce que la percepción y el comportamiento de la comunidad que la rodea son variables y que, en general , la mayoría de las personas en su barrio ha mostrado comprensión hacia Leo y hacia su familia .

No obstante, hay momentos en los que la curiosidad de otros niños o la falta de conocimiento sobre el autismo puede generar situaciones incómodas o difíciles de gestionar. Como ella misma explica : "Algún niño se queda mirando a Leo, es normal, pero no me afecta, la mayoría de gente nos conoce y nos ayuda".

Pensar en el futuro representa una de las mayores preocupaciones para una madre como Paloma, quien es plenamente consciente de que no siempre estará presente para asistir a su hijo y garantizar su bienestar.

"El futuro da mucho miedo, no siempre voy a estar ahí con él" , confiesa, reflejando la incertidumbre que sienten muchas familias frente a la transición de la adolescencia a la vida adulta de una persona con TEA.

Por ello, resulta fundamental que la sociedad continúe avanzando en la comprensión y en el apoyo a las personas con trastorno del espectro autista y a sus familias , para asegurar que, como Leo, puedan desarrollarse y vivir de manera autónoma en la medida de lo posible, con recursos, inclusión y acompañamiento adecuados.

Este esfuerzo colectivo se convierte en una necesidad para garantizar que la vida cotidiana de estas personas sea segura, digna y respetuosa de sus derechos y necesidades.