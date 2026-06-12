Alcaraz, experto en rendimiento deportivo de la UCAM: "La acumulación de fatiga será el gran enemigo en el Mundial"

Pedro Emilio Alcaraz supervisa una prueba de esfuerzo en el laboratorio de alto rendimiento de la UCAM

El balón ha echado a rodar tras una temporada larga. El Mundial de fútbol de 2026 no solo exigirá talento, también exigirá resistencia, inteligencia y una preparación milimétrica para sobrevivir a un contexto que castiga al cuerpo y a la mente.

Esto es algo que conoce muy bien Pedro Emilio Alcaraz, director del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM, de UCAM Spanish Sports University y del Programa de Doctorado en Ciencias del Deporte.

Con 48 selecciones, más partidos, más kilómetros, más viajes y escenarios tan distintos como la altitud de México o el calor húmedo de ciudades estadounidenses, el torneo se presenta como una prueba de supervivencia física además de futbolística.

Alcaraz lo resume con una idea clara: “al final la realidad es que es un partido más”, pero esa frase no resta importancia al problema, sino que subraya hasta qué punto el calendario y el desgaste previo pueden condicionar el rendimiento de los jugadores.

Pedro Emilio Alcaraz, durante una intervención sobre alto rendimiento deportivo.

El experto de la UCAM advierte de que el gran enemigo de este Mundial será la acumulación de fatiga, sobre todo en futbolistas que llegarán tras una larga temporada, con competiciones de liga, copa y Champions hasta prácticamente junio.

En ese contexto, explica que “la fatiga, sobre todo el sistema nervioso, la fatiga mental, va a hacer que el rendimiento de estos jugadores a priori pueda estar bastante disminuido” y que eso "aumente el riesgo de lesión".

A esa carga previa se suman factores ambientales que multiplican el problema. Alcaraz habla de “altas temperaturas”, “alta humedad relativa” y sedes separadas por miles de kilómetros, algo que obliga a los equipos a convivir con vuelos largos, cambios horarios y alteraciones en los ritmos circadianos.

Todo ello, según explica, puede hacer que las selecciones lleguen a las últimas rondas con un claro desgaste de energía y de frescura mental.

Uno de los grandes focos de la entrevista es el calor, que para Alcaraz no solo afecta al rendimiento físico, sino también a la toma de decisiones. Insiste en que, con temperaturas elevadas, el organismo redistribuye más flujo sanguíneo hacia la piel para disipar el calor.

Esto, compromete el aporte de oxígeno a la musculatura y eleva el coste metabólico. En su diagnóstico, ese esfuerzo extra se traduce en más consumo de glucógeno, más fatiga y una mayor probabilidad de errores en momentos decisivos.

Pedro Emilio Alcaraz junto a Pedro Acosta

Por eso, la hidratación y la nutrición aparecen como elementos centrales de la preparación. Alcaraz subraya que perder más de un 2% del peso corporal por deshidratación ya basta para deteriorar la capacidad aeróbica y elevar la percepción del esfuerzo.

También señala la importancia de incorporar bebidas con carbohidratos y sodio para mantener la glucemia, favorecer la absorción de agua y conservar el volumen plasmático. En un Mundial así, la preparación alimentaria no será un complemento, sino parte del plan de partido.

Ante este escenario, el director del centro de alto rendimiento de la UCAM defiende la aclimatación previa como una herramienta imprescindible.

Explica que protocolos de entre 10 y 14 días de exposición progresiva al calor pueden mejorar la respuesta del cuerpo y hacer más eficiente la sudoración, lo que ayuda a controlar mejor la temperatura central durante el esfuerzo.

Incluso apunta que, en algunos casos, pocos días de trabajo bien diseñado ya pueden generar beneficios si todo está muy bien planificado por el cuerpo técnico.

Junto a esa adaptación, Alcaraz reivindica las estrategias de enfriamiento, como el uso de chalecos refrigerantes, toallas frías, bebidas muy frías o hielo, una metodología que, recuerda, también aplicaron en la preparación de marchadores olímpicos en Río de Janeiro.

“Pre-cooling” es, en su opinión, una forma eficaz de reducir el estrés térmico y de llegar mejor al esfuerzo competitivo. En un torneo con pausas cortas y poco margen de recuperación, cualquier detalle puede marcar la diferencia.

La altitud, un factor decisivo

Según Alcaraz, los jugadores acostumbrados a competir al nivel del mar pueden sufrir una desventaja muy clara frente a futbolistas habituados a entrenar o jugar en altura, como ocurre en ciudades como Ciudad de México o Bogotá.

Para minimizar ese impacto, propone concentraciones previas en zonas elevadas o incluso el uso de simuladores de altitud, una tecnología ya habitual en muchos centros de alto rendimiento. En este punto, el Mundial deja de ser solo una cuestión de táctica y técnica para convertirse también en una carrera de adaptación fisiológica.

En una competición así, las lesiones musculares aparecen como una amenaza evidente, especialmente en los isquiosurales.

Alcaraz relaciona ese riesgo con la combinación de deshidratación, falta de glucógeno muscular y fatiga del sistema nervioso, tres factores que pueden preparar el terreno para una lesión en acciones de alta intensidad. Su diagnóstico es claro: "cuanto peor gestionado esté el esfuerzo, más expuesto estará el futbolista".

Partido disputado entre España y Egipto. EFE

Pero el problema, insiste, no es solo médico o deportivo, sino también estructural. “El problema no es tanto la protección, sino la falta de prevención”, afirma, aludiendo a calendarios congestionados y a horarios pensados más para el marketing y la televisión que para la salud del jugador.

En su opinión, "se está poniendo en riesgo al deportista para priorizar audiencias" y ventas de derechos audiovisuales. Y eso, en un Mundial de estas características, puede acabar decidiendo más que el propio talento.

Al final, la gran conclusión de Alcaraz es que este Mundial premiará no solo al equipo que mejor juegue, sino al que mejor se adapte al contexto. “Aquellas selecciones que hayan preparado a conciencia el Mundial y tengan la capacidad y los medios van a tener una ventaja competitiva”, señala.