El panadero Juanfran iba a ser desahuciado de su local en Badajoz y "descuartizó" a David tras "pedirle dinero prestado"

Juanfran regentaba una panadería en el Barrio de Suerte de Saavedra en Badajoz y su economía no atravesaba un buen momento. Prueba de ello es que tenía fijada una orden de desahucio para finales de año, por no pagar el alquiler del local a sus dueños, el panadero le pidió dinero prestado a David y la deuda la saldó descuartizando supuestamente a este prestamista.

Este es el truculento guion con el que trabaja la Policía Nacional para esclarecer las circunstancias del crimen de David Salazar Expósito, declarado bajo secreto de sumario.

La línea temporal del caso arranca el pasado domingo 7 de junio. El panadero Juan Francisco citó supuestamente a David Salazar Expósito, en su negocio, situado en la calle Luis Andreu Fernández Molina. “La panadería estaba cerrada al público”, tal y como subraya una fuente ligada a la investigación.

“Parece ser que David era prestamista y le había dejado dinero al panadero”, según detalla una persona que ha ayudado a la familia del fallecido cuando denunciaron su desaparición ante la Policía Nacional. “El panadero le debía dinero a David”, insiste.

La cantidad no ha trascendido, pero el dato objetivo es que David Salazar, de 33 años, con pareja y padre de tres menores de edad, no salió vivo de aquella cita con Juanfran para cobrar su deuda.

“El panadero lo mató con un martillo dentro de la panadería. Le dio un martillazo en la cabeza, metió el cuerpo en un frigorífico y luego lo desmembró: le cortó las piernas, los brazos y la cabeza”, según explica esa persona, en contacto directo con la familia de la víctima desde el domingo hasta el miércoles, cuando la Policía Nacional arrestó a Juanfran.

Decenas de vecinos, este jueves, en el Barrio de Suerte de Saavedra de Badajoz donde se ubica la panadería del detenido.

El Grupo de Homicidios acudió este jueves a la panadería, a realizar un registro, debido a que sospecha que el panadero descuartizó allí al prestamista. En la calle Luis Andreu Fernández Molina se congregaron decenas de vecinos y allegados del difunto porque pensaban que Juanfran estaría presente en el registro de su negocio, a pesar de que no era así.

Los nervios estaban a flor de piel y se formó una batalla campal que se ha saldado con un detenido y varios policías nacionales heridos, según ha informado la cadena COPE. De momento, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reconocido “la necesidad de aumentar la presencia policial en la zona para evitar nuevos conflictos”.

En la barriada de Suerte de Saavedra la tensión se respira en el ambiente por las circunstancias atroces que rodean a la muerte de David. “Parece ser que desmembró el cuerpo, lo metió en bolsas y lo tiró a una finca a la que metió fuego para hacer desaparecer los restos”, según resume esta fuente ligada a la investigación.

Tales hechos se produjeron en un paraje situado entre las barriadas de Tulio y Cerro de Reyes, marcadas por la presencia de infraviviendas y chabolas. En aquel momento, la foto de David circulaba por la Plataforma Adonay que busca a personas desaparecidas y sus familiares habían presentado una denuncia en Comisaría.

El cartel de la desaparición de David en la Plataforma Adonay.

“David le dijo a su pareja que iba a la panadería a comprarle algo a sus hijos”, según explica esta persona en contacto directo con la hermana de la víctima mortal y que participó en la búsqueda. El treintañero nunca regresó a casa con dulces para sus chiquillos y un sentimiento de inquietud anidó entre sus familiares.

“Los familiares fueron a la panadería, un primo le pegó un guantazo a Juanfran y registraron el local”. No había ni rastro del supuesto prestamista, pero la familia de David Salazar Expósito sospechaba desde el principio que el panadero les estaba ocultando información.

Tanto es así que denunciaron la desaparición de este padre de tres hijos, el lunes por la mañana, solo unas horas después del famoso encuentro del domingo por la tarde que tuvo lugar en la panadería.

La Policía Nacional empezó a investigar una desaparición forzosa y pronto situaron en la diana al panadero. “Un bar que está a menos de diez metros de la panadería tiene cámaras de seguridad en la fachada y grabó a David entrando al local de Juanfran”, tal y como confirman fuentes conocedoras de la investigación. “En las grabaciones no se veía salir a David de la panadería”.

Era blanco y en botella. “La panadería estaba cerrada al público el domingo y el lunes no abrió”. Otro dato más para la sospecha. Los investigadores recabaron testimonios que apuntaban a que David le habría prestado dinero a Juanfran y confirmaron que el panadero atravesaba una situación complicada porque tenía una citación judicial, para ser desahuciado, por el impago del alquiler a los dueños del local que alberga su negocio.

Había un móvil para el crimen, pero faltaba el cuerpo del delito y el cadáver apareció el miércoles en el citado camino que separa las barriadas de Tulio y Cerro de Reyes. Era una zona que ya había sido registrada por los voluntarios, como otros espacios, tales como el río Rivilla o el parque de Tres Arroyos, pero lo llamativo es que ese paraje había sido quemado. El Grupo de Homicidios lo tuvo claro: citó al panadero en Comisaría.

La Comisaría de Policía Nacional en Badajoz. CNP

Juanfran se vino abajo y confesó que había matado a David el prestamista. La familia del difunto ha contratado los servicios legales del abogado Fernando Cumbres.

El detenido pasará a disposición judicial este viernes y el letrado avanza que ejercerá una acusación particular encaminada a lograr la mayor condena posible para al panadero. "Vamos a trabajar para que los hechos se califiquen como un asesinato y para que también se investigue un delito de profanación de cadáver, incluso otro contra la integridad moral por ocultar el cadáver", tal y como avanza el penalista.

- ¿En base a qué pedirá tales delitos?

- Fernando Cumbres: Las actuaciones están bajo secreto de sumario, pero de lo que ha trascendido hasta ahora, consideramos que el detenido lo tenía premeditado porque su negocio estaba cerrado al público el domingo y citó allí a la víctima. Ha liquidado la deuda que mantenía de esta forma. Creemos que acabó con la vida de David, nada más entrar en la panadería, y luego ha intentado deshacerse de los restos mortales quemando una finca de manera infantil.

- ¿Cree que el crimen pudo tener un móvil económico?

- El detenido tenía abierto un proceso de desahucio y el juicio se iba a celebrar en octubre o noviembre, tras ser denunciado por impago por los dueños del local.

El abogado avanza que solicitará al juzgado que "se busquen" más grabaciones de cámaras de seguridad tanto del bar que grabó la llegada de David a la panadería de Juanfran, como de otros locales del barrio, para visualizarlas. Todo ello, con el objetivo de comprobar si el panadero aparece saliendo del local el domingo o el lunes, cargado con bolsas donde transporta el torso, los brazos, las piernas y la cabeza de la víctima.

"Tengo entendido que el detenido había trabajado de carnicero o charcutero en una cadena de supermercados".