Los inmigrantes de Las Raíces reciben al Papa entre la niebla, el frío y las carpas: "Usted nos mira con cariño y respeto"

El papa León XIV, durante la visita hoy en el centro de migrantes "Las Raíces", en La Laguna, Tenerife. Yara Nardi / Reuters.

A Ismail le preguntan qué espera de la vida y tarda apenas unos segundos en responder. "Hapiness for me". Felicidad para mí. Tiene 20 años, es musulmán, llegó hace apenas un mes desde Gambia y no pide mucho más. "Cualquier sitio donde pueda trabajar", añade.

Este viernes, sin embargo, su atención está puesta en otra cosa. Espera al Papa. Al fondo, la niebla se ha tragado las montañas de La Laguna desde primera hora de la mañana. El frío, impropio de quien imagina Canarias desde fuera, se cuela entre las grandes carpas blancas instaladas en el campamento de Las Raíces.

Dentro, colchones alineados sobre el suelo y baños portátiles. Aquí viven unas 700 personas. De ellas, unas 200 han sido seleccionadas para asistir al encuentro con León XIV.

El migrante nigeriano Taiwo Oluwatobi interviene durante la visita del papa León XIV al centro de migrantes «Las Raíces» en Tenerife, Islas Canarias, España, el 12 de junio de 2026, donde se reúne con migrantes y organizaciones humanitarias. Yara Nardi / Reuters.

El protocolo es sencillo. Quienes se ofrecen voluntarios son trasladados hasta el acto. La mayoría son musulmanes. Algunos son católicos. Todos coinciden en una misma idea: "Nosotros sólo queremos trabajar", repiten.

Taiwo Oluwatobi, en un discurso frente al Papa, enunció que sienten que León XIV mira a los migrantes "con cariño". Frente al micrófono se reclamó que esperan que "no se les mire sólo como inmigrantes, números y documentos, sino también como personas con sueños, familias y esperanzas.