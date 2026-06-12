Los inmigrantes de Las Raíces reciben al Papa entre la niebla, el frío y las carpas: "Usted nos mira con cariño y respeto"
Doscientos jóvenes del centro de acogida gestionado por Accem, la mayoría musulmanes y recién llegados en cayuco, escuchan a León XIV, que les recuerda que "el amor de Dios no conoce fronteras"
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A Ismail le preguntan qué espera de la vida y tarda apenas unos segundos en responder. "Hapiness for me". Felicidad para mí. Tiene 20 años, es musulmán, llegó hace apenas un mes desde Gambia y no pide mucho más. "Cualquier sitio donde pueda trabajar", añade.
Este viernes, sin embargo, su atención está puesta en otra cosa. Espera al Papa. Al fondo, la niebla se ha tragado las montañas de La Laguna desde primera hora de la mañana. El frío, impropio de quien imagina Canarias desde fuera, se cuela entre las grandes carpas blancas instaladas en el campamento de Las Raíces.
Dentro, colchones alineados sobre el suelo y baños portátiles. Aquí viven unas 700 personas. De ellas, unas 200 han sido seleccionadas para asistir al encuentro con León XIV.
El protocolo es sencillo. Quienes se ofrecen voluntarios son trasladados hasta el acto. La mayoría son musulmanes. Algunos son católicos. Todos coinciden en una misma idea: "Nosotros sólo queremos trabajar", repiten.
Taiwo Oluwatobi, en un discurso frente al Papa, enunció que sienten que León XIV mira a los migrantes "con cariño". Frente al micrófono se reclamó que esperan que "no se les mire sólo como inmigrantes, números y documentos, sino también como personas con sueños, familias y esperanzas.
Otros de los migrantes narran a este periódico que esperan que la visita del Pontífice ayude a mejorar la imagen de quienes llegaron en cayuco y, quizá, a que se les mire de otra manera.
Centro de acogida
No hablan especialmente bien de las condiciones del centro. Las noches en esta altitud son frías y la humedad propia de Las Raíces hace el resto. Pero tampoco se quejan demasiado. "Tenemos una cama", dicen. Y eso, para muchos de ellos, ya supone una diferencia respecto a lo que dejaron atrás.
Cuando León XIV toma la palabra, no tarda en dirigirse precisamente a ellos. "Más allá de nuestro lugar de proveniencia, el amor de Dios no conoce fronteras, no hace distinciones, se da a todos y nos congrega en la unidad", afirma.
El Pontífice observa los rostros de quienes tiene delante y habla de "corazones heridos por tantas dificultades" pero también "consolados por el amor recibido gracias a otros corazones abiertos, generosos y misericordiosos".
Después recurre al ejemplo del buen samaritano para recordar que la compasión no entiende de nacionalidades ni de religiones. La referencia no es casual. Entre los testimonios escuchados por el Papa figura el de personas marcadas por la violencia y la explotación.
Horas antes, León XIV había denunciado en Arguineguín las mafias que se lucran con la desesperación ajena y había tenido palabras especialmente dirigidas a las víctimas de trata y explotación sexual. En Las Raíces, el tono es más íntimo, más pastoral.
El Papa recuerda que también San José de Anchieta y el hermano Pedro partieron desde Canarias hacia América "como migrantes que se dirigieron hacia lo desconocido", llevando consigo "la fe, la esperanza y la caridad". Y anima a quienes hoy llegan a las islas a aportar "el tesoro de humanidad, de sueños y de cultura" que traen consigo.
Hay un momento que arranca algunas sonrisas entre los asistentes. León XIV, que habla en un perfecto francés, confiesa que le ha llamado la atención el nombre del centro. Las Raíces. Y recupera una de las imágenes favoritas de Francisco, el Papa que soñó con visitar Canarias y nunca pudo hacerlo.
Las raíces, dice, sirven para no olvidar los orígenes y para resistir las tormentas. Mientras habla, detrás del escenario siguen visibles las grandes carpas blancas. La niebla continúa cubriendo el campamento y el frío obliga a algunos jóvenes a envolverse en mantas y sudaderas.
Ismail escucha desde una de las primeras filas. No entiende todas las palabras. Tampoco parece importarle demasiado. Cuando termina el acto, vuelve a sonreír. Le preguntan de nuevo qué espera del futuro. La respuesta sigue siendo la misma: "Ser feliz".