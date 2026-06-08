Junts prepara en el Congreso la politización de la visita del Papa a Cataluña: le pide en italiano e inglés que use la "lengua propia"

Miriam Nogueras, junto a Mertxe Aizpurua y Gabriel Rufián, saludando al Papa instantes antes de hablarle en inglés. Congreso

El debate de la identidad lingüística en Cataluña ha colisionado a las puertas del viaje apostólico del Papa León XIV a Barcelona y Montserrat, programado para hoy y mañana.

Lo ha hecho en el Congreso de los Diputados. En una sesión histórica, León XIV se convirtió ayer en el primer Papa en ofrecer un discurso ante el hemiciclo.

Pero minutos antes, en el protocolario saludo a los portavoces parlamentarios en el Salón de los Pasos Perdidos, tuvo lugar una curiosa escena políglota.

Los diputados de Junts per Catalunya decidieron aprovechar los breves segundos frente al Pontífice para armar una llamativa protesta, recurriendo a una pirueta idiomática: exigir el uso del catalán empleando idiomas extranjeros con tal de no usar el castellano.

La portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, se saltó el protocolo y retuvo la mano de León XIV durante quince segundos para espetarle en inglés: "Su Santidad, como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Catalunya, mi nación".

Acto seguido, el portavoz en el Senado, Eduard Pujol, redobló la apuesta dirigiéndose al Papa en italiano: "Santità, come Antoni Gaudí e Pau Casals, sono catalano. Parlare la lingua della terra che vi accoglie è un bellissimo atto di rispetto e amore".

Repitió exactamente las mismas frases, pero sumó al músico Pau Casals junto a Antoni Gaudí.

La escena rozó la paradoja: León XIV, nacido en Estados Unidos pero con un dilatado pasado en Perú, habla un castellano perfecto y fluido, idioma en el que efectuó su discurso para las Cortes.

La estrategia de Junts provocó una reacción fulminante en el seno del propio bloque independentista, desatando un agrio rifirrafe -mediático- en los pasillos de la Cámara Baja.

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, compareció ante los medios de comunicación visiblemente molesto y calificó la escena protagonizada por Nogueras y Pujol como un acto de "puro secuestro mental convergente".

Rufián arremetió contra la teatralidad de sus rivales políticos, tachando el gesto de ser una performance vacía e inútil para la defensa real del idioma.

Con su habitual tono irónico, el líder republicano ironizó sobre el sinsentido de intentar defender la supervivencia del catalán recurriendo al inglés y al italiano ante un interlocutor que domina perfectamente el castellano.

Para ERC, la acción de Junts se reduce a propaganda de cara a la galería que esquiva la negociación legislativa real.

Luego, en su cuenta de X, escribió: "Se viene turra. Un acto absolutamente anodino y vacío de contenido va a llenar durante días los digitales y tertulias del circuito mediático catalán".

Se viene turra.



Un acto absolutamente anodino y vacío de contenido va a llenar durante días los digitales y tertulias del circuito mediático catalán.



Nacionalismo banal pero efectivo.



Luego a votar con PP y VOX, eso sí.



Puro secuestro mental convergente. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 8, 2026

Luego apostilló con que la postura de los dirigentes de Junts había sido "nacionalismo banal pero efectivo", aunque "luego a votar con PP y VOX, eso sí".

Más allá del choque independentista, Rufián también aprovechó para lanzar un dardo a las bancadas del Partido Popular y Vox, criticando la hipocresía de aplaudir masivamente durante diez minutos un discurso papal centrado en la justicia social y la acogida de migrantes.

La visita de León XIV en su desembarco institucional ha servido para mostrar internacionalmente el complejo ecosistema político del Congreso, donde hasta incluso las bendiciones sagradas de los templos se miden bajo el estricto e inflamable baremo de las lenguas del Estado.

La chispa

La polémica ha surgido por las quejas de Junts a que el Papa vaya a proceder a la bendición de la Torre de Jesucristo, en la Sagrada Familia, íntegramente en castellano.

Lo que se diseñó como una histórica cita eclesiástica y cultural, pues coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y la culminación de la monumental torre, se ha transformado en una disputa por el uso en mayor o menor medida de la lengua catalana por parte del Pontífice.

A principios de junio de 2026 el Vaticano desveló el misal y la organización oficial de la misa solemne del miércoles 10 de junio en la Basílica de la Sagrada Familia. El programa inicial incluía presencia del catalán, pero no tanto como el al castellano.

El punto de mayor fricción se concentró en el clímax del viaje: la bendición de la Torre de Jesucristo, el punto más alto del templo gaudiniano.

El protocolo de la Santa Sede determinó que este acto específico se realizara íntegramente en castellano.

Partidos como Junts per Catalunya, ERC, Aliança Catalana y diversas entidades sociales, criticaron que el hito arquitectónico más importante de Barcelona fuera inaugurado sin pronunciar una sola palabra en el idioma propio de la región. Les supuso un agravio institucional intolerable.

Las quejas exigieron de inmediato la intervención directa del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ante el Arzobispado de Barcelona.

Ante el aluvión de críticas y para evitar un boicot social, la Iglesia catalana reaccionó con rapidez.

Aunque el Vaticano finalmente aceptó rectificar e introducir fragmentos en catalán durante la liturgia de la misa y algunas alocuciones, la mecha de la politización lingüística ya estaba encendida.

Otros papas

El profundo malestar de los sectores nacionalistas no se alimenta de los precedentes históricos. No es la primera vez que un Papa hace uso del bilingüismo en Cataluña.

El pionero fue San Juan Pablo II, quien el 7 de noviembre de 1982 rompió moldes al convertirse en el primer pontífice en hablar públicamente en catalán en una visita oficial.

El papa polaco, célebre por su dominio de los idiomas, desafió la lluvia torrencial de aquella jornada para pronunciar discursos y homilías fluidas en la Abadía de Montserrat y ante un abarrotado estadio del Camp Nou.

Aquello se interpretó como un reconocimiento internacional definitivo a la identidad cultural catalana en plena Transición democrática, y no hubo polémica previa ni tampoco posterior.

Casi tres décadas después, en noviembre de 2010, Benedicto XVI estableció las bases del equilibrio litúrgico moderno durante la consagración de la propia Sagrada Familia.

El pontífice alemán, firme defensor de la tradición eclesiástica, diseñó un reparto estimado en un 40% de latín, un 40% de castellano y un 20% de catalán.

Joseph Ratzinger reservó el latín estrictamente para la Plegaria Eucarística central y los ritos consagratorios.

Sin embargo, integró el catalán de forma natural al abrir y cerrar su homilía principal, tal y como va a hacer León XIV, quien además va a incorporar otras partes de la misa en catalán.

El misal

Analizando el misal oficial publicado por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas de la Santa Sede, León XIV superará levemente el listón de su predecesor haciendo uso del catalán.

El castellano mantendrá la hegemonía total del viaje con un 45% del peso global, seguido por el latín con un 30% -se usa oficialmente en cada visita internacional- y el catalán, con un 25%.

No obstante, el reparto varía según el escenario y el acto religioso analizado.

En la gran Misa de la Sagrada Familia, el catalán se utilizará en el rito de entrada, donde el Papa León XIV abrirá la celebración con el saludo inicial con él.

Asimismo, la primera lectura, el Salmo responsorial y tres de las peticiones de la oración de los fieles se proclamarán también en esta lengua.

Por su parte, el latín monopolizará el núcleo de la consagración y los cantos principales interpretados por la Escolanía de Montserrat.

El castellano quedará reservado para el Evangelio, la homilía papal y, de forma inamovible, para las oraciones de la bendición de la torre.

El escenario cambia en la Abadía de Montserrat, donde se ha diseñado un equilibrio matemático del 50% entre castellano y catalán.

Durante el rezo del Santo Rosario, los misterios impares (primero, tercero y quinto), los enunciados y las lecturas breves serán en catalán, culminando con el canto colectivo de La Virolai. Los misterios pares y el discurso final del Santo Padre a los monjes benedictinos se realizarán en castellano.

Por último, la Vigilia de Oración en el Estadio Olímpico presentará el esquema más asimétrico: un 85% en castellano para los testimonios y discursos, frente a un testimonial 15% en catalán limitado a los saludos iniciales de los jóvenes.