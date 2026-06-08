Estos son los 10 colegios de lujo de España: cuestan más de 20.000 € al año por alumno y la mayoría, en Madrid y Barcelona

El mercado de la educación privada de élite en España vive un crecimiento sin precedentes en la actualidad. La llegada de directivos internacionales y abultadas fortunas extranjeras ha disparado la demanda de estas aulas exclusivas.

Pese a ello, según un estudio elaborado por la Fundación Ramón Areces, sólo el 1,7 % de los colegios de España son 100 % privados. Y, dentro de ellos, hay un grupo reducido de 10 colegios que se pueden considerar de lujo.

El motivo: alcanzan o superan la exigente barrera de los 20.000 euros anuales por alumno. De hecho, es un terreno reservado casi íntegramente a centros con currículo británico o estadounidense.

Estas tarifas de matriculación, ligadas fundamentalmente a las etapas preuniversitarias del Bachillerato Internacional, no incluyen servicios esenciales. Los costes de transporte, comedor y tasas de inscripción suelen pagarse por separado en estos ecosistemas.

EL ESPAÑOL, de esta forma, detalla cómo son los 10 colegios más caros de la geografía española ordenados de mayor a menor coste. Diez templos académicos donde la excelencia se factura a altos precios.

1- Sotogrande International School (Cádiz)

Sotogrande International (Cádiz).

El prestigioso centro ubicado en la lujosa urbanización gaditana de San Roque lidera este exclusivo escalafón con una escolaridad máxima de 28.255 euros. Su privilegiada situación lo convierte en el destino predilecto para los hijos de grandes patrimonios europeos.

El colegio destaca por impartir los tres programas del Bachillerato Internacional combinando el rendimiento académico con programas deportivos de alto nivel. Si la familia opta por el régimen de internado completo, el coste total del curso supera con creces los 50.000 euros anuales.

2- International College Spain (Madrid)

International College Spain (Madrid).

Ubicado en la conocida urbanización de La Moraleja, este centro del influyente grupo Nord Anglia Education se posiciona como el más costoso de Madrid. Su matrícula alcanza los 26.283 euros anuales en los cursos de Bachillerato Internacional, impartidos completamente en inglés.

En sus modernas instalaciones conviven estudiantes de más de 70 nacionalidades diferentes, principalmente hijos de diplomáticos y altos ejecutivos de multinacionales. El colegio prioriza un enfoque global y metodologías vanguardistas que justifican su elevada posición en este ranking.

3- American School of Barcelona

El American School of Barcelona.

Este centro de Esplugues de Llobregat encabeza la lista en Cataluña con una tarifa de escolaridad fija de 26.278 euros por curso. Al sumar determinadas cuotas obligatorias de Bachillerato, la factura final real llega a los 31.741 euros.

Sigue de manera sumamente estricta el sistema educativo norteamericano y disfruta de un enorme prestigio entre empresarios y celebridades internacionales afincadas en la capital catalana. Su principal objetivo es preparar de forma intensiva a sus alumnos para el acceso directo a las universidades más prestigiosas del mundo.

4- Aloha College (Marbella)

Aloha College (Málaga).

En pleno corazón de la Costa del Sol se levanta esta prestigiosa institución británica de referencia, cuyas cuotas anuales alcanzan los 26.000 euros por alumno. El centro concentra sus tarifas más elevadas en los cursos preuniversitarios del Sixth Form y el diploma de Bachillerato Internacional.

Ubicado en Marbella, destaca por su exigencia y por un altísimo porcentaje de ingresos en las universidades del grupo británico Russell. Su entorno multicultural y sus recursos educativos lo consolidan como el gran bastión del lujo académico andaluz.

5- Brewster (Madrid)

El Brewster. Brewster American Schools

Esta prestigiosa firma norteamericana revolucionó el sector madrileño al instalar su exclusivo campus en un histórico palacete restaurado de Chamberí. Su matrícula para los cursos superiores se sitúa en los 23.014 euros por año escolar.

Al funcionar como una extensión directa de su histórica matriz en New Hampshire, ofrece a los alumnos matriculados una inmersión absoluta en el currículo estadounidense. Los estudiantes disfrutan además de la ventajosa posibilidad de realizar provechosas estancias y periodos académicos de intercambio directo en el campus original americano.

6- Barcelona High School (Barcelona)

El Barcelona High School.

Con una tarifa máxima anual de 22.900 euros, este centro propone un concepto de educación internacional completamente disruptivo en Barcelona. Sigue un modelo estadounidense moderno que se aleja por completo de los métodos tradicionales en el territorio nacional.

El reputado colegio destaca por un entorno de aprendizaje dinámico que huye por completo del formato clásico de libros de texto obligatorios. Su metodología está muy enfocada hacia el desarrollo tecnológico constante, el emprendimiento digital y las dinámicas de trabajo propias del sector de las empresas emergentes.

7- St. Peter's School (Barcelona)

El St. Peter's School.

Situado en la cotizada zona alta de Les Corts, este centro fija su tarifa académica de los cursos preuniversitarios en 22.250 euros. Destaca históricamente en el panorama catalán por ser el único colegio que introduce asignaturas científicas de vanguardia en su currículo oficial.

Los alumnos de las etapas finales del Bachillerato Internacional complementan su formación con materias avanzadas como neurociencia, Inteligencia Artificial, blockchain y robótica aplicada. Este singular enfoque tecnológico diferencial fundamenta el elevado coste de unas aulas orientadas por completo a las profesiones del futuro más inmediato.

8- American School of Madrid (Madrid)

El Amercian School of Madrid.

Fundado a comienzos de los 60 en Pozuelo de Alarcón, este histórico centro establece su matrícula máxima en 22.184 euros. Sus instalaciones resultan equiparables a las de cualquier universidad privada norteamericana de primer nivel.

Cuenta con un profesorado de carácter completamente nativo encargado de impartir el modelo educativo estadounidense a una comunidad escolar internacional. El centro compatibiliza con éxito la obtención del diploma de High School con la exigente preparación para los exámenes del Bachillerato Internacional.

9- St. George Barcelona

El St. George Barcelona.

Este prestigioso colegio británico privado sitúa el coste de sus cursos superiores en los 21.340 euros anuales de escolaridad. La institución destaca por su rigurosa fidelidad al currículo británico y por su excelente nivel de inmersión lingüística.

El profesorado procede íntegramente de países anglófonos, garantizando una sólida formación de alta calidad que prepara de forma directa para el acceso universitario internacional. Sus modernos equipamientos y su cuidada atención al alumno lo convierten en una opción preferente para las familias de la zona alta barcelonesa.

10- The Global College (Madrid)

Establecido en el céntrico barrio de El Viso, este centro singular fija su coste de enseñanza en los 20.940 euros anuales. Si el estudiante requiere de la modalidad residencial en la capital, el importe total oscila entre los 37.000 y los 45.180 euros.

Nacido en estrecha alianza estratégica con IE University, el colegio está especializado de forma exclusiva en los dos cursos previos a la universidad. Su modelo imita las metodologías de una escuela de negocios avanzada para alumnos que buscan liderar en innovación y emprendimiento global.