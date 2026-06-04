Nersés Avakimyan, el candidato al puesto de David Sánchez que negó irregularidades, ganó plaza de funcionario un mes después

El violinista armenio Nersés Avakimyan declaró como testigo ante la Audiencia de Badajoz en el juicio por presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como coordinador de los conservatorios de la Diputación.

Avakimyan también participó en 2017 en el proceso de selección que finalmente se llevó Sánchez. Y es el único de los dos participantes que han sido llamados a declarar ante el juzgado que valora que no hubo irregularidades.

En su comparecencia, confirmó que todos los aspirantes sabían que el hermano del presidente competía por el puesto. Sin embargo, aseguró que nunca vio las notas obtenidas por los candidatos ni conoció el baremo, y que se defendió el proyecto en la entrevista.

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez (d), y Miguel Ángel Gallardo (i), ex líder del PSOE extremeño, en la Audiencia de Badajoz. Efe

"Un compañero me dijo que se presentaba este señor [David Sánchez]. Se comentan cosas... Directamente, no lo sabíamos...", respondió el violinista armenio, preguntado por el letrado de Manos Limpias acerca de su conocimiento sobre si la plaza iba a ser adjudicada al hermano del presidente.

Asimismo, manifestó ante el tribunal que no percibió anomalías en el procedimiento y que el proceso de selección le pareció normal.

Además, un mes después de declarar en la fase de instrucción fue nombrado funcionario de carrera por la Diputación de Badajoz, nombramiento que aparece recogido en el Boletín Oficial de la Provincia. Se presentó a la prueba el 19 de febrero de 2025, doce días después de su testifical.

No obstante, su testimonio durante esta fase difiere sustancialmente del ofrecido esta semana.

Preguntado por la jueza Biedma sobre los resultados del concurso, Avakimyan sostuvo hace un año que ni se planteó recurrir tras perder la plaza.

La magistrada se interesó expresamente por los resultados del concurso, y por sus motivos para no recurrir.

"Si acaso yo quisiera tener alguna información, por ejemplo de las notas que hemos obtenido, no teníamos vía a poner un recurso de alzada. Yo entendí de la resolución que, para obtener esa información, tenía que recurrir a instancias superiores", expuso.

Biedma se mostró muy extrañada porque no pudiera haber accedido a las notas obtenidas del puesto al que concurrió.

Trabaja para la Diputación

Pero la clave de su testimonio estriba en que el propio Avakimyan trabajaba en ese momento para la Diputación de Badajoz como profesor en el Conservatorio Profesional Juan Vázquez, y lo hacía desde 2019.

Concretamente, en el departamento de cuerda, flamenco y acordeón. En el organigrama de la administración pública, el conservatorio profesional se integra en la Delegación de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional.

Y en marzo de 2025 obtuvo plaza como personal funcionario de carrera, en la categoría de Profesor Superior de Violín, mediante concurso-oposición de turno libre. El decreto, enmarcado en el Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, fue promovido por el presidente de la Diputación entonces: Miguel Ángel Gallardo, quien testifica hoy como acusado.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 18 de junio de 2024. Cabe recordar que el caso del presunto enchufe de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, estalló con la interposición de la denuncia del sindicato Manos Limpias en mayo de 2024 y la apertura de diligencias previas tuvo lugar a principios de junio.

A medida que se ha desarrollado el juicio, muchos de los testimonios recabados han quedado en entredicho porque, al provenir de funcionarios de la Diputación y/o cargos del PSOE, existe la sospecha de que sean parciales y traten de defender a la institución que les da trabajo.

De hecho, el jefe en el Servicio Provincial de Bibliotecas, José María Sánchez, se encuentra al borde de la imputación por un supuesto delito de falso testimonio, dadas las aparentes incongruencias de su declaración en el juzgado.

Origen armenio

Nerses Avakimyan es miembro de la Orquesta de Extremadura, donde ejerce desde 2012 como ayuda de concertino, y en ocasiones como concertino y solista.

Se formó en Armenia y ha obtenido numerosos galardones, como el Premio Especial del Jurado en el Concurso Internacional P. Lanthier en París, el Segundo Premio del II Concurso Nacional Estephan Elmas, en Ereván, Premio Especial del Jurado en el Certamen de Jóvenes Músicos ‘Amadeus’, el Primer Premio en el Concurso de J. S. Bach en Armenia o el Premio Especial del Público en el Certamen Internacional ‘Pedro Bote’ de Villafranca de los Barros, entre otros.

Ha sido miembro de varias agrupaciones camerísticas y ha actuado en diferentes salas de conciertos de Nueva York, Grecia, Suiza, Alemania o Armenia. Nerses ha sido miembro de la Orquesta de Cámara 'Serenade', la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Estatal de Ereván, la Orquesta 'All Armenians Orchestra', perteneciente al Ministerio de Cultura de su país de origen, y de la Orquesta de Córdoba.

Pero más allá de su faceta como músico profesional, Avakimyan reivindica siempre que puede sus orígenes. Por eso, no rechazó pronunciarse en sus redes sociales durante el conflicto bélico que estalló en su país en 2023.

"El deseo de los armenios de Artsakh, no pertenecer a la administración de Azerbaiyán, no era un 'capricho'. Era y es cuestión de vida o muerte. Llevamos 'poniendo el grito en el cielo' de lo que pasará en el caso contrario y la comunidad internacional permite que a través de la violencia los gobiernos autocráticos consigan lo que propongan, sin consecuencia ninguna. Ahora mismo más de 120.000 paisanos míos huyen de sus casas", publicó en su perfil de Facebook.

"En los años 1990 mi abuela paterna, mis tíos... dejaron sus casas en Nakhicheván, porque les dijeron sus 'amigos' azeríes, con los que han crecido, que si no abandonan sus casas en 24 horas serán ellos mismos, con sus propias manos, quien les matarían", amplió el músico. "Ahora les toca a mi familia materna de Artsakh sufrir el mismo destino...."