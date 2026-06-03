El hallazgo de la necrópolis más antigua del interior peninsular obliga a reescribir la Historia: es de hace más de 6.000 años

El hallazgo de la necrópolis más antigua del interior de la Península Ibérica ha supuesto un punto de inflexión que ha roto las teorías que había hasta este momento sobre este tipo de monumentos funerarios.

Los historiadores llevaban décadas sosteniendo que en la prehistoria las sociedades habían empezado a construir espacios funerarios visibles de gran tamaño -necrópolis- en las costas entre el Mediterráneo y el Atlántico debido a la influencia de las civilizaciones asentadas en este territorio.

De ahí pasaría al interior peninsular siglos después. Pero este yacimiento de Illescas ha obligado a reescribir la historia.

Ha sido la excavación liderada por Rosa Barroso Bermejo, de la Universidad de Alcalá de Henares, la que ha conseguido cambiar el pensamiento que había hasta el momento.

Después de varias campañas de excavación y de una investigación exhaustiva han llegado a la conclusión de que esta necrópolis data del finales del V milenio a.C., es decir, de hace 6.000 años.

Esto coloca a este enclave de Valdelasilla (Illescas, Toledo) como el monumento funerario planificado más antiguo, hasta ahora, en el interior de la Península Ibérica. Esto pone de manifiesto que las teorías manejadas hasta el momento no eran correctas y que, al igual que en la costa, en el interior peninsular también se realizaron necrópolis monumentales visibles y no en un momento posterior.

Conjunto arquitectónico

El equipo de la arqueóloga Bermejo realizó una primera "excavación preventiva" en la que se abrió "una gran área de 45 hectáreas" en la que se identificaron un total de 454 estructuras de diversa morfología y contenido distribuidas en un total de 11 hectáreas.

Uno de los arqueólogos durante la excavación de la necrópolis en Toledo. Efe

Este yacimiento contiene estructuras funerarias que se dividen en dos tipos: fosas y cámaras construidas con madera, piedra y arcilla. Las fosas constan de 1,5 metros de diámetro y una distancia similar de profundidad en las que se albergaban los restos de los individuos de una forma aislada.

En cambio, en las cámaras que varían en forma y tamaño se incluían inhumaciones individuales pero también dobles, triples y colectivas.

Además, este yacimiento arqueológico vincula a Valdelasilla con otros cementerios peninsulares que están vinculados al megalitismo.

Y, es que, durante las labores de excavación se han encontrado varios fragmentos de cerámica, herramientas líticas y restos faunísticos además de humanos que se analizaron para poder determinar el perfil biológico de la población que estaba asentada en este territorio.

Pero la estrella de este monumento es la cámara funeraria de 36 metros de diámetro interior que está alineada con la de la tumba formando así un complejo unitario.

"Lo más novedoso es que en este momento ya configuran un espacio organizado, por eso, se habla de necrópolis", explica Bermejo.

Esto muestra que en "el interior peninsular hay los mismos restos y tan antiguos como los que hay en el ámbito costero", por eso, con este yacimiento se ha podido demostrar que "estas comunidades tienen desarrollos paralelos".

Por lo tanto, subraya la arqueóloga que hay "focos independientes de aparición de la colectividad de estos monumentos tanto en la costa como en el interior".

Además, este conjunto megalítico trata de estructuras "semiexcavadas en el suelo de las que solo queda la base" debido al paso del tiempo, aunque se pueden ver las "huellas de poste y las zanjas de cimentación".

El interior de la tumba

En el interior de la cámara hay dos niveles funerarios diferenciados. Uno de ellos, el de la parte inferior, ha permitido el hallazgo del cuerpo de una mujer adulta tal y como fue depositada en este espacio. Junto a ella se encontraron restos de otra mujer adulta también junto con un ajuar personal formado por cuentas y colgantes de piedra.

Por otro lado, en la parte superior se encontraron los restos de un hombre adulto que se encontraba rodeado por un conjunto de huesos y objetos mezclados. Pero, el estudio llevado a cabo por estos investigadores de la Universidad de Alcalá ha permitido identificar hasta otros seis humanos más dentro de este conjunto monumental funerario.

Evolución del yacimiento

El yacimiento alberga una actividad funeraria que puede dividirse en cinco fases, desde finales del V milenio a.C. hasta mediados del III milenio a.C.

Se trata de "una horquilla muy amplia" tal y como relata Bermejo quien asegura que el yacimiento es "un área abierta muy grande utilizada durante buena parte de la prehistoria".

Una imagen vista de pájaro del yacimiento que ha rescrito el origen del megalitismo en la Península. Efe

Aunque la investigación se ha centrado principalmente en la parte funeraria este conjunto también alberga "áreas de habitación que se combinan en el mismo espacio" y que serán objeto de estudio en el futuro.

En este sentido, aunque la delimitación funeraria está establecida en el periodo antiguo, posteriormente aparecen enterramientos que se solapan con áreas domésticas en las que hay "estructuras de habitación y silos de almacenamiento", señal de las actividades diarias según explica la investigadora.

Fue precisamente en el siglo III a.C. cuando se depositaron restos humanos de manera simbólica dentro de cuatro postes. Momento en el que se edificó también una nueva cámara al margen del conjunto original para el enterramiento de 17 personas.

Un conjunto que evidencia que el interior de la Península Ibérica no bebe de la influencia de la costa en la construcción de monumentos megalíticos, sino que se trata de un desarrollo en paralelo de este tipo de edificaciones funerarias que muestran que también en este territorio el ser humano tenía una necesidad de realizar construcciones monumentales para honrar a los difuntos.

Así, este hallazgo ha obligado a reescribir la historia de la evolución de los megalitos en la Península Ibérica y reconfigurar parte de las teorías de los historiadores que había hasta el momento.