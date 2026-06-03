El cruel final de Henry Nowak, el inglés de 18 años apuñalado tras quitarle el turbante a un sij: la Policía le esposó y dejó morir

A Henry Nowak se le fue la vida en cuatro puñaladas. En su último aliento, solo pudo decir por novena vez a los policías que le esposaban: "I can't breathe" (No puedo respirar).

Ni estar tirado en el suelo sin poder moverse, ni su voz rota, ni sus avisos de que le habían acuchillado, convencieron a los agentes de que estaban ante una persona apuñalada. Se limitaron a apretar los grilletes a la espalda de un chico que pedía ayuda porque literalmente se le iba la vida con 18 años.

Y lo que es peor, se le fue ante el rostro impune de su asesino: Vickrum Digwa, un ciudadano británico de etnia sij que no solo ocultó que le había apuñalado, sino que denunció a los policías que Nowak le había insultado y, supuestamente, retirado el turbante de forma violenta.

Este video es atroz. Un sij persigue y apuñala a un chico británico de 18 años, Henry Nowak, sin motivo. Cuando llega la policía, el sij dice que el chico ha sido racista. La policía esposa al chaval, que se está muriendo, y se burlan de él mientras compadrean con el sij. No… — Cristian Campos (@crpandemonium) June 1, 2026

Esta escena propia de los callejones más oscuros de cualquier suburbio ocurrió, sin embargo, frente al número 68 de la tranquila calle de Belmont Road, cerca de la residencia universitaria de Portswood, en Southampton.

El vídeo de la cámara corporal de los agentes que intervinieron hiela la sangre por la frialdad de una actuación tan absurda como incomprensible.

Ocurrió después de las 23 horas, cuando el joven Nowak emprendió a pie el camino de regreso a su residencia. Había sido una noche tranquila, salió con su equipo de fútbol del primer año de carrera a tomar una copa —aunque su tasa de alcohol, según los médicos forenses, estaba por debajo del límite legal para conducir—.

Así se describe con precisión en las observaciones de la sentencia emitida por el registrador honorario de Southampton y juez residente, William Mousley, este lunes. En la misma, el magistrado se dirige en segunda persona [usted] al condenado por asesinato: Vickrum Digwa.

"La ruta que había tomado Nowak lo llevaba hacia el norte por Belmont Road y se acercaba a un cruce con Saint Denys Road, donde usted [Digwa] vivía con su familia. Henry no estaba ebrio, puede que estuviera ligeramente afectado por la pequeña cantidad de alcohol que había consumido durante las horas previos. No era un bebedor habitual y, en general, no bebía en exceso".

"Usted caminaba casualmente hacia el sur por Belmont Road, por la misma acera. Iba a ser un encuentro fortuito", continúa el magistrado.

"Usted estaba sobrio, pero llevaba un gran puñal sij en una vaina sujeta a un cinturón por fuera".

Los sijs son una etnia con una religión propia provenientes mayoritariamente de la región india del Punjab, aunque Digwa nació en Sothampton. La legislación británica les permite portar sus cuchillos kirpan en espacios públicos, por respeto a las creencias de esta comunidad que considera estos elementos como un símbolo de fe religiosa que nunca portan con propósitos ofensivos.

"En Belmont Road, usted [Vickrum Digwa] y Henry [Nowak] se cruzaron", prosigue el juez Mousley. "Usted afirmó que él le embistió deliberadamente. Estoy seguro de que esa fue una de las muchas mentiras que ha dicho y repetido desde que ocurrió".

"Sin embargo, sí hubo una interacción entre ambos. Henry, quizá con cierta insolencia, hizo un comentario preguntando si usted era un 'tipo duro' o un 'mal hombre'. Lo estaba grabando con su teléfono cuando lo dijo. El tono de su voz no era agresivo ni amenazante, pero resultó ser, como se vio, un error de juicio trágico. Es razonable concluir que el comentario se produjo porque había visto el gran puñal enfundado".

El relato del magistrado reconstruye que, acto seguido, el asesino se acercó hacia el joven polaco, respondiendo de forma desafiante. En ese momento le arrebató el teléfono y empezó un forcejeo que tuvo como consecuencia que el turbante de Digwa cayera al suelo. Al parecer, nadie más estaba presenciando la escena.

Tras esto, el juez afirma que el sij "sacó el puñal de la vaina y, como el jurado declaró probado, apuñaló deliberadamente a Henry en el pecho".

Cuatro puñaladas

El cuchillo se convirtió en ese momento en un arma homicida que penetró varias veces en el cuerpo del indefenso y desarmado Henry Nowak.

"Penetró hacia arriba a través de tejidos blandos, entre las dos costillas superiores, afectando un pulmón y cortando una vena importante detrás de la clavícula. Lo hizo a una profundidad de ocho centímetros desde la superficie de la piel. La hemorragia consiguiente se vertió en la cavidad torácica", expone el magistrado.

El arma con la que Vickrum Digwa asestó varias puañaladas contra Henry Nowak. Policía de Southampton

"La patóloga, Amanda Jeffrey, halló allí 1.200 mililitros de sangre. Dijo que ningún tratamiento médico de urgencia habría permitido acceder a la vena sangrante. En términos sencillos, no habría sobrevivido, por rápida que hubiera sido la prestación de primeros auxilios".

Pero el asesino no paró ahí. "También lo apuñaló dos veces en la parte superior de la pierna en algún momento y una vez más en la parte inferior del abdomen/ingle por delante. Esta última solo produjo una lesión por la punta del cuchillo; las dos primeras alcanzaron una profundidad considerable, aunque no tanta como la herida del pecho".

"El rostro de Henry también fue cortado con la hoja del puñal, aunque no puedo estar seguro de que ello fuera intencionado. Sin embargo, una o más de las cuatro puñaladas debieron de tener un efecto inmediato, pues Henry nunca pudo levantar las manos para defenderse de lesiones más graves".

Por su parte, tras este incidente, el asesino presentaba "pocas lesiones o ninguna".

Robo del móvil

Después de apuñalarle, Digwa filmó a Henry mientras intentaba escapar con dificultad, escalando una valla hacia la propiedad contigua y cayendo sobre un coche, dejando rastros de sangre en el camino.

En pocos minutos, la familia del ciudadano sij llegó a la escena. Su hermano Gurpreet realizó la llamada al teléfono de emergencias. La conversación, de casi 12 minutos, no mencionó en ningún momento armas ni heridas de cuchillo.

Lo que los operadores escucharon fue una denuncia de agresión racista: que el joven al que se referían como el agresor le había insultado racialmente, golpeado y arrancado el turbante de la cabeza.

Pero el magistrado es tajante en sus observaciones: "Estoy seguro de que Henry no dijo nada racista. Usted es la única persona que ha hecho esa afirmación y resulta completamente incompatible con el carácter previo de Henry".

Mientras el joven se desangraba poco a poco, Vickrum Digwa le entregó el arma a su madre, Kiran Kaur, de 53 años, que la recogió del lugar del crimen y la llevó al domicilio familiar.

El asesino, además, "se quedó con el teléfono de Henry, que contenía la grabación incriminatoria. No tenía intención alguna de entregarlo. Se le encontró después de que hubiera sido detenido y trasladado a dependencias policiales", según se explica en las observaciones de la sentencia.

Dudosa actuación policial

Pero el vídeo que ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales es el de la cámara corporal de los agentes que acudieron al lugar de los hechos.

Las imágenes muestran una credulidad ciega ante las palabras del asesino, que en todo momento mantuvo el relato de que había sido víctima de una agresión racista y aseguró que había sufrido un puñetazo en el ojo, sin hacer referencia en ningún momento a las puñaladas.

Un fragmento del vídeo de la cámara corporal de la Policía de Southampton en el que Vickrum Digwa indica a los agentes que, supuestamente, sufrió una agresión en el ojo por parte de Henry Nowak.

En el citado texto judicial se detalla que "los agentes que acudieron creyeron honestamente que existían motivos razonables para sospechar que Henry había cometido un delito y lo detuvieron, con la consecuencia de que fue esposado durante aproximadamente un minuto antes de que su estado empeorara aún más y el agente que lo arrestó comenzara a practicar la reanimación cardiopulmonar".

Este documento justifica la actuación policial en que "era de noche y Henry llevaba una prenda oscura. El daño de entrada causado por el cuchillo a través de ella no habría sido evidente. Aunque había sangre visible en él, no se habría visto claramente que procedía de esa herida y la herida facial, claramente visible, no era mortal".

"Henry decía que le habían apuñalado y que le costaba respirar, pero eso no necesariamente indicaba a los agentes la gravedad real de la situación. La experiencia de los tribunales penales muestra que, a veces, una persona detenida y esposada fingirá lesiones con la esperanza de ser liberada".

El joven herido de muerte, en el suelo, insistió en que le habían apuñalado. Dijo que no podía respirar. Hasta nueve veces. Todas fueron en vano. Hasta el punto de que en un momento de la grabación se escucha la voz de un agente diciéndole: "No creo que te hayan apuñalado, colega".

Los policías cierran las esposas. Le colocan en posición lateral. Le informan de que queda detenido por agresión. Unos minutos después, pierde la consciencia. Sólo entonces los agentes comienzan a practicarle la RCP, sin saber —según declararon— que tenía una herida de gravedad en el pecho. No llegaría a recuperarse. Fue declarado muerto en el lugar.

Sentencia y condena

El asesino fue detenido en el momento. El juicio se celebró durante dos semanas en el Southampton Crown Court. La acusación, liderada por el letrado Nicholas Lobbenberg, describió a Digwa como un hombre "obsesionado con las armas".

Por su parte, la defensa alegó que Digwa había actuado en legítima defensa tras ser agredido físicamente, que el joven parecía ebrio y que el derribo de su turbante constituía una provocación seria dentro de los parámetros de su fe.

Durante el proceso se reveló que, al ser trasladado en un vehículo policial junto a su hermano Gurpreet para comparecer ante el tribunal, los dos hablaron en panyabí confiando en no ser escuchados.

La conversación, grabada en secreto por los agentes, fue decisiva: Digwa confesó haber apuñalado a Henry, y le dijo a su hermano que si había cámaras en esa zona de Belmont Road, la estrategia de legítima defensa no funcionaría.

El pasado jueves, 28 de mayo, el jurado declaró a Vickrum Digwa culpable de asesinato y de portar un arma en un lugar público.

Su madre, Kiran Kaur, también fue declarada culpable del delito de encubrimiento por haber retirado el arma del lugar del crimen; su sentencia quedó pendiente para el 17 de julio. El hermano Gurpreet no fue condenado por asesinato.

Y este lunes, el juez Mousley pronunció la sentencia: cadena perpetua con un mínimo de 21 años antes de que pueda considerarse su libertad condicional, descontando los 175 días ya cumplidos en prisión preventiva.

Una pena que reconocía múltiples agravantes: los golpes adicionales a la víctima indefensa, haber filmado su sufrimiento, haber encubierto el crimen sistemáticamente, haber responsabilizado falsamente a Henry de racismo, y haber abusado de la exención legal que ampara a los sijs para portar cuchillos en público.

Contra la actuación policial

Fuera del tribunal, Mark Nowak, el padre de Henry, reveló a los medios que su hijo les había dicho a los agentes nueve veces que no podía respirar, y que uno de ellos le respondió: "No creo que te hayan apuñalado". Una actitud radicalmente distinta de la que tuvieron hacia el que resultó ser el asesino: "Que sepamos, Digwa nunca fue esposado en ningún momento".

El subcomisario jefe de Policía de Southampton, Robert France, pidió disculpas públicas "por el hecho de que Henry no pudiera ser salvado esa noche. Por el hecho de que fuera esposado y arrestado antes de que perdiera el conocimiento", pero subrayó que los agentes "fueron engañados por las repetidas mentiras" de Digwa en el lugar de los hechos, y que se enfrentaron a "circunstancias complejas".

En un comunicado emitido por la comunidad sij, tratan de evitar que una ola de odio se cierna ahora sobre ellos. Precisan que "el arma que pudo haberse utilizado no era el kirpan normal que usan los sijs practicantes". "Quienes lo utilizan deben seguir reconociendo la seria responsabilidad que conlleva, junto con la limitada protección legal que existe para usarlo con fines religiosos genuinos".

Henry Nowak tenía 18 años. Era el primero de su familia en llegar a la universidad. La investigación judicial sentencia que aquella noche no había bebido más de la cuenta, no dijo nada racista y no llevaba ningún arma. Sólo llevaba un teléfono con el que grabó, sin saberlo, la prueba que condenaría a su asesino.