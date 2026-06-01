Yago de la Cierva, el cerebro del viaje de León XIV: "Se critica que no acuda al Valle de los Caídos pero no puede ir a todas partes"

Yago de la Cierva (Madrid, 1960) es un hombre discreto, de esos que durante las entrevistas no se anda con rodeos. Católico practicante, docto en Filosofía, profesor universitario y, desde hace meses, coordinador de la visita del Papa León XIV a España.

Desde la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid, economiza el tiempo como un reloj suizo, mientras responde con precisión y sin irse por las ramas a EL ESPAÑOL.

Sabe que el tiempo es oro, más aún ante la inminencia de la primera visita del Santo Padre a España, que tendrá lugar entre el 6 el 12 de junio, en la que visitará Madrid, Barcelona y Canarias –siendo la primera vez que un Pontífice viaja a las islas–, con una apretada agenda de eventos, misas, reuniones y visitas.

Yago de la Cierva, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Fruto de este calendario es la pila de responsabilidades que, casi como una columna, se amontonan sobre la mesa del despacho de Yago de la Cierva, materializadas carpetas y papeles. "A nadie le gustaría estar en mi pellejo ahora", bromea.

No en vano, Robert Prevost, sucesor en el Pontificado del Papa Francisco, realiza esta visita oficial un año y un mes después de la fumata blanca. Ha elegido España incluso antes que su país natal, Estados Unidos, o su país de adopción, Perú.

Pero a pesar del simbolismo y el dilatado espacio temporal de esta visita, nada evita que se hayan producido una serie de polémicas, de las que Yago de la Cierva habla largo y tendido en esta entrevista: "Creo que no podemos poner al mismo nivel un 90% de gente a favor de que venga el Santo Padre, con un 5% indiferente y un 5% en contra".

PREGUNTA.– ¿León XIV va a recibir a Bad Bunny?

RESPUESTA.– No lo sabemos todavía. No está confirmado. Esto lo gestiona la Diócesis de Madrid. La visita realmente está organizada por cada una de las diócesis: es cada diócesis la que ha propuesto al Papa y ha recibido la aprobación.

P.– Hay sectores de la Iglesia que están descontentos porque León XIV no visitará otros lugares emblemáticos como Santiago de Compostela, que el año que viene celebra su Año Jubilar, o el Valle de los Caídos. ¿Por qué no se han seleccionado estos destinos?

R.– Yo creo que es maravilloso que cuando el Papa dice 'voy a visitar España' todo el mundo quiera acogerlo. Eso es un índice bastante expresivo de cómo en España se le quiere.

Yo no creo que las críticas sean de conservadores contra progresistas. Yo creo que todo el mundo conservador y progresista en Santiago, en Zaragoza, en Sevilla, en Baleares, en Valencia, quiere que vaya y todo el mundo lo pide.

Y el Santo Padre ha dicho 'oye, que este es mi primer viaje a España, que pienso hacer más'. Además, el viaje de estas diócesis, es larguísimo, considerando que ha hecho un viaje un poquito más breve a cuatro países recientemente.

Es decir, que el último viaje en Europa fue a Mónaco y fue del día. Es decir, ya es extraordinario que el Papa pase cuatro días en Madrid, dos días y medio en Barcelona. Ojalá el Papa pueda venir el año que viene, que viene es el Año Jubilar compostelano.

La fachada de la Conferencia Episcopal, en Madrid. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.– ¿Cuál es el criterio que se ha seguido para seleccionar los destinos?

R.– El Papa ha aceptado en herencia un deseo del Papa Francisco, que era ir a Canarias. La preparación de este viaje había comenzado ya, y cuando León XIV fue elegido, lo ha continuado.

Su primer viaje fue a Lampedusa, que es como el eje de la de la ruta migratoria mediterránea.

El Papa Francisco, al final de su pontificado, quiso poner en el foco de la atención en otra ruta migratoria más desconocida y mucho más letal, que es la Atlántica. León ha aceptado este plan, por lo tanto digamos que se trata de algo heredado.

Además de eso, León XIV aceptó la invitación de la Diócesis de Barcelona al cardenal Omella para ir a Barcelona, porque coincidía tanto la inauguración de la última torre de la Basílica de la Sagrada Familia y su culminación con una cruz bellísima como el centenario de Antoni Gaudí el 10 de junio.

Y luego, el Santo Padre le comentó al cardenal Cobo que quería venir a Madrid. Y en cuanto esto se confirma, cada diócesis prepara su plan y lo presenta a la Santa Sede, que lo estudia y lo negocia directamente con el Santo Padre,.

Lo que hacen es plantearle propuestas al Santo Padre para ver dónde quiere poner el acento, donde quiere insistir, cuáles son los temas que son importantes para él. Por lo tanto, quien tiene siempre la última palabra es el Papa.

Yago de la Cierva, en un despacho de la Conferencia Episcopal de Madrid. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.– ¿Es cierto que se puede 'comprar' un saludo privado del Papa por un precio de 500.000 €?

R.– Lo que sucede es lo siguiente. Hay una tradición de que cuando se hace un regalo al Santo Padre, él lo agradece. Y eso ha sido siempre así.

Todas las personas que siguen la actividad de la Santa Sede saben que cuando Fiat le regala un coche al Papa, el Papa se lo agradece y se encuentra con ellos.

Cuando alguien le regala una obra de arte para los Museos Vaticanos, el Santo Padre se lo agradece. Cuando le regalan un camión de bomberos para la Santa Sede, lo agradece.

Cosa que es absolutamente razonable y aquí, por indicación también de la Santa Sede, nos han dicho que tendría sentido que, teniendo en cuenta que la visita a Madrid está soportada por empresas y particulares que quieren contribuir a los gastos, ya que no recibimos subvenciones públicas, que el Papa pueda de algún modo expresar su agradecimiento.

¿Cómo se va a hacer? No lo sabemos, pero sabemos que es un deseo del Papa. Sabemos que el Santo Padre bendice incluso los donativos de 10 € que recibe con cierta frecuencia en el Vaticano y lo agradece. Y hay una oficina de agradecimiento para este tipo de donativos, porque muchas veces lo que realmente importa no es la cuantía.

Lo que realmente importa es ese deseo de colaborar en que el Papa sea escuchado, en que tenga un altavoz no solo para España, sino para toda Europa y para el mundo. ¿Entonces, cómo se va a hacer esto? Se va a hacer como quiera el Santo Padre. No hay un número, no hay una cantidad máxima ni una cantidad realmente.

P.– ¿Entonces realmente se puede acceder a un saludo privado del Santo Padre por 500.000 euros? ¿O es un bulo?

R.– No es un bulo, es falso. Eso viene de un documento de trabajo, interno, de decir: '¿Dónde internamente ponemos el límite?' Ese documento se filtra, no está validado por los comités, se utiliza en contra.

Pero es un documento de trabajo que, digamos, simplemente que hay muchísima gente que ayuda. Todos merecen el agradecimiento del Papa. Pero no sabemos desde el punto de vista logístico cómo se va a gestionar.

Yago de la Cierva, entrevistado por EL ESPAÑOL. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.– ¿Todavía no está cerrado cómo se va a gestionar la manera en la que el Papa pretende devolver ese agradecimiento a todas las empresas, instituciones o personalidades que se han volcado para ayudar en esta visita?

R.– Las diócesis han comunicado a la Santa Sede la gente que ha ayudado, y ya dependerá de la Santa Sede cómo desea manifestarles su agradecimiento.

P.– ¿Tienen una cifra estimada de cuál va a ser el coste final o definitivo de esta visita?

R.– Casi, casi lo tenemos, porque no pudimos empezar a trabajar en serio en los presupuestos hasta que se ha confirmado la agenda pública, y en cuanto se ha hecho eso hemos procedido todo lo deprisa que hemos podido.

Los gastos más consistentes son escenarios, pantallas, sistemas de audio, etcétera. Se ha confirmado la estimación que teníamos y que comunicamos hace un mes, que estaría, con todas las diócesis, entre 15 y 25 millones.

Que, si lo comparamos con otras visitas, está en la parte de abajo teniendo en cuenta que el Papa está en Madrid, en Barcelona, en Montserrat, en Las Palmas y en Tenerife. Es un viaje muy complejo.

P.– ¿Una vez que termine la visita se va a publicar algún tipo de informe de cuentas de gastos?

R.– Buena parte de la organización tiene continuidad con la visita del Papa del 2011 a la Jornada Mundial de la Juventud, y estamos siguiendo los mismos criterios de buenas prácticas y de transparencia. Eso quiere decir que ya estamos haciendo una auditoría, confiada a Ernst & Young.

Lo están haciendo como patrocino en especie, que incluye una auditoría financiera, un informe de gestión y otro de impacto. Es decir, que nosotros vamos a rendir cuentas a la sociedad española de lo que se ha recibido, lo que se ha gastado y cómo se ha gastado.

Y lo hemos confiado, evidentemente a expertos externos. Nos importa mucho el informe de impacto, porque tenemos la experiencia de 2011 donde los gastos no alcanzaron los 50 millones, pero el retorno que hubo en Madrid, porque el Papa solo vino a Madrid.

Un informe de PricewaterhouseCoopers acreditó que la economía madrileña había recibido 252 millones de euros, o sea, cinco veces más de lo que se gastó. Y lo mismo acreditó también la Cámara de Comercio de Madrid. Por lo tanto, hay una tradición en que los frutos también económicos de cualquier visita papal, son muy, muy profundos.

Una foto retrato de León XIV, en un despacho de la Conferencia Episcopal, en Madrid. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.– ¿Tienen alguna estimación de cuáles van a ser esos frutos económicos en esta nueva visita?

R.– No lo sabemos todavía. Lo hemos confiado a los que hacen ese tipo de informes. Es el mismo tipo de informe que se hace después de una final de la Champions, después de unos Juegos Olímpicos, después de unos campeonatos mundiales...

Siempre se hace un informe porque le interesa la ciudad, a la sociedad, a la Federación o Comité Olímpico. Y nosotros seguimos la misma metodología que ya está acreditada.

P.– ¿Cuántos voluntarios de la sociedad civil hay más o menos movilizados? Cómo se van a coordinar entre ellos?

R.– La gestión de voluntarios es local, por lo tanto, cada diócesis se organiza, decide cuántos voluntarios necesita, lanza la oferta de voluntariado, los selecciona, los forma y luego los asigna a cada uno de los actos.

Como Madrid es el sitio donde habrá actos más multitudinarios, también es el lugar donde hay más voluntarios, han llegado casi a 17.000.

Yago de la Cierva. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.– Hay medio millón de personas inscritas en los actos a la visita del Santo Padre. Una pregunta que me llamaría mucho la atención saber cuánta botella de agua o punto de hidratación tienen ustedes preparados para repartir entre el público?

R.– Depende de las dependencias de las sedes. Es decir, los números más grandes se refieren a los actos multitudinarios en Madrid, en que el cardenal Cobo ha querido invitar a todas las diócesis de España a participar. Hemos pedido a la gente que se inscriba para saber más o menos cuánta gente venía, de tal manera que al saberlo, seremos capaces de preparar pantallas suficientes, sistemas de audio, suficientes baños químicos y también agua suficiente.

Porque hará mucho calor. En Madrid, el comité local ha pedido ayuda a la Comunidad, que nos ha proporcionado toda la ayuda del Canal de Isabel II, el cual va a proporcionar muchos puntos de abastecimiento a lo largo de esos dos grandes actos multitudinarios.

Luego hemos pedido también ayuda a empresas patrocinadoras. Por ejemplo, Mahou ,San Miguel... Nos ha proporcionado por ahora un millón de botellas de agua, y vamos a pedir más a otras empresas también que distribuyen agua y nos han ofrecido su colaboración. Habrá mucha agua.

P.– Esta visita coincide en un momento en el que se ha producido una explosión de personas que han abrazado de nuevo el catolicismo. ¿Cómo creen que la visita del Papa puede ayudar a esas personas de tradición católica pero de creencias quizá más agnósticas a abrazar la fe?

R.– Definitivamente los viajes de los viajes del Papa tienen siempre un doble carácter: visita de oficial, porque es un jefe de Estado, y visita pastoral.

Y la visita pastoral es para, en primer lugar, confirmar en la fe a los católicos. Es decir, para decirle a los católicos que renueven su compromiso con la fe, con la Iglesia, con Dios, con Jesús. Esta es la clave.

Y a los católicos que se han intimidado un poco, animarles a volver. Que la Iglesia es su casa, que regresen, que vale la pena.

Por lo tanto, el Papa se mueve en distintos planos. Como jefe de Estado tendrá un discurso ante las autoridades del país y ante las Cortes. Y como líder espiritual tendrá mensajes dirigidos a los católicos practicantes, a los católicos que se han aflojado un poco para animarles a volver a casa y a toda persona de buena voluntad que quiera escuchar su voz.

Yago de la Cierva. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.– Me queda una pregunta para explicar a esa sociedad y a esos sectores más agnósticos, más dudosos o incluso más desconfiados para explicarles la buena fe de esta visita...

R.– ¿Alguien discute la buena fe? Para la organización de los viajes, la crítica es bienvenida. Y además, no todo va a salir bien. Hemos partido con poco tiempo de antelación y habrá errores.

Habrá zonas que a lo mejor no tienen agua, o en las que a lo mejor los baños químicos son insuficientes. No lo sabemos. Estamos haciendo todo lo posible, a toda prisa. Pero yo creo que el sentir casi universal de la sociedad española es de alegría.

Y lo comprobamos por miles de mensajes que recibimos, por todos los contactos que hacemos con las autoridades. Hemos tenido una reunión en el Ministerio de Presidencia, con el ministro Bolaños, el ministro del Interior... Nos han dicho que el país, las autoridades, el Gobierno está feliz de que venga, que va a ser una gran ocasión para todo el país.

Nos lo dicen también las Comunidades Autónomas. En esa misma reunión, el delegado del Gobierno de la Comunidad canaria manifestó su alegría de la alegría de toda la comunidad, porque es la primera vez que un Papa va a Canarias. Lo mismo ha dicho la Generalitat delante de mí, diciendo que es una ocasión de oro. Lo mismo en la Comunidad de Madrid, en los ayuntamientos que visita...

Habrá gente que no está de acuerdo, sí, y es totalmente razonable que no estén de acuerdo. Pero yo creo que no podemos poner al mismo nivel un 90% de gente a favor, con un 5% indiferente y un 5% en contra. Si ponemos más énfasis en el 5% que está en contra, creo que estamos haciendo un agravio al 90% a favor.

Incluso cuando España ganó el Campeonato del Mundo hubo protestas de la gente que decía 'Déjennos las calles en paz'. Yo creo que hay espacio para todos.