El rosco de la corrupción del PSOE para no perderte en sus nueve tramas: empieza por A… contiene la X… ¿y con la S?…

La entrada de la UCO en la sede del PSOE en la calle Ferraz esta semana es la guinda de un pastel cocinado a base de múltiples casos de corrupción que rodean al Gobierno que preside Pedro Sánchez.

En este momento, los casos que la Justicia investiga y que están presuntamente vinculados con el Ejecutivo se pueden sintetizar en nueve.

De los relacionados con el entorno del exministro José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, y que se suelen sintetizar todos como caso Koldo, parten varias investigaciones: la de la financiación del PSOE y el caso Mascarillas.

El rosco de la corrupción del PSOE para no perderte en sus nueve tramas: empieza por A…

De ahí surge una tercera derivada: el caso Santos Cerdán, que investiga al exsecretario de Organización del PSOE por dos tramas diferentes.

Por un lado, el presunto cobro de comisiones en contratos de obra pública adjudicados a Acciona, canalizadas a través de la empresa Servinabar.

Y por otro, su imputación en mayo de 2026 en el caso Fontanera, por haber puesto, presuntamente, la estructura del propio partido al servicio de una trama para obstruir la justicia: presentar denuncias falsas contra jueces y agentes de la UCO, desacreditarlos públicamente, sobornar para obtener información reservada e influir en cargos públicos para obtener resoluciones favorables.

En otro plano se enmarcan los casos Hidrocarburos, Plus Ultra —en la que el foco mediático se centra sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero— y Fiscal General, que acabó con Álvaro García Ortiz condenado.

Y por último, se encuentran los dos casos que afectan al entorno personal más íntimo del presidente del Gobierno: el caso Hermanísimo, que se está juzgando estos días e involucra al hermano del jefe del Ejecutivo, y el caso Begoña, cuyo epicentro es su esposa, Begoña Gómez.

En la siguiente enciclopedia se incluye, además, el caso particular de Paco Salazar, quien iba a ser uno de los tres adjuntos a la secretaría de organización tras la dimisión de Santos Cerdán. Pero el propio Salazar también acabó dimitiendo tras el estallido de su escándalo por presuntas actitudes machistas y de acoso sexual a compañeras del partido.

En definitiva, la siguiente enciclopedia recoge 80 nombres que bien valdrían para completar varios roscos del programa televisivo Pasapalabra.

Letra A

Ábalos Meco, José Luis - Caso Koldo

José Luis Ábalos comparece en la comisión de investigación. Europa Press

Exministro de Transportes entre 2018 y 2021 y exsecretario de Organización del PSOE, Ábalos es una de las figuras centrales del caso Koldo, que investiga el cobro de comisiones ilegales por contratos de mascarillas durante la pandemia y adjudicaciones de obra pública.

También se le investiga por, presuntamente, haber colocado a varias amantes en puestos públicos.

El Tribunal Supremo le juzga por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, uso de información privilegiada y prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción solicitó 24 años de prisión. Está en prisión provisional desde noviembre de 2025.

Alcázar Jiménez, María Gertrudis - Caso Plus Ultra

Captura de pantalla de María Gertrudis Alcázar Jiménez, en un episodio del documental 'La última llamada', de Movistar Plus+ Movistar Plus

Secretaria personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en su despacho de la calle Ferraz, fue identificada por la UDEF como una "pieza operativa" de la trama que rodea el rescate de Plus Ultra.

Según los investigadores, era la encargada de elaborar la cobertura documental de los pagos, coordinar con Julio Martínez Martínez los conceptos de las facturas y transmitir instrucciones del expresidente para crear una sociedad en Dubái.

Alonso Egurrola, Joseba Antxon - Caso Koldo y Caso Fontanera

Antxon Alonso, administrador Servinabar 2000 SL, este martes en el Parlamento de Navarra, E.P.

Es el discreto arquitecto que contribuyó a levantar los pactos que llevaron a Pedro Sánchez al poder. También es el empresario que vio cómo su pequeña constructora multiplicaba contratos y facturación gracias a adjudicaciones públicas. Alonso es, en definitiva, una pieza importante en el entramado que ahora estrecha el cerco sobre Santos Cerdán, su socio y amigo.

Es administrador de Servinabar 2000 S.L., y está investigado en el Tribunal Supremo por presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones. La UCO le detuvo en diciembre de 2025 en el marco del Caso Fontanera/SEPI, que investiga también irregularidades en contratos de empresas dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Álvarez Rodríguez, María Cristina - Caso Begoña Gómez

Begoña Gómez (i) y Cristina Álvarez (d), en el Congreso.

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa es uno de los principales nombres investigados por la Justicia en el marco de este caso.

En diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la decisión del juez Peinado de investigarlas a ambas, por un supuesto delito de malversación.

En palabras del juzgado, el hecho de que Álvarez, "amiga íntima" de Gómez, fuese elegida en lugar de un experto en protocolo, "resulta dudoso" y ya puede constituir, por sí mismo, un "primer indicio que sustente el delito de malversación".

Begoña Gómez, en su escrito de defensa, reconoció que Álvarez la ayudó en sus negocios de forma "puntual", sin incurrir por ello, aseguró, en un delito de malversación.

El próximo 9 de junio, las dos tendrán que asistir a la audiencia previa a su juicio por jurado: un trámite procesal que se celebra cuando la investigación judicial ha finalizado, las acusaciones han formulado sus escritos de acusación y los abogados defensores, sus escritos de defensa.

Amaro Chacón, Domingo y Guillermo - Caso Plus Ultra

Los hermanos Amaro Chacón, nacidos en Venezuela con doble nacionalidad española, son dos de los principales pulmones financieros venezolanos de la red del caso Plus Ultra: son empresarios que aportan capital ligado a su actividad en el sector petrolero y lo canalizan, presuntamente, hacia sociedades conectadas con el entorno de Zapatero.

Desde Madrid controlan Inteligencia Prospectiva S.L. (IP), una consultora con sede en el Paseo de la Habana que, sobre el papel, se dedica a la asesoría de gestión empresarial. Sin embargo, IP presenta ingresos nulos o inferiores a 35.000 euros, mientras que sus gastos son "extraordinariamente elevados".

De hecho, el auto del juez Calama la describe como una "sociedad carente de actividad real" utilizada para introducir fondos en España simulados como ampliaciones de capital y redistribuirlos hacia sociedades del entramado de Julio Martínez Martínez, alias 'Julito', y del entorno de Zapatero.

"La secuencia de comunicaciones muestra que Domingo Arnaldo Amaro Chacón actúa como intermediario en operaciones internacionales, mientras que Inteligencia Prospectiva se utiliza como canal financiero para efectuar pagos a Análisis Relevante y otras sociedades del entramado".

En este sentido, se han identificado pagos de Inteligencia Prospectiva a Análisis Relevante SL por importe de 368.258,72 euros, así como pagos a Whathefav SL por 561.440 euros y a la asociación GATE Center por 266.200 euros, "todas ellas entidades vinculadas a la red organizada".

Antolín Llorente, Ion Fernando - Caso Fontanera

El secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín. Europa Press

Este periodista especializado en comunicación política y corporativa ejerció como jefe de prensa y director de Comunicación del PSOE desde 2022. En diciembre de 2024, Pedro Sánchez lo nombró secretario de Estado de Comunicación.

Antolín ocupaba el cargo de dircom durante los hechos investigados por la Audiencia Nacional en el caso. Su papel en la trama está vinculado con la gestión de fondos del partido destinados a financiar campañas de desprestigio en medios afines al partido.

La investigación señala que Antolín asistió a la reunión del 26 de abril de 2024 en la sede de Ferraz que fue un punto de inflexión de la trama. "Desde ese momento [...] comienzan a desarrollar una serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización de las causas judiciales con afectación al PSOE".

Posteriormente, fue el encargado de gestionar y autorizar un pago cercano a los 20.000 euros a la periodista Patricia López a través de una supuesta campaña de publicidad, comunicándole directamente: "La orden está dentro ya del plan de medios. La agencia que nos lo lleva se pondrá en contacto para gestionarlo".

Apikian, Philippe - Caso Plus Ultra

Empresario suizo y presidente de Swissoil Trading S.A., su nombre aparece en conversaciones interceptadas entre Domingo Amaro y Julio Martínez Martínez sobre operaciones de compraventa de petróleo venezolano y reuniones con altos cargos del Gobierno de Venezuela, incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La investigación le sitúa como parte de la red de contactos internacionales de la trama.

De hecho, en los mensajes intervenidos, Domingo Amaro se refiere a él como potencial comprador de cargamentos de crudo venezolano y le plantea operaciones que sólo pueden avanzar si pasan por la "oficina del presidente Zapatero".

No figura como miembro interno de la red, sino como un cliente europeo que intenta cerrar operaciones de alto valor en Venezuela utilizando el canal de influencia que el entramado ofrece sobre el régimen de Maduro, con Amaro Chacón como intermediario.

En 2021, Apikian y Swissoil Trading S.A. fueron incluidos en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente participar en una red que ayudó a PDVSA a vender y enviar petróleo venezolano a Asia, evadiendo las sanciones sobre el sector petrolero de Venezuela.

Armengol Socías, Francina - Caso Koldo

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra Europa Press

Presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta del Gobierno autonómico de las Islas Baleares, compareció como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por el caso Koldo.

Según la UCO acreditó que fue ella quien puso en contacto a Koldo García con el director del IB-Salut, y que su Gobierno contrató mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros.

Ella misma admitió haber hablado con Ábalos cuando era ministro para afrontar la crisis de la Covid, y no descartó que pudiera haber hablado también con su exasesor, Koldo, pero negó que estas conversaciones se llevaran a cabo para cerrar un contrato con Soluciones de Gestión.

Letra B

Baca, Luis Felipe - Caso Plus Ultra

Para los investigadores, Baca es una pieza clave en las operaciones de blanqueo vinculadas al rescate de Plus Ultra, las autoridades suizas lo señalan como responsable de mecanismos de compensación fuera del circuito bancario.

El juez Calama documenta que el 31 de diciembre de 2020 encargó al abogado Miguel Palomero la entrega de 20.000 euros en efectivo a Rodolfo Reyes y dos pagos adicionales de 3.000 euros a "Alejandra" y 2.000 euros a "Jess", número que se identifica como el de Jésica Rodríguez, amante del exministro.

Esos pagos se encuadran, según el auto, en un circuito de entregas de efectivo y favores alrededor de las gestiones políticas, y llevan al juez a situar a Baca como un empresario que aporta capital y da instrucciones para su reparto dentro de la estructura investigada por tráfico de influencias y blanqueo.

Se sospecha que él y su hermano, Enrique Martín Baca Arbulu, investigado por España, Francia y Suiza, utilizaron estructuras empresariales en Luxemburgo para aflorar al menos 7 millones de euros tras el cobro del rescate público otorgado por la SEPI.

Barrabés Herrero, Juan Carlos - Caso Begoña Gómez

Carlos Barrabés, propietario del Grupo Barrabés. Cedida.

Empresario digital procesado junto a Begoña Gómez por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Los investigadores le sitúan como principal beneficiario de contratos públicos vinculados a la cátedra que dirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y en organismos públicos relacionados.

El juez Peinado le imputa contratos por más de 21 millones de euros. Está citado, junto a Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, para el 9 de junio para la audiencia previa a su juicio, y en un auto fechado este lunes, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el magistrado advierte de que si alguno de los tres no acude a la audiencia preliminar podrá ser detenido y "conducido por la fuerza pública".

Letra C

Caldeiro Téllez, Antonio - Caso Plus Ultra

Es inversor de Plus Ultra, y las conversaciones intervenidas revelan que fue presionado para firmar la documentación del rescate público de 53 millones de euros.

El 25 de enero de 2021 Julio Martínez Sola mantiene una conversación en un chat grupal en el contexto de una próxima junta de accionistas de la aerolínea.

En ella refiere que ha dado instrucciones a Antonio Caldeiro Téllez de mantenerse callado. Caldeiro es administrador único de Alva Skies and Wings S.L., sociedad que posee un 9,46% de Plus Ultra.

El propio Martínez Sola pregunta si deben mencionar “el contrato del tocayo” —el acuerdo por el que Idella, de Julio Martínez Martínez, cobra el 1% del rescate— y el director financiero, Roberto Roselli, responde que no, lo que lleva al juez a concluir que se trataba de evitar que ese contrato se discutiera ante los accionistas.

Carlota y Ariadna - Caso Koldo

Audio| Koldo y Ábalos eligiendo prostitutas: "Ésta se enrolla que te cagas". "Pues la que tú quieras. O las dos"

En un mensaje de audios, fechado el 9 de abril de 2019 y al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el entonces asesor del Ministerio de Transportes conversó con su jefe, José Luis Ábalos, sobre las cualidades sexuales de varias mujeres.

A nivel mediático, no se sabe quiénes son con exactitud, solamente sus nombres: Carlota y Ariadna.

Los audios se envían cuatro días antes de quedar con ellas. Ábalos estaba casado todavía con Carolina Perles y aún estaba con su amante, Jessica Rodríguez. Una doble infidelidad.

Carlota y Ariadna son dos de las prostitutas de Córdoba a las que su exasesor contrató para ambos con motivo de un mitin electoral por las elecciones municipales de mayo de ese año. Para entonces, Ábalos llevaba unos pocos meses con cartera ministerial. Una de ellas, según la conversación posterior recopilada por la UCO, ya había estado con anterioridad con el entonces ministro.

El pretexto era un evento de precampaña tenía lugar en Bailén (Jaén) y iba a celebrar 4 días más tarde, el 13 de abril. Por ello, debatieron la ruta, Koldo sacó un mapa y comenzó a explicarle la disponibilidad de chicas en función del itinerario que tomaran:

Koldo: Mira, si vienen aquí, ya sabes quién va a venir, eso lo tengo claro. Si viene aquí, tienes a la Ainara ¿Cómo es?

Ábalos: (ininteligible).

Koldo: "A la Ariadna que está bien, que está recién, está bien, está perfecta.

Ábalos: Y la colombiana.

Koldo: Y la colombiana nueva.

Ábalos: Y la otra (ininteligible).

Koldo: No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariadna

Ábalos: No, sé, la Carlota se enrolla que te cagas.

Koldo: Pues, la que tú quieras. O Ariadna y Carlota, y a tomar por culo.

Ábalos: No, era por conocer.

Koldo: Por eso te estoy diciendo. Bueno, yo pregunto y te digo. Ahora lo arreglo. Que hace falta también que puedan. Que aquí... ¿vale?.

Carrero, Luis María - Caso Hermanísimo

Funcionario de la Diputación de Badajoz y exasesor de la Moncloa, ha sido procesado por la jueza Beatriz Biedma por prevaricación y tráfico de influencias en el caso David Sánchez.

Según la acusación, el puesto que él mismo llegó a ocupar en la Diputación habría sido creado expresamente a sugerencia de David Sánchez, quien se refería a él en sus mensajes como "hermanito".

En este sentido, denuncian que la creación de este puesto no respondía a necesidades reales del servicio, sino a un acuerdo previo. Por su parte, la Fiscalía no detecta indicios suficientes de criminalidad, y considera que su acceso al cargo se ajusta a la legalidad. Sin embargo, la última palabra la tendrá la magistrada en el juicio que está teniendo lugar estos días en la capital pacense.

Cerdán León, Santos - Casos Koldo y Fontanera

Cerdán, este miércoles en la comisión de investigación del Senado. Europa Press

Exsecretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025, está investigado en el Tribunal Supremo por presuntos cobros de comisiones del 2% en obras adjudicadas a Acciona a través de la empresa Servinabar.

Fue enviado a prisión provisional en junio de 2025. En mayo de 2026, la Audiencia Nacional le imputó también en la causa Leire Díez, con registro simultáneo de su domicilio.

El juez instructor afirma que Santos Cerdán, como secretario de Organización del PSOE, "habría puesto la propia estructura del partido" al servicio de una trama para cometer delitos: hacer acusaciones falsas y presentar denuncias infundadas sobre jueces, fiscales y agentes de la UCO; montar campañas a través de medios de comunicación para desacreditarles públicamente; ofrecer sobornos para obtener datos secretos de procedimientos judiciales y policiales y de los investigadores responsables de ellos; influir en cargos públicos para obtener resoluciones favorables.

Letra D

De Aldama Blanco, Víctor - Casos Koldo y Hidrocarburos

El empresario Víctor de Aldama este jueves a su llegada a la Audiencia Nacional. Zipi Aragón Efe

Este empresario fue juzgado por el Tribunal Supremo como cabecilla de la organización criminal del caso Mascarillas, reconoció los hechos y colaboró con la justicia.

La Fiscalía solicita para él siete años de prisión. Durante el desarrollo del juicio, sostuvo que el 'número 1' de la trama fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, desoyó esta argumentación y le sitúa a él como el 'número 1' de la trama.

Mientras este juicio sigue a la espera de sentencia, Aldama está también siendo investigado en la Audiencia Nacional por el caso Hidrocarburos, en el que se le atribuye un fraude de 231 millones de euros en IVA de combustibles entre 2021 y 2024.

Delgado Crego, Alejandro - Caso Plus Ultra

Exdirector financiero de Plus Ultra y expresidente de Santa Bárbara Airlines en Venezuela, está investigado por blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Su domicilio fue registrado por la UDEF en diciembre de 2025.

En conversaciones interceptadas habló de un pago de 60.000 euros y reconoció haber contactado con medios de comunicación sin mencionar "ni J ni Z", en referencia a Julio Martínez Martínez y Zapatero.

Formó parte del núcleo directivo que negoció el rescate y participó en la coordinación del contacto con la red del expresidente del Gobierno.

Delgado, que llegó a ser gerente general adjunto de la aerolínea, estuvo en la mesa en la que se decidió que los honorarios del "tocayo" (Julio Martínez Martínez) y de la boutique financiera se condicionasen al éxito del rescate, y participó en conversaciones en las que se asumió que, si la SEPI aprobaba los 53 millones, habría margen para pagarles "el doble" cuando "caiga el dinero".

Además, el empresario participó en la exploración de la "vía Ábalos" y aparece en el circuito que acaba conduciendo a la reunión con Pedro Saura.

Diazgranados, Danilo - Caso Plus Ultra

Danilo Alfonso Diazgranados Manglano, bróker, es uno de los operadores financieros venezolanos. Reside desde hace más de 15 años en República Dominicana y se presenta públicamente como "emprendedor, inversor y filántropo".

En el auto aparece mencionado como pieza de la investigación por presunto blanqueo de capitales que rodea a la aerolínea. Su papel habría sido el de nexo financiero entre el dinero venezolano y otros puntos geográficos de la trama, como Suiza, Francia, Emiratos y Panamá

Los indicios apuntan a que contribuyó a dar cobertura formal a movimientos de fondos de origen opaco.

Calama lo cita de forma indirecta, a través de una conversación entre Palomero y el propio Diazgranados en la que este describe a Julio Martínez Martínez como "el banco del jefe".

Díez Castro, María Leire - Caso Fontanera

La 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz en junio. Carlos Luján Europa Press

Exmilitante y exgestora del PSOE, conocida como "la fontanera", está imputada por cohecho y tráfico de influencias tanto en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid como en la Audiencia Nacional ante el juez Pedraz.

Fue detenida en diciembre de 2025. La investigación le atribuye haber intentado obtener información comprometedora sobre mandos de la UCO y fiscales anticorrupción, así como irregularidades en contratos de la SEPI.

La imputación surgió a raíz de una serie de grabaciones obtenidas por el fiscal Ignacio Stampa en reuniones de mayo de 2025.

En los audios, Díez —que se presentaba como "la persona del PSOE" y "mano derecha" de Santos Cerdán — habría organizado un plan para recopilar información comprometedora sobre mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción —en particular sobre el fiscal jefe Alejandro Luzón y el teniente coronel Antonio Balas— con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones que afectan al PSOE.

También habría contactado en varias ocasiones con Koldo García para pedirle que no incriminara a Santos Cerdán. Los delitos imputados en esta causa son cohecho y tráfico de influencias.

En diciembre de 2025, la UCO la detuvo en el marco de una investigación secreta sobre presuntos amaños en contratos y ayudas de la SEPI. Fue arrestada junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Antxon Alonso.

La causa, instruida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, investiga delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Quedó en libertad con retirada de pasaporte y comparecencias quincenales, porque la Fiscalía no pidió prisión provisional. La UCO practicó registros en la SEPI, Correos, ENUSA y otros organismos donde Díez había tenido cargos.

Letra E

El Arigie Harbie, Raif - Caso Plus Ultra

Se trata de uno de los principales inversores venezolanos de Plus Ultra. No figura en la parte operativa española de la trama, pero sí en el núcleo de la estructura de propiedad de la aerolínea que se beneficia del rescate.

Según el Registro Mercantil y las investigaciones previas, El Arigie participa en Plus Ultra a través de sociedades como Snip Aviation. Junto a Reyes y Roselli, este grupo de accionistas venezolanos controla en torno al 56% del capital de la aerolínea y tiene presencia en su consejo de administración.

Aparece también como directivo en otras sociedades compartidas con Reyes y vinculado a la red societaria que conecta a estos accionistas con el entorno del empresario Camilo Ibrahim, ligado al chavismo y a operaciones financieras en Panamá.

El 22 de julio de 2020 participa en la reunión celebrada en el Ministerio de Transportes con el entonces secretario de Estado Pedro Saura y miembros de su equipo. Arigie escribió a Rodolfo Reyes: "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete. Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por 'altas' recomendaciones".

A lo que Reyes contestó: "Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

Escolano, Luis Alberto - Caso Koldo y Hidrocarburos

Según la investigación, fue testaferro de Víctor de Aldama y está implicado en el caso Koldo —en el que alquiló el piso de la amante de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez— y en el caso Hidrocarburos.

En esta última trama, el juez Pedraz le investiga por un presunto fraude fiscal millonario en el sector de los hidrocarburos, cifrado en unos 231 millones de euros, en el que habría actuado como administrador de 17 sociedades utilizadas instrumentalmente por Aldama para eludir el pago del IVA y blanquear los beneficios obtenidos.

La UCO lo detuvo en diciembre de 2024, registrando empresas en Calatayud, Madrid, Sevilla y Toledo y quedó en libertad, aunque permanece investigado.

Letra F

Fajardo Palarea, Manuel Aarón - Caso Plus Ultra

Fajardo padre e hijo durante un acto del PSOE en Lanzarote. E. E.

Hijo de un histórico senador del PSOE, actuó como "nexo con Venezuela" para conectar la cúpula de Plus Ultra con el entorno de Zapatero. Rodolfo Reyes le describió en mensajes intervenidos como "la pieza de ZP en Venezuela". El juez Calama le sitúa en el segundo nivel de la organización criminal.

Según el auto, su intervención, junto a la de Julio Martínez Martínez, se inscribe en "un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos", y el juez lo sitúa en el segundo escalón operativo de la organización, inmediatamente por debajo del expresidente.

En el caso Plus Ultra, el propio entorno de la aerolínea se refiere a él como "la pieza de ZP en Venezuela", justo en el momento en que Rodolfo Reyes comunica que "se ha hecho el puente" con Zapatero.

Fajardo transmite las consultas sobre cómo van los avales, explica a Julio Martínez Sola la existencia de un grupo de trabajo en el que están él, Zapatero y Julito y le facilita el contacto de este último para activar la parte mercantil, los contratos y los cobros vinculados al rescate.

Fernández García, Óscar - Caso Plus Ultra

Es socio minoritario de Softgestor S.L., la sociedad que los investigadores consideran instrumental en la trama del caso Plus Ultra para canalizar fondos mediante contratos de asesoría ficticios con Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez. La UDEF señala a Francisco Flores como el verdadero controlador en la sombra de esta mercantil.

El auto presenta Softgestor como una consultora carente de actividad real que abona en torno a 140.000 euros a Análisis Relevante mediante contratos de asesoría internacional cuyo contenido no queda acreditado.

En ese contexto, Fernández García aparece como socio de una de las tuberías por las que circula el dinero de la trama.

Fernández Guerrero, Vicente - Caso Fontanera/SEPI

El expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, este jueves en el Senado. Zipi Efe

El expresidente de la SEPI fue detenido en diciembre de 2025 junto a Leire Díez Castro y Joseba Antxon Alonso. Está investigado por presuntas irregularidades en contratos de empresas dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con comisiones por valor de 750.614 euros repartidos entre los distintos investigados.

La investigación apunta a que Fernández formaba una trama corrupta que usaba su influencia en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para amañar adjudicaciones y cobrar comisiones ilegales a cambio.

La UCO localizó un drive en su poder donde la trama almacenaba información sobre los contratos manipulados, así como comunicaciones por Signal que acreditarían su estrecha relación con Leire Díez. Además, cobró 219.000 euros de Servinabar —empresa vinculada a Santos Cerdán— entre 2021 y 2023, omitiendo ese empleo en su currículum.

Fue detenido el 10 de diciembre de 2025, y más tarde quedó en libertad con retirada de pasaporte y compareció ante el juez negando toda implicación.

Fernández Menéndez, Antonio - Caso Koldo

Empresario de la constructora OPR (Obras Públicas y Regadíos, con sede en Granada), está investigado en el Tribunal Supremo en una pieza separada del caso Koldo por presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones. Es hermano de Daniel Fernández Menéndez, con quien comparte investigación.

Fernández Menéndez, Daniel - Caso Koldo

Empresario de la constructora OPR en Granada y hermano de Antonio Fernández Menéndez, está investigado en la pieza separada del caso Koldo ante el Tribunal Supremo por los mismos hechos que su hermano: presuntos amaños de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones a través de Servinabar.

Flores Suárez, Francisco Enrique - Caso Plus Ultra

Este banquero venezolano ligado al chavismo es considerado por los investigadores el verdadero gestor de los pagos vinculados a Softgestor y Análisis Relevante, pese a no figurar formalmente en ninguna de las sociedades.

El grupo empresarial y la fundación del banquero, dueño de la entidad venezolana Sofitasa, anunciaron por sorpresa su muerte a los 55 años el pasado 6 de febrero.

Ni la familia ni el grupo empresarial Corporación Kingdom aclararon el motivo de la muerte de uno de los enlaces de Zapatero en Venezuela. "Ha sido llamado a presencia de Dios", rezaba el comunicado sobre la muerte.

Su deceso se produjo mientras seguían abiertas pesquisas de la UCO y la Audiencia Nacional sobre sus negocios y su papel en operaciones de petróleo de PDVSA que, según declaró Aldama, pudieron ser destinadas a financiar al PSOE y a la candidatura de Pedro Sánchez a la Internacional Socialista.

El juez Calama, quien imputó a Zapatero, sostiene que Julio Martínez simuló servicios a las empresas de Flores con facturas falsas.

El también amigo del expresidente envió al banquero venezolano un primer contrato el 15 de octubre de 2020. Durante los meses posteriores mantuvieron conversaciones y Julio Martínez llegó a reclamar el pago a Flores.

El empresario ligado al narco afirmó al amigo del expresidente del Gobierno que le avisaría si pagaban "por ahí" o a través de otra vía.

Estas pruebas indican, según el juez Calama, que los trabajos realizados por Análisis Relevante a Softgestor eran simulados y que, en realidad, podrían encubrir el pago de comisiones al "Grupo Zapatero".

La relación entre el banquero chavista Flores y el "Grupo Zapatero" descrita por el juez refuerza las pruebas presentadas por Aldama en la Audiencia Nacional.

Además, fuentes de la investigación detallan que Flores Suárez estaría vinculado al contenido de un sobre aportado por Aldama al Juzgado Central de Instrucción número 2.

Según publicó EL ESPAÑOL en exclusiva, el sobre de Aldama contenía la puesta a disposición de un cupo de petróleo de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por valor de 250 millones de dólares.

El sobre mencionado por el fiscal. EL ESPAÑOL

Según declaró el comisionista ante el magistrado Ismael Moreno, este petróleo sirvió para financiar a Zapatero, al PSOE y a la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia de la Internacional Socialista.

Entre los documentos se encuentra un certificado de volumen de crudo de fecha 4 de febrero de 2020, en el cual se ofrecen seis millones de barriles de crudo Boscán con vencimiento a 45 días.

La operación, según indican fuentes de la investigación, no llegó a producirse, pero sí existe el pago de cinco millones de euros de anticipo en una cuenta bancaria de Rusia.

Flores habría estado reunido en una ocasión con Aldama y Zapatero en Caracas (Venezuela). Sin embargo, el expresidente negó tal cita y afirmó que solo coincidió con Aldama en un vuelo privado a República Dominicana desde la capital venezolana.

Con el dinero obtenido por este cupo de petróleo, siempre según la versión de Aldama, Sánchez habría financiado su candidatura a presidente de la Internacional Socialista en 2022.

Fuentes Curbelo, Juan Bernardo (alias 'Tito Berni') - Caso Mediador

El exdiputado del PSOE en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo atiende a los periodistas tras declarar ante la juez de Santa Cruz de Tenerife encargada del "caso Mediador". EFE/Ramón de la Rocha Efe

El caso mediador fue la primera gran trama que sacudió el PSOE en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

La investigación sacó a la luz un escándalo que implicaba a miembros del PSOE participando en sobornos para contratos de placas solares. El supuesto cabeza de la trama, Bernardo Fuentes, alias 'Tito Berni', exdiputado socialista en el Congreso y expresidente del club deportivo canario al que se canalizaron donaciones de origen ilícito.

Además, El Confidencial publicó unas imágenes del presunto cabecilla en un burdel el mismo día que el PSOE votó a favor de prohibir la prostitución en el Congreso.

Ya ha sido juzgada una de las piezas del sumario, sobre sobornos para contratos de placas solares, declarando culpables a un mando de la Guardia Civil, un empresario y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, cuya responsabilidad como mediador en esta trama da nombre al caso.

En cuanto a la pieza principal —la que implica a Tito Berni y a otros 22 procesados—, la jueza cerró la instrucción el 11 de febrero de 2026 y dio traslado al Ministerio Fiscal y las acusaciones para que solicitasen la apertura de juicio oral. Todavía no hay fecha fijada para ese juicio oral principal, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife una vez completado el trámite de calificaciones de las partes

Fuentes Pacheco, Ana María - Caso Fontanera

Ana Fuentes, declarando en la Comision de investigacion del Senado, en ocyubre de 2025

Gerente del PSOE, fue imputada en mayo de 2026 por el juez Pedraz, y está siendo investigada por ser "al menos" cómplice de los delitos atribuidos a Leire Díez y Cerdán y autora de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas falsas que encubrían los pagos a la fontanera para financiar sus maniobras contra jueces y fiscales.

La UCO registró la sede del partido en Ferraz el mismo día en que se formalizó su imputación, en el marco de la investigación sobre la trama de Leire Díez y sus conexiones con la estructura socialista.

El requerimiento emitido por la Audiencia Nacional apunta a Fuentes como responsable de un posible delito por "la emisión de facturas mendaces", esto es, falsas.

En concreto, para abonarle al gabinete jurídico de la sociedad Ismael Oliver y Partners un importe de 27.225 euros, que estaban destinados al pago de los servicios de la imputada Leire Díez Castro.

Letra G

Gallardo Gordillo, Miguel Ángel - Caso Hermanísimo

El expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño ha sido procesado por la jueza Beatriz Biedma por prevaricación y tráfico de influencias. La acusación le atribuye un papel destacado en la creación y adjudicación del puesto de coordinador de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación, cargo a medida para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

García Alconchel, Manuel José - Caso Koldo

Exdirector de Construcción de Zona Sur y África de Acciona. Imputado en noviembre de 2025 por el juez Leopoldo Puente por presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública; prohibición de salida del país y comparecencias quincenales.

La empresa decidió suspenderle cautelarmente al mismo tiempo que a otro de sus directivos, Tomás Olarte Sanz, tras ser citados como investigados en el caso.

El juez aprecia "referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación" el exdirectivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, y dos de sus subordinados: Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel.

García Izaguirre, Joseba - Caso Koldo

Joseba García, hermano de Koldo García. Europa Press

Hermano de Koldo García e investigado como su testaferro, fue detenido en febrero de 2024. Se le adjudicó un puesto en la empresa pública Ineco y la Fiscalía acreditó que multiplicó por 22 sus ingresos en efectivo durante el período investigado. La UCO le señala como uno de los receptores del dinero desviado por la organización.

El Instituto Armado le atribuye haber recibido y ocultado el dinero en efectivo que le correspondía a Koldo por las comisiones cobradas a los empresarios a cambio de adjudicaciones de contratos públicos: sus ingresos en metálico se dispararon presuntamente de 5.960 euros en 2019 a 130.652 euros en 2020 coincidiendo exactamente con el período en que se concedieron los contratos de mascarillas.

Dos testigos reconocieron ante el Tribunal Supremo haberle entregado personalmente sobres con 10.000 dólares en efectivo en República Dominicana, y la UCO acreditó además que Koldo transfirió a su nombre la titularidad de su vivienda habitual, una operación que los investigadores interpretan como una maniobra de ocultación patrimonial.

EL ESPAÑOL pudo corroborar que engañó al Supremo cuando dijo que no sabía lo que había en el 'sobre dominicano'. Es decir, aseguró que desconocía el contenido del sobre, que recogió en unos laboratorios situados en Punta Cana vinculados a Víctor de Aldama.

Sin embargo, una fotografía que publicó en exclusiva este diario revela que Joseba recogió una comisión de 10.000 dólares pagada por Aldama a la trama de José Luis Ábalos y Koldo García.

Fue detenido el 20 de febrero de 2024 en la misma operación que su hermano, pero quedó en libertad con medidas cautelares.

García Ortiz, Álvaro - Caso García Ortiz

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el palacio de la Zarzuela. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Fiscal general del Estado entre 2022 y 2025, fue condenado en noviembre de 2025 por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos reservados, en concreto, por filtrar información fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La condena incluye multa de 7.200 euros, inhabilitación de dos años y una indemnización de 10.000 euros. García Ortiz ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Constitucional.

Gómez Álvarez, Begoña - Caso Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (d). Europa Press

La esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, está investigada desde abril de 2024 por el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid.

El magistrado le atribuye cuatro supuestos delitos: malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados y apropiación indebida.

Por ello —debido a que la malversación se enjuicia a través de un jurado y que el juez considera el resto de ilícitos conexos a ésta—, Peinado propuso un juicio con jurado popular. Es decir, que nueve ciudadanos legos en Derecho decidan sobre la culpabilidad o inocencia de la mujer de Sánchez.

El origen de la presunta actividad irregular que se investiga es que Gómez, presuntamente, se "prevaleció" de su condición de esposa del presidente y de su acceso al Palacio de la Moncloa para impulsar su carrera profesional y la de sus negocios

Su defensa acusó al juez Peinado de investigarla "por ser cónyuge" del presidente del Gobierno, según expresó el abogado Antonio Camacho en un recurso dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid, fechado el 13 de mayo, y al que tuvo acceso EL ESPAÑOL.

González Pano, Carmen - Caso Hidrocarburos

Empresaria imputada por el juez Pedraz como investigada en el caso Hidrocarburos. Afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo, en dos bolsas, en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, en octubre de 2020, por orden de Víctor de Aldama.

Según su versión, accedió a la sede del partido afirmando que acudía por de parte del empresario. Fue enviada a la segunda planta, donde un hombre recogió las dos bolsas.

Es madre de Leonor González Pano, también imputada en la misma causa.

La UCO la señala como el enlace entre el empresario Víctor de Aldama y Claudio Rivas, dueño de la empresa Villafuel SL, que buscaba obtener una licencia de operadora de hidrocarburos a cambio de sobornos a funcionarios y cargos políticos.

Gordils, Ramón - Caso Plus Ultra

Ramón Gordils, embajador de Venezuela en Noruega.

Este diplomático venezolano que fue embajador de Maduro en Noruega, aparece en el auto como uno de los primeros eslabones que abren la puerta hacia Zapatero para Plus Ultra, un intermediario al que se recurre cuando hace falta "llegarle a ZP".

Según los mensajes recogidos en la causa, cuando Rodolfo Reyes busca "ayuda a Zapatero" para el "lobby político Plus Ultra, ayudas públicas y/o financiamiento", es Gordils quien le responde: "Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco como llegarle a ZP".

A partir de ahí, su nombre sirve de credencial: Julio Martínez Sola se presenta ante Aarón Manuel Fajardo "de parte de Ramón Gordils", y es tras ese circuito cuando Martínez Sola presume ante Reyes de que Zapatero le va a llamar y de que ya ha hablado con él durante once minutos para explicarle "todo".

Letra H

Herrero Lizano, Francisco Javier - Caso Koldo

Exdirector General de Carreteras del Ministerio de Transportes durante el mandato de Ábalos, fue imputado en 2025 por, presuntamente, formar parte de una trama dedicada al amaño de contratos de obra pública.

Según desveló EL ESPAÑOL, Herrero recibió una transferencia de un constructora a la que, en 2019, le fue adjudicado un contrato de 92,4 millones de euros.

Esta obra fue licitada por la Dirección General de Carreteras. La misma que, gracias a la intercesión de Koldo García, principal asesor de Ábalos, Javier Herrero había comenzado a encabezar tan sólo unos meses antes.

Letra I

Ibrahim Issa, Camilo - Caso Plus Ultra

El empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa. E. E.

Es uno de los empresarios venezolanos que sostienen Plus Ultra con dinero y crédito. Es accionista de la aerolínea desde 2017 y, a través de su entorno, concede a la compañía un préstamo de varios millones que resulta determinante para mantenerla a flote y que pueda optar al rescate.

Ibrahim Issa controla una red de negocios de franquicias y servicios financieros ligados a Venezuela y Panamá y aparece en el auto como una figura que ha mantenido trato directo con Zapatero

En febrero de 2021, Rodolfo Reyes le pide a Julio Martínez Sola que organice una comida con Camilo Ibrahim y 'Julito'.

"Puedes organizar una comida con el tocayo, tú y Camilo. Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa", contestó Reyes. Y Martínez Sola le respondió: "Lo sabía. De hecho, me preguntó el tocayo (estaba con ZP) cuánto tenía Camilo en Plus".

Unos días después, Julio Martínez Martínez felicitó a Camilo por la obtención de la ayuda de la SEPI y este le respondió agradeciendo "la asesoría y la guía" que había prestado al equipo para lograrla.

En el momento en que se produce esa conversación, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el órgano técnico que debe decidir si propone o no la ayuda a Plus Ultra, aún no se había reunido.

Ese desfase temporal apunta a que alguien con acceso al proceso trasladó a los beneficiarios que la ayuda saldría adelante antes de que se produjera la deliberación formal, aunque el auto no concreta quién.

Letra J

Cueto, Juan Carlos - Caso Koldo

Empresario y líder del Grupo Cueto, la Fiscalía Anticorrupción le consideró inicialmente el "cerebro" y "verdadero controlador" de Soluciones de Gestión, la empresa epicentro del caso Mascarillas.

Según la acusación, se embolsó 9,6 millones de euros en comisiones, algo que él negó.. Posteriormente, la Fiscalía, junto con la UCO, reposicionó a Víctor de Aldama como el "jefe real" de la organización, aunque Cueto sigue investigado.

Letra K

García Izaguirre, Koldo - Caso Koldo

Koldo García durante su declaración en el Supremo. E. E.

El exasesor personal de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, es el núcleo del mayor escándalo de corrupción del actual Gobierno socialista. El Tribunal Supremo le juzga por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y prevaricación.

La Fiscalía Anticorrupción le considera "custodio y gestor" del dinero de Ábalos y sostiene que, junto al empresario Víctor de Aldama, tejió una red de influencias con "acceso prácticamente ilimitado a la esfera del Ministerio", cobrando 10.000 euros mensuales en efectivo a cambio de favorecer la adjudicación de contratos millonarios —mascarillas, obras públicas— tanto al Ministerio de Transportes como a las comunidades de Baleares y Canarias.

Fue detenido en febrero de 2024, momento en el que se le hallaron 23 teléfonos móviles, dinero en efectivo y otros efectos comprometedores. Los sobres con su nombre aparecidos en la sede del PSOE en Ferraz son otra de las líneas de investigación activas.

Fue juzgado en el Supremo por la pieza de las mascarillas junto a Ábalos y Aldama —donde se acogió sistemáticamente a su derecho a no declarar—, y la causa quedó vista para sentencia en mayo de 2026, pero sigue siendo investigado además en la Audiencia Nacional por la trama balear, donde el juez Ismael Moreno rechazó en mayo de 2026 sus intentos de archivar la causa al considerar que esos contratos con el Gobierno autonómico de Baleares no fueron juzgados por el Supremo.

La Fiscalía solicitó para él 19,5 años de prisión. Mientras, permanece en prisión provisional desde noviembre de 2025. Durante el juicio reivindicó en todo momento su inocencia.

Letra L

López López, María Aurora - Caso Plus Ultra

Es la principal accionista española de Plus Ultra y esposa de Rodolfo Reyes, antiguo accionista de la compañía y germen del caso. Además, López es titular, a través de diversas sociedades, de una parte muy relevante del capital de la aerolínea.

Figura como la principal inversora en el último aporte privado a la aerolínea, mientras Reyes asume las gestiones y los contactos políticos.

Para el juez, esa estructura sitúa a Aurora López como el nombre y la firma visibles de Plus Ultra mientras Reyes opera en la sombra, lo que encaja con el patrón de interposición de titulares que describe el auto en otros tramos de la trama.

López Lucio, Patricia Ariadna - Caso Fontanera

La periodista de investigación Patricia López. Redes Sociales Redes Sociales

Esta periodista, que perdió la vida el pasado diciembre a consecuencia de una larga enfermedad, estuvo vinculada al medio de comunicación Grupo Crónica Libre SL. Su papel consistía, según la investigación, en liderar el aparato de difamación mediática financiado por la trama.

El auto apunta a que López se puso a disposición de Santos Cerdán y cobró del PSOE una cantidad cercana a los 20.000 euros camuflada bajo contratos de publicidad falsos.

La organización utilizaba su plataforma para difundir audios mutilados (como los del excomisario Villarejo) e impulsar campañas contra jueces y policías, acuñando términos despectivos como la "UCO patriótica" para ensuciar la imagen de los investigadores.

Letra M

Martínez Martínez, Julio ('Julito') - Caso Plus Ultra

Julio Martínez Martínez, fundador de Análisis Relevante.

Empresario alicantino, amigo personal del expresidente Zapatero desde hace al menos 15 años y socio fundador de Análisis Relevante S.L., es considerado por los investigadores el "lugarteniente" y "testaferro" del expresidente, descrito en conversaciones como "el banco del jefe".

Fue detenido en diciembre de 2025 y puesto en libertad con medidas cautelares. Está investigado por blanqueo de capitales y organización criminal. A través de Análisis Relevante se canalizaron fondos procedentes del rescate: 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, empresa de sus hijas.

Según Calama, Martínez habría actuado como intermediario con los clientes, ejecutor directo de las instrucciones de Zapatero y jefe operativo de un entramado societario orientado a canalizar hacia el expresidente y su entorno los fondos derivados del rescate de Plus Ultra y de otros clientes de la red.

El juez instructor sitúa a este "hombre para todo" de Zapatero en el centro de una red de sociedades –Idella Consulenza Strategica, Caletón Consultores, Summer Wind– que, según su tesis, habría servido para triangular pagos, recurrir a testaferros y desdibujar el rastro del dinero.

Incluso se le atribuye el diseño de la sociedad offshore de Emiratos Árabes Unidos con la que, según el auto, se habría pretendido canalizar fuera de España la comisión del 1% del rescate.

A 'Julito' Martínez Martínez se le atribuye, por tanto, un papel doble: ofrece a compañías como Plus Ultra la capacidad de influencia de Zapatero y, al mismo tiempo, construye un circuito financiero paralelo que convierte esa influencia en ingresos para el expresidente y su entorno.

Martínez Sola, Julio - Caso Plus Ultra

Julio Martínez, el español que ya hundió Air Madrid y mantiene Plus Ultra a flote con dinero de Maduro, Obiang y el castrismo

Presidente y fundador de Plus Ultra, la compañía aérea que recibió el rescate público de 53 millones de euros de la SEPI en 2021, fue detenido en diciembre de 2025 y puesto en libertad con medidas cautelares que incluyen prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecencias semanales ante el juzgado.

La investigación le sitúa como uno de los artífices de la operación de rescate de la aerolínea.

Al igual que 'Julito' Martínez, fue detenido en diciembre de 2025 junto al director económico‑financiero de la aerolínea, Roberto Roselli, en el marco de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros ilícitos vinculados al uso de ayudas públicas.

En las comunicaciones intervenidas con el consejero Rodolfo Reyes, el juez destaca mensajes en los que Martínez Sola se muestra dispuesto a "pagar un poquitín" para "follar", lo que Calama interpreta como indicio de que participa activamente en la búsqueda de mediación política a cambio de dinero.

El auto lo sitúa como uno de los directivos que se coordinan con Reyes y con el entramado de Julito para articular la vía venezolana y apuntalar el rescate.

En cuanto a su biografía, Julio Miguel Martínez Sola es un empresario español del sector aéreo con más de veinte años de trayectoria. Fue directivo de la desaparecida Air Madrid y en 2011 fundó Plus Ultra Líneas Aéreas.

Bajo su mando, la compañía se especializó en rutas de largo radio entre España y Latinoamérica (Caracas, Lima, Bogotá, Cartagena de Indias), hasta que en 2021, tras la crisis de la pandemia, obtuvo el rescate público que está en el centro del caso judicial.

Montes, Claudia - Caso Koldo

Claudia Montes, Miss Asturias 2017.

La exmiss Asturias y afiliada al PSOE, Claudia Montes, siempre ha negado cualquier tipo de relación sentimental con el exministro José Luis Ábalos.

Sin embargo, en mensajes del móvil de su exasesor, Koldo García, que fueron intervenidos por la UCO y a los que accedió EL ESPAÑOL, se dibuja otra versión.

Montes y Ábalos se conocieron en un acto de partido y ella le escribió por redes sociales pidiéndole ayuda para trabajar, algo que reconoció ante el Supremo.

Además, los whatsapps de febrero de 2020 entre Koldo y la exmiss Asturias detallan cómo el asesor de Ábalos se encargó de alojarla en un piso turístico en Madrid y de pagarle todos los gastos tras una cita con el entonces titular de Transportes.

También, presuntamente, fue Koldo quién realizó los trámites para que entrase a trabajar en Logitrail, una empresa filial de la pública Renfe. Ante el juez en la fase de instrucción declaró que el hombre para todo de Santos Cerdán y Ábalos le reclamó cosas "obscenas" y que su manera de pararlo fue replicarle que a ella quien le gustaba era José Luis Ábalos.

Muñoz Cano, Francisca (alias 'Paqui') - Caso Cerdán

Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, en abril, compareciendo en el Senado.

La esposa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán,

La UCO, tras analizar varios documentos y transferencias, reveló el pasado noviembre que Paqui Muñoz habría cobrado 9.500 euros en cinco transferencias bancarias, sin que conste prestación efectiva de servicios laborales a la cooperativa Noran, vinculada a Servinabar.

Entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2018, 'La Paqui' cobró, presuntamente, cinco nóminas, a razón de 1.900 euros al mes. Además, la mujer de Santos Cerdán cobraba una pensión por una invalidez permanente de 650 euros, circunstancia que declaró su marido ante el juez Leopoldo Puente el pasado mes de junio.

Aunque la cooperativa Noran tiene sede en el País Vasco, la contratación de Paqui coincide con ella residiendo en Madrid junto a su marido. Vivían en un ático amueblado por Servinabar, que también pagaba el alquiler.

A esto se suma el uso de una tarjeta de crédito de la empresa por parte del ex dirigente socialista y de su mujer. Con ella abonaron vacaciones, gastos en restaurantes y bares.

El pasado mes de abril compareció en una comisión de investigación en el Senado, en la que dejó claro que acudía a la cita porque había sido "requerida", bajo "apercibimiento de incurrir en responsabilidades penales en caso de no hacerlo".

Añadió que se acogía "a la dispensa legal" para no responder, al encontrarse su marido investigado en un procedimiento penal. Sostuvo además que "carecía de información" sobre el objeto de la comisión y que estaba "citada por ser la esposa" de Santos Cerdán.

Por último, volvió a invocar su "estado de salud" para solicitar que se le permitiese "abandonar la sala". El presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez, no lo autorizó y le obligó a permanecer escuchando las preguntas.

Letra N

Neacsu, Nicoleta - Caso Koldo

Ciudadana de origen rumano y amiga íntima de Koldo García, fue supuestamente enchufada en la empresa pública Emfesa (Adif), donde cobró 88.724 euros sin justificación. Figuró en las listas del Partido Socialista de Navarra en las municipales de 2023.

Apareció en uno de los informes de la Guardia Civil que investiga el caso Koldo. En uno de los documentos aportados al sumario, la UCO transcribió una conversación mantenida en febrero de 2022 entre Koldo García y Santos Cerdán.

En ese intercambio, Koldo pidió que se buscara trabajo para Nicoleta, a quien definió como "la chica rumana", que "está en el paro" y que "se quiere ir a vivir a Valencia". "No solo hay que valer para follar", llegó a decir el exasesor del ministro Ábalos en esas grabaciones.

Meses después, en septiembre de 2022, Koldo reenvió un mensaje a Nicoleta informándole de que ya podía firmar un contrato con Emfesa, una empresa pública dependiente de Adif. "Menos de dos horas después, Nicoleta le remitió una captura de un correo electrónico en el que se establecían las condiciones de dicho contrato", según recogió el informe de la UCO.

Letra Ñ

Rotaeche, Íñigo - Caso Koldo

Iñigo Rotaeche Lachiondo en la comisión de investigación del Parlamento Balear. Europa Press

Abogado vasco, administrador único de la empresa matriz de Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, sobre la que gira la trama. Está siendo investigado por el pago de comisiones, y en uno de sus correos electrónicos interceptados por la investigación escribió que "soñaba con las mascarillas".

Es uno de los empresarios más directamente ligados al contrato de material sanitario investigado y fue detenido en febrero de 2024 y puesto en libertad con medidas cautelares.

Letra O

Olarte Sanz, Tomás - Caso Koldo

Exdirector de la zona norte de Acciona Construcción, fue imputado en noviembre de 2025 por el juez Leopoldo Puente como presunto responsable de los amaños en adjudicaciones públicas junto a Santos Cerdán y los empresarios de Servinabar.

La empresa decidió suspenderle cautelarmente al mismo tiempo que a otro de sus directivos, Manuel José García Alconchel, tras ser citados como investigados en el caso.

El juez aprecia "referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación" el exdirectivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, y dos de sus subordinados: Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel.

Oliver Romero, Ismael - Caso Fontanera

Koldo García (i) y su exabogado, Ismael Oliver (d).

Este abogado penalista fue letrado de Koldo y del Pollo Carvajal, y la investigación del juez Pedraz le sitúa como una pieza fundamental para garantizar la opacidad financiera de la organización criminal.

Oliver utilizó las sociedades de sus despachos profesionales para emitir facturas falsas al PSOE, cobrando más de 27.000 euros que luego transfería a Leire Díez, rompiendo así el rastro del dinero.

Además de su rol financiero, Oliver fue quien propuso y lideró la negociación para intentar sobornar a la testigo Carmen Pano, afirmando sin reparos: "Esta se vende. Debemos saber comprar".

Según el auto, aprovechó la trama para beneficiar a su cliente: acordó ayudar a Leire Díez a dinamitar al fiscal Anticorrupción José Grinda a cambio de que la fontanera utilizara sus contactos en el partido para conseguir "una pronta resolución de expediente de concesión de nacionalidad española y la titularidad de cuentas bancarias en España" para Villalobos.

Letra P

Palomero, Miguel - Caso Plus Ultra

Abogado de confianza de Rodolfo Reyes, figura central en la gestión operativa del rescate. Palomero está investigado por la UDEF por presuntas gestiones para paralizar la instrucción judicial: en conversaciones intervenidas afirmó que "la fiscal jefa es amiga" y propuso crear "un Kitchen Cabinet" para "cortar" la causa.

Recibió 50.000 euros de Luis Felipe Baca —que aparece en el auto como uno de los empresarios que nutren de fondos la trama—, presuntamente para distribuir entre jueces, policías y funcionarios. Fue detenido en diciembre de 2025 y puesto en libertad con medidas cautelares.

Rodolfo Reyes recurre a él para abrir ese canal a través de Koldo García; meses después, Felipe Baca se apoya en el mismo abogado para ordenar pagos en efectivo al entorno del exministro.

El juez recoge una conversación de 31 de diciembre de 2020 en la que Felipe Baca encarga a Palomero la realización de pagos a "Alejandra" y "Jéssica".

Pardo de Vera, Isabel - Caso Koldo

La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera Europa Press

La figura de Isabel Pardo de Vera ha pasado de representar un perfil técnico dentro de la Administración a situarse en el centro de una investigación judicial por la que está imputada en la Audiencia Nacional.

Expresidenta de Adif, fue imputada en la Audiencia Nacional por cinco delitos: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y organización criminal.

Durante su etapa al frente de esta empresa pública, gestionó contratos millonarios en un contexto marcado por la pandemia y la urgencia en la contratación pública.

La UCO acreditó su papel en la contratación irregular de Jésica Rodríguez en Ineco y en la adjudicación de mascarillas a Soluciones de Gestión. Está también investigada en la pieza separada que analiza los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública.

Según las investigaciones de la UCO, Pardo de Vera facilitó dos adjudicaciones irregulares en Adif por más de 70 millones de euros, y lo hizo siguiendo instrucciones de José Luis Ábalos a través de Koldo García.

La primera de ellas se adjudicó a Acciona por un valor de 71,6 millones de euros para la "ejecución del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat". La oferta fue la novena más barata, pero se llevó la adjudicación.

La otra obra la ganó LIC, la empresa de Pepe Ruz, también imputado, que logró el contrato para obras de emergencia en la Línea 750 Gijón Sanz Crespo-Pravia, de la Red de Ancho Métrico, por 592.053 euros.

Además, los agentes hallaron en el domicilio de Pardo de Vera un documento sobre la compra de cinco millones de mascarillas por parte de Adif, operación relacionada con el caso Koldo.

En abril realizó una comparecencia en el Tribunal Supremo como testigo en la causa que investiga al exministro Ábalos, y defendió que todas las actuaciones realizadas durante su mandato se ajustaron a la legalidad y que las decisiones respondieron a la urgencia de la crisis sanitaria.

Pelegrini, Justo Vicente - Caso Koldo

El exconsejero delegado de Acciona Construcción fue imputado en noviembre de 2025 como presunto responsable de los amaños en adjudicaciones de obras públicas, junto a Santos Cerdán y los empresarios vinculados a Servinabar. La investigación apunta a una estructura de comisiones ilegales para obtener contratos de obra pública a través de intermediarios políticos.

Manuel José García Alconchel, exdirector de la constructora para la zona sur de España y África, firmó un MOU (memorando de entendimiento) con Servinabar el 27 de noviembre de 2018 por el que la empresa de Antxon Alonso realizaría los trabajos relacionados con riesgos laborales en la obra de remodelación del Puente del Centenario, de Sevilla, en la que la UCO cree que hubo comisiones ilícitas.

Alconchel declaró a preguntas del instructor que firmó el MOU por instrucciones de Pelegrini, que fue quien le dijo que Servinabar ya colaboraba con Acciona en otros proyectos desde 2015. "Cuando una empresa está en los registros de Acciona, es que ya ha pasado todos los filtros", ha manifestado.

Pérez Dolset, Javier - Caso Fontanera

Javier Pérez Dolset a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla. Europa Press

Empresario y cofundador de Zed Worldwide, está siendo investigado tanto en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid como en la Audiencia Nacional.

Participó en febrero de 2025 en la reunión que mantuvieron Leire Díez con el también empresario Alejandro Hamlyn en el despacho de abogados de Jacobo Teijelo, en la que le reclamaron información sobre el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas.

Más tarde, el 7 de mayo de 2025, Dolset comentó al fiscal Ignacio Stampa que Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, también presente en ese encuentro, se habría reunido con Pedro Sánchez.

Stampa grabó aquella charla en secreto y EL ESPAÑOL tuvo acceso al audio, de más de tres horas de duración. En él, se oye a Dolset comentarle al fiscal que Sánchez ordenó "limpiar todo" al poco de que un juez, Juan Carlos Peinado, abriera una investigación a su mujer, Begoña Gómez.

"Y la vida sigue hasta que sale la imputación de Begoña, la mujer del presidente, en abril del año pasado [2024]", expone el empresario, tal y como queda reflejado en el audio.

"Entonces, Leire me llama y me dice: 'Oye, Javier... —claro, se monta un revuelo...— No están todos los audios de los espionajes al presidente'. Dije que sí, que se los dé. Entonces, ella ya volvió allí, a su casa y digo: 'Mira, hay todo esto'. ¡Prrrrrm! Y entonces ya el presidente dijo: 'Que se limpie todo'", añadió Pérez Dolset.

"¡Límpiese!", parafraseó la fontanera. "Límpiese sin límite", especificó Dolset.

Los audios muestran que este empresario se alió con la trama impulsada por el PSOE buscando beneficios para sus propios procesos judiciales. Aportó información y contactos —incluyendo a excomisarios y fiscales— al grupo coordinador y estuvo presente en las reuniones clave de Ferraz.

El auto del juez Pedraz detalla que Dolset se unió a la red criminal impulsado por intereses puramente particulares: estaba siendo investigado en distintas causas en la Audiencia Nacional cuyo despacho correspondía directamente al fiscal José Grinda.

Por ello, su prioridad y aportación a la trama era intentar conseguir "información comprometida de dicho fiscal" para neutralizarle.

Letra Q

Cano Quiles, Cristóbal - Caso Plus Ultra

Trabajador de Julio Martínez Martínez, considerado su hombre de confianza y gestor del entramado societario y de la facturación fabricada a medida de la trama. El juez Calama le sitúa como pieza operativa encargada de dar cobertura documental a los movimientos de dinero.

Ocupa un papel similar al que desempeña María Gertrudis Alcázar como secretaria de Zapatero, como una de las personas sobre las que recae la "gestión cotidiana" de la trama.

Según Calama, Cano actuó como gestor diario del entorno societario de Julito, manteniendo un contacto constante con 'Gertru' y como ejecutor de instrucciones sobre contratos y facturas.

En la práctica, eso lo sitúa como ejecutor de buena parte de las órdenes: recibía indicaciones sobre qué sociedades utilizar, cómo formalizar los contratos de asesoría y cómo ajustar importes y conceptos en las facturas para dar cobertura formal a pagos ya decididos.

Además, habría intervenido en la operativa ligada a la creación y uso de sociedades offshore en Dubái y otras jurisdicciones para canalizar el 1% del rescate de Plus Ultra hacia la finance boutique del entramado.

El auto lo presenta como una pieza imprescindible del engranaje interno, el "responsable del soporte administrativo y financiero", ya que se encarga de "proporcionar cobertura formal a la operativa".

Letra R

Reyes Rojas, Rodolfo José - Caso Plus Ultra

Fotomontaje de Rodolfo Reyes con un avión de Plus Ultra.

Empresario venezolano con doble nacionalidad española y venezolana, accionista de Plus Ultra a través de Snip Aviation y figura central en la gestión operativa del rescate.

Está en el germen de toda la maniobra: a lo largo de 2020 plantea buscar influencias para acceder al rescate público, contacta con Miguel Palomero —intermediario con acceso al entorno de Ábalos— y en paralelo con Ramón Gordils —primer puente entre Plus Ultra y el entorno de Zapatero— para abrir ambas vías.

Para el juez, Reyes participa en la puesta marcha el engranaje de presunta corrupción: el impulsor venezolano que activa las dos vías de influencia política y coordina los contactos desde dentro de la aerolínea.

La Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos aportó el volcado de su teléfono móvil, obtenido antes de que Reyes se encontrara en Venezuela, donde permanecía cuando se produjeron los registros y detenciones de diciembre de 2025, y cuyo contenido el juez considera una de las piezas probatorias fundamentales de la causa.

Rivas, Claudio - Caso Hidrocarburos

Socio de Víctor de Aldama, la Guardia Civil le sitúa como uno de los cabecillas de la organización criminal del caso Hidrocarburos junto al propio Aldama, dada su posición como propietario de Villafuel. Fue detenido en octubre de 2024 e ingresado en prisión provisional, siendo puesto en libertad a finales de ese año.

Rodríguez Espinosa, Jésica - Caso Koldo

Jésica Rodríguez, en el piso de la calle Atocha EL ESPAÑOL

Expareja sentimental de José Luis Ábalos, está investigada por contratación fraudulenta en las empresas públicas Tragsatec e Ineco, donde figuraba en nómina sin acudir a trabajar. Vivió en un piso cuyo alquiler de 2.700 euros mensuales era abonado por la trama. Declaró como testigo en el juicio del Tribunal Supremo.

Rodríguez Espinosa, Laura y Alba - Caso Plus Ultra

Alba (i) y Laura Rodríguez Espinosa.

Las dos hijas del expresidente Zapatero aparecen como beneficiarias de los fondos del entramado a través de su sociedad Whathefav.

Su sociedad recibe pagos reiterados procedentes del entramado de Julio Martínez Martínez por servicios de carácter creativo y de comunicación vinculados a Análisis Relevante que el juez considera difícilmente acreditables y que están enmarcados en el mismo patrón de facturación sin soporte real que el resto de la trama.

No se las sitúa en la toma de decisiones sobre el rescate de Plus Ultra, pero sí como receptoras de cantidades que salen del circuito Plus Ultra–Análisis Relevante.

En la lógica del auto, su papel es el de canalizar una parte significativa de los ingresos generados. "Actúa como sociedad finalista, recibiendo fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, generando facturación genérica y redistribuyendo pagos".

Rodríguez García, José Luis - Caso Koldo

Subteniente de la Guardia Civil en situación de retiro, destinado en el Ministerio de Transportes hasta septiembre de 2023, está investigado por presunto cohecho. La UCO documentó tres reuniones entre él, Koldo García y Juan Carlos Cueto, y la Fiscalía le vincula a sociedades a través de las cuales se canalizó supuestamente el dinero de las comisiones.

Rodríguez Zapatero, José Luis - Caso Plus Ultra

Zapatero en el vídeo compartido tras conocer su imputación.

Expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, fue imputado en mayo de 2026 por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional como "líder" de la organización criminal y "principal beneficiario" del entramado Plus Ultra.

Se le acusa de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Los informes de la UDEF cifran los cobros presuntamente percibidos en más de 1,5 millones de euros a título personal, más 423.779 euros canalizados a sus hijas. Deberá comparecer como imputado el 2 de junio de 2026.

El volcado del teléfono de Rodolfo Reyes, obtenido por la Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos, es la base probatoria fundamental de su imputación.

En los mensajes intervenidos, los accionistas de Plus Ultra se referían a Zapatero como "ZP" y afirmaban que estaba "detrás" de las gestiones para lograr el rescate de 53 millones de euros de la SEPI.

Su amigo personal y "lugarteniente" era Julio Martínez Martínez, alias 'Julito', administrador de Análisis Relevante S.L. y descrito en conversaciones como "el banco del jefe".

Su secretaria personal, María Gertrudis Alcázar, habría actuado como pieza operativa de la trama: elaboraba la cobertura documental de los pagos y transmitía instrucciones del expresidente para crear una sociedad en Dubái.

El juez le sitúa como "principal beneficiario" en la cúspide de la organización, por encima de Martínez Martínez y Fajardo Palarea, que ocupan el segundo escalón operativo.

Romero-Abreu Kaup, Daniel - Caso Plus Ultra

Romero-Abreu, presidente de Thinking Heads.

Empresario gaditano que ha erigido un imperio de la consultoría y el lobby de ideas a través de Thinking Heads, la firma de posicionamiento y conferencias que fundó y con la que se ha convertido en uno de los principales intermediarios entre política, empresa y medios en España.

Además de dirigir esta compañía, forma parte del núcleo de Global Alconaba, el grupo de inversores españoles que controla en torno al 7% de Prisa y que llegó a intentar tomar el control del grupo.

Romero‑Abreu es el impulsor de GATE Center, el think tank creado en 2022 que Zapatero apadrinó como presidente de su consejo asesor y en el que el expresidente participó con frecuencia como conferenciante, a menudo a través de la propia Thinking Heads.

Sus conocidos lo sitúan así en el reducido grupo de empresarios que "nacieron" a la vera de Zapatero y han regresado al primer plano al calor de la alianza del expresidente con Pedro Sánchez, proporcionando redes internacionales y contactos que alimentan buena parte de la labor de lobby del propio Zapatero.

En el apartado financiero, el juez Calama identifica a Thinking Heads como una de las tres grandes fuentes de dinero que terminan en Zapatero y en Whathefav dentro de la trama investigada.

La resolución detalla que Thinking Heads remitió 681.318 euros al expresidente y 12.297 euros a la firma de sus hijas, y que Gate Center —el think tank gestionado por el grupo de Romero‑Abreu— envió 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whathefav.

Esos pagos no se señalan de forma aislada como una ilegalidad, pero el juez los incorpora al mapa de flujos económicos que presenta como indicio de una estructura estable de presunto tráfico de influencias y de redistribución de fondos en torno al expresidente y su entorno familiar.

Roselli, Roberto - Caso Plus Ultra

Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra.

CEO de Plus Ultra, fue detenido en diciembre de 2025 y puesto en libertad provisional con medidas cautelares. En el auto, aparece como el ejecutivo clave de Plus Ultra que engrana a la aerolínea con la trama.

Es quien habla con la SEPI, informa a Julio Martínez Sola de las reuniones con los asesores financieros y participa en la comida donde se bromea con que los gastos "salen del 1%" del rescate que iba a cobrar la sociedad de Julito Martínez.

En los chats y audios interceptados se queja de que Julio Martínez sólo le llama "para cobrar" mientras él asume el desgaste mediático, y le sugiere "presionar" cuando se acercan las fechas clave, al tiempo que discuten cómo justificar pagos y documentar los contratos vinculados a la ayuda.

El juez lo sitúa como el operador que hace funcionar la red de influencias y de asesorías bajo sospecha de tráfico de influencias y blanqueo.

En esencia, es el directivo que recibe información anticipada de la SEPI, la transmite a los socios venezolanos y articula la parte práctica de la relación con la "boutique" de Julio Martínez y el entorno de Zapatero.

Ruz Martínez, José - Caso Koldo

La fotografía del empresario José Ruz con la cerveza "Pa'mipolla" que le manda a Koldo García. EL ESPAÑOL

Empresario de la construcción imputado en la Audiencia Nacional por pagar comisiones a José Luis Ábalos y Koldo García a cambio de recibir contratos del Ministerio de Transportes.

Los mensajes de WhatsApp de Koldo García, a los que accedió EL ESPAÑOL en exclusiva, demuestran que el dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) pagó a la trama un piso en el Barrio Chamberí (Madrid) durante los años 2021 y 2022.

Ruz pagó a la propiedad del piso, la sociedad El Soto de Retamar SL, 12.025 euros en 2021 y 11.700 euros en 2022 tras haber recibido 125 millones de euros en contratos del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos como ministro.

Estos indicios contradicen las declaraciones que el propio Ruz dio a este diario en febrero de 2025, cuando aseguró: "Todo es absolutamente, o radicalmente, falso. Pero oye, no digo nada. Si me llama la Justicia, pues ya hablaré con ellos".

Letra S

Salazar Rodríguez, Francisco José, 'Paco Salazar' - Caso propio

Tras la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como consecuencia de su trama, la reestructuración del cargo que vino de la mano de su sucesora, Reba Torró, llevó a Paco Salazar a ascender a un puesto clave en el partido: iba a ser uno de sus tres adjuntos. Pero ese ascenso duró poco.

Al poco de ser elegido, estallaron en el plano mediático una serie de acusaciones contra él provenientes de antiguas compañeras de Paco Salazar, quienes le señalaron por presuntas actitudes machistas y casos de acoso sexual.

El partido le abrió un expediente disciplinario solo después de que su caso empezara a acaparar los titulares: hasta ese momento, no se atendieron ninguna de las denuncias que se realizaron por vía interna.

Salazar se dio de baja como militante y acabó abandonando el país, a pesar de que siempre reivindicó su inocencia.

Sánchez Benítez, Sergio - Caso Plus Ultra

Sergio Sánchez, nuevo director de Relaciones Institucionales de Movistar+.

Este antiguo alto cargo del CNI aparece en el auto como socio y cerebro operativo de Análisis Relevante. Fue director de Comunicación del Centro Nacional de Inteligencia durante años y después pasó por Telefónica e Indra; en paralelo, desde 2020, entra en el capital de Análisis Relevante con un 25% de las acciones junto a Julio Martínez Martínez.

En la trama, el auto lo presenta como el cofundador que escribe los informes que luego se facturan a Plus Ultra y a otros clientes, mientras Zapatero figura como consultor estrella que cobra una parte muy superior y sus hijas participan en la maquetación a través de Whathefav.

El juez destaca que participó en el chat interno 'AR' de Análisis Relevante junto a Zapatero, Javier de Paz y Julio Martínez, y que su papel técnico (redacción de informes de “inteligencia” política y económica) es clave para dar apariencia de contenido real a unos servicios que la UDEF considera en buena medida simulados y usados para canalizar comisiones ligadas, entre otros, al rescate de Plus Ultra.

Sánchez Pérez-Castejón, David - Caso Hermanísimo

Hermano del presidente del Gobierno, conocido públicamente como David Azagra, ocupa el cargo de director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Fue procesado por la jueza Beatriz Biedma en abril de 2025 por prevaricación y tráfico de influencias, al considerar que el puesto fue creado expresamente para él con un salario de más de 55.000 euros anuales y sin justificación de funciones.

Su juicio está teniendo lugar estos días en la Audiencia de Badajoz.

Sánchez Yepes, Juan - Caso Fontanera

Juan Sánchez Yepes, en 2015, siendo teniente, en el Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales en Panamá.

Este capitán de la Guardia Civil, en el pasado destinado en la UCO, se reunió supuestamente con la cúpula de la trama y les filtró información secreta sobre la estructura.

Según los mensajes intervenidos citados en el auto, Yepes confiesa ser plenamente consciente de la ilegalidad de sus acciones, declarando: "Mira, la composición, funcionamiento, los nombres de la UCO son secretos, por ley [...] porque eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet".

Y remató: "Todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos". Pese a ello, atendió las solicitudes de Leire Díez y le informó sobre dicha estructura y aportó información sobre sus miembros.

Además, el auto refleja que Yepes emitía facturas al PSOE por sus supuestos servicios.

Serrano Martínez, Juan Francisco - Caso Fontanera

Juanfran Serrano (d) junto a Santos Cerdán.

Más conocido como Juanfran Serrano, es diputado en el Congreso y llegó a ser el número dos de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE, participando en negociaciones políticas de alto nivel.

Serrano, de hecho, acompañó a Cerdán a Bélgica y a Suiza para negociar la amnistía y sus contraprestaciones con Carles Puigdemont.

El juez Pedraz señala que Serrano asistió a la primera gran reunión de la trama celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024. Existen indicios que revelan su "colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan".

No obstante, debido a su condición de aforado, el magistrado ha optado por esperar el desarrollo de las diligencias antes de elevar el caso al Tribunal Supremo para su imputación formal

Serrano Quintana, Juan Manuel - Caso Fontanera

Juan Manuel Serrano y Juanfran Serrano. E.E.

Serrano, expresidente de Correos –donde también estuvo contratada Leire Díez– y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, participó activamente en la reunión considerada el "punto de inflexión" de la organización en Ferraz, aquella a la que también acudió Ion Antolín.

Tras participar en la filtración de audios manipulados a la prensa para victimizar al Gobierno, Serrano se comunicó con Leire para celebrar el impacto de su estrategia en la cúpula del Ejecutivo, indicándole: "Mira el jefe como cita lo de los audios".

Al igual que con Juanfran Serrano, el juez observa indicios de colaboración y espera resultados para definir su imputación

Letra T

Teijelo Casanova, Jacobo - Caso Fontanera

Jacobo Teijelo. EUROPA PRESS

Este abogado defendió los intereses de Santos Cerdán y otros imputados en la trama como el capitán de la Guardia Civil Sánchez Yepes. Se convirtió en una pieza directiva dentro de la red, encargándose de la llamada línea de "hidrocarburos".

La trama lo designó para buscar nulidades en casos de fraude de hidrocarburos con la esperanza de que salvaran las causas de corrupción que afectaban al Gobierno, como el caso Koldo.

Teijelo habría cobrado al menos 125.000 euros desviados desde el PSOE, "habiendo quedado los pagos amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz". A nivel operativo, se dedicaba a presentar a Leire Díez ante funcionarios de seguridad como una "persona del PSOE".

Torres Pérez, Ángel Víctor - Caso Koldo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una imagen de archivo. EFE

Ministro de Política Territorial y exlíder del PSOE en Canarias, su Gobierno en las islas contrató mascarillas a Soluciones de Gestión por 12 millones de euros.

La UCO acreditó que reclamó directamente los pagos pendientes a la trama y que se reunió con Víctor de Aldama el 15 de julio de 2020, contradiciendo su propio testimonio ante el Senado. Ha sido admitido como testigo en el juicio del Tribunal Supremo.

Hace unos días, Aldama declaró como investigado en la Audiencia Nacional ante el juez Ismael Moreno —instructor del caso Koldo—, y aseguró que no le consta que "nadie" del Gobierno balear cobrase comisiones ilegales.

Ahora bien, como ya hiciera en ocasiones anteriores, insistió en que el exasesor Koldo García le pidió una mordida que estaría dirigida al actual ministro Ángel Víctor Torres, antiguo presidente de las Islas Canarias.

Desde hace más de un año y medio y en varias declaraciones judiciales y apariciones públicas, Aldama ha reiterado que Koldo le dijo que Torres pedía 50.000 euros, como comisión por la trama de las mascarillas. El Servicio Canario de Salud pagó más de 10 millones de euros a Soluciones de Gestión SL.

El ministro siempre ha negado haber cobrado esa mordida: "Nunca. En ningún caso. No tengo relación con él", declaró acerca de Aldama en una comisión de investigación del Senado.

Letra U

Úriz Iriarte, Patricia - Caso Koldo

La exmujer del exasesor ministerial Koldo García, Patricia Úriz a su llegada a la Audiencia Nacional. Efe

Exmujer de Koldo García, está investigada como presunta testaferro en la adquisición de bienes inmuebles con dinero procedente de la trama. La UCO encontró en sus dispositivos conversaciones en las que el dinero era referido en clave: "chistorras" para los billetes de 500 euros, "soles" para los de 200 y "lechugas" para los de 100.

En la transcripción de las conversaciones con su entonces marido hay mensajes como: "Vamos a recibir 2.000 chistorras", escribió Koldo a Uriz en un mensaje anterior a las elecciones de 2019. Tendrían "carne para un tiempo". "Vamos a guardar un poco, lo mínimo. Que ya estoy cansado".

"Recuerda 40 chistorras vale para llevar hoy", le dijo Koldo a Patricia en otro mensaje de WhatsApp.

La UCO sostiene que, según el vocabulario deliberadamente críptico de la pareja, "chistorras serían billetes de 500€, soles los de 200€ y lechugas los 100€".

En abril, ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, declaró: "Yo no recuerdo esos 'whatsapp' de chorizos y chistorras".

Letra V

Villalba, Rubén - Caso Koldo y Caso Fontanera

Este comandante de la Guardia Civil está siendo investigado por la comisión de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

Mantuvo reuniones con la operadora del PSOE, Leire Díez, quien le propuso archivar sus problemas legales y colocarle en puestos de "máxima responsabilidad tras la purga que harían" en la Guardia Civil.

A cambio de este ascenso e indulto económico, la trama le exigió declarar falsamente contra sus propios superiores y aportar toda la información confidencial posible para "desmontar" a la UCO.

De hecho, en sus propias anotaciones, él explica que la trama quería que Villalba le pasara "cuanta información tuviera del fiscal Grinda, así como de mandos de la UCO. Concretamente, del teniente coronel Balas y Bonilas y de la Jefatura de Información, incluido el actual DAO y el teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo, involucrado en la 'Operación Cataluña'".

Letra W

Wells Sutton, Judith Laure - Caso Plus Ultra

Trabajadora administrativa de la oficina de Zapatero en la sede del PSOE en Ferraz, los investigadores consideran que, junto a Gertrudis Alcázar, se encargaba de dar cobertura documental a las operaciones de la trama, siguiendo instrucciones directas del expresidente. Su papel habría sido el de dar apariencia formal y legal a los movimientos de dinero del entramado.

Letra X

Teixeira Díaz, Juan Manuel - Caso Plus Ultra

El general Teixeira como presidente del INAC.

El general Teixeira, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), es un alto mando militar venezolano del entorno chavista que sirve de puente entre el régimen y las operaciones económicas en las que interviene la red de Julio Martínez Martínez y el Grupo Zapatero.

Entra en escena como un contacto político‑militar clave, ya que es mano derecha de Delcy Rodríguez. Además, es el responsable de autorizar los vuelos en el país sudamericano, por lo tanto es quien concede los permisos de vuelo entre Madrid y Caracas a Plus Ultra.

Según el auto, Julio Martínez Martínez traslada a Teixeira que Plus Ultra le ha pedido que interceda "en la autorización del INAC por el vuelo CCS‑Mad del sábado", y el general le responde enviándole la relación de vuelos autorizados.

Tras recibirse un mensaje de "Z" diciendo "En tiempo y forma. Exitosa gestión…", Julio agradece a Teixeira su intervención, diciendo que Plus Ultra le ha confirmado la aprobación y dándole "muchas gracias por su ayuda"; para el juez, esta secuencia demuestra gestiones orientadas a influir en una autoridad extranjera (Teixeira) para obtener resoluciones favorables del INAC y asegurar la operatividad comercial de Plus Ultra.

Esa conexión es la que el juez encaja en la trama de tráfico de influencias liderada por Zapatero: el general Teixeira sería uno de los vértices venezolanos del triángulo Zapatero–Julio Martínez–cúpulas chavistas, a través del cual se prometen o gestionan favores políticos y económicos en Caracas.

Letra Y

Hamlyn López-Tapias, Alejandro - Casos Hidrocarburos y Fontanera

Alejandro Hamlyn, presidente de Hafesa.

Empresario vasco y presidente del grupo Hafesa, está investigado en la Audiencia Nacional por un fraude de 154 millones de euros en IVA en el sector de los hidrocarburos. Estuvo además presente en la reunión de Leire Díez en la que, según la acusación, se solicitó información comprometedora sobre mandos de la UCO.

Se encuentra fugado en Dubái, con orden de busca y captura internacional.

Letra Z

Zarrías Arévalo, Gaspar Carlos - Caso Fontanera

Zarrías, este jueves, en los Juzgados de Instrucción de Madrid. Europa Press

Es uno de los últimos imputados este mayo por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional. La UCO registró su domicilio este miércoles de forma simultánea al registro de la sede central del PSOE en la calle Ferraz, como parte de la operación contra la trama de Leire Díez.

Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, también ex secretario de Estado de Cooperación Territorial con Zapatero y exsenador, se habría encargado de facilitar el encubrimiento del dinero que fluía desde el partido hacia los ejecutores de la red.

Puso su consultora privada, ZAÑO Sociedad Consultora SL, a disposición de Santos Cerdán para canalizar los sobornos y salarios.

A través de esta sociedad pantalla, Zarrías habría pagado 4.000 euros mensuales a Leire Díez, sumando 16.000 euros que provenían originalmente de los fondos del PSOE.