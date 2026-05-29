Sergio, 'piedra angular' de la trama de las prótesis en Murcia: 'Es imposible que a un paciente le implanten material caducado'

Sergio estudiaba la carrera de Derecho, cuando en el cuarto año tuvo que dejar la universidad porque enfermó su padre, un reconocido comercial de productos farmacéuticos. De aquella necesidad de mantener la economía familiar, para ayudar a su madre y a sus dos hermanos, nació una vocación como intermediador comercial en sanidad pública y privada.

Pero su trayectoria de 22 años está en la diana policial porque le señala como la "piedra angular" de una "organización criminal", protagonista de la trama de las prótesis de Murcia. "No tengo conocimientos para organizar lo que dice la UDEF", subraya Sergio D. M., comercial de 48 años, en una entrevista en exclusiva con EL ESPAÑOL.

De hecho, aún no ha declarado en sede judicial, pero ha decidido que quiere ofrecer su versión ante el juicio mediático que hay en paralelo a la investigación judicial que afecta a 11 profesionales de LOGIMED, del Servicio Murciano de Salud y el Hospital Virgen de la Arrixaca.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) sostiene que se defraudaron 6.886.738 euros en prótesis cardiovasculares, en concreto stents vasculares no coronarios, no catalogados o caducados. Bajo sospecha hay 492 intervenciones quirúrgicas realizadas a 378 pacientes, entre mayo de 2018 y noviembre de 2025, las cuales se derivaron de La Arrixaca a un hospital concertado.

- ¿Por qué le define la UDEF como la "piedra angular" de la trama de las prótesis?

- Sergio: Yo creo que soy la parte más débil de todo esto. Después de haberme leído el atestado creo que es una valoración emocional.

Desconozco el motivo por el que nunca me llamaron a declarar cuando este asunto llega a la Fiscalía. Desde el primer momento, empiezan a declarar muchas personas y a mí nadie me llama. Parecía que estaba todo preparado para cargarme esto a mí, para desviarlo a la empresa privada.

Hay algo que no me cuadra y que tengo que averiguar.

- ¿Cómo lleva la situación en el plano personal y en el plano profesional?

- Me siento bastante frustrado. Todo lo que me ha pasado tan rápido me ha llevado a hacer un examen de conciencia, una reflexión sobre mi vida laboral, sobre todos los sacrificios personales que he realizado, las noches sin dormir, el hacer kilómetros para llevar material sanitario cuando era urgente reaccionar porque estaba en juego la vida de una persona.

El estar al lado de los facultativos y del personal sanitario, para facilitarles el trabajo y ayudar, aportando mi granito de arena, la verdad es que todo eso se te viene encima. Yo soy una persona de a pie que no busca ningún tipo de protagonismo, solo hacer bien su trabajo, así que es bastante duro que pase esto. No es el trato que debería recibir.

Sergio, comercial investigado por la trama de las prótesis, en una entrevista con EL ESPAÑOL.

La investigación policial tiene su origen en la información que facilita la Inspección del Servicio Murciano de Salud (SMS) a la Fiscalía, al detectar irregularidades en la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) en la adquisición y facturación de productos para el Servicio Murciano de Salud.

Así lo recoge el atestado de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF): "Entre LOGIMED S.L. y el Servicio Murciano de Salud (SMS), a través de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), se han abonado fraudulentamente multitud de productos".

El 14 de noviembre de 2024, la Inspección facilitó una "información reservada" a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Por aquel entonces, Sergio era comercial de LOGIMED y asegura en esta entrevista que él mismo contactó antes con el Servicio de Inspección del SMS, para aclarar el motivo por el que se había usado un código del catálogo del Servicio Murciano de Salud (SMS), para adquirir prótesis cardiovasculares no catalogadas.

"Cuando se hizo una auditoría interna, se detectó que un código se repetía en varios pedidos de material sanitario. Yo le mandé un correo al responsable de la plataforma de la Unidad de Aprovisionamiento Integral [Vicente F.], explicándole lo sucedido y pidiéndole audiencia para analizar la situación y corregirla".

"La Arrixaca usaba el mismo código para pedir distintas prótesis que no estaban dentro del catálogo del Servicio Murciano de Salud. "En cuanto envié ese correo, aparté todo el material de los hospitales porque lo consideré oportuno". "Tuve que pedir declarar voluntariamente a la Inspección de Centros Sanitarios porque nadie me llamaba para pedir mi opinión y yo sabía que se estaba citando a profesionales".

- ¿Qué le dijo a la Inspección del Servicio Murciano de Salud?

- Les dije que estaba a disposición de ellos para lo que hiciera falta, para trasladarles la versión de la empresa [LOGIMED]. Cuando presté declaración ante la Inspección, nunca se me dio copia escrita y se hizo en un tono cercano al interrogatorio de un delincuente y soy una persona que no está acostumbrada a ese tipo de actitudes. Este proceso no se tendría que haber salido de la vía administrativa a la vía judicial.

Pero lo cierto es que la Plaza 7 del Tribunal de Instrucción de Murcia ha abierto una investigación judicial sobre los 11 profesionales detenidos por la UDEF, por delitos contra la salud pública, falsedad documental, malversación, prevaricación y organización criminal.

- Usted se ha leído el atestado. ¿Cuál es su versión de los hechos?

- Todo esto viene de una anomalía en la compra de un material sanitario. Es sabido por todos que la burocracia para adquirir material nuevo es muy lenta y lo que hace es incapacitar al médico para disponer del material de manera urgente. Este caso se ha producido por la decisión del Hospital Virgen de la Arrixaca de comprar el material de esta manera, usando los mecanismos internos que el propio hospital tiene para que los facultativos tengan lo antes posible el material sanitario [las prótesis].

Se trata de una gestión administrativa donde yo no tengo capacidad ni legitimidad para interferir en ese proceso de compra de las prótesis. Mi labor fundamental es asistir al médico cuando lo necesita y facilitarle el material sanitario que necesita para cada paciente.

El médico necesitaba unas prótesis que no estaban incluidas dentro del catálogo del Servicio Murciano de Salud, entonces, La Arrixaca pedía las prótesis con el número de código de un producto similar de su catálogo.

El abogado Alí Martínez, este jueves, reunido con Sergio, para abordar las claves de su defensa en la trama de las prótesis. Badía

La explicación de este comercial choca con un dato que obra en el atestado de la UDEF y que sostiene que, al menos, a un paciente se le puso una prótesis cardiovascular caducada.

"Conclusión de este caso del informe del Servicio de Inspección: el paciente Don Antonio 'X' [...]. "En la hoja de implante aparecen dos stents, con la etiqueta de ambos productos, observándose que ambas fechas de caducidad son de febrero de 2022 y la fecha que se firma el implante es el 21 de marzo de 2022, presuntamente, se ha implantado pasada la fecha de caducidad que establece el fabricante, un mes después".

- ¿Usted comercializaba prótesis cardiovasculares caducadas?

- Sergio: No.

Pero en la investigación se intervinieron correos electrónicos y uno de ellos dice literalmente esto: “Estos tres son de Vinalopó, pero por su caducidad los saco a ver si Sergio los puede implantar en Murcia”.

- ¿No le parece bastante explícito su contenido?

- De manera periódica, nosotros nos dedicamos a la formación médica. Damos cursos para mejorar las técnicas de implante y los tratamientos de los pacientes. Hay gente de mi sector que suele utilizar material sanitario con pronta caducidad o pasado de fecha, para la realización de sesiones clínicas con los facultativos.

El objetivo que se persigue es que puedan ver in situ el mecanismo de actuación de las prótesis. Es un material muy caro y cuando se tienen que hacer prácticas se utiliza ese tipo de material. A eso se refiere ese correo.

Un correo electrónico que la UDEF considera que es un indicio de la trama de las prótesis.

- ¿Se le implantaron prótesis caducadas o no homologadas a pacientes con patologías cardiovasculares que eran derivados de La Arrixaca a un centro concertado?

- Es prácticamente imposible que un material caducado esté implantado en un paciente porque desde el momento en el que solicita una prótesis, y entra a un hospital, la custodia del mismo, hasta que se implanta, pasa por varios servicios.

Desde el propio almacén donde se revisa el material sanitario, hasta el servicio donde se deposita y allí también hay personal sanitario que lo revisa, una y otra vez. Hay muchos protocolos de seguridad.

Cuando ese material es solicitado por un médico porque es adecuado para un tratamiento, la enfermera del quirófano vuelve a revisar la caducidad de la prótesis y si no está con la esterilidad correcta, no se abre y no se implanta. Con lo cual, me extraña bastante la afirmación de la UDEF.

En el informe de implantación posterior, firmado por el médico, una vez finalizada la intervención, aparece punto por punto el material utilizado para la trazabilidad y ahí no aparece ningún producto caducado.

El médico al que alude Sergio se llama Rubén T. y es cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. La Policía Nacional le señala como el segundo eslabón de la trama con afirmaciones como esta: “En sus cirugías derivadas a un centro concertado, se falseaban sus partes quirúrgicos, estando todos firmados por él, y se facturaban productos que ni siquiera se habían usado e incluso caducados".

- ¿Qué relación mantiene con Rubén, el cirujano cardiovascular que también está investigado a nivel judicial?

- Hay una relación profesional, pero lógicamente, también hay un cariño por el roce, igual que con otros muchos médicos de otras especialidades porque pasamos mucho tiempo juntos a nivel de formación. Y eso hace que exista una relación más allá de la profesional.

Esquema de la trama de las prótesis que figura en el atestado de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.

- ¿Ha hablado con el doctor Rubén después de que el juzgado les dejase en libertad con cargos?

- Todavía no estoy recuperado anímicamente de esto y entiendo que él tampoco. No he hablado con ninguna de las personas que estamos inmersos en esta investigación. No me encuentro con ánimo para contactar con Rubén. Le puedo decir que pienso en cada uno de ellos, cada día.

En el extenso atestado policial se hace un análisis de la evolución del patrimonio de los implicados. En el caso de Sergio, comercial entonces de LOGYMED y administrador único de DYCOM RISK, se pone el acento en que en 2022 dispuso de un saldo bancario de 205.984 euros: "En marzo de 2023, adquiere un Audi S7, a través de préstamo, por valor de 77.720 euros. Entre junio de 2024 y febrero de 2026, DYCOM RISK S.L. compra un total de 3 inmuebles, siendo el valor total 484.900 euros".

- ¿Cómo es posible que comprase 3 pisos en menos de dos años?

- Sergio: Yo soy una persona autónoma, llevo trabajando como sociedad limitada desde el año 2004 y mi trayectoria profesional es larga. He ido creciendo de manera exponencial, conforme he ido adquiriendo conocimientos. Empecé en la Región de Murcia y luego me extrapolé a Castilla-La Mancha y la provincia de Alicante.

Lógicamente, como contribuyente modelo porque pago muchos impuestos, todo lo tengo declarado y se puede comprobar, pues también tengo la libertad de escoger cómo quiero repercutir fiscalmente mis impuestos. Hubo un momento, en el que decidía dejar de tributar como autónomo y hacerlo como sociedad limitada al 25%.

Creo que estoy en mi derecho de elegir cómo pagar mis impuestos. No compré tres inmuebles golpe. Dos de ellos se compraron como inversión y todos estamos en nuestro derecho de hacer eso. Todos mis ingresos están declarados en la Agencia Tributaria.

- La Policía sostiene que se ha comprado con dinero público material sanitario "inflando" los precios hasta un 1.287%...

- No ha habido desfases en los precios, no había un contrato marco firmado con el Servicio Murciano de Salud, hemos trabajado dentro del libre mercado y la Administración pagaba hasta a dos años vista. Las condiciones de pago repercutían en el precio de las prótesis.

- ¿Qué le diría a los familiares de pacientes que valoran personarse en la causa como acusación particular porque sospechan que llevan una prótesis caducada?

- Les diría que hay protocolos internos de seguridad muy rígidos en cada centro hospitalario, los cuales eliminan al cien por cien que esas personas lleven implantadas una prótesis fuera de fecha. Otra cosa es que en un quirófano se produzca una contaminación o una infección, pero nada relativo al implante.

El difunto Antonio Ríos Peñalver, ingresado en La Arrixaca, meses antes de fallecer. Cedida

- ¿Cómo es posible que usted entrara a quirófanos con un paciente siendo un comercial?

- Sergio: Mi labor fundamental es ofrecer asistencia técnica. Yo no entro a un quirófano por gusto, a mí se me solicita que lleve un material o para atender puntualmente una cirugía. Me solicitaban ayuda técnica. No soy el único comercial que tiene formación para hacer eso. Hay otros compañeros de profesión que también hacen ese tipo de gestiones cuando se lo solicitan.

- Tras su arresto, ¿sigue ejerciendo de comercial de LOGYMED, empresa que suministra material sanitario?

- Acordé con ellos que era mejor separar nuestros caminos mientras preparábamos nuestras respectivas defensas. Esta empresa tiene más de treinta empleados y su viabilidad estaba en peligro.

Cuando determiné que mi presencia en la estructura comercial de la empresa, aunque fuera de forma externa por mis funciones de intermediación, podía afectar a los contratos comerciales y a los puestos de trabajo, tomé la decisión de apartarme temporalmente.

- ¿Por qué no prestó declaración en sede judicial para ofrecer su versión de los hechos como está haciendo en esta entrevista?

- No presté declaración porque llegué muy afectado después de pasar tres días en el calabozo, cansado, sin comer y sin dormir.

Llegado este punto de la entrevista, desarrollada en el despacho de Alí Martínez, abogado encargado de la defensa de Sergio, el comercial de LOGYMED al que la UDEF sitúa como cabecilla de la trama, el letrado avanza que su cliente "declarará próximamente por escrito".

El abogado Alí Martínez en su despacho. Badía

- ¿Cuál es el motivo de aportar al juez la declaración de su cliente por escrito?

- Alí Martínez: Teníamos pendiente una citación del Juzgado de Instrucción número 7, desde el año 2025, porque nos personamos en la Fiscalía cuando estaba con su investigación y aportamos documentación.

Mi cliente nunca ha mostrado una conducta de no querer declarar. Desde una fase muy primaria, siempre he tenido la intención de colaborar y esclarecer qué había pasado. Pero lo que le han hecho es desproporcionado y anómalo: la semana pasada lo arrestaron y lo tuvieron 72 horas en los calabozos sin practicar nuevas diligencias.

No sabemos el motivo de esta inquina. No había motivo para detenerlo: la UDEF buscaba un relato escandaloso. Mi cliente llegó demacrado al juzgado y no podía enfrentarse en esas condiciones a un interrogatorio que sería largo y muy técnico. Vamos a presentar su declaración por escrito y pediremos el archivo de la causa.

De momento, la bautizada como la 'trama de las prótesis' se ha cobrado el cese del consejero de Salud, Juan José Pedreño. Paralelamente, varios familiares de pacientes que murieron tras ser operados por el cirujano cardiovascular Rubén T., dentro del periodo que está bajo sospecha para la Policía Nacional, entre mayo de 2018 y noviembre de 2025, valoran ejercer acciones legales como acusación particular.

El panorama no es alentador para el comercial Sergio, pero asegura que está recibiendo "el apoyo incondicional" de profesionales sanitarios: "Mi trabajo nunca ha sido el de alguien alejado de la realidad asistencial. He vivido durante años el ritmo de los hospitales, la presión de los quirófanos y la necesidad de responder en momentos donde cada minuto cuenta".

"A lo largo de mi vida he trabajado codo con codo con especialistas y equipos médicos, aprendiendo de ellos y compartiendo la exigencia que implica trabajar en un sector tan sensible como la salud de las personas".

- ¿Tiene miedo de acabar en prisión?

- Sergio: Sí. Nunca me he visto en un proceso penal. No tengo antecedentes de ningún tipo. Soy una persona normal que solo ha intentado hacer su trabajo de la mejor manera posible.