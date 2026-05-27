Las joyas de ZP, analizadas una a una: cascadas de piedras, mallas de diamantes, collares y la pieza maestra "valorada en 1,8 M"

Bajo el lacrado oficial de la Policía Nacional, lo más llamativo y sorprendente del registro se agrupa bajo la denominación genérica 'R-02'.

Porque, si hay algo que haya podido sorprender en los últimos días en la investigación al expresidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, son las imágenes de las numerosas joyas encontradas en la caja fuerte durante las pesquisas efectuadas por la UDEF en el despacho del líder socialista.

El portavoz del expresidente ahora investigado en el caso Plus Ultra, Luis Arroyo, quien fuera asesor de su etapa en el Gobierno entre 2004 y 2011, ha aseverado que el precio de estas joyas oscila entre los 30.000 y 50.000 euros.

También, que son en parte regalos efectuados a la mujer de Zapatero, Sonsoles Espinosa, y en parte, herencia familiar.

Son, por su suntuosidad, lo que más llama la atención entre los pendientes de oro habituales, alfileres y medallitas grabadas que puede haber en cualquier domicilio, y que se encontraban también en la caja fuerte de la oficina de Zapatero en la calle Ferraz.

El prestigioso joyero de Madrid, Ignacio Torres, ha analizado para EL ESPAÑOL, y de forma minuciosa, las joyas. Su conclusión económica es que las piezas podrían alcanzar un valor de hasta de 3.900.000 euros, en función de la naturaleza y la calidad de las piedras.

"Rubíes, zafiros y diamantes", señala. ¿Dónde reside el valor sustancial de estas piezas? "El valor sustancial, que es lo que más diferencia estas joyas, son las piedras de color".

En este caso, "al llevar unos zafiros y unos rubíes tan grandes, ahí es donde reside el cambio de precio".

También incide, en que "por supuesto que no son de herencia... esas joyas no tienen más de 15 o 20 años". No son, por tanto, piezas vintage de oro amarillo o de stock convencional.

En esto coincide otro joyero consultado por este periódico. José María Vidal, con décadas de experiencia bajo la escuela de las joyerías cordobesas, subraya que "no son de herencia de la abuela ni de la tía abuela ni de nada: en joyería, son modernas. Del siglo XXI, que fue cuando empezó a llevarse el oro blanco".

Tres conjuntos

Ignacio Torres indica que "hay tres pares de pendientes con tres anillos, con tres collares, con tres pulseras... es decir, hay juegos enteros de pendientes, anillo, collar y pulsera. Seguramente, si se lo regalaron a Sonsoles, o cualquier cosa, se lo regalaron como todo entero".

La clave de esta monumental tasación no reside únicamente en la densa estructura de diamantes ni en el kilataje de los metales nobles que sirven de base a las piezas, sino en un factor determinante en el mercado del lujo: el origen, la pureza y la ausencia de tratamientos térmicos en las piedras de color.

El mercado de la alta joyería se rige por reglas muy distintas al de la joyería convencional. Según detalla el experto Ignacio Torres, la diferencia de precio entre una piedra de color estándar y una gema excepcional puede multiplicar el valor de una pieza por tres o por cuatro de manera automática.

Así, indica que "hemos partido de la base de que todo sería de platino u oro y que los diamantes tendrían una calidad buena", precisa Ignacio Torres a EL ESPAÑOL. Y además, hay que añadir las gemas o piedras de color.

Para entender la dimensión de estas joyas, el experto madrileño establece tres escenarios económicos ligeramente opuestos. El primero de ellos es el denominado 'suelo material' u 'horquilla baja'.

En este primer escenario, si las piedras de color son de baja calidad o han sido sometidas a tratamientos artificiales para mejorar su tono, el conjunto total de los lotes mantendría un valor de salida de entre 590.000 (horquilla baja) y 1.075.000 euros (horquilla media).

Pero por la fisonomía de las piezas, su manufactura y el tamaño de los corindones -zafiros y rubíes de grandes dimensiones- apunta a que juegan en una liga muy superior, subraya Torres.

Si las pruebas de laboratorio certifican una calidad excelente, el valor global del lote escala de inmediato para oscilar entre los 1,7 y 2,8 millones de euros.

Pero en el caso de que el peritaje final demuestre que las gemas no tienen tratamientos, que poseen una saturación de color natural y un origen geográfico cotizado, Torres dispara el techo técnico hasta los 3.900.000 euros.

El experto abunda que está convencido que las joyas, con sus diseños, "no se encuentran en el stock de ninguna tienda convencional en España. Te las van a poder hacer, pero no es normal que las tengan".

El desglose

A continuación se detallan las piezas principales del conjunto judicial, acompañadas de sus correspondientes imágenes y valoraciones:

Pieza 1

Pieza 1 (Ref: R-02 Documento 04)

Un collar de corte clásico provisto de una gran gema central de color en forma de lágrima/ovalada y rodeada por una selecta orla de diamantes. Torres cifra su valor base en una horquilla "de entre 70.000 y 100.000 euros", pero si se confirma la excelencia de la piedra, su valor real ascendería a unos 400.000 euros.

Pieza 2

Pieza 2 (Ref: R-02 Documento 04c)

Este collar presenta un elaborado diseño frontal en cascada compuesto por múltiples piedras de color ovaladas y diamantes. La tasación pericial de Torres arranca en una base de 70.000 a 140.000 euros, con la capacidad de escalar hasta los 560.000 euros en su escenario gemológico más óptimo.

Piezas 3 y 8

Piezas 3 y 8 (Ref: R-02 Documento 047)

Un impecable juego de pendientes y anillo a juego con importantes gemas centrales talladas en lágrima, presumiblemente zafiros. El suelo del conjunto se estima entre 35.000 y 55.000 euros, pudiendo alcanzar un techo de mercado de 220.000 euros.

Pieza 4

Pieza 4 (Ref: R-02 Documento 046)

Un brazalete o pulsera rígida de alta joyería con diamantes e incrustaciones alineadas de piedras de color. Ignacio Torres le asigna un valor fijo material de 30.000 euros, que ascendería a los 120.000 euros de confirmarse la máxima calidad de las gemas integradas.

Pieza 5

Pieza 5 (Ref: R-02 Documento 044)

Una pulsera fina y articulada de diamantes donde destacan dos grandes gemas de color en la sección central. Cuenta con una valoración de salida de 20.000 euros fijos, según Ignacio Torres, y un techo técnico estimado de 80.000 euros.

Pieza 6 (Ref: R-02 Documento 045)

Brazalete ancho totalmente pavimentado de diamantes con tres piedras de color flanqueadas, que se acompaña en su estuche judicial de un anillo coordinado. La tasación base oscila entre los 30.000 y los 50.000 euros, con proyección de alcanzar los 200.000 euros.

Pieza 7

Pieza 7 (Ref: R-02 Documento 048)

Un juego de pendientes largos con orlas múltiples de diamantes en forma de lágrima y un anillo central coordinado. Su valor fluctúa entre los 45.000 y los 75.000 euros en su rango bajo, y alcanzaría los 300.000 euros en el escenario excepcional.

Pieza 9 (Ref: R-02 Documento 041)

Es la indiscutible pieza maestra de la incautación judicial. Un imponente collar de alta joyería diseñado con una densa malla o pectoral cuajado por completo de diamantes, del cual penden múltiples gemas frontales en talla lágrima.

Su valor base se sitúa en una horquilla de entre 250.000 y 450.000 euros, pero si el examen gemológico ratifica la pureza extrema de sus piedras, esta sola pieza podría alcanzar un valor de 1,8 millones de euros.

La data

El análisis pericial de Ignacio Torres aporta, además, un dato crucial: la datación de las piezas. Aunque la opulencia y el uso masivo de gemas de color podrían evocar los diseños de finales del siglo XX, el experto determina que las joyas tienen una antigüedad de entre 15 y 20 años.

La utilización de metales como el platino o el oro blanco combinados con ese tipo de talla sitúa su fabricación "a principios del siglo XXI", descartando las décadas de los 80 o 90 "donde predominaba comercialmente el oro amarillo", precisa.

Este detalle cronológico no es baladí para la instrucción, ya que permitirá a la investigación ordenada por la Audiencia Nacional cruzar las fechas de adquisición de las joyas con el mapa temporal de los hechos analizados en la causa.

La UDEF va a pedir a un joyero una valoración inicial de las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero.

Si el dictamen arrojase que son de alto valor, la Policía Nacional se lo trasladará al juez José Luis Calama para que ordene una pericial más exhaustiva que determine el auténtico valor de las piezas.