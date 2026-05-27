Qué carrera eligieron los 17 mejores estudiantes de la PAU 2025 de cada autonomía: los casos de Sergio, Edu o Irati...

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 comienza en tan sólo unos días. La convocatoria ordinaria se celebrará, en la mayoría de autonomías, entre el 1 y el 4 de junio.

Pese a ello, algunas regiones como Cataluña o Castilla-La Mancha tienen calendarios distintos, ya que tendrán la Selectividad entre el 8 y el 11 de junio.

Se espera que unos 300.000 estudiantes españoles se enfrenten a la prueba que sigue marcando el acceso a la universidad y que este año llega con cambios para hacer los exámenes más competenciales y homogéneos entre comunidades.

Un año después de acaparar titulares por rozar la perfección en Selectividad, los "magníficos" de la PAU 2025 ya han empezado a tomar caminos muy distintos.

¿Cumplieron el deseo que dijeron que iban a estudiar, hubo cambios de decisiones, de ciudad o de vocación? EL ESPAÑOL recoge lo que hicieron los estudiantes que lograron las notas más altas en cada una de sus autonomías.

Andalucía

Sergio Herrera, el joven con la mejor nota en la PAU 2025 de Andalucía.

De los más 45.000 estudiantes que se presentaron a la PAU en Andalucía en 2025, Sergio Herrera fue quien rozó la perfección: un 13,985 sobre 14. Natural de La Palma del Condado, en Huelva, Sergio estudió en el IES La Palma, el único instituto de su localidad.

Hoy, un año después de aquellos exámenes, Sergio es estudiante en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y continúa su camino hacia su vocación de ayudar a los demás, de aportar a la sociedad desde el ámbito sanitario.

Aragón

Jingy Ye no esperaba alcanzar el 10, así que la sorpresa fue mayúscula cuando se vio con la mejor nota de Aragón: un 13,950. Donde sí rozó el techo fue en la media de Bachillerato.

Formada en el Liceo Europa de Zaragoza, en la modalidad de Ciencias y Tecnología, descubrió su pasión por la programación. Por eso en septiembre empezó el grado en Ingeniería Informática.

Asturias

Jimena López Fuego, la estudiante con un 14 de 14 en la PAU 2025 de Asturias.

En el IES Santa Bárbara de Langreo, Jimena López convirtió la excelencia en rutina. No sólo firmó la mejor nota de Asturias en la PAU 2025, sino que se ha convertido en un ejemplo para los suyos.

Jimena, con una serenidad que desarma, demostró que la constancia y el rigor siguen siendo el mejor antídoto contra cualquier cambio de modelo. Detrás de su 10 hay tardes de estudio, sí, pero también una curiosidad insaciable y el apoyo de quienes la han acompañado desde el primer día.

Confesó a EL ESPAÑOL que quiere ser fiscal porque cree en un mundo más "justo". Para ello, estudia el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Oviedo.

Canarias

En las Islas Canarias, dos nombres propios alcanzaron el 10: Carolina Amieva Martel, del IES Guanarteme en Las Palmas de Gran Canaria, y Diego José Gimeno Royo, del CPEIS Hispano Inglés en Santa Cruz de Tenerife.

Ambos firmaron la excelencia, lo que provocó que Carolina empezara Medicina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Diego José el doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid.

Galicia

Martín Casanova puso el listón en lo más alto en Galicia. Natural de Lugo y alumno del IES Leiras Pulpeiro,Martín siempre ha tenido claro su destino: Derecho. Un año después, ahí ha acabado. Pero su éxito no es sólo en letras: hace cuatro años se llevó la Olimpiada Matemática Júnior, demostrando que la lógica y la razón no entienden de fronteras.

La Rioja

Procedente del IES Duques de Nájera de Logroño, Alberto Espiga obtuvo la mejor nota de La Rioja: un 9,88 en la fase de acceso. Con las puertas de todas las universidades abiertas, Alberto comenzó en septiembre el doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática en la Universidad de La Rioja.

Comunidad de Madrid

Mariana, la nota más alta de la PAU de Madrid Jesús Soler

Mariana Sánchez, alumna del IES Carlos Bousoño de Majadahonda, hizo el Bachillerato de Artes Escénicas. El teatro le ha abierto horizontes, pero su verdadera pasión ha sido el piano. Por ello se decantó por el grado en Interpretación de Música Moderna.

El otro nombre propio de Madrid fue Santiago Quemada, del Colegio Retamar en Pozuelo de Alarcón, con otro 14. El joven eligió cursar Ingeniería Matemática con Inteligencia Artificial en ICAI. “Me interesa muchísimo todo lo relacionado con las matemáticas y la innovación, también la IA”, le dijo a EL ESPAÑOL.

Murcia

En Murcia, Eduardo López sacó la nota más alta en la fase general: un 9,98 sobre 10. Vecino de la capital, este joven del Colegio Montepinar no esperaba semejante resultado, aunque desde el primer día se volcó en los apuntes y las tareas. Su debilidad son las Matemáticas, así que está cursando el doble grado en Matemáticas y Física.

El estudiante Eduardo López, durante la entrevista con EL ESPAÑOL, mostrando dos libros. J. Ismael Martínez

Navarra

Irati Martínez, la mejor nota de Navarra, logró un 13,75 sobre 14, a un suspiro de la perfección. “Pensé que era un error, las notas eran muy altas. Hice la media y me salía un 13,75. Creía que estaba mal, pero luego me llamaron y me lo confirmaron”, explicó a EL ESPAÑOL.

Irati, la mejor alumna de Navarra. Cedida

Irati, de hecho, siempre ha sido una apasionada por las letras. Cursó Humanidades en el Colegio Santa María la Real (Maristas Pamplona), donde estudió desde Infantil. Luego eligió la rama de letras porque siempre le han fascinado Lengua e Historia. Su futuro, como no iba a ser de otra manera, es continuista: Traducción e Interpretación en la Universidad de Salamanca.

País Vasco

En el País Vasco, Maddi Garate logró la mejor nota con un 9,86 sobre 10 en la fase general. Estudiante de la Jakintza Ikastola de Ordizia, Maddi explica su amor por las matemáticas. Por ello, esta joven amante de los números empezó Ingeniería en Diseño de Producto en la Universidad de Mondragón.

Comunidad Valenciana

La hazaña de Iago, mejor nota de la PAU 2025 en la Comunitat Valenciana: "No estaba en mi mejor momento"

La nota más alta en la fase obligatoria de la Comunidad Valenciana la consiguió Iago Sánchez, un joven de Sax, con un 9,9. Estudió en el colegio San Alberto Magno de Monforte del Cid, Alicante. Gracias a ella, el pasado septiembre comenzó el grado en Diseño de Moda en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, adscrito a la Politécnica.

Castilla-La Mancha

Paula Jurado Muñoz siempre tuvo un sueño: montar su propia empresa. Ahora, ese sueño está un poco más cerca. Alumna del IES Maestro Juan de Ávila en Ciudad Real, logró un 13,975 sobre 14, la nota más alta de Castilla-La Mancha.

Pese a tener el mundo a sus pies, Paula decidió quedarse cerca de casa y ahora está cursando Ingeniería Electrónica Industrial y Automática en el Campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Castilla y León

La mejor calificación de Castilla y León la obtuvo Ester de La Hera. Tras sumar la nota de Bachillerato y la PAU, alcanzó un 13,940, quedándose a solo 0,06 del 14.

Procedente del Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo (Agustinas) de León, Ester decía que sabía que le había salido "bien" la Selectividad. “Pero nunca imaginé tantos dieces en la PAU”, confesó a este diario. Con media de 10 en Bachillerato, su vocación se ha hecho realidad, estudia Biotecnología en la Universidad de León.

Extremadura

La excelencia en Extremadura se llama Pablo Merino Barrera. El joven de Mérida consiguió la nota más alta: un 14. Estudiante del IES Santa Eulalia, siempre obtuvo una media de 10.

“Estaba esperando en una parada de autobús cuando me llamó el director del instituto y me preguntó si mi nota era un 14. Lo miré y, efectivamente... Me sentí eufórico y muy feliz”, relató Pablo. Los días previos a la PAU, llegó a estudiar hasta 9 horas diarias.

Con semejante resultado, pudo elegir lo que quería. Concretamente, el doble grado en Ingeniería Informática con Matemáticas en la Universidad de Sevilla.

Cantabria

Aurora Hernández, del Colegio La Salle de Santander, obtuvo la nota más alta de toda Cantabria de 2025. Un 9,976 en la fase general con la nota ponderada de Bachillerato. Y eso que no le hacía falta, quería estudiar el doble grado de Historia e Historia del Arte y la nota de corte para acceder es un 5. Aun así, su esfuerzo a lo largo del último curso de Bachillerato se ha traducido en una nota que roza la perfección.

Cataluña

En Cataluña, la mejor nota se compartió entre tres jóvenes que obtuvieron un 9,90 en la fase de acceso. Berta García, alumna del Institut Vilanova del Vallès (Barcelona), se decantó por estudiar Ingeniería Biomédica por su afán de ayudar a las personas mediante la tecnología sanitaria.

También Catalina Goytisolo, estudiante del Colegio Canigó de Barcelona, obtuvo un 9,90 y orientó su futuro a estudiar Magisterio.

Y Raquel Giménez, alumna del colegio La Vall de Bellaterra, logró la misma nota máxima y decidió cursar Comunicación Audiovisual.

Baleares

Marc Gomila Planas, alumno del IES Felanitx, logró la mejor nota de Baleares: un 9,86 sobre 10 en la fase general, con una nota de acceso de 13,56 sobre 14. Gomila cuenta que ya tenía sus planes definidos: "Iré, si me cogen, a estudiar Ingeniería Aeroespacial en Terrassa, en la Universitat Politècnica de Catalunya".