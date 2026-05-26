La trama murciana que utilizó prótesis caducadas como si fueran nuevas en 492 cirugías para ganar 7 millones de euros

Una “información reservada” que la Inspección de Sanidad trasladó a la UDEF ha desatado un terremoto en el Servicio Murciano de Salud. Una trama dedicada supuestamente a comercializar prótesis vasculares caducadas y material sanitario fungible, empleado en operaciones de pacientes derivados de La Arrixaca a centros concertados.

Así lo refleja el atestado de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) al que ha accedido EL ESPAÑOL y donde los investigadores reflejan el organigrama de la trama, con implicados en la Unidad de Aprovisionamiento Integral del Servicio Murciano de Salud, en la sociedad limitada LOGIMED y el Hospital Virgen de la Arrixaca.

La Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) "es fundamental” para la adquisición y facturación de productos por parte del Servicio Murciano de Salud. La supuesta "mecánica" que sigue la trama es siempre la misma: "Introducción de datos falsos en el programa de contabilidad, para permitir el pago de facturas a LOGIMED S.L., principalmente".

Todo ello con dinero público. La UDEF sostiene que el fraude económico asciende a una millonada: “La cuantía total que esta instrucción entiende que se ha defraudado llegaría a los 6.886.738 euros”.

Tal cifra se habría alcanzado después de que el Servicio Murciano de Salud (SMS) pagara presuntos sobrecostes de entre un 100% y un 1.287%, facturándose servicios que debían ser gratuitos y por material sanitario que no había sido utilizado, llegando a usar productos sanitarios caducados en cirugías, generando un riesgo para la salud de los pacientes.

El atestado considera que la “piedra angular” de la trama es Sergio D. M.: un comercial de LOGIMED. “Mostraba un proceder altamente irregular en el Hospital Virgen de la Arrixaca, participando en la introducción de datos falsos para emitir a su vez facturas falsas, por cuanto las referencias a utilizar venían indicadas por su parte, acordadas entre Sergio y la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI)”.

“Sergio solicita en general las autorizaciones de referencias homologadas, para efectuar la facturación encubierta de productos no homologados, principalmente de LOGIMED S.L.”.

El desglose económico que hace la UDEF de la facturación encubierta en el Servicio Murciano de Salud.

La Fiscalía de Murcia autorizó a la Policía Nacional a la "intervención" de correos electrónicos entre dos de los principales investigados.

Un mail de interés que recoge el atestado se envió el 18 de noviembre de 2019 y para la UDEF ilustraría el supuesto rol de la "piedra angular" del caso: “Estos tres son de Vinalopó, pero por su caducidadlos saco a ver si Sergio los puede implantar en Murcia”.

Sergio es comercial de LOGIMED S.L., pero aparece como administrador único de DYCOM RISK y la investigación pone el acento en su carro de vida porque en 2022 llegó a disponer de un saldo bancario de 205.984 euros: "En marzo de 2023, adquiere un Audi S7, a través de préstamo, por valor de 77.720 euros. Entre junio de 2024 y febrero de 2026, DYCOM RISK S.L. compra un total de 3 inmuebles, siendo el valor total 484.900 euros".

Bajo sospecha policial hay 492 intervenciones quirúrgicas realizadas a 378 pacientes, entre mayo de 2018 y noviembre de 2025, las cuales fueron derivadas a centros concertados desde el Hospital Virgen de la Arrixaca –el centro público de referencia en la Región de Murcia-.

Para la Policía Nacional, Rubén T., cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca, ocupa un lugar destacado en el croquis que ilustra este reportaje. La UDEF acusa al médico de lo siguiente: “En sus cirugías derivadas a un centro concertado, se falseaban sus partes quirúrgicos, estando todos firmados por él, y se facturaban productos que ni siquiera se habían usado e incluso caducados".

"Se han observado irregularidades en todas las intervenciones derivadas de este doctor que se han analizado como muestra, respecto a referencias manuscritas y un aumento exponencial del gasto al Servicio Murciano de Salud, con facturación fraudulenta de productos tanto no utilizados como caducados, llegando a comprobarse que en un caso, al menos, implanta un producto caducado en un paciente”.

“Lo más relevante de la investigación patrimonial de Rubén es que entre los años 2019 y 2025, ingresó, una vez descontadas las retenciones, un total de 517.450,89 euros, lo que contrasta enormemente con el saldo de la suma de sus cuentas bancarias, a fecha de 31-12-2025, que arroja un total de 5.837,97 euros”. Además, tiene un inmueble valorado en 154.879 euros y se compró tres coches en solo ocho meses.

Un acceso al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Marcial Guillén / EFE

El atestado policial estima que de los productos vendidos por Sergio, como comercial de LOGIMED, para las operaciones realizadas por el cirujano cardiovascular Rubén, "se habrían facturado al Servicio Murciano de Salud (SMS) hasta 55 productos caducados, desde el año 2019 hasta 2025".

“Todos los partes de la muestra de intervenciones derivadas de Rubén y que él firma, contienen información falsa, necesaria para poder facturar después productos no implantados”.

La UDEF tiró del hilo hasta elevar a 11 el número de personas vinculadas a la presunta trama donde también figuran jefes de servicio del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Tal es el caso de Manuel N., jefe de Sección de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del SMS: “Los trámites de facturación encubierta con los productos no homologados, sobre todo con las prótesis, le son comunicados y solicitados vía correo electrónico".

El atestado le señala como la persona que “facilitaría el listado completo de referencias” de productos a Sergio, comercial de LOGIMED, y abunda en su situación financiera. "Presenta un aumento notable en las cuentas bancarias de Manuel, pasando, en el año 2022, de 32.969,92 euros, a 107.277,50 en el año 2025”. Incluso su esposa pasa de 6.394,80 euros a disponer en el banco de 55.858,62 euros”.

Otro jefe de servicio salpicado por la trama de las prótesis es Antonio C.: jefe de sección de Radiología Vascular e Intervencionista (RVI) de La Arrixaca, por “expedir certificados que acreditaban su uso, en contra de la normativa y del proceso administrativo estipulado, sabiendas de su ilegalidad, de manera que tendría pleno conocimiento de la no homologación de dicho producto”.

También aparece personal de La Arrixaca de inferior rango. Es el caso de Ángeles O., administrativa de Radiodiagnóstico-Admisión: "Es quien conoce y efectúa en exclusiva el procedimiento de mecanización de partes de implantación de Radiología Vascular e Intervencionista (RVI) en el Hospital de la Arrixaca, para que se emitan las correspondientes facturas y, por tanto, se efectúen los pagos a los proveedores".

"Ángeles tenía conocimiento de que estaba dando de alta productos que no están homologados, haciéndolos pasar por otros".

Un correo electrónico que la UDEF considera que es un indicio de la trama de las prótesis.

En la diana policial también está José Luis R.: enfermero supervisor en Radiología Vascular de La Arrixaca: “Tendría conocimiento desde el principio de que se estaban utilizando productos no homologados en RVI del Hospital de la Arrixaca, sin comunicar este extremo a su superior hasta ser preguntado por ello”.

“Incluso se ha determinado que tendría más información sobre otros hechos, como que estaban facturando fungibles por prótesis, siendo él el encargado de los fungibles. José Luis es quien traslada en mano los partes de intervención de Radiología Vascular e Intervencionista a Ángeles, para que sean mecanizados y se generen las facturas, siendo además quien resuelve las dudas cuando no saben cómo introducir un producto”.

Un stent es uno de los materiales supuestamente caducados a los que alude la Policía Nacional en su atestado: una malla metálica cilíndrica que es pequeña y se coloca mediante angioplastia para mantener abiertas las arterias coronarias bloqueadas en pacientes con patologías cardíacas.

“En la hoja de implante aparecen dos stents con la etiqueta de ambos productos, observándose que ambas fechas de caducidad es de febrero de 2022 y la fecha que se firma el implante es 21 de marzo de 2022, presuntamente se ha implantado pasada la fecha de caducidad que establece el fabricante, un mes después".

“El hecho de que estos productos caducados figuren en un parte quirúrgico, a nombre de un paciente, indica que han sido utilizados en la operación. Además, como en el parte de alta casi nunca se especifica el tipo de productos que se utilizan, es imposible descartar la posibilidad de que los productos caducados se hayan implantado".

Documentación de material sanitario que la UDEF sostiene que es falso.

La Plaza 7 del Tribunal de Instrucción de Murcia ha abierto una investigación por delitos contra la salud pública, falsedad documental, malversación, prevaricación y organización criminal, a la vista de que la UDEF le dedica una ficha personal a cada uno de los 11 sospechosos. Además, establece un organigrama y les asigna roles concretos.

Pero el atestado recalca en la página 86 el papel del comercial en la bautizada como 'trama de las prótesis': “Sergio es la piedra angular de los hechos investigados, pues es el punto en común del resto de implicados, situándose en el centro de toda la trama. Él es quien relaciona a la empresa LOGIMED S.L. proveedora de productos al Servicio Murciano de Salud (SMS)".

Alí Martínez es el abogado defensor del comercial y defiende su inocencia. "Mi cliente no se sentaba en la mesa de los administrativos de La Arrixaca para hacer los albaranes de pedidos".

"El Servicio de Inspección de Sanidad ha tenido una intención política con todo esto". "Es imposible que se ponga material caducado a los pacientes", según subraya el penalista. "Si ese material estuviera próximo a su caducidad, en enfermería lo habrían retirado en la revisión previa que se hace en la mesa de operaciones".

"Las prótesis salían más caras porque no había un contrato marco con el Servicio Murciano de Salud, tardaba hasta dos años en pagar y se operaba dentro del libre mercado: eso repercute en el precio", tal y como detalla Alí Martínez, abogado de Sergio, comercial de LOGIMED. "Lo que la empresa facturaba era lo que se implantaba".

El abogado Alí Martínez. Cedida

- ¿Pedirá alguna diligencia ahora que ha comenzado la instrucción judicial?

- Alí Martínez: Le pediremos a la Fiscalía que realice una auditoría para que compruebe que no ha habido ningún desfalco económico y que mi cliente no se ha enriquecido. El material sanitario que se implantaba estaba aprobado por sanidad y se utiliza en otros hospitales de España.

No opina lo mismo la UDEF que concluye esto en su atestado: "Entre LOGIMED S.L. y el Servicio Murciano de Salud (SMS), a través de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), se han abonado fraudulentamente multitud de productos". “Esta operativa se traspone a distintos escenarios".

“Escenario 1: Facturación encubierta de productos no homologados, por otros que sí lo están en todo el SMS. Se ha constatado que se han facturado de esta manera, hasta 29 productos no homologados y distribuidos por LOGIMED S.L. al SMS, al menos desde 2019, suponiendo un gasto total de 4.295.183 euros”.

“Escenario2: “Facturación encubierta de productos homologados por otros también homologados, pero más caros, tanto en los centros públicos como en los concertados, donde principalmente se cobraban productos fungibles al SMS de forma indebida”.

“Se ha constatado que se han facturado de esta manera, hasta 11 productos homologados y distribuidos por LOGIMED S.L. al SMS, al menos desde 2019, suponiendo un coste total de 249.356 euros”.

“Escenario3: Facturación encubierta en operaciones derivadas del doctor Rubén T. M. de cirugía cardiovascular en un centro concertado, “inflando” los pedidos de productos tanto homologados como no homologados que no se usaban o que estaban incluso caducados.

“Se ha constatado que en la muestra analizada de 30 intervenciones de Rubén T. M., existe un sobrecoste de 359.196’58 euros, debido a los productos que figuran de más. De forma estimada, si esta proporción (8%) se extrapola al total de operaciones de este tipo, realizadas por Rubén, el sobrecoste total llegaría a los 4.849.153’83 euros”.

“Esta estimación de sobrecoste no se correspondería únicamente con LOGIMED S.L., sino que también incluiría productos de otros proveedores para los que trabajan, en principio, Sergio D. M. y Salvador Q. R.”.

“Tal y como se ha demostrado a lo largo del presente informe, para llevar a cabo los hechos se han introducido datos falsos siempre en el sistema contable del Servicio Murciano de Salud”.