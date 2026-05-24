Laura y Alba Zapatero bajo la lupa judicial: de acampar en Moncloa el 15-M a cobrar de quienes pagaban a su padre

Nada más llegar a Moncloa en 2004, José Luis Rodríguez Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, pactaron con los medios de comunicación que las imágenes de sus hijas, Laura y Alba, entonces de 11 y 9 años, no apareciesen en ninguna publicación.

Así se hizo hasta que en 2009 una foto de las dos, aun menores, se difundió y dieron la vuelta al mundo.

Esta semana las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero han vuelto a los medios de comunicación, pero por una causa radicalmente distinta: la implicación de la empresa de ambas en el entramado empresarial de su padre en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Investigado por presunta corrupción por la Audiencia Nacional, Zapatero, presuntamente, habría utilizado y beneficiado a la empresa de sus hijas, Whatthefav, para facturar.

Por ejemplo, por maquetar informes por 240.000 euros para una de las empresas del entramado: Análisis Relevante.

Desde aquella foto con Obama han transcurrido 17 años de anonimato, dinamitado esta semana por el registro policial a la sede de la empresa de marketing de ambas.

Se las pudo ver saliendo del edificio tras seis horas en las que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal requisó abundante material. Las dos abandonaron el lugar en un Volvo de color blanco.

Laura y Alba Rodríguez Espinosa, saliendo de las oficinas de Whatthefav el pasado martes tras el registro de la UDEF. EFE

Aquella foto con el presidente de Estados Unidos fue "un tremendo error de Zapatero y de Sonsoles", cuenta a EL ESPAÑOL una fuente solvente vinculada al Palacio de la Moncloa en aquellos años.

En 2009, el entonces presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero tenía previsto y agendado un viaje a Nueva York a finales de septiembre para visitar a su homólogo en los EE.UU.

“Sus hijas... se empeñaron en ir a ese viaje para conocer a Obama y su padre cedió”. También acudió Sonsoles. La familia entera

La recepción tuvo lugar en el MET y allí, sobre las diez de la mañana se produjo el posado, que tomó tanto el fotógrafo oficial de la Casa Blanca como el de la Agencia EFE.

La imagen de EFE no se difundió por orden de la secretaria de estado de Comunicación, Nieves Goicoechea.

Pero la foto fue distribuida por el Departamento de Estado de EEUU, y después retirada a petición del Gobierno español por la presencia de las dos menores con las caras sin pixelar.

La foto que puso en el disparadero a las hijas de Zapatero hace 17 años. EE

Ya era tarde. El atuendo de ambas, de clara estética gótica, fue el principal motivo de las críticas.

"Todos lo pasaron muy mal con aquella foto, porque recibieron un ataque brutal. Fue de un infantilismo absoluto que no se dieran cuenta de la repercusión que aquello iba a tener".

Luego, sostienen las fuentes, "se echaban las manos a la cabeza con la que se armó, pero lo cierto es que se pasaron años cubriendo y protegiendo la intimidad de las niñas y luego claudicaron".

Es más. Por lo que padecieron las hijas, "nunca tendrían que haber ido ni a ese viaje ni mucho menos dejarlas salir en la foto. Y ya puestos, su padre debería haberles dicho que en ese viaje no deberían vestirse así”.

Para José Luis Rodríguez Zapatero "sus hijas y su mujer eran lo más. Y las niñas, pues eran su ojito derecho y su ojito izquierdo. Sonsoles era más rígida, pero al padre se lo llevaban al huerto: lo convencían y al final se salían con la suya", indican las mismas fuentes.

En Moncloa las dos pasaron de la niñez a la adolescencia. Antes, cambiaron de ciudad y de colegio en dos ocasiones. La mayor, Laura, entró con 11 y salió con 17 años. "Es la que más se parece físicamente a su padre, por su tez morena y su cabello más oscuro".

Adolescencia

Laura era una adolescente "típica, en una edad típicamente difícil, aficionada a la cultura japonesa, a sus videojuegos, series y cómics", contó María de los Ángeles López de Celis.

En su libro 'Los presidentes en zapatillas', narra los pormenores de Moncloa donde ejerció de funcionaria adscrita al gabinete presidencial desde Calvo Sotelo.

"La pequeña, Alba, tiene el aspecto de su madre, con su mismo pelo rubio, pero las facciones y la expresión de la cara son también del padre. ¡Y los ojos...! Si unimos las fotografías de padre e hijas y tapamos todo menos los ojos, no hay forma de saber de quién se trata".

Luego, con los años, y ya como alumna en la Universidad Europea de Madrid, aquel enorme parecido físico la menor con su padre le impidió disfrutar de ese anonimato que, según recuerdan fuentes vinculadas a la universidad, buscaba a toda costa.

Desde muy pequeñas las dos hermanas eran amigas, compartían aficiones e incluso viajes de estudios, como un verano en Londres para aprender inglés, la asignatura pendiente que tuvo su padre y que quiso evitarles a sus dos hijas.

"Las dos disfrutaron especialmente en un desfile del Día del Orgullo Gay en Madrid, participando de la fiesta desde la carroza del PSOE", recuerda De Celis en su libro.

A la izquierda de la imagen, Alba y Laura Rodríguez Zapatero durante las fiestas del Orgullo en Madrid. EE

La familia solía disfrutar las vacaciones veraniegas en La Mareta, en Lanzarote, y para ello Sonsoles Espinosa se desplazaba a la isla para supervisar las obras de acondicionamiento y mejora planeadas para la residencia.

Aquello "elevó al cielo los gritos de un sector de la opinión pública" que criticó el gasto, cuenta María de los Ángeles de Celis.

El escándalo supuso que cambiasen de destino vacacional y recalaran en Las Marismillas, en el Parque Nacional de Doñana. Entonces "los gritos en el cielo los ponían las hijas del presidente" porque en Doñana no había nada de ambiente marchoso.

Hubo hasta regalos. Como la camiseta de la selección española de David Villa, firmada por el asturiano, en el Mundial de Sudáfrica.

Fue pedida especialmente para Alba por parte del secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, tras el 1-0 frente a Portugal en octavos de final.

El falso imperio de Laura y Alba Zapatero: de acampar el 15-M en Moncloa y vivir en una casa okupa a facturar 1 M bajo la lupa.

A continuación, y con solo 17 años, la hija mayor abandonó Moncloa para irse con un novio a una casa okupa en Sevilla.

Solo había pasado un año tras la foto de Obama y aquello causó un enorme disgusto familiar. "Sobre todo en Sonsoles", recuerdan quienes estuvieron allí en esos años.

"Su padre era demasiado tolerante, en opinión de la madre. Él creía que era mejor incentivar con estímulos y no con imposiciones". Así, el matrimonio, en lugar de prohibírselo, la dejaron hacer: temían perderla.

En Sevilla se instaló en compañía de su novio y de más amigos. Hubo, incluso, una denuncia del propietario del edificio ocupado, la policía se personó para desalojarlo.

Finalmente no actuaron por órdenes de Moncloa, extremo que confirman todas las fuentes consultadas. "Tenían miedo de que saltase a la opinión pública".

Alba regresó al poco tiempo y en 2011, con 18 años, se matriculó en un centro de Formación Profesional privado para cursar el ciclo de Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales, en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido (CEV) en Madrid.

En ese mismo año estalló el Movimiento 15-M.

'Indignadas'

Las hijas de Zapatero simpatizaron fervorosamente y desde el principio con aquel espíritu antisistema e indignado con la troika que, en realidad, iba contra su propio padre como presidente del Gobierno de España.

Todo ello ocurría en mitad de una enorme crisis económica que obligaría a Zapatero a adelantar las elecciones en diciembre de ese mismo año.

En Sol, y en las televisiones, y en las radios, y en todas partes empezó a calar el discurso contra la casta y sus privilegios, aunque años después aquella indignación acabase en un chalé con piscina en Galapagar.

"Las niñas quisieron incluso acampar en Sol como el resto de manifestantes". Pero -esta vez sí- Zapatero se lo prohibió.

"Acamparon una noche en el gimnasio de Moncloa como medida de protesta y solidaridad con el movimiento", rememora esta fuente, que además subraya en que la narró el exministro socialista José Bono, como anécdota, en su libro de memorias.

Con todo, el paso de las niñas por Moncloa dejó un buen recuerdo porque "independientemente de que la adolescencia es rara y no se suele obedecer", eran unas chicas que "jamás" dieron motivo de queja al personal.

Más bien todo lo contrario. "Eran dulces, eran discretas y eran humildes. Se ganaron el afecto de todos, y viceversa".

Cuando se jubiló un ordenanza, por ejemplo, "le escribieron una nota las dos dándole las gracias por todas las veces que les había abierto la puerta del coche, y el último día se la abrieron ellas al él antes de irse".

En 2014, la hermana menor, Alba, comenzó un doble grado en Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas en la Universidad Europea de Madrid, también privada.

"Es que la pequeña era buena estudiante, y la mayor, regular", matizan estas fuentes de toda solvencia de aquellos años presidenciales.

Al finalizar la formación profesional, Laura, la mayor, hizo prácticas en Grupo Kapital, en Madrid, realizando vídeos de los distintos locales nocturnos del grupo.

También estuvo unos meses como becaria en Real Madrid TV, y luego se incorporó al departamento digital de la agencia de comunicación y publicidad Noho Comunicación. Con esa experiencia se lanzó a fundar Whatthefav en 2019.

Whatdefav comenzó siendo una empresa de servicios digitales, especialmente de producción de videos para medios de comunicación.

Entre ellos, están La Razón, Público, El Plural o El Español. En el caso de nuestro periódico Whatdefav suministró vídeos sobre series de televisión, estrenos de películas y nutrición, facturados en base a una tarifa de 200 euros.

Alba volvió a sentir el golpe de las críticas en 2015, cuando por un trabajo universitario tuvo que abrirse una cuenta en Youtube para subir un video en el que aparecía haciendo dramatizaciones. Tuvo que borrarlo.

La joven se graduó en 2018. "Era encantadora, participativa en clase y muy muy trabajadora", la recuerdan. Allí "hizo allí cosas muy interesantes y prácticamente estaba allí todo el día. Se notaba que le gustaba mucho lo que hacía".

Eso sí, destacan que "jamás usó el nombre de su padre para nada. Trataba de pasar desapercibida y a la pobre le era imposible porque se parece muchísimo a Zapatero: los ojos y la boca los tiene iguales".

En aquella época ya no quedaba rastro de aquella estética que las catapultó en 2009 hacia las crueles críticas de la opinión pública. "Allí iba normal vestida. No se englobaba entre el pijerío, desde luego".

"Iba con deportivas, lo más normal del mundo. Yo no la encasillaría en ninguna tribu urbana. Allí en la universidad desde luego de gótica no tenía nada".

Pasos profesionales

Hizo prácticas en Movistar+. Precisamente, y se ha sabido ahora, su presidente, Javier de Paz, formaba parte de un chat grupal de la empresa Análisis Relevante, el epicentro de la trama, hasta el año 2020.

También trabajó en la postproducción de la película 'Lu Belmonte', rodada en blanco y negro y visionable en la plataforma Filmin.

En 2019 comenzó a trabajar como ayudante de edición en La Coproductora, empresa fundada por José Miguel Contreras, hombre de confianza de su padre, y que años después vendió a Prisa Media y se integró en ella hasta su despido en 2025.

En La Coproductora ascendió hasta el puesto de editora de vídeo. Abandonó la empresa en enero de 2022.

Para entonces su hermana Alba llevaba ya tres años con Whatthefav. Al final, las dos hijas acabaron trabajando bajo el ala de protección paterna.

Según el auto del juez José Luis Calama, a los 10 meses de fundarla comenzó a facturar a Análisis Relevante, que según la Audiencia Nacional es una empresa pantalla de la trama investigada.

En marzo de este año, el expresidente admitió en el programa Más de uno, de Onda Cero, que en el acuerdo firmado con esta empresa, propiedad de 'Julito' Rodríguez, había impuesto que sus hijas realizasen trabajos de marketing para la firma.

El auto judicial revelaría que trabajaban para otras muchas más que también orbitaban en torno al expresidente de Gobierno.

Los números

Según el registro mercantil, Whathefav Sl se constituyó el 29 de agosto de 2019. Ese año fiscal cerró, según la documentación a la que ha tenido este periódico, con una facturación de 26.949,99 euros, pero descontando gastos, arrojó pérdidas por 3.214,60 euros.

En 2020, el mismo año en el que empezó a cobrar de Análisis Relevante, su cifra de facturación ascendió ya a 155.791,66 euros.

De ellos, 78.967,70 fueron dedicados a gastos de personal, y la empresa generó cifras ya en positivo: 31.948,23 euros.

En 2021 cerró el ejercicio fiscal con 242.208,68 euros facturados; en 2022, 301.191,70; en 2023, 401.093,48 euros, y en 2024, la última depositada, su facturación fue de 471.810, 68 euros.

La facturación se disparó en casi 100.000 euros entre 2023 y 2024. El dato es curioso porque que el 28 de marzo de 2023 tiene lugar el cese de quien era cofundador y coadministrador solidario desde la empresa.

En su lugar es nombrada Alba Rodríguez Zapatero. Nada de eso aparece reflejado en su LinkedIn, donde sí expresa su admiración, años después, por Barack Obama.

Al mes siguiente de entrar como socia en la empresa de su hermana, Alba se realizó una primera transferencia a su cuenta personal.

Según el auto, Laura Rodríguez Espinosa habría recibido 247.191 euros en su cuenta desde Whathefav entre abril de 2021 y diciembre de 2025, y Alba Rodríguez Espinosa habría recibido 199.904,25 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025.

El último pago recibido de la empresa de 'Julito' Martínez fue el de diciembre del año pasado.

La transferencia de estos fondos al entorno societario "se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros", estima el juez.

El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos sería "José Luis Rodríguez Zapatero, así como la sociedad Whathefav SL".

La empresa de marketing también habría cobrado 551.760 euros de Inteligencia Prospectiva, 171.727, de Gate Center, el lobby pro China del expresidente, y 12.297 más de otras empresas vinculadas, como Agropecuaria Lucena, y 18.150 euros de Pickashop, entre otros conceptos. En total, cerca de un millón de euros.

Entre Rodríguez Zapatero y sus hijas, habrían obtenido casi dos.

Tras los hechos acaecidos esta semana, las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL han recordado la foto de 2009. El error. E inciden en que, a tenor de lo sucedido hoy, "no se explica que Sonsoles haya permitido esto".

Con los años, el celo y la protección del expresidente con sus hijas ha seguido intacto. Su padre, según el auto de la Audiencia Nacional, figura hoy como autorizado en las cuentas bancarias personales de ambas, pese a que las dos ya están en la treintena.