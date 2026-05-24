Jonathan Andic, el heredero de Mango que vestía de Gucci acusado de matar a su padre: la familia le apoya con angustia

El primogénito de Isak Andic nació para las luces, las cámaras y la acción. Pero no las esperaba así: con la cabeza baja, las manos esposadas a la espalda, custodiado por varios agentes de los Mossos d'Esquadra y entrando en un juzgado de Martorell que, aquel día, parecía demasiado pequeño, demasiado gris y demasiado provisional para contener el derrumbe simbólico de una de las grandes fortunas de España.

Jonathan Andic (Barcelona, 1981) había crecido entre casas con piscina, coches deportivos, colegios suizos, vacaciones familiares entre Formentera y Baqueira-Beret, y una empresa que no era sólo una empresa, sino el apellido convertido en país privado.

Había sido educado para heredar. Había sido presentado como sucesor. Había dirigido Mango Man, una de las líneas más visibles del grupo. Había vivido dentro de ese mundo donde la imagen no es un adorno, sino una forma de autoridad.

"Promesa de hoy, magnate de mañana", rezaba una semblanza publicada en el periódico El País en 2013. "Sin duda, es un puesto imponente para un joven de apenas 32 años, pero a nadie se le escapa que, en 8 años de trayectoria, no ha dado ni un paso en falso. Así que, cuando oigan hablar de él (y lo harán), no digan que no les avisamos", sentenciaba el reportaje.

Durante años, Jonathan pareció más cómodo que su padre bajo los focos, siempre más disponible para el protagonismo, más cercano a la lógica de la moda y su ostentación —vestía marcas como Gucci o Philipp Plein—, a la comunicación, a las campañas, a los gestos públicos calculados.

Isak Andic, en cambio, fundador y patriarca, había construido su poder desde una discreción casi mineral. Pocas palabras, muchos números y una presencia que no necesitaba explicarse. Por eso, hay un cierto espejismo en el hecho de que la imagen que terminó definiendo al hijo no fue la de un heredero al frente de un grupo global, ni la de un ejecutivo joven en una campaña de expansión, ni la de un marido recién casado en una boda de sociedad.

Fue la de un hombre de 45 años entrando esposado en sede judicial como investigado por la muerte de su padre. La escena, por sí sola —exagerada, incluso, por el hecho de mantenerle esposado y rodeado de policías—, contenía una inversión casi perfecta del relato familiar. El hijo que debía prolongar la obra del fundador era ahora el hombre el que una jueza veía indicios racionales de homicidio.

La familia Andic mantiene hacia fuera una posición cerrada y compacta. Prácticamente blindada. "Jonathan es inocente, la colaboración con la justicia ha sido máxima, no existen ni se hallarán pruebas legítimas de cargo contra él", es el mensaje que hacen público. El que protege al investigado, al apellido, a las hermanas, a Mango y al patrimonio.

Pero el interior de una familia no funciona como un comunicado ni se describe en pocas palabras. No se ordena, en resumen, con tres frases. No se archiva con una nota enviada a los medios. Desde que los Mossos d'Esquadra empezaron a dejar atrás la hipótesis del accidente y a reconstruir la muerte de Isak como un posible homicidio, los Andic viven en una fractura que no se puede reconocer del todo.

"La familia está unida pero por dentro es mucho más complejo", resume una persona que conoce bien el entorno. "Una cosa es lo que se dice hacia fuera y otra lo que cada uno piensa cuando se va a dormir". La frase última condensa, de manera delicada, el drama íntimo de Judith y Sarah, las dos hermanas de Jonathan, copropietarias del imperio familiar junto a él y obligadas ahora a ocupar un lugar casi imposible.

El de defender a su hermano sin poder borrar del todo la sospecha que ha instalado la investigación. La pregunta que ninguna familia quiere hacerse —¿y si nuestro hermano mató a nuestro padre?— no necesita pronunciarse para existir. Basta con que la formulen otros: la policía, la jueza, los peritos, los periodistas, los amigos, los abogados, los empleados, los silencios.

Jonathan Andic, hijo del fundador del grupo de moda Mango, Isak Andic, sale del juzgado tras depositar la fianza. Andic fue interrogado después de ser detenido en el marco de la investigación sobre la muerte de su padre, fallecido al caer por un barranco cerca de Barcelona en diciembre de 2024. Reuters.

A Jonathan en casa no le dicen Jonathan, le dicen Jon. Nació cuando Mango todavía no era el gigante que acabaría siendo. Fue el primero de los tres hijos de Isak Andic y Neus Raig Tarragó. Después llegarían las ya mencionadas Judith, en 1984, y Sarah, en 1997. En las biografías empresariales, Jonathan aparece desde muy pronto como el heredero natural, el hijo llamado a ocupar el espacio central de una compañía que siempre tuvo una particularidad.

Porque podía ser una multinacional con más de 16.000 empleados, tiendas en más de 120 países y estructuras de gestión cada vez más profesionalizadas, pero seguía siendo, en su núcleo duro, una empresa de familia. En ese universo, la sangre pesaba tanto como el balance. Y Jonathan, por edad, por apellido, por ser hombre, y por posición, fue durante años el primero de la fila.

Su educación fue la de un heredero de manual. Internado suizo en la escuela privada Beau Soleil, estudios de Comunicación Audiovisual en Estados Unidos y formación ejecutiva en el IESE en contabilidad, finanzas y management. No era el itinerario de quien busca una profesión, sino el de quien se prepara para administrar una herencia.

"Desde pequeño estaba colocado en ese carril", explica una fuente del entorno empresarial de Mango, que ya no trabaja en la empresa. "Era el hijo mayor, el varón, era el que tenía que estar ahí, era el que tenía que aprender". Pero aprender no siempre significa estar preparado.

Y, en torno a Jonathan, se fue construyendo, con los años, una impresión incómoda que varias fuentes próximas al universo familiar y empresarial resumen con una dureza poco habitual: Isak no lo veía como un sucesor sólido. "No confiaba en él para llevar Mango", dice una persona que trató a ambos.

Otra lo formula con una palabra aún más áspera, atribuida al juicio privado del fundador sobre su hijo: "Lo consideraba un inútil para la gestión". La expresión, brutal, no aparece en ningún comunicado corporativo ni en ningún perfil amable de sociedad. Pero en el entorno de la familia esa idea circulaba desde hacía tiempo: Jonathan podía tener apellido, presencia, contactos, intuición para la imagen y un lugar reservado en la arquitectura patrimonial, pero no era Isak.

Y, sobre todo, Isak lo sabía.

El patriarca

Isak Andic había construido Mango a su manera. Con instinto, riesgo, control y también una capacidad casi obsesiva para convertir una marca en un sistema. Era un empresario de la vieja escuela, aunque vendiera moda contemporánea. Había nacido en Estambul, crecido en Barcelona y levantado desde una primera tienda en el paseo de Gràcia un grupo que llegó a competir en el mapa global de textil.

La fortuna de Isak no se parecía a una riqueza abstracta. Tenía una forma muy concreta. Casas, sociedades, participaciones, dividendos, vehículos, inmuebles, viajes, barcos, obras de arte, direcciones privadas, urbanizaciones discretas, conversaciones de consejo y vacaciones familiares en lugares donde el dinero deja de verse porque todo el mundo lo tiene. Es en ese mundo en el que se crió Jonathan.

La vida de los Andic tenía la normalidad de las grandes familias catalanas de fortuna. Algo que se resume en discreción hacia fuera y abundancia hacia dentro. Quienes frecuentaron en ese entorno recuerdan reuniones familiares, veranos en una polémica mansión que construyeron en Formentera, desplazamientos en coches de alta gama y una cotidianeidad marcada por la comodidad material.

Una imponente colección de Porsche de Andic padre —"amaba conducir", explica una fuente, que sostiene que se deshacía habitualmente de su chófer para poder llevar el volante—, las residencias en las que vivían, los viajes, y hasta su colección personal de arte no eran extravagancias sino parte del decorado. El lujo, en Isak Andic, no siempre necesitaba exhibirse. Basta con estar.

Isak Andic firma en el Meliá Barcelona durante un acto promocional de Mango, con un Rolex Daytona en la muñeca. Getty.

La relación entre padre e hijo se desarrolló dentro de ese paisaje. Y es ahí donde reside una de las claves de la historia. Jonathan no nació contra el sistema de Isak, sino que lo hizo dentro de él. Todo lo que tenía procedía, de una forma y otra, de la potencia creadora del padre.

Su educación, su lugar en Mango, las expectativas que el mundo tenía sobre él, su acceso a los círculos de élite, incluso sus fracasos amortiguados por la estructura familiar. Ser hijo de Isak Andic significaba no empezar nunca desde cero. Pero también significaba no poder escapar nunca de la comparación.

"Isak era muy duro", señala al ser preguntado otra persona cercana al entorno empresarial. "No era un padre que regalara admiración. Podía querer a sus hijos, pero en la empresa era otra cosa. Y con Jonathan había decepción. Pero esto no es ningún secreto, no te desvelo nada que sea nuevo".

Esa decepción, según diferentes fuentes consultadas por EL ESPAÑOL durante meses, no se limitaba a diferencias de carácter. Tenía una dimensión profesional y patrimonial. El fundador habría llegado a la conclusión de que su primogénito no estaba capacitado para mandar solo sobre Mango. Y esa conclusión marcó el destino del hijo.

A la izquierda, Isak Andic, el fundador de Mango; a la derecha, su hijo Jonathan. E. E.

La 'humillación'

Jonathan entró en la compañía en 2005, con 24 años, primero en el área de diseño. Dos años después, Isak le confió el lanzamiento de Mango H. E. —la ahora Mango Man, la línea masculina del grupo—. Aquello fue, durante un tiempo, su territorio más claro. Jonathan no inventó Mango, pero Mango H. E. le permitió construir una parcela dentro del imperio de su padre.

La división creció, ganó presencia internacional y terminó consolidándose como uno de los pilares de la compañía. En las crónicas empresariales se le llamó "cerebro de Mango Man". Era una etiqueta útil, porque le daba identidad, autonomía y una historia de éxito que no dependía por completo del fundador.

Pero el problema de los herederos no suele ser entrar en la casa familiar, sino demostrar que pueden gobernarla sin que el padre siga respirando detrás de cada decisión.

En el consejo de administración entró en 2012 y llegó a ocupar responsabilidades ejecutivas de primer nivel. Algunas informaciones lo sitúan como consejero delegado a partir de 2014. Fue en el momento en que el heredero parecía acercarse por fin al puente de mano. También fue el momento en que la realidad empezó a desmentir el relato sucesorio.

Su etapa coincidió con pérdidas significativas, una deuda cercana a los 930 millones de euros y un deterioro que obligó a Isak Andic a recuperar control y a apoyarse cada vez más en Toni Ruiz, el directivo que terminaría convirtiéndose en el verdadero piloto profesional de Mango.

Jonathan Andic, en una imagen promocional difundida por Mango. El Español.

En una empresa familiar, los relevos rara vez se explican sólo como movimientos técnicos. Pueden presentarse como ajustes de gestión, como reorganizaciones, como profesionalización necesaria. Pero también son mensajes íntimos. Un padre que retira poder a un hijo no sólo corrige un organigrama. También una expectativa.

"Aquello fue una humillación", prosigue la misma fuente del entorno familiar. "No una humillación pública, porque se gestionó con cuidado, pero sí íntima. Jonathan sabía que su padre no lo veía capaz". A partir de ahí, la figura de Jonathan quedó instalada en una ambigüedad que ahora resulta central para entender su biografía.

Siguió siendo el primogénito, vicepresidente y asociado a Mango Man. El problema es que nunca terminó de convertirse en el capitán indiscutible de la nave. La compañía fue separando cada vez más propiedad y gestión. Toni Ruiz ganó peso. Isak mantuvo autoridad.

Jonathan conservó apellido, acciones, presencia en el consejo y una posición formalmente relevante, pero la gestión diaria del grupo empezó a escapar de su mano. Ese desplazamiento no eliminaba su poder, más bien lo transformaba. Ya no era tanto el ejecutivo destinado a dirigir la compañía desde dentro como el heredero encargado de representar, administrar y proteger el patrimonio familiar desde arriba.

Esa transición se consumó después de la muerte de Isak. En junio de 2025, Jonathan dejó la dirección de Mango Man y se apartó de la gestión diaria para concentrarse en las sociedades patrimoniales de la familia, Punta Na Holding y Mango MNG Holding, desde las que los tres hermanos controlan aproximadamente el 95% del capital del grupo.

Toni Ruiz conserva el 5% restante, una participación que también simboliza algo: el reconocimiento al gestor profesional que sostuvo la compañía cuando la sangre familiar no bastó. Ese movimiento pudo leerse entonces como un cierre ordenado de etapa.

La empresa intentaba blindarse tras la muerte traumática de su fundador. Los herederos tomaban posiciones en el patrimonio. Ruiz y su equipo preservaban la continuidad operativa. Jonathan quedaba situado como vicepresidente del consejo y presidente de las sociedades familiares, una especie de custodio del legado de Isak.

El lenguaje corporativo hablaba de gobierno, estabilidad, preservación y futuro. El lenguaje judicial, que vendría después, usaría palabras mucho más ásperas: un móvil económico, obsesión por el dinero, contradicciones, ocultación, premeditación. Entre ambos lenguajes —el de la empresa que intenta sobrevivir al fundador y el de una instrucción penal que reconstruye una muerte en la montaña— se encuentra hoy Jonathan Andic.

Anatomía de una caída

Isak murió el 14 de diciembre de 2024 en Montserrat, durante una excursión por la zona de las Coves del Salnitre. Tenía 71 años. Cayó por un precipicio de unos 120 metros. Con él iba únicamente su hijo Jonathan. La primera versión fue la de una tragedia de montaña: un resbalón, una caída, un accidente absurdo en un entorno escarpado.

No era una hipótesis extravagante. Montserrat impone respeto incluso a quienes la conocen. Los accidentes ocurren y los senderos engañan. Una mala pisada puede bastar. Durante un tiempo, el caso caminó bajo esa lógica. Pero las investigaciones de los Mossos d'Esquadra empezaron a encontrar zonas grises.

La muerte de Isak dejó de ser sólo una fatalidad física y empezó a convertirse en una reconstrucción de movimientos, llamadas, silencios, teléfonos, testimonios y marcas en la tierra. Antes de eso hay que entender que la excursión no nació en el vacío: padre e hijo habían intentado recomponer su relación en los meses previos.

Según explicaron a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del entorno familiar, desconocidas entre sí, Jonathan buscaba acercarse a Isak después de años de fricciones, discusiones económicas y desencuentros por su papel dentro de Mango. La montaña, en ese sentido, podía parecer un espacio de reconciliación.

El punto exacto por el que cayó Isak Andic antes de fallecer, este miércoles. Julio César R. A.

Un padre y un hijo caminando solos en Montserrat. Una escena casi limpia. Pero la investigación ha ido colocando alrededor de esa escena una serie de elementos que la vuelven turbia. Como, por ejemplo, que Jonathan no habría llegado por primera vez a ese lugar el día de la muerte de su padre.

Los datos de geolocalización situarían su vehículo, un Mercedes G63 AMG, en la zona de Montserrat en tres ocasiones durante la semana previa. La investigación interpreta esas visitas como un posible indicio de preparación. La defensa podrá discutirlo. Podrá explicar esos desplazamientos. Podrá sostener que no prueban nada. Pero el dato existe y, dentro del conjunto, pesa.

Indicios de homicidio

También pesa la secuencia posterior a la caída. Según la reconstrucción policial, Jonathan no llamó primero al 112, sino a Estefanía Knuth, la pareja de su padre. Ese gesto, leído en caliente, podía parecer humano: avisar a la persona más cercana a Isak. Leído dentro de una causa por homicidio, adquiere otra textura.

La instrucción analiza los tiempos, las llamadas, las palabras, el lugar exacto en el que Jonathan dijo estar y la distancia que lo separaba de su padre. El caso Andic se ha construido así sobre una materia minuciosa: no grandes escenas, sino segundos, metros, contradicciones, terminales móviles, huellas y silencios.

"No es una prueba única. Es una suma de indicios", explica una fuente cercana a la investigación. "El problema para Jonathan es que cada pieza puede discutirse, pero juntas dibujan algo". El primogénito declaró inicialmente como testigo. Los investigadores analizaron su móvil, sus comunicaciones y sus datos de geolocalización.

La causa fue avanzando lentamente, casi en paralelo a la reorganización familiar y empresarial de Mango. En octubre de 2025 llegó el primer gran giro: la jueza comunicó a Jonathan su condición de investigado por un posible delito de homicidio. Ya no era sólo el hijo que había acompañado al padre en su última caminata. Era la persona sobre la que se concentraba la sospecha judicial.

Jonathan Andic, hijo del fundador del grupo de moda Mango, Isak Andic, llega escoltado por la policía al juzgado número 5 de Martorell. Reuters.

El pasado martes 19 de mayo, los Mossos fueron a detenerlo a su domicilio de Barcelona y lo trasladaron esposado a Martorell. La Fiscalía pidió una fianza de un millón de euros para eludir la prisión provisional. La jueza aceptó imponerle esa medida, además de la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias semanales ante el juzgado.

La familia defendió desde el primer momento su inocencia y transmitió que no existían ni se hallarían "pruebas de cargo legítimas" contra él. Pero la fotografía del heredero esposado ya había hecho su trabajo. Había condensado un año y medio de investigación en una sola imagen.

Un largo informe

El auto judicial no presenta una prueba única, definitiva y cerrada, sino un cuerpo de indicios. Y esa es precisamente la materia más delicada del caso: no una escena captada por una cámara, no una confesión, no un testigo directo de la caída, sino una acumulación de elementos que, según la jueza, permiten sostener racionalmente la hipótesis de que la muerte pudo no ser accidental.

Entre esos elementos figuran contradicciones en las declaraciones de Jonathan sobre dónde se encontraba exactamente cuando cayó su padre, a qué distancia estaba de él y qué uso hizo del teléfono durante la ruta. También aparece una discrepancia relevante entre su relato y el volcado del móvil de Isak.

Según la versión atribuida al hijo, el fundador de Mango se habría parado a hacer fotos antes de resbalar. Pero los datos del teléfono de la víctima indicarían que el dispositivo sólo se utilizó al inicio del camino, no en el punto del supuesto resbalón. La tecnología, en este caso, no habla con épica. Habla con horas, ubicaciones y registros. Y a veces eso resulta más demoledor que cualquier frase.

Hay otro elemento especialmente incómodo: la autopsia. La caída de Isak fue de una violencia extrema, pero los investigadores han reparado en la ausencia de determinadas lesiones defensivas o compatibles con una reacción instintiva ante una caída accidental.

Jonathan e Isak Andic, padre e hijo, junto a fragmentos del auto judicial que ve "indicios racionales de homicidio" en la muerte del fundador de Mango. Juan López Cachón Archivos adjuntos 22:14 (hace 11 minutos) para mí, Mario, rio.mesa, Rafael, Lina, Sandra Diseño: Juan López Cachón.

Las manos, según avanzó en exclusiva este periódico, no presentaban lesiones que encajaran con el intento desesperado de agarrarse a la roca o protegerse durante un desplome. Ese dato no prueba por sí solo un homicidio. En una caída de esa altura, el cuerpo puede comportarse de formas distintas.

Pero colocado junto a las contradicciones, la huella, los móviles y las visitas previas, refuerza el cuadro de sospecha. La jueza no habla de una intuición. Habla de indicios racionales.

Los investigadores incorporan además la llamada "pisada falsa": una marca en el terreno que, según los informes técnicos, no correspondería a un resbalón fortuito, sino a una huella elaborada de forma deliberada para sostener la coartada del accidente.

La imagen es poderosísima porque reduce toda una causa judicial a un gesto mínimo: una suela frotada sobre la tierra, una marca destinada a convertir en azar lo que la investigación sospecha que pudo ser otra cosa. En esa pisada, si la tesis policial se confirma, estaría la frontera entre la tragedia y la escenificación.

"No parecía una pérdida de apoyo natural", resume una fuente policial. "Parecía una marca fabricada". La defensa, de nuevo, podrá combatirlo con peritos. Podrá hablar de interpretación, de terreno irregular, de contaminación de la escena, de conclusiones precipitadas. Pero ese indicio ya está incorporado al relato judicial.

Otra vista del sendero donde se produjo el fatal incidente. Julio César R. A.

A ese paquete se suma otro episodio que la jueza considera relevante. Hubo un cambio de teléfono móvil de Jonathan y, junto a él, un borrado del contenido del anterior tras un supuesto robo durante un viaje relámpago a Quito. La defensa discutirá la lectura de ese hecho, como discutirá cada una de las piezas del puzle.

En instrucción, sin embargo, los detalles no viven solos. Se contaminan entre sí. Una contradicción puede ser un error. Un viaje puede tener explicación. Una marca en el suelo puede ser discutida por peritos. Una visita previa a la montaña puede ser casual. Pero cuando todo aparece junto, la jueza lo ordena como relato de sospecha. Y ese relato, de momento, ha sido suficiente para transformar a Jonathan Andic en investigado por la muerte de su padre.

El caso no sólo interroga una escena de montaña. Interroga también una relación. La instrucción ha llamado a declarar a personas del entorno familiar, empresarial y afectivo de los Andic: las hermanas Judith y Sarah, Toni Ruiz, el tío y cofundador de la marca, la pareja de Isak, Estefanía Knuth, y la psicoterapeuta de Jonathan.

Knuth habría descrito la relación entre padre e hijo como "no del todo buena" y habría situado el dinero como un foco de tensión. La psicoterapeuta, según las informaciones disponibles, se acogió al secreto profesional al ser preguntada por el estado de salud mental de Jonathan. Ese silencio tiene un peso narrativo enorme aunque jurídicamente sea lo que debe ser: un límite.

En torno al hijo aparece así una constelación de testigos que no sólo hablan de una muerte, sino de una familia sometida a presión, de un heredero que arrastraba frustraciones y de un padre que, según el relato judicial, podía estar replanteando el destino de parte de su fortuna.

Obsesión con el dinero

Uno de los puntos más sensibles del auto es el posible móvil económico. La jueza y los investigadores no describen simplemente una mala relación familiar. Apuntan a una tensión por la herencia y por el control del patrimonio. Según el relato que ha trascendido, Jonathan habría mostrado una obsesión por el dinero y por asegurar su posición sucesoria.

En una conversación incorporada a la investigación, el hijo habría llegado a pedir a su padre "una herencia en vida". Esa expresión es importante porque desmonta la imagen de una fortuna lejana, abstracta, inevitable. El dinero ya no aparece como algo que se recibiría algún día, sino como algo que se reclama en presente.

También se ha señalado que el interés de Jonathan por reconciliarse con Isak habría aumentado al conocer que el fundador de Mango planeaba modificar su testamento o articular una parte relevante de su patrimonio a través de una fundación benéfica.

Este extremo, si se consolida en la causa, introduce una dimensión particularmente dura: no sólo la hipótesis de un hijo contra su padre, sino la de un heredero contra una decisión que podía alterar el reparto simbólico y material del legado. En las grandes familias empresariales, la filantropía puede ser muchas cosas: conciencia social, planificación fiscal, memoria pública, ambición moral. También puede ser, para los herederos, una amenaza.

Jonathan Andic y su pareja, Paula Navarro, durante la celebración de la boda de unos amigos suyos en las Islas Baleares. Redes.

En ese sentido, la fortuna de Isak Andic no era sólo Mango. Era Mango y todo lo que Mango había permitido acumular alrededor: sociedades, inmuebles, patrimonio financiero, vehículos, casas, embarcaciones, propiedades repartidas entre distintas estructuras.

La casa de Esplugues de Llobregat funcionaba como una de esas imágenes domésticas del poder catalán: no un palacio ostentoso, sino una residencia grande, con piscina y jardines, donde la privacidad vale casi tanto como los metros cuadrados.

Ese mundo material importa porque el caso judicial gira, en parte, alrededor del dinero. No de una necesidad económica vulgar, sino de algo más sofisticado y más destructivo: la posición dentro de la herencia. Jonathan no era un hombre sin recursos. Era uno de los herederos de una de las mayores fortunas de España.

La vida privada de Jonathan también quedó absorbida por esa tensión. En septiembre de 2024, apenas tres meses antes de la muerte de Isak, se casó civilmente con Paula Navarro, conocida como Paula Nata, influencer y empresaria vinculada al universo lifestyle y lujo.

La pareja proyectaba una imagen discreta, elegante, cuidadosamente filtrada. Habían previsto una gran celebración religiosa y social para mayo de 2025, finalmente cancelada tras la muerte del fundador y la evolución del caso. En septiembre de 2025 nació su primer hijo.

La cronología, vista en negro sobre blanco, resulta casi cruel. Boda civil, muerte del padre, investigación, nacimiento del hijo, imputación, detención, fianza. En menos de dos años, Jonathan pasó de organizar una nueva vida familiar a convertirse en el centro de una causa penal que amenaza con devorar el relato completo de los Andic.

En esa nueva vida, Paula Navarro aparece como una figura de sostén y contención. Su mundo público —moda, imagen, lifestyle, marcas, viajes, belleza, maternidad mostrada con control— contrasta con la opacidad de la investigación penal. La pareja ha mantenido un perfil bajo desde que el caso se volvió judicialmente explosivo. Pocas imágenes, pocos gestos, ninguna exposición innecesaria del niño.

La estrategia parece evidente. Proteger la intimidad, no alimentar la maquinaria, impedir que el escándalo convierta al hijo de Jonathan en un personaje involuntario. Pero el silencio también forma parte de la escena. Cada ausencia, cada foto no publicada, cada celebración suspendida confirma que el caso ya no vive sólo en los juzgados. Vive dentro de la casa.

El penalista y la fiscal

La defensa de Jonathan, encabezada por Cristóbal Martell, uno de los penalistas más conocidos de España en causas de alto voltaje mediático, tiene por delante una tarea doble. En los tribunales, deberá combatir cada indicio: las geolocalizaciones, las supuestas contradicciones, la pisada, el móvil, el viaje, el móvil económico, las declaraciones del entorno.

En la opinión pública, deberá disputar una imagen mucho más difícil de desmontar. La del heredero que entra esposado por la muerte del padre. Martell sabe que los grandes casos no se libran sólo en sede judicial, aunque sólo allí deberían decidirse.

También se libran en titulares, fotografías, cronologías, silencios familiares y comunicados medidos al milímetro. La familia Andic, desde que se abrió la instrucción, ha optado por un mensaje de cierre: inocencia, colaboración y ausencia de pruebas legítimas. Es una estrategia comprensible. Cuanto menos hable el entorno, menos material habrá para alimentar el incendio. Pero el silencio, en una saga como ésta, también produce ruido.

Cristóbal Martell, en una imagen de archivo, durante un procedimiento. EFE.

De frente tendrá, además, a una fiscal poco dada al ruido pero acostumbrada a causas donde no basta con encontrar una prueba directa. Teresa Yoldi, coordinadora de la zona de Martorell y fiscal del caso Andic, es una especialista en juicios con jurado.

Ha intervenido en cerca de un centenar— y ha logrado condenas en procedimientos especialmente difíciles, incluidos homicidios sin cadáver; ese territorio procesal en el que la acusación debe levantar una verdad judicial a partir de indicios, contradicciones y persistencia. Quienes la conocen la describen como perfeccionista, metódica, exigente y resolutiva. En su trayectoria figuran condenas de enorme complejidad.

La de Pedro Jiménez por el asesinato de dos policías y la violación de una de ellas en L’Hospitalet de Llobregat; la de un hombre condenado por matar a su mujer y a su hija en Esplugues; la muerte de Diego Vargas en Sant Andreu de la Barca, sin cuerpo localizado y con una cadena indiciaria que el jurado consideró suficiente; o el homicidio machista de Piedad Moya en Mataró, otro caso sin cadáver.

El martes, después de pedir para Jonathan Andic prisión eludible bajo fianza de un millón de euros, salió de los juzgados con una frase seca, casi de oficio cumplido: "Yo ya he hecho mi trabajo". Para la defensa, no será una fiscal cualquiera. Será una acusadora habituada a pelear precisamente en el terreno donde se va a jugar buena parte del caso Andic.

La pregunta incómoda

Judith y Sarah, las hermanas de Jonathan, aparecen en esta historia como algo más que personajes secundarios. Son copropietarias del holding familiar y forman parte del nuevo equilibrio de poder tras la muerte de Isak. La causa las coloca en una posición delicadísima: herederas de la fortuna, integrantes del entramado societario y testigos de una relación familiar que la investigación necesita comprender.

En el imaginario clásico de las empresas familiares, el primogénito suele concentrar la expectativa. Pero cuando el primogénito cae bajo sospecha, el resto de la familia deja de ser periferia. El patrimonio debe seguir administrándose. La compañía debe seguir protegida. La memoria del padre debe ser defendida. Y el hermano, al mismo tiempo, no puede ser abandonado públicamente sin consecuencias devastadoras.

"No hay una buena decisión para ellas", resume otra fuente próxima al entorno. "Si se apartan de Jonathan, destruyen la familia. Si lo sostienen y luego la causa avanza, tendrán que vivir con eso. Y si no lo sostienen y resulta inocente, también". Esa es la grieta moral que no cabe en los comunicados.

La unidad pública de los Andic, por tanto, no debe confundirse con paz interior. Hacia fuera, el mensaje es defensa. Hacia dentro, según fuentes conocedoras del entorno, hay desconcierto, miedo, tensión y una administración cuidadosa de cada gesto.

No se trata sólo de una causa penal. Es una pregunta sobre la identidad familiar. Si Jonathan es inocente, la familia está siendo sometida a una sospecha devastadora mientras aún procesa la muerte del padre. Si no lo fuera, el horror sería casi impronunciable: el heredero habría destruido al fundador, el hijo habría matado al padre, el hermano habría colocado a sus hermanas ante la obligación de defenderlo mientras la investigación reconstruía lo ocurrido.

La justicia todavía no ha respondido a esa pregunta. Pero la pregunta ya ha entrado en la vida de todos ellos.

La sombra en Palau-solità

La empresa, mientras tanto, intenta seguir. Fuentes de la empresa dicen que Mango no puede permitirse ser absorbida por el caso Andic. La compañía vende, abre tiendas, paga dividendos, ordena su gobierno corporativo y compite en un sector feroz. "Pero aquí dentro no se habla de otra cosa. Esa es la verdad", expresan desde la sede de Mango en Palau-solità i Plegamans.

Toni Ruiz se ha convertido en la figura clave de esa estabilidad. Bajo su mando, la compañía ha recuperado musculatura y ha reforzado su posición. En ese sentido, la historia de Jonathan también es la historia de una profesionalización que lo desplazó. El hijo del fundador conservó poder patrimonial, pero el relato empresarial dejó de necesitarlo como protagonista ejecutivo.

Hay herederos que pierden una compañía porque la destruyen. Hay otros que la pierden porque la empresa aprende a funcionar sin ellos. Jonathan parecía pertenecer a esta segunda categoría antes de que la investigación penal lo arrojara a una tercera: la del heredero cuya biografía empresarial queda subordinada a una causa por homicidio.

Jonathan Andic y Artur Mas, en primera fila durante un desfile de Mango en la 080 Barcelona Fashion, en Barcelona, en febrero de 2015. El Español.

La paradoja es que Jonathan siempre estuvo cerca del centro, pero pocas veces completamente dentro. En Mango Man tuvo éxito. En el consejo tuvo posición. En la familia tenía rango. En las patrimoniales tiene poder. Pero en la memoria pública de la empresa, Isak era el fundador y Toni Ruiz el gestor que estabilizó el grupo.

Jonathan quedaba en una zona intermedia. Demasiado importante para ser secundario y demasiado discutido para ser indiscutible. Esa zona intermedia se volvió insoportable cuando murió el padre. Durante unas semanas, quizá durante unos meses, pudo parecer que la sucesión al fin lo colocaría donde siempre había parecido destinado a estar. Después, la investigación empezó a hacer el recorrido inverso: no hacia el heredero, sino hacia el sospechoso.

El heredero

Hay biografías que se rompen de golpe y otras que, al romperse, revelan las grietas que ya estaban ahí. La de Jonathan Andic pertenece a esta segunda categoría. Antes de la detención ya existían la tensión sucesoria, el relevo frustrado, el repliegue hacia las patrimoniales, la dependencia del apellido, la comparación con Toni Ruiz, la sombra de Isak, la sospecha de que el padre no lo veía capaz.

La causa judicial no inventa esas grietas, pero las ilumina con una violencia nueva. Ahora cada tramo de su vida parece conducir hacia la misma escena: el hijo mayor del fundador de Mango, nacido para ocupar un lugar de privilegio ante las cámaras, entrando esposado en un juzgado por la muerte de su padre.

La justicia deberá determinar si esa escena es el inicio de una acusación que se sostiene hasta el final o el punto más alto de una sospecha que la defensa logrará desmontar. Mientras tanto, Jonathan Andic ya ha quedado fijado en una posición inédita para la historia empresarial española: la del heredero que debía custodiar un imperio y terminó convertido en el principal investigado por la caída del hombre que lo levantó.

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su llegada al Juzgado. Albert Gea REUTERS

En público, a través de empresas de comunicación, su familia dice creer en él. En privado, el caso ha instalado una pregunta que no prescribe con una nota de prensa, ni se disuelve con una fianza, ni desaparece al cerrar la puerta de una casa con piscina en Esplugues de Llobregat.

Es la pregunta que queda cuando se apagan las cámaras, cuando la compañía sigue funcionando, cuando los abogados se marchan, cuando las hermanas se acuestan y el apellido vuelve a quedarse solo frente a la noche: si están defendiendo a un hermano inocente o si, sin poder admitirlo todavía, han empezado a convivir con la posibilidad más terrible de todas.