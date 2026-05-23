La última seguiriya de Matías de Paula: Nando 'el gitano' le pegó 7 tiros al salir de prisión porque creía que se veía con su ex

Matías de Paula cantó su última seguiriya el viernes, 15 de mayo, pasadas las 9 de la mañana, desde una vivienda de su Villanueva de la Serena natal. El sol calentaba las estrofas de su cante, que recitaba: "Reniego yo, reniego de mi sino, reniego de sino", casi como si se tratara de una premonición o un mal augurio.

Poco después, su teléfono empezó a sonar. Al otro lado de la línea, Fernando S. S., de 53 años, conocido como Nando 'el gitano', empezó a amenazarle.

Había salido de prisión hacía apenas unas semanas, con un cáncer diagnosticado, una fuerte adicción a las drogas y nada que perder. Y al recuperar la libertad, llegó a sus oídos que su exmujer, Yoli A. S., había estado viéndose con el cantaor, con quien al parecer mantuvo una breve relación romántica mientras ambos eran jóvenes.

La última seguiriya de Matías de Paula: Nando 'el gitano' salió de prisión con cáncer y "le tiroteó 7 veces" por una ex de la juventud.

Presumiblemente consumido por los celos, ese mismo día, Fernando se presentó en la plaza Rafael Alberti en un BMW 535 color verde botella, acompañado por varios miembros de su familia y portando, escondida, un arma de fuego.

Matías no soportaba más las amenazas y los rumores, y decidió bajar a hablar con Nando para zanjar el asunto. Se echó al bolsillo su teléfono móvil para demostrar que tenía a Yoli bloqueada en las redes sociales, que todo lo que había oído era falso. Pero a su vez, conociendo el carácter agresivo de la persona que iba a tener enfrente, tomó un palo, para defenderse en caso de que la cosa se pusiera fea.

Salió a una plaza contigua a la Rafael Alberti, donde se vieron las caras. Eran ya casi las 15.30. La discusión fue subiendo de tono, hasta que Matías sacó el palo y Nando, a la vez, su arma. Tenía ventaja.

Acertó seis disparos que no fueron suficientes: apretó el gatillo una séptima vez contra la cabeza del padre de tres niños pequeños. Acto seguido, huyó del lugar del crimen sin dejar casquillos.

Así es el relato que reconstruye EL ESPAÑOL a partir de las declaraciones de múltiples fuentes cercanas a la investigación sobre el crimen que acabó con la vida del cantaor flamenco el pasado viernes, 15 de mayo, en su municipio natal.

El suceso se ha saldado con seis personas enviadas a prisión provisional por el Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena, a la espera de juicio por el asesinato de Matías Corraliza Fernández –nombre real de Matías de Paula–. Se trata del propio Nando –llamado Fernando S. S.–, que se ha declarado culpable, y tres familiares: sus hijos, Luis María S. A. y Fernando S. A.; y su sobrino, Manuel.

Los otros dos detenidos, que no comparten la sangre del presunto protagonista, son el novio de la hija de Fernando: Sergio, alias 'el Pollino', y un amigo de la familia, Pedro Francisco E. C.

Los otros cinco detenidos por el crimen de Matías de Paula. E. E.

Este último está siendo investigado por un posible delito de encubrimiento. También Nando, por los presuntos delitos de homicidio confeso con la concurrencia de pertenencia a organización criminal y homicidio en grado de tentativa, debido a las cinco puñaladas que propinó a un taxista, tras huir del lugar del crimen.

A los cuatro restantes se les investiga por homicidio con la concurrencia de pertenencia a organización criminal.

En los juzgados de Villanueva de la Serena se congregaron este viernes decenas de familiares y amigos del cantaor Matías de Paula.

La tensión que vino de la mano de sus protestas llegó hasta tal punto que la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional tuvo que desplegarse frente a los juzgados. No en vano, algunos allegados del difunto artista intentaron llegar corriendo al furgón policial para agredir a los seis detenidos.

Una relación previa

Todo empezó hace varias décadas, con una brevísima relación que mantuvieron Matías de Paula y Yoli A. S., hoy exmujer de Nando 'el gitano', durante su adolescencia.

Según miembros de la familia del cantaor, hacía muchos años que ambos no mantenían ningún tipo de relación afectiva ni encuentro pasional. Su versión recoge que, en la actualidad, "ella estaba obsesionada con él, le escribía por redes sociales continuamente, y cuando él la bloqueaba, ella creaba nuevos perfiles falsos para seguir escribiéndole. Pero él no quería nada con ella".

Además, Nando tenía antecedentes por violencia de género y llenó de plomo –supuestamente– a Matías de Paula, por no aceptar que mantuviera ningún tipo de relación con su exmujer. "Fernando y Yoli llevaban tiempo separados por temas de malos tratos".

Una ambulancia en la zona donde fue asesinado a tiros el cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena. Europa Press

Pero al parecer, mientras seguía en prisión, comenzaron a correr los rumores de que su exmujer se estaba viendo con el artista.

Fuentes conocedores del caso especulan con que, cuando salió de la cárcel, algunas personas de su entorno empezaron a reprocharle que no hiciera nada al respecto: "Le estaban calentando la oreja, que si era un cornudo, que si se estaba liando con el otro mientras estaba en la cárcel… Le saltaron los celos".

Esta olla a presión estalló el viernes 15 de mayo, día del crimen. Matías de Paula se encontraba "pasando unos días en familia" en Villanueva de la Serena, donde residen sus padres y sus tres hijos pequeños.

A partir de este punto, este diario recoge dos versiones. Por un lado, la que surge de los testigos directos del crimen permite reconstruir que "el cantaor estaba harto de la situación de tensión motivada por los rumores que le relacionaban de nuevo con su exmujer, Yoli, y quiso quedar con Nando para zanjar el asunto. Pero no esperaba que Nando llevara un arma de fuego".

La otra hipótesis parte de la base de que el presunto asesino se presentó en el barrio del cantaor, sin previo aviso, y le llamó por teléfono para amenazarle: "Nando estaba esperándole en el lugar del crimen, escondido, y uno de sus hijos y su sobrino le avisaron por dónde venía el cantaor. Cuando apareció, salió con el arma y le propinó varios tiros. Para matarle a esa distancia y en movimiento hay que tener puntería o disparar muchas veces y eso último es lo que ocurrió".

Una de las plazas contiguas al parque de Rafael Alberti, en el barrio donde tuvo lugar el asesinato a Matías de Paula. J. I. M.

"Fueron siete disparos, seguramente con un revólver porque no había restos de casquillos ni se recogieron. Aparentemente, solo hubo un arma y un tirador".

Yoli no fue ajena a este incidente: "Esa misma tarde de los hechos, ella llamó al 112 solicitando ayuda por ansiedad. Cuando llegó la ambulancia, les dijo que había muerto un inocente. Los compañeros policías se entrevistaron con ella y estaba bastante claro que podría ser un crimen pasional".

Nando, "agresivo y peligroso"

Matías de Paula no pudo defenderse. Tras los siete disparos se hizo el silencio en la plaza Rafael Alberti, solo se escuchó el rugido del motor de gasolina del BMW huyendo a toda velocidad. Y poco después, las sirenas de la policía.

En el deportivo escaparon, presuntamente, el propio Nando junto a otras tres personas.

Los testigos que observaron el crimen con sus propios ojos guardaron silencio en un primer momento, por prudencia.

El difunto artista Matías de Paula.

Quienes empezaron a hablar, lo hicieron en ámbitos más privados. No era ajeno para el vecindario que Nando es un hombre "bastante peligroso". Así lo definen precisamente fuentes de las fuerzas de seguridad que han tenido que lidiar con él.

"Le hemos cogido varias veces algún puño americano y alguna que otra arma blanca. Ha vivido en el municipio vecino La Haba. Ahora es más peligroso aún porque tiene cáncer y no se lo piensa. Del 2020 a la actualidad está fatal, enfermo y drogadicto".

Un funcionario de Instituciones Penitenciarias resume así su perfil: "Era un preso conflictivo y lo tuvieron que trasladar de la cárcel de Badajoz a Córdoba".

"Tenía 18 condenas menores, por períodos de un año y seis meses, por delitos de robo con fuerza, tráfico de drogas, conducción temeraria, lesiones, violencia de género... Acabó ingresando en prisión por reiteración y acumulación de condenas. En abril cumplió su condena y salió de la prisión de Córdoba y regresó a Badajoz".

Un taxista apuñalado

El BMW huyó del lugar del crimen a todo gas. Nando escapó. Pero la Policía Nacional, cuando empezó a atar cabos y le declaró como sospechoso, sabía que era "cuestión de tiempo" que acabaran dando con él, dado su "carácter conflictivo" y reiterado consumo de "sustancias estupefacientes".

Pasaron cuatro días hasta llegar al 19 de mayo, cuando un taxista tuvo la mala fortuna de cruzarse en el camino del asesino, entre La Haba y Magacela, municipios vecinos de Villanueva de la Serena.

Al parecer, Nando regresaba supuestamente de comprar droga, cuando quiso subirse a este vehículo para marcharse del lugar. En ese momento, Diego, el conductor, hizo ademán de coger el teléfono, y en ese momento el presunto asesino exclamó: "No".

El chófer, sin entender lo que estaba ocurriendo, hizo caso omiso y Nando se lanzó a apuñalarle. "El tío pensó que iba a llamar a la Guardia Civil. Quiso quitarle el coche, pero Diego consiguió evitarlo, se puso al volante y condujo hasta el ambulatorio. Ahí, se desmayó y tuvo que ser operado. Cinco puñaladas, de la nada".

Así lo detallan fuentes familiares, que amplían que el taxista se encuentra "estable y mejorando favorablemente".

Además, este diario pudo saber que la vida de Diego fue salvada por un vecino de la localidad de La Haba: un jubilado que pese a su elevada edad, al ver la brutal agresión, se dirigió al coche y lo defendió a bastonazo limpio, lo que le permitió zafarse del ataque.

Desde el centro de salud se informó a la Comisaría de Policía Nacional de que un taxista había sido atacado con un arma blanca, por un hombre cincuentón, cuyos rasgos físicos y su característico pelo blanco cuadraban con la descripción de Nando: en busca y captura por el crimen del cantaor.

La Comisaría de Don Benito-Villanueva de la Serena.

Ese mismo día, poco después de este incidente, Nando fue detenido. Al día siguiente, el 20, su hijo y su sobrino se entregaron a las autoridades. Y entre esa noche y la mañana del 21, la Policía Nacional detuvo a los otros tres implicados.

En Villanueva de la Serena, todos los vecinos consultados sobre el terreno por este diario hablan con tanto espanto por la dureza del crimen como admiración por la personalidad de un vecino al que veían en la calle, en los conciertos o a la salida de la escuela, recogiendo a los niños.

Al cierre de este reportaje, la investigación sigue bajo secreto de sumario, a cargo de la Policía Nacional. Los agentes tendrán que seguir reconstruyendo el caso para averiguar el nivel de implicación de cada uno de los arrestados.

Buena parte de la familia del cantaor rechaza seguir pronunciándose sobre el caso. El dolor por la pérdida de Matías de Paula solo se ve superado por las ganas de cerrar un proceso tan duro como lo será el futuro juicio.

Y mientras ese día llega, hay tres niños que tendrán que aprender a vivir sin el apoyo fundamental de su padre.