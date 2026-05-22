'Gertru', de asistenta en Ciudad Real a secretaria de Zapatero en Moncloa y "pieza operativa esencial" en la trama Plus Ultra

El nombre de María Gertrudis Alcázar Jiménez aparece 33 veces en el auto de 87 páginas del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Allí se detalla cómo el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, era el presunto líder de una estructura jerarquizada de tráfico de influencias.

De las 33 veces que aparece Alcázar, en cuatro ocasiones es mencionada como la conocen Zapatero y su círculo: 'Gertru'.

El centro de operaciones y oficina en donde trabajaba Alcázar como secretaria está en el número 35 de la calle Ferraz (Madrid), a unos metros de la sede del PSOE, en el que ella empezó a trabajar en 1988.

Ese despacho fue registrado el martes 19 de mayo por los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La propiedad, de 181 metros cuadrados, es del partido político antes mencionado.

El trabajo de 'Gertru', según Calama, se centraba allí, en la calle Ferraz. En ese entorno, ella, presuntamente, era la encargada de ejecutar las instrucciones de Zapatero y también servía de enlace operativo con el resto de la estructura.

Lo que detalla el juez es que esa red se habría articulado principalmente en torno al caso de Plus Ultra. Esta aerolínea recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de la SEPI en marzo de 2021.

Sus directivos estaban buscando obtener el rescate mediante dos vías: la primera, por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la segunda, mediante Zapatero.

La vía de Zapatero fue la que, finalmente, llegó a buen puerto. Por ende, la investigación concluye que la red habría facilitado el acceso a decisores públicos y que también conocía la concesión de la ayuda antes de que el Consejo Gestor la aprobara.

Estructura

En el auto se explica que la estructura tendría tres niveles jerárquicos. El primer nivel sería Zapatero, "quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel", señala el juez.

Después del expresidente del Gobierno, en el segundo nivel de la pirámide, se sitúa Julio Martínez Martínez, dueño de la empresa Análisis Relevante. Él sería el responsable de la "captación de clientes y de la gestión operativa de los encargos".

En el final de esa estructura estarían, justamente, María Gertrudis Alcázar, la "encargada de la elaboración y cobertura formal de documentación", y Cristóbal Cano, gestor del entramado societario y de la facturación ad hoc.

Según el juez, Alcázar ostenta "un papel operativo esencial dentro de la red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias".

En su trabajo, la secretaria aparece vinculada a una operativa de facturación "desvinculada de la realidad económica, pues únicamente va dirigida a generar un soporte documental".

Incluso, en el auto se cita que ella preguntó a Cristóbal Cano por la emisión de una factura por un importe de 20.000 euros.

Y, además de ello, "plantea la posibilidad de emitir una o varias facturas, solicitando indicaciones sobre los conceptos que han de consignarse en ellas".

Para el juez, eso lo que evidencia de forma "clara" es una previa concertación sobre el contenido, conceptos e importe de las facturas que se van a emitir.

Por lo cual, de forma inicial, el juez ha concluido que tanto Cano como Alcázar se han encargado de "proporcionar cobertura formal y documental a la operativa".

Además, el juez ha identificado un "modus operandi" estable y reiterado, "orientado a dotar de apariencia documental a movimientos financieros carentes de causa económica real".

Otra de las responsabilidades que poseía la secretaria de Zapatero era estar a cargo del e-mail presidentezapatero@presidentezapatero.com. Esto la convirtió en un "nodo central de comunicación y gestión documental".

Finalmente, el juez también destaca que ella habría recibido órdenes por parte de Zapatero para que, junto a Julio Martínez Martínez, constituyeran una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco).

Ese negocio, según presupuestaría Zapatero, preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años. La operación también tendría la participación de la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Martínez Martínez.

Dada su relevancia, el juez autorizó un registro corporal externo sobre 'Gertru' y también intervenir su móvil, además de cualquier dispositivo de información que portase.

Viejos conocidos

La relación entre Zapatero y Alcázar no es nueva. Ella, nacida en Daimiel, antes de empezar a trabajar como secretaria, era asistenta en Ciudad Real.

Una vez salió de Ciudad Real, inició a trabajar como secretaria en la sede principal del PSO, en Madrid, a los 21 años, en 1988.

Posteriormente trabajó con Ludolfo Paramio, cuando él era secretario de Formación de la Ejecutiva. Después su jefe fue Manuel Chaves, hasta que llegó al poder Rodríguez Zapatero.

Él no la conocía. Sin embargo, el entonces jefe de gabinete de Zapatero, José Andrés Torres, le dijo que ella era "muy trabajadora", una "mujer excepcional" y que era la persona que necesitaba en su antedespacho.

Un año después de trabajar juntos, sus allegados la apodaron "Piluca Navarro", en alusión a la secretaria de Felipe González.

Desde entonces, Alcázar, actualmente con 59 años, ha acompañado a Zapatero en todo su camino. Una vez dejó de ser presidente del Gobierno de España, ella continuó a su lado, manejando su agenda personal y también de negocios.