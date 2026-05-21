La estrategia de Jonathan Andic: un perito para demostrar una "caída accidental" y el abogado de Jordi Pujol, Neymar o Alves

La defensa de Jonathan Andic prepara su primera gran batalla contra el auto que lo sitúa como investigado por el presunto homicidio de su padre: demostrar que la muerte de Isak Andic fue una caída accidental y no un crimen.

El equipo jurídico del hijo mayor del fundador de Mango, liderado por el penalista Cristóbal Martell, trabaja con un equipo de peritaje propio para reconstruir la mecánica de la caída de Montserrat. La idea es la de desmontar los indicios que la jueza de Martorell ha asumido en su resolución.

La marca hallada en el punto de precipitación, la trayectoria del cuerpo, la visibilidad entre padre e hijo, las contradicciones en las declaraciones, las visitas previas al sendero, el cambio de teléfono y el posible móvil económico vinculado a la herencia.

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell al hacer efectivo el pago de un millón de euros de fianza. EP.

Frente a la tesis de los Mossos d'Esquadra, que ya no tratan la muerte como un accidente de montaña sino como un posible homicidio, la defensa intentará acreditar que Isak Andic pudo precipitarse sin intervención de su hijo.

El auto de prisión provisional eludible bajo fianza de un millón de euros recoge que existen indicios suficientes para considerar que la muerte del fundador de Mango "podría tratarse de una muerte no accidentada".

Y apunta incluso a una posible "participación activa y premeditada" de Jonathan Andic; aunque la propia jueza subraya que esa valoración es provisional y no prejuzga el fondo del asunto.

Contradecir el peritaje

El principal frente será pericial. La defensa quiere combatir el informe de los Mossos en el terreno físico: el camino, la altura, la inclinación, la posición del cuerpo, el punto exacto de caída y la posibilidad real de que un resbalón explique la muerte.

La jueza, sin embargo, incorpora al auto uno de los datos más comprometedores para Jonathan. Los agentes de montaña realizaron diez simulacros sobre la pisada localizada en el punto de inicio de la caída y concluyeron que una marca asimilar no podía producirse de forma fortuita.

Según el informe, para generarla era necesario frotar la suela de las zapatillas al menos cuatro veces hacia delante y hacia atrás, ejerciendo presión sobre el suelo. Ese dato convierte el futuro informe pericial de la defensa en una pieza decisiva.

Si Martell logra sostener una explicación accidental verosímil, podrá argumentar que los indicios policiales no bastan para destruir la presunción de inocencia. Si no lo consigue, la tesis de los Mossos quedará reforzada.

El punto exacto por el que cayó Isak Andic antes de fallecer, en una imagen de diciembre de 2025. Julio César R. A.

En un caso sin testigos directos más allá del propio Jonathan Andic, la mecánica de la caída puede ser el centro de toda la causa. Pero el auto no se limita a la física. La jueza también recoge que el informe forense describe la caída de Isak Andic "como si se hubiera lanzado por un tobogán", con los pies por delante, lesiones de arrastre en el lado derecho y ausencia de lesiones en las palmas de las manos, lo que lleva a descartar un resbalón con una piedra o una caída hacia delante.

La defensa también tendrá que enfrentarse a las contradicciones que la jueza atribuye al relato de Jonathan. El hijo de Isak Andic declaró primero que se había adelantado unos cuatro o cinco metros, que su padre se paró para hacer fotografías con el móvil y que, al escuchar piedras, sólo vio un cuerpo rodando entre los matorrales.

Después dijo que su padre había usado el teléfono al inicio del recorrido, pero que ya no volvió a verlo utilizarlo. El auto señala que el volcado del móvil de Isak Andic muestra que sólo lo utilizó al principio del camino y que, según la autopsia, el terminal apareció en el bolsillo delantero del pantalón.

Para la jueza, ese dato debilita la versión de que estuviera haciendo fotos en el momento de la caída.

Tres visitas previas

Otro de los frentes será la visita previa al lugar. Jonathan Andic declaró que había realizado el mismo recorrido unas dos semanas antes. Sin embargo, las pruebas de localización del vehículo y los sistemas de vigilancia de tráfico lo sitúan en la zona los días 7, 8 y 10 de diciembre de 2024, apenas unos días antes de la muerte de su padre.

Ese extremo, adelantado por EL ESPAÑOL durante la instrucción, aparece ahora incorporado al auto como uno de los elementos que los investigadores interpretan como posible planificación o estudio previo del lugar. La línea de defensa, por tanto, no podrá limitarse a decir que hubo una caída.

Tendrá que explicar por qué Jonathan acudió varias veces al entorno de Montserrat en los días previos, por qué su versión cambió en algunos puntos, por qué no vio con claridad la caída si caminaba a pocos metros de su padre, por qué el móvil de Isak no refleja uso en el punto exacto del despeñamiento y por qué la marca del suelo no debe interpretarse como una simulación.

También deberá dar una explicación sólida sobre el teléfono del propio Jonathan, que según el auto cambió de terminal el 25 de marzo de 2025 y borró el contenido del anterior.

El investigado dijo a su secretaria que el móvil antiguo le había sido robado en Quito durante un viaje relámpago, pero los Mossos no han podido verificar esa sustracción y la jueza subraya que las fechas coinciden con la publicación de la reapertura del expediente judicial.

Isak Andic y su hijo Jonathan durante una presentación de la marca. Archivo.

El segundo gran frente será el móvil económico. La defensa intentará separar las tensiones familiares o patrimoniales de la acusación de homicidio: una mala relación, una disputa por dinero o una sucesión empresarial fallida no prueban por sí solas que un hijo matara a su padre. Pero el auto es especialmente duro en este punto.

La jueza recoge que Jonathan sostuvo que mantenía una relación sin desavenencias con su padre, mientras que los mensajes de WhatsApp analizados demostrarían lo contrario.

Según la resolución, el motivo principal de esa mala relación era la "obsesión" de Jonathan por el dinero, hasta el punto de pedir una herencia en vida que Isak Andic habría aceptado para poder seguir manteniendo relación con él.

La resolución añade un elemento nuevo: Isak Andic habría tenido intención, a mediados de 2024, de modificar su testamento y crear una fundación para ayudar a personas necesitadas.

Según el auto, Jonathan conoció esa posibilidad y, desde entonces, se produjo en él un cambio notable, con intentos de reconciliación y reconocimiento de que su actitud con el dinero no era correcta.

Para la jueza, el conjunto de indicios apunta a una mala relación entre padre e hijo, un posible móvil económico, planificación previa del lugar, versiones que no se corresponderían con la realidad y lesiones que descartarían prácticamente un resbalón o tropiezo.

El penalista

Ahí entra Cristóbal Martell. El abogado de Jonathan Andic no es una elección menor ni decorativa. Martell es uno de los penalistas de referencia en España en causas de enorme exposición mediática y alta complejidad técnica.

Ha representado al FC Barcelona en el caso Neymar, a Lionel Messi, a Dani Alves, a Jordi Pujol y a otros nombres de la justicia penal española. Su especialidad no es sólo defender a clientes conocidos, sino intervenir cuando el relato público ya parece escrito y el sumario exige una lectura minuciosa, de grietas, contradicciones y márgenes probatorios.

En este caso, su tarea será especialmente compleja: no se enfrenta a un procedimiento económico, sino a una muerte.

Cristóbal Martell, en una imagen de archivo, durante un procedimiento. EFE.

La defensa de Jonathan Andic se mueve ahora entre dos ideas que parecen contradictorias, pero que serán complementarias. Está acorralado por los indicios, pero no vencido procesalmente. La prisión provisional bajo fianza, la retirada del pasaporte y las comparecencias semanales muestran que el juzgado ve gravedad y riesgo de fuga.

Pero la propia medida cautelar no equivale a una condena. La jueza aprecia indicios racionales de criminalidad, no una culpabilidad probada. Y en esa distancia entre indicio y prueba se jugará la estrategia de Martell.

Una detención

La resolución judicial llegó después de una jornada que confirmó el cambio de fase en la investigación. Jonathan Andic fue detenido por los Mossos en su domicilio, conducido esposado a los juzgados de Martorell y puesto a disposición de la magistrada. Declaró sólo a preguntas de su abogado.

La Fiscalía pidió prisión provisional eludible bajo fianza de un millón de euros, comparecencias semanales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. La defensa pidió su libertad inmediata y alegó arraigo: hijo, matrimonio, empadronamiento en Barcelona, pago de autónomos y contrato de alquiler.

La jueza aceptó la petición del Ministerio Fiscal y fijó la fianza, que fue consignada mediante transferencia. Jonathan quedó en libertad.

La familia Andic ha mantenido una línea pública de defensa basada en tres ideas: colaboración con la justicia, respeto a la presunción de inocencia y rechazo absoluto de la tesis homicida. Primero explicó que Jonathan declaraba "en el marco de las diligencias del accidente del 14 de diciembre de 2024".

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su llegada al Juzgado. Albert Gea REUTERS

Después aseguró que "no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él". Y, a última hora de la tarde, Martell elevó el tono: "La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia".

Esa será la batalla desde ahora: convertir la conjetura de homicidio en una hipótesis insuficiente y la caída de Montserrat en un accidente compatible con los datos objetivos. La acusación cuenta con un auto que recoge contradicciones, indicios técnicos, posibles motivos económicos y una reconstrucción policial adversa.

La defensa cuenta con un peritaje en preparación, con uno de los abogados más experimentados del país en causas mediáticas y con una idea central: que Isak Andic murió por una caída y que no hay prueba legítima capaz de demostrar lo contrario. El fundador de Mango murió en una montaña.

Su hijo, desde este martes, deberá defender ante la justicia que aquella caída no fue otra cosa.