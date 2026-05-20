Manuel Aarón, la "pieza de ZP en Venezuela" en la trama Plus Ultra: un 'Rey Midas' canario hijo de un senador del PSOE

"Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad".

Durante algo menos de medio minuto, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero trataba de calmar las aguas frente a su imputación por parte de la Audiencia Nacional (AN) en el caso Plus Ultra.

Insólito. Se trata de la primera vez que un exlíder del Ejecutivo asume formalmente la condición de investigado por un caso de corrupción.

El magistrado del Juzgado de Instrucción nº4 de la AN, José Luis Calama, sitúa a Zapatero como "líder" de una "estructura estable y jerarquizada" de tráfico de influencias, dedicada a cobrar dinero a cambio de gestiones para beneficiar a determinadas empresas.

Principalmente, a la aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada en 2021, por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, con 53 millones de euros.

Agentes de la UDEF salen del registro de la oficina de Zapatero en Ferraz. Europa Press

Pero el expresidente no actuaría solo en la trama.

El juez instructor determina en su auto, que obra en poder de EL ESPAÑOL, que a Zapatero le habrían ayudado su amigo Julio Martínez Martínez, apodado Julito y administrador de la empresa Análisis Relevante SL; y Manuel Aarón Fajardo García, hijo del exsenador socialista por Lanzarote Francisco Manuel Fajardo.

Estos dos sujetos, de acuerdo con las diligencias de la investigación, actuarían de "intermediarios directos con los clientes" de la trama y Calama, por ello, también les atribuye la condición de investigado al igual que a Zapatero.

El magistrado sitúa a Zapatero en la cúpula de una trama que utilizó sociedades instrumentales, documentación falsa y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

La "pieza de ZP en Venezuela"

Fajardo García actuó con Julito, de acuerdo con el auto del magistrado Calama, como "interlocutor directo con los clientes" de la trama.

El documento judicial recoge que Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea Plus Ultra, "se aproximó al entorno de Zapatero, iniciaron contactos con Manuel Aarón Fajardo García (29.04.2020) y posteriormente con Julio Martínez Martínez (16.05.2020).

Además, prosigue el auto, "se identifica a Fajardo como otro lugarteniente con un ámbito de actuación específico en Venezuela, siendo descrito por los propios investigados como "la pieza de ZP en Venezuela".

Fajardo habría facilitado contactos "al más alto nivel institucional, como se deduce de los mensajes en los que invita a los directivos de Plus Ultra a contactar con Julio Martínez Martínez".

El 'Rey Midas' español

Manuel Aarón Fajardo García. Hijo del exsenador por Lanzarote y exsecretario general del PSOE en Lanzarote Francisco Manuel Fajardo Palarea.

Zapatero forjó su amistad con Fajardo padre a raíz de las numerosas visitas vacacionales a la isla, donde de hecho se compró una vivienda por valor de 1,2 millones de euros.

La amistad del expresidente del Gobierno con su compañero de partido era tan sólida que también entabló contacto con su hijo, Manuel Aarón.

Tanto fue así que le sitúa directamente en Venezuela.

Según publica El Debate, el exlíder del Ejecutivo actuó de enlace entre Nicolás Maduro y el joven lanzaroteño con el fin de situarle al frente de la Bolsa Descentralizada de Venezuela, un organismo creado con el fin de captar inversión extranjera y fuera del control del sistema oficial del país.

Fajardo, apodado en numerosas entrevistas concedidas como el Rey Midas español, viajó al país latino en 2018, que se encontraba inmerso en una profunda crisis financiera, con el fin de liderar la sociedad y captar capital extranjero.

De hecho, Zapatero presentaba a Fajardo ante las autoridades venezolanas como "mi sobrino".

La sociedad funcionaba mediante operaciones de captación de divisas. Por cada nueva adquisición, Fajardo obtendría una comisión.

La entidad se constituyó como Interban Exchange CA y funcionaría mediante el control de dos mercantiles: Apajesu SL, domiciliada en Granada; y Bull Equiti Management, registrada en Barbados, considerado un paraíso fiscal.

De hecho quien registró esta segunda empresa fue el bufete Mossack Fonseca, el despacho panameño objeto de la filtración informativa masiva conocida como los Papeles de Panamá.

El entramado financiero echó el cierre a los cinco meses de forma abrupta. Fajardo únicamente sostuvo que el objetivo con el que había constituido la Bolsa "había sido cumplido" y que "su existencia no era necesaria".

No se detalló cuánto cobró por su trabajo.

Según publica GHM abogados, la sociedad de Fajardo "aspiraba a convertirse en una referencia del tipo de cambio en el país, donde conviven el dólar oficial, cotizaciones marcadas por las casas de cambio en la frontera e indicadores como la plataforma AirTM u otras cuyo marcador es el precio del bitcoin".

Contador de cartas de blackjack

Fajardo, por su parte, se define como un jugador "empedernido" del póker y contador de cartas de blackjack en el Gran Casino de Madrid.

Fajardo García cogió "práctica" viendo partidas y partidas de este famoso juego de naipes y ahí descubrió su afán por la estadística, las matemáticas. y, en general, los números.

"Aplicaba las matemáticas para gestionar riesgos en el juego y maximizar ganancias", dijo el canario en una entrevista.

Gracias a un libro relativo a las ciencias económicas, el lanzaroteño descubrió su pasión por los mercados, dejó de lado el juego y la carrera de Derecho que empezó en 2010 para sumergirse de lleno en el trading -compraventa de activos financieros-.

Los elogios hacia el joven se repiten en las entrevistas.

"Sin duda, uno de los traders más brillantes de este país", recoge un artículo sobre Fajardo, que pone de relieve una de las sociedades que tiene en cartera, Ocean Capital Advisors LLC, una gestora enfocada en el desarrollo de estrategias usando inteligencia artificial.

El empresario cuenta que "ha habido momentos muy duros en mi carrera, sobretodo porque empecé de cero". Sostiene que puso todos sus ahorros para "montar" su primer fondo y que "a veces" estuvo "sin dinero para poder ni comprar ni comer".

'Julito' Martínez

Otra de las piezas clave en la investigación del magistrado Calama, además de Fajardo, es el amigo íntimo de Zapatero, Julio Martínez Martínez.

Más conocido como Julito, este hombre también habría actuado como "interlocutor directo entre los clientes" de la trama.

Natural del municipio alicantino de Elda, Martínez pasó de ser el mejor "moro musulmán", en alusión a la tradicional fiesta de Moros y Cristianos que caracteriza a la localidad, a ser investigado por los agentes anticorrupción de la UDEF en la trama del caso Plus Ultra.

Julito saltó al ojo mediático el pasado 11 de diciembre, cuando los uniformados de la Policía Nacional lo detuvieron por primera vez.

Agentes de la Policía Nacional custodian la entrada a la sede en Madrid de Plus Ultra mientras los miembros de la UDEF practican los pertinentes registros. EFE EFE

El eldense siempre ha defendido que su relación con el expresidente socialista se basa estrictamente en un vínculo deportivo. Martínez aseguró que salía a correr con regularidad con Rodríguez Zapatero.

Y lo cierto es que una de esas supuestas quedadas de running se produjo en el monte de El Pardo, situado en el distrito madrileño de Fuencarral, a 72 horas de ser arrestado por los agentes antiblanqueo.

Fuentes conocedoras de esta "amistad" sostienen que Julito se convirtió en el "hombre para todo" de Rodríguez Zapatero durante una etapa de su vida.

Y no solo en el terreno recreativo, sino también en el social, asistiendo a fiestas y cumpleaños.

Como ya informó EL ESPAÑOL, fuentes del entorno del exdirigente socialista sostuvieron que "Zapatero ni siquiera ha tenido nunca relación ni con el presidente ni con el consejero delegado de la compañía".

Estos dos hombres son Julio Martínez Sola y Roberto Roselli.

Lo cierto es que este hombre por su parte, no está alejado del mundo de los negocios, ya que ostenta un amplio abanico empresarial.

A la derecha, el empresario alicantino y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, recoge su premio como "mejor cabo moro" en las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda (Alicante) de 2014. E. E.

Julito figura, atendiendo a la documentación mercantil consultada por este diario, como administrador único en una veintena de empresas, entre las que figura Análisis Relevante SL.

La gran mayoría de estas sociedades cuentan con su domicilio social en la calle de la Carrasqueta, en su localidad natal de Elda. En la citada dirección, según lo publicado por los medios locales, se halla una nave industrial.

Tiene alquilado este espacio, ubicado en el polígono industrial Salinetas del municipio de Petrer, colindante con Elda, por unos 500 euros al mes, según publica Información.

El local es propiedad de unos pintores. Allí hay poca actividad, salvo en el espacio que comparte con una compañía que dedica su actividad comercial a las fiestas de Moros y Cristianos, una de las citas imprescindibles de Julito.