Los vídeos que muestran a los vecinos de Figueres linchando al asesino de su expareja tras limpiarse la sangre en la calle

La escena quedó congelada en pleno centro de Figueres. Eran las primeras horas de la tarde cuando los gritos interrumpieron la rutina en la plaza Josep Tarradellas. Algunos vecinos salieron a los balcones; otros, simplemente, se quedaron inmóviles. En el suelo, una mujer agonizaba tras haber sido apuñalada presuntamente por su expareja, según las primeras hipótesis de la investigación.

Pero hubo un detalle que dejó atónitos a quienes presenciaron la escena. Según relataron medios locales y como muestran los videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, tras el ataque el hombre caminó hasta una fuente cercana y se lavó las manos, aún cubiertas de sangre, mientras la víctima permanecía tendida en medio de la plaza.

El hombre, de 48 años, fue detenido pocos minutos después por agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana antes de que pudiera abandonar el lugar. La investigación, todavía en una fase inicial, apunta a un nuevo caso de violencia machista en Cataluña.

El presunto agresor fue detenido por los Mossos d’Esquadra minutos después del ataque ocurrido en plena plaza Josep Tarradellas, en Figueres.

Las primeras informaciones no oficiales sostienen que el presunto agresor había quebrantado en al menos dos ocasiones las medidas judiciales de protección impuestas para evitar cualquier acercamiento a la víctima.

Un dato que vuelve a colocar bajo la lupa la efectividad de los mecanismos de control y seguimiento en casos de violencia de género.

Vecinos de Figueres redujeron y retuvieron al presunto agresor tras el ataque, hasta la llegada de los Mossos d’Esquadra.

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