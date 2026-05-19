Las imágenes de Jonathan Andic esposado por la espalda y custodiado por cuatro mossos a su llegada al juzgado a declarar

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su llegada al Juzgado de Instrucción 5 de Martorell, a 19 de mayo de 2026, en Martorell, Barcelona. David Oller / EP.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha llegado este martes al juzgado de Martorell esposado por la espalda y custodiado por cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra. Es la primera imagen del empresario tras ser detenido en el marco de las diligencias abiertas por la muerte de su padre, fallecido el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en la montaña de Montserrat, en Barcelona.

La escena, captada a las puertas de la sede judicial, supone un giro visual y simbólico en un caso que hasta ahora había avanzado bajo una enorme discreción. Andic ha sido trasladado desde su domicilio a primera hora de la mañana y deberá declarar ante la jueza que instruye el procedimiento, después de que la Policía autonómica haya remitido al juzgado distintos informes sobre la posible existencia de hechos delictivos en la caída mortal del fundador de Mango.

Fuentes próximas a la familia han insistido en las últimas horas en que la colaboración de Jonathan Andic "ha sido y será máxima" dentro de las diligencias. El procedimiento continúa bajo secreto de sumario, por lo que los detalles de la investigación permanecen restringidos mientras los Mossos tratan de aclarar si la muerte de Isak Andic fue un accidente o si existen elementos que obligan a investigar otra hipótesis

🔴 Primeras imágenes de la detención de Jonathan Andic por la muerte de su padre, el fundador de Mango Isak Andic, tras caer por un barranco en Barcelona https://t.co/uaNZ6fLjYv pic.twitter.com/BwVZuKCmOp — Europa Press (@europapress) May 19, 2026

La detención no implica una condena ni prejuzga el resultado de la causa, pero sitúa por primera vez al hijo del empresario ante la jueza en calidad de detenido. La imagen de Andic esposado, entrando al juzgado entre agentes, es ya la fotografía más contundente de una investigación que rodea la muerte de uno de los empresarios más relevantes de la moda española.