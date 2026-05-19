La Fiscalía pide a Jonathan Andic un millón de euros de fianza tras de ser detenido por la muerte de su padre

La Fiscalía ha pedido una fianza de un millón de euros para que Jonathan Andic pueda eludir la prisión provisional tras ser detenido este martes por los Mossos d'Esquadra en el marco de la investigación por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango.

Jonathan Andic ha llegado a los juzgados de Martorell a las 12.45 horas, esposado por la espalda y custodiado por agentes de la policía catalana. Antes había pasado por la comisaría de la localidad, después de que los Mossos acudieran a primera hora de la mañana a su domicilio para arrestarlo y trasladarlo ante la autoridad judicial.

La detención se produce dentro de las diligencias abiertas por el fallecimiento de Isak Andic, que murió el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco durante una excursión en Montserrat, Barcelona. La causa continúa bajo secreto de sumario, pero la investigación ha dado un salto decisivo después de que los Mossos remitieran al juzgado distintos informes sobre las circunstancias de aquella caída mortal.

Jonathan Andic de fono e Isak Andic en primer plano con Collbató de fondo. Crónica Global

La familia, a través de portavoces autorizados, ha defendido la inocencia de Jonathan Andic, ha reclamado que se respete su presunción de inocencia y ha subrayado que su colaboración con las diligencias "ha sido y será máxima".