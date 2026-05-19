La familia Andic confía en probar la "absoluta inocencia" de Jonathan: "La conjetura de homicidio es inconsistente"

La familia Andic reitera la "absoluta inocencia" del hijo mayor del fundador de Mango. En un comunicado, remitido a EL ESPAÑOL tras conocer la imputación de homicidio y prisión provisional por parte del Juzgado de Instrucción nº 5 de Martorell, su letrado, Cristóbal Martell, ha expresado que "la conjetura del homicidio es inconsistente".

"Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia", sentencia la misiva.

Por el momento, Jonathan Andic ya ha depositado el millón de euros de fianza que le permite evitar entrar en prisión.

La juez que investiga la muerte de su padre sostiene que no fue un accidente de montaña. No en vano, el auto expresa que existen "indicios suficientes" para considerar que la caída mortal ocurrida el 14 de diciembre de 2024 en una ruta de Montserrat que realizaba junto a su hijo pudo ser una muerte "no accidentada".

No obstante, el auto también indica que "la apreciación de indicios racionales de criminalidad en la fase de investigación no significa, por sí sola, el establecimiento de una presunción de culpabilidad del imputado; sino que únicamente implica la existencia de motivos razonables que permiten afirmar la posible comisión de un delito por el eventual destinatario de la medida".