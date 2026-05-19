Detenido Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, por la muerte de su padre en Montserrat

Los Mossos d’Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic, hijo mayor del fundador de Mango, Isak Andic, acusado de un presunto delito de homicidio relacionado con la muerte de su padre en diciembre de 2024 en el macizo de Montserrat, según ha avanzado La Vanguardia y ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

El empresario, que hasta ahora había defendido que todo se trató de un accidente durante una excursión familiar, está siendo trasladado a los juzgados de Martorell para declarar ante el juez que instruye una causa que lleva meses bajo secreto.

La investigación dio un giro el pasado otoño, cuando los Mossos dejaron de considerar a Jonathan Andic un simple testigo y empezaron a analizar contradicciones detectadas en sus declaraciones sobre la caída mortal del dueño de Mango, que se precipitó por un desnivel de más de cien metros cerca de las cuevas del Salnitre, en Collbató. Fuentes próximas al caso apuntaban desde entonces a “zonas grises” en el relato del hijo del magnate, la única persona que estaba con él en el momento de la muerte.

La muerte de Isak Andic, uno de los empresarios más poderosos y discretos de Cataluña, conmocionó al mundo empresarial español hace casi un año. Fundador de la multinacional Mango y durante años la mayor fortuna catalana, Andic había construido un imperio textil con miles de tiendas repartidas por el mundo. Ahora, aquel supuesto accidente de montaña se ha convertido en una de las investigaciones más delicadas y mediáticas de los Mossos en los últimos años.

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