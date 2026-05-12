Tambores, la Patrona y baño de cariño para el alcalde de Murcia que "repartía monedas de chocolate a los niños"

Cientos de vecinos, este martes, en el exterior del Ayuntamiento de Murcia, para dedicar su último adiós al alcalde, José Ballesta. Badía

David San Nicolás llegó a la capilla ardiente del alcalde de Murcia, José Ballesta, portando un par de monedas de chocolate, las típicas de Navidad, para entregárselas a Pilar, la viuda de Pepe, y ambos rompieron a llorar por el significado que tenían esos dulces.

“José Ballesta era una persona entregada a su ciudad, pero especialmente a los niños. Cuando llegaba la Navidad, sus bolsillos se llenaban de monedas de chocolate que entregaba a los niños de la ciudad”, según ha explicado David San Nicolás a EL ESPAÑOL.

El presidente del Distrito Centro-Oeste de Murcia, David San Nicolás, amigo personal de José Ballesta desde 1999, se encontraba visiblemente emocionado, este martes, unos minutos antes de que el féretro del alcalde saliera del Ayuntamiento, rumbo a la Catedral, donde el obispo José Manuel Lorca Planes ha oficiado su misa funeral.

En el exterior del Consistorio, se agolpaban cientos de vecinos para dedicar una ovación al regidor como sus siglas, popular entre sus vecinos, y también aguardaban prestos los tambores de la Cofradía del Amparo, de la que era miembro Ballesta, para tocar al son de las 'burlas' de Semana Santa.

La Cofradía del Amparo, de la que era miembro el alcalde de Murcia, José Ballesta, toca sus tambores en su honor.

“Algunos niños ya sabían que el alcalde llevaba monedas de chocolate en los bolsillos y esperaban encontrárselo en algún acto para pedírselas", tal y como recalcaba el presidente del Distrito Centro-Oeste del Ayuntamiento de Murcia, esbozando una tímida sonrisa por su amigo.

“Los niños siempre le preguntaban por qué no se le derretían las monedas si las llevaba en el bolsillo y yo creo que era por magia: Pepe llevaba la Navidad dentro de él”.

- ¿Qué le ha dicho la viuda del alcalde al entregarle las monedas?

- David San Nicolás: Pilar se ha emocionado y me ha dicho que le iba a dejar las dos monedas de chocolate en el féretro, como un agradecimiento de todos los niños de Murcia por lo bien que su marido se ha portado con ellos y por las fiestas de Navidad tan magníficas que siempre ha organizado. Era un hombre muy cariñoso y muy familiar.

Prueba de ello es que el salón de plenos estaba lleno de coronas de flores de instituciones, asociaciones y vecinos como homenaje a José Ballesta, conocido por Pepe por sus amigos y por los huertanos de las Fiestas de Primavera; el pívot Ballesta que cazaba rebotes para el Real Murcia de baloncesto; el catedrático de Medicina que fue rector de la Universidad de Murcia...

Pero ante todo, desde este 12 de mayo, los vecinos recordarán a Pepe Ballesta como el "alcalde eterno" de la capital del Segura, aquel que no dejó de trabajar ni un día por su ciudad, a pesar del cáncer; aquel que repartía monedas de chocolate a los niños; aquel que ofrecía reflexiones sabias frente a la estridencia de la polarización, y aquel que encendió el árbol de la última Navidad junto a Richard Gere, provocando una avalancha de gente en la Plaza Circular para ver al actor de Pretty Woman.

“Tenía una entrega absoluta por el ideal que tenía de Murcia y sus gentes, por encima de todo. Lo vamos a echar mucho de menos”, tal y como subrayaba conteniendo las lágrimas David San Nicolás, al ver que la Policía Local se colocaba en el exterior del Ayuntamiento, anunciando el triste momento de la salida del féretro de la capilla ardiente.

- ¿Cuál fue la última conversación que mantuvieron?

- Un día que venía bastante afectado por el tratamiento del cáncer, le pregunté: ‘Pepe, ¿cuándo vas a descansar?’ Me respondió: 'Mientras pueda, voy a estar trabajando por Murcia y cuando no lo haga, será porque no podré'. Y mira, así ha sido.

El presidente del Distrito Centro-Oeste del Ayuntamiento de Murcia, David San Nicolás, amigo personal del difunto José Ballesta, este martes, en el entierro del alcalde. Badía

El estandarte de la Real Hermandad de Caballeros de la Virgen de la Fuensanta ha precedido la salida del féretro de José Ballesta, justo por detrás iba su esposa, Pilar, catedrática de Química Analítica en la Universidad de Murcia, y sus cuatro hijos.

El sonido de los tambores, acompañado de aplausos de los vecinos, contrastaba con la pena que mostraban los que sujetaban el ataúd, como Miguel Ángel Pérez, más que un jefe de Gabinete un amigo de confidencias del alcalde, o el concejal del PP José Guillén, cuyas lágrimas evidenciaban su dolor por la pérdida de Pepe.

"Se nota que la gente quería al alcalde", explicaba de forma espontánea una mujer, vestida muy elegante, y que se acercaba al periodista de este diario para aportar una anécdota. "Los comerciantes de Murcia siempre valorábamos el interés que demostraba el alcalde por todos nosotros, entraba en nuestras tiendas y pasaba el tiempo que fuera necesario para conocer de primera mano nuestra situación".

Es la segunda vez en la historia del Ayuntamiento de Murcia que muere su alcalde en el ejercicio de su cargo. La primera vez fue Manuel Maza Ruiz, en el año 1930. Al igual que Ballesta era catedrático y luchó contra una larga enfermedad.

Los minutos previos al cierre de la capilla han estado marcados por la llegada del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha querido dedicar unas palabras a su compañero de partido -al que llamaba "profesor"- en el libro de condolencias.

Todo ello, después de haber visitado la capilla en el salón de plenos, para mantener un encuentro con Pilar, la viuda del alcalde, y su familia, en el que Feijóo ha mostrado su lado más cercano.

Rebeca Pérez, alcaldesa en funciones de Murcia, Fernando López Miras, jefe del Ejecutivo regional, y Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, este martes, firmando en el libro de condolencias de José Ballesta. Badía

"No es fácil despedir a un amigo, a un político, a un profesor, a un científico y a una persona culta y tolerante", tal y como ha remarcado el presidente del PP con la voz entrecortada. "Este tipo de personas siempre quedan porque es un referente para todos los políticos de España".

Alberto Núñez Feijóo, acompañado del presidente de Murcia, Fernando López Miras, y de Miguel Tellado, secretario general del PP, ha insistido en la idea de que Ballesta siempre será recordado en Génova y por todos los militantes del Partido Popular: "Le vamos a echar de menos, pero va a seguir siendo un referente para todo el PP de España. Personalmente, le echaré de menos porque teníamos una amistad entrañable y siempre tuve su apoyo".

"Lo siento mucho porque a veces, la enfermedad no se puede vencer, a pesar de que miró de cara a la enfermedad, luchó contra ella y creó que la venció porque José Ballesta es una persona que trasciende ya y forma parte de la historia de Murcia".

El sentido homenaje de Feijóo a su querido amigo, el profesor Ballesta, ha incluido la alusión a una frase que solía decirle el murciano Pepe al gallego Alberto: "Era un inmenso personaje político y humanista. Me quedo con una frase que repetía: 'Murcia es el único lugar del mundo donde se puede respirar la luz'". "Le quiero decir a la ciudad de Murcia que tiene para la historia a un político de una pieza y un murciano hasta la médula".