Tierra Libertad, el 'narco-cortijo' de los Cañamero: lo pidieron para una cooperativa agraria y pusieron 800 plantas de 'maría'

Fincas para ser explotadas agrícolamente de manera autogestionada, en régimen de cooperativa. Ese fue el espíritu que guió al Sindicato de Obreros del Campo (SOC) cuando empezó a dar forma a distintas cooperativas agrarias en Marinaleda o El Coronil, ambas en la provincia de Sevilla.

Pero también apostaron por la Sierra de Cádiz, donde se hicieron con una finca con cortijo, en el término municipal de El Bosque (Cádiz), en la carretera hacia Ubrique.

Aquel proyecto que comenzó en 1988 recayó en manos de ocho familias, entre ellas la de José Manuel Cañamero, hermano de Diego Cañamero, cofundador del SOC y exdiputado de Unidas Podemos entre 2016 y 2019.

Pocos años después José Manuel, también del SOC, fue el único que se quedó en el lugar para explotarlo. Lleva décadas haciéndolo.

La Guardia Civil efectuó hace unos días un registro en la finca, que también alberga una vivienda.

Durante la operación encontraron 800 plantas de marihuana en una plantación 'indoor' en una de las naves, 80 kilos de cogollos de marihuana, ya secos, además de 30 gramos de cocaína, hachís y dinero fraccionado.

Que se encontraran más sustancias al margen del cannabis hace pensar a los investigadores que la finca no era simplemente una plantación, que fue desmantelada, sino que funcionaba también como punto de almacenamiento y venta. La investigación sigue abierta.

Tras el registro, José Manuel Cañamero y su hijo, A. fueron detenidos por la Guardia Civil. Figuran como investigados, si bien solo éste último ha ingresado esta semana en prisión provisional por orden del juzgado de Ubrique, encargado de instruir la causa.

En ella, además de narcotráfico, se les acusa de un delito de defraudación del fluido eléctrico, pues presuntamente tenían un enganche ilegal a la red para nutrir la plantación para suministrar iluminación y ventilación necesarios para potenciar crecimientos rápidos en la cosecha.

Todos para uno

La finca, como cooperativa del SOC, inicialmente se llamó 'Tierra y Libertad' tiene 63 hectáreas, se divide en tres parcelas, y se adquirió de la siguiente manera.

A finales de los años 80 Diego Cañamero se reunió junto con otros dirigentes del sindicato con el entonces consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía, José María Romero.

Al dirigente socialista le plantearon la necesidad de que la Junta contribuyera a la adquisición de esa finca en El Bosque (Cádiz) para que se explotase agrícolamente por parte de familias jornaleras.

La Sociedad Cooperativa Andaluza Tierra y Libertad fue constituida por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) en abril de 1988. Su sede social se encuentra en El Coronil (Sevilla), la localidad en la que fue alcalde Diego Cañamero y donde vive toda su familia.

El 14 de junio de 1988 llegó la subvención autonómica: casi 27 millones de pesetas de la época, unos 162.000 euros.

Aparte de financiar íntegramente su compra, que costó 151.755 euros, la Junta también subvencionó la instalación del transformador de electricidad con 6.000 euros en enero de 1990.

La administración andaluza no solo pagó la adquisición de la finca para el SOC.

También financió la construcción de parte de las instalaciones, como la construcción de una vivienda de 400 metros cuadrados (90.000 euros) un salón de reuniones para 150 personas y un dormitorio comunitario, dotado con literas, en el que el sindicato invirtió 102.000 euros.

Imagen de la casa cortijo, enclavada en plena Sierra de Cádiz. EE

También se construyó un recinto ganadero de 800 metros cuadrados, y un camino de acceso asfaltado. En la carretera, la valla de acceso, de hierro, se coronó con el nombre de 'Tierra y Libertad'.

El movimiento fue parejo al iniciado por el otro líder del SOC, Juan Manuel Sánchez Gordillo, para crear otras cooperativas en Marinaleda. La situada en El Bosque iba a dedicarse, además de a su explotación agraria, a "crear una escuela de formación sindical y un sitio de encuentro".

La utopía de aquello, en El Bosque, duró más bien poco.

Siete de las ocho familias que se asentaron en estas tierras adquiridas con dinero público para explotarlas en los años 90 se marcharon y solo se quedó el hermano del dirigente sindical y exdiputado de Podemos: José Manuel, con su mujer Francisca García Bueno.

Con los años, aquello ha mantenido el régimen de cooperativa, manteniendo el nombre y sede social, pero ha venido funcionando, de facto, como una propiedad privada.

En septiembre de 2012 comenzaron a figurar como socios únicos, al 33,3%, José Manuel Cañamero, su mujer, Francisca, y una hermana de ésta, Antonia García Bueno.

Cabe reseñar que ambas son hermanas de la cabeza de lista de Adelante Andalucía por Huelva, Mari García Bueno a las elecciones autonómicas de este 17 de mayo.

Ha sido parlamentaria andaluza de Podemos, es también natural de El Coronil e histórica afiliada al sindicato agrario que desde los 90 se integró en el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

La familia Cañamero García es dueña de un negocio que comenzó a publicitarse en 2012 como una casa-cortijo enfocada al turismo rural, pero desde 1993 en la cooperativa se estaba haciendo turismo alternativo.

Con un precio de 25 euros por persona y noche, la finca rural, según su web, ofrecía "actividades como pesca, bici, senderismo y deportes acuáticos, ya que la propia finca tiene río y pantano en su linde". También reseñaba su acceso asfaltado "exclusivo" para la finca.

Imagen de la entrada a la finca 'Tierra y Libertad', cuando se promocionaba como espacio turistico. EE

Promocionaba la instalación para grupos "donde realizar asambleas, encuentros, reuniones de organizaciones, jornadas de reflexión, presentaciones, charlas y proyecciones con espacios para 60 personas aproximadamente.

En esa zona amplia, para grupos, contaba con "cuatro habitaciones con capacidad para 50 personas en camas literas".

Las instalaciones se complementaban con tres cuartos de baños y duchas, tanto individuales como comunitarias. Además, promocionaba la posibilidad de una zona de acampada de unas tres hectáreas.

También ofrecía una casita rural, dotada de calefacción y aire acondicionado, para un máximo de siete plazas ampliable a una octava.

Esta casa cortijo constaba de "dos habitaciones, una de ellas con armario, cuna, cama de matrimonio y dos mesitas de noche con lámparas. También un cuarto de baño con ducha. "La otra habitación dispone de dos literas", con posibilidad de añadir una cama adicional.

"Lechugas plantadas"

En 2008, cuando el PSOE se hizo con la alcaldía de El Coronil tras muchos años, encargó una auditoría municipal. Aquello puso negro sobre blanco que Diego Cañamero, alcalde de la localidad entre 1987-1991 y entre 1995-2001, había enviado camiones cargados de cemento procedentes del almacén municipal, una taladradora de tractor adquirida para una escuela taller municipal, bancos, papeleras y hasta las vallas de la piscina municipal.

Los trabajos de construcción se efectuaron hasta finales del año 2000, y acudieron los alumnos de las escuelas taller de jardinería y carpintería, fontaneros, electricistas, funcionarios municipales y vecinos del pueblo, que colaboraron de forma desinteresada.

El informe auditor saltó a la luz en 2016, cuando Cañamero era ya diputado en el Congreso de Unidas Podemos por la provincia de Jaén.

Entonces se defendió aseverando que la finca de 63 hectáreas y propiedad del SOC, ya integrado en el SAT, eran, en realidad, "60 hectáreas de monte malo".

Explicó que el espíritu jornalero de 'Tierra y Libertad' ya no existía. "Otras siete familias no querían vivir allí y se fueron. Ellos [José Manuel Cañamero, su mujer, Francisca García Bueno, sus hijos, y la hermana de Francisca] se quedaron".

En cuanto a la actividad agraria, resumió que "tienen unas lechugas allí plantadas y se ha hecho un poquito de viviendas para turismo rural. Viven con eso. ¿Qué ilegalidad hay allí?"

Venta de leche

La sociedad cooperativa andaluza 'Tierra y Libertad' figura como explotación ganadera de caprino y ovino así como producción agrícola de alimentación animal para este sector.

De hecho, forma parte de la asociación de la raza caprina payoya desde el año 2010, y participa en el programa de cría de la raza con registro genealógico, pues se encuentra protegida por su escasez.

Posee 178 cabras payoyas reproductoras de leche y 7 sementales. Además de la producción lechera, que vende en exclusiva a una conocida quesería de la Sierra de Cádiz, también vende cabritos para carne.

Las cabras payoyas de la explotación del hermano de Diego Cañamero. EE

Sin embargo, la finca, según su registro en la citada entidad, ya no se llama 'Tierra y Libertad', sino 'El Horcajo-La Laguna'. Como explotación, solicita rigurosamente las subvenciones autonómicas y estatales que se convocan para sostener la actividad.

Entre 2025 y 2023, según ha podido saber EL ESPAÑOL, ha recibido ayudas un total de 30.824,13 euros.

Por su parte, el SOC/SAT ha mostrado su rechazo y su plena colaboración con la justicia tras el hallazgo de "cultivos ilegales" en la finca de su propiedad y "cedida a una cooperativa de afiliados del SOC en el año 1988".

Así, aseveran que "quien haya traicionado la confianza y los principios históricos del sindicato, que asuma las consecuencias y pague", porque "nos sentimos engañados y somos los primeros perjudicados".

Tras recordar que esta finca fue cedida a una cooperativa del SOC para un proyecto social, "si alguien la ha usado para fines ilícitos, es esta persona la que con sus hechos mancha el nombre de todas las jornaleras y jornaleros que llevamos 50 años dejándonos la piel por la dignidad del campo. Es una puñalada a nuestra historia que no vamos a permitir".