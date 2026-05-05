Un pueblo movilizado para que Elisa no pierda la cantina del IES Beniaján: 'El lunes cierro si Educación no acepta mi recurso'

Elisa, sonriente, en primer plano, detrás de la barra de la cantina del IES Beniaján, junto a su empleada y amiga María José. Cedida

La cantina de Elisa había conseguido que los alumnos del Instituto Beniaján cambiaran la bollería por una ensalada o un tarro de fruta de temporada de la huerta del Segura. Los docentes habían dejado atrás la típica e insulsa tostada de aceite, por una más motivante para reponer fuerzas y seguir dando clase, a base de pan de cereales, con 'tomatico' murciano rallado, salmón, aguacate y frutos rojos.

Pero todo eso está a punto de terminar por el concurso de adjudicación de la cantina que puede llevar a Elisa Belmonte Cárcel, a bajar la persiana de forma definitiva, a partir del próximo lunes. "He presentado una reclamación a la Consejería de Educación y voy a contrarreloj", subraya Elisa, hostelera de 50 años, con sentimientos enfrentados.

De un lado, siente miedo ante la posibilidad de ver el final a su aventura emprendedora, tras dejar atrás su carrera profesional de administrativa, y de otro, le embarga la emoción de haberse convertido en protagonista de una campaña de firmas que ha iniciado la comunidad educativa y todo el pueblo para que Elisa siga al frente de la cantina.

"Estoy emocionadísima por lo que está haciendo la gente sin haberles pedido nada". Esa es la clave de esta historia. La comunidad educativa se ha movilizado, por iniciativa propia, porque no quiere perder a esta hostelera tras la barra del IES Beniaján.

"Un día, un grupo de profesores del claustro vino a decirme que habían empezado a recoger firmas para que siguiera con la cantina". A esa campaña se sumaron madres, padres, alumnos, incluso los vecinos de esta pedanía murciana donde Elisa tenía como proveedores de su cantina al comercio local, como la Panadería La Madrugada.

"Hasta han hecho una concentración de apoyo: estoy muy orgullosa". Elisa, junto a su empleada y amiga, María José, recibieron el pasado jueves el cariño de todos los profesores, alumnos de ESO y Bachiller, así como de las familias, durante una concentración celebrada en el IES Beniaján donde esta hostelera se emocionó al recibir un ramo de flores por su labor.

Elisa y María José, el jueves pasado, durante la concentración que realizó la comunidad educativa del IES Beniaján para que la Consejería de Educación no le quite la cantina.

"Han recogido más de 6.000 firmas que vamos a presentar a la Consejería de Educación", según avanza Elisa.

El dato no es baladí si se tiene en cuenta que la cifra de firmas es infinitamente superior a toda la comunidad educativa que integra el centro y que el padrón de la pedanía murciana de Beniaján, asciende a 11.721 vecinos, lo que evidencia que la labor de esta hostelera ha trascendido más allá de la valla del instituto.

Esas firmas son el último cartucho de Elisa para no perder la cantina, el centro neurálgico de cualquier instituto de nuestro país, en el que los estudiantes idean sus salidas de fin de semana, el espacio en el que bullen los chismorreos, la barra donde el profesor cambia su rol docente para socializar con compañeros y alumnos mostrando su faceta personal.

Pero sobre todo, la barra donde siempre aguardaba la sonrisa de Elisa, para que un suspenso o una clase tensa se olvidasen con la misma rapidez con la que servía una comanda. "Yo siempre me había dedicado a otra cosa, trabajando como administrativa", recuerda la todavía cantinera del IES Beniaján.

- ¿Por qué cambió de sector profesional?

- Elisa Belmonte Cárcel: Por una situación personal, tuve que hacer un parón laboral como administrativa. Yo vivo en Beniaján, al lado del instituto, la mujer que llevaba la cantina era familia de mi marido y en 2019 surgió la oportunidad de sustituirla. Lo hice durante un año para que la cantina no cerrara y fue una experiencia muy bonita.

El horario me permitía conciliar la vida laboral con la profesional, algo complicado, porque mis dos hijos eran alumnos del instituto. No me veía en el mundo de la hostelería, pero el ambiente de trabajo era agradable y me permitía ser creativa con la carta, ofertando cosas saludables.

Las famosas tostadas de autor de Elisa y sus tarros con fruta de temporada de la huerta murciana. Cedida

En la carta introdujo ensaladas gourmet, tarros con fruta de temporada de la Región de Murcia, como uva o melocotón, amplió la gama de bocadillos e introdujo tostadas de autor, con ingredientes como el carpaccio. "La experiencia en la cantina me permitió poner en marcha un pequeño negocio dedicado al catering, trabajando con distribuidores y comercios locales".

Elisa había hecho lo más complicado en una etapa madura de la vida y con dos hijos adolescentes, se recicló profesionalmente, cambiando la comodidad de un despacho por la barra de la cantina de un centro de Educación Secundaria y pasado un tiempo montó Elicatessen Catering.

Pero todo se ha empezado a torcer con la licitación lanzada por la Consejería de Educación -en marzo de 2025- para gestionar la cantina del IES Beniaján.

"Mi contrato se acabó, lanzaron la convocatoria y presenté mi oferta a través de una asesoría. En septiembre del año pasado, me dijeron que me faltaban unos documentos, pero mi asesoría demostró que los habíamos presentado en tiempo y forma. No me volvieron a decir nada. Y de repente, el jueves 22 de abril, me dicen que la documentación que debía haber presentado en el sobre 3 la metí en el sobre 2", tal y como resume esta hostelera.

- ¿Y qué ocurrió?

- Elisa Belmonte Cárcel: Pues que me dieron un plazo de 15 días para presentar una reclamación. Lo que ocurre es que es una plataforma digital de contratación pública, y cuando mi asesora entra, le aparece la leyenda: 'Carpeta vacía'. No entiendo el error que he cometido para que me dejen fuera del concurso para seguir explotando la cantina porque no me dejan ver el sobre 3 y el sobre 2 para subsanarlo.

Recurso sin resolver

EL ESPAÑOL ha preguntado a la Consejería de Educación sobre el recurso planteado por esta hostelera, para seguir como una de las licitadoras del concurso de adjudicación y poder competir con el resto de ofertas para explotar la cantina del instituto, pero avanzan que "aún no está resuelto".

Una fuente de Educación admite que "es la primera vez" que se genera un movilización social así, por una cantinera, pero subraya que a la licitación "se presentaron 2 ofertas, quedando una candidata excluida por presentar la documentación de forma errónea".

A falta de resolver el citado recurso, desde la Consejería subrayan que la licitación de la cantina del IES Beniaján se lanza por un periodo de cuatro años y "se ha adjudicado a la oferta del candidato que ha obtenido mayor puntuación en la valoración de la mesa de contratación". Desde Comisiones Obreras subrayan que están "en contacto" con la hostelera porque consideran que "es muy extraña" la tramitación de esta licitación.

A Elisa le toca esperar al día 8 de mayo, para conocer si su reclamación prospera ante la Administración autonómica, pero de momento, siente que el pueblo está de su lado. "El recurso se resolverá el viernes 8 de mayo. He dejado de hacer pedidos a mis proveedores porque el próximo lunes tendré que cerrar, si el recurso ante la Consejería de Educación no se resuelve a mi favor".