Piden el archivo de la causa de la piñata de Sánchez en Ferraz: "No se acredita una amenaza típica, sino una interpretación"

"Los actos eran una manifestación brutal de odio, encaminada a crear un clima de amenaza física y real hacia mi persona y familia".

La declaración escrita de Pedro Sánchez al juzgado que investiga la piñata de Ferraz en la pasada Nochevieja de 2023 recoge que tuvo conocimiento de los hechos a través de los medios de comunicación.

La defensa de uno de los implicados, representado por el abogado Julen Martínez, ha solicitado el archivo de la causa por el delito de amenazas que se le investiga.

El letrado, de Valmaseda Abogados, considera en su escrito de solicitud de archivo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que "la declaración aportada por el querellante no acredita una amenaza típica, sino una interpretación subjetiva y expansiva de unos hechos de protesta simbólica".

Asimismo, hace hincapié en que el jefe del Ejecutivo tuvo conocimiento de los hechos a través de los medios de comunicación y no de manera "directa, inmediata y personal".

"Este dato es capital. Una amenaza penalmente relevante exige una idoneidad objetiva para intimidar de forma seria al destinatario mediante el anuncio de un mal futuro", agrega el documento.

Primer archivo

En un primer momento, el Juzgado nº 26 abrió diligencias, pero en febrero de 2024 la jueza archivó la causa, entendiendo que no había delito, ni de odio ni de amenazas, y que era un acto amparado por la libertad de expresión.

Sin embargo, en julio de 2025 la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir el procedimiento al considerar "precipitado" el archivo y apreciar indicios de posible delito de amenazas contra el presidente.

Tras esa decisión, la jueza ha imputado a seis personas relacionadas con los hechos.

Actualmente, el procedimiento se encuentra en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid, es decir, se están practicando diligencias para aclarar los hechos y la participación de los seis investigados y el tipo penal que se valora ahora es principalmente un posible delito de amenazas contra Sánchez, no delito de odio.

"Perjuicio irreparable"

Sánchez manifiesta que la "deshumanización" hacia él y su familia provocada por el apaleamiento "podía legitimar la comisión de actos violentos contra personas y espacios vinculados" al PSOE.

"Más allá de la intranquilidad" o el "desasosiego" que sintió, tuvo la "íntima convicción" de los hechos "suponían un salto cualitativo" y "una invitación real" para que alguien "se atreviera a pasar de la mera puesta en escena al ataque real" contra él o su familia, afirma.

Así, dice Sánchez que el "perjuicio sufrido" es "irreparable" y que el acto fue "la concreción de una estrategia de deshumanización, desprestigio, acoso y persecución orquestadas a través de las redes sociales para movilizar el odio" contra su persona, además de "un salto sin precedentes" desde el terreno "virtual" al "real".