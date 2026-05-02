España perdería más de 700 millones, 10.000 empleos y "cooperación militar" si EEUU se retira de Rota y Morón

En realidad, con quien estaba enfadado esta semana Donald Trump era con el canciller alemán, Friedrich Merz. El líder germano había criticado el miércoles la deriva estratégica de Estados Unidos en la Guerra de Irán.

Usó tres argumentos: la ausencia de un plan claro, el riesgo de una escalada bélica sin control y el escepticismo sobre la viabilidad de que haya un cambio de régimen en el país.

Los tres fueron un misil dialéctico dirigido al presidente estadounidense, por coincidir con las críticas a las que se ve sometido en su país e incluso en su propio partido.

Por eso, Trump arremetió en sus redes sociales contra Merz, amenazándole con retirar las tropas estadounidenses de Alemania.

Interrogado por la prensa el jueves sobre si planeaba aplicar a España e Italia el mismo tratamiento que a Alemania, el presidente estadounidense respondió:

-Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible

.Dijo más. "Cuando nosotros los necesitamos, ellos no estuvieron ahí. Tenemos que recordar eso".

Alemania, con 123 bases militares de uso estadounidense, e Italia, con 49, lideran el escalafón de bases norteamericanas en suelo europeo. En España hay únicamente dos, la aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) y la Base Naval de Rota, la más importante y que también cuenta con un aeropuerto.

En Rota residen y trabajan actualmente casi 7.000 norteamericanos, entre personal militar, familiares, y personal civil. Retirarlos supondría un impacto económico directo, en principio, más de 700 millones de euros, los mismos que deja la base en el entorno. También pondría en juego 10.000 empleos directos e indirectos dentro y fuera de la base.

Las amenazas

Primero amenazó Trump a España con los aranceles, en represalia por ser el miembro menos inversor de la OTAN y por la actitud del presidente español, Pedro Sánchez, en la cumbre de la Alianza Atlántica.

Luego, amagó con 'llevarse' las dos bases militares en España, en respuesta a la negativa del Gobierno español a colaborar logísticamente con Estados Unidos en su 'Furia Épica' contra Irán y permitir el uso de las bases para labores de repostaje de aviones. También amenazó con expulsarla de la OTAN.

Son medidas que Trump no puede ejecutar en absoluto.

Las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) son de soberanía española y su uso es compartido por un convenio bilateral entre ambos países. Por eso esta vez ha apostado por mencionar que si estaría dispuesto a retirar tropas.

El impacto directo...

¿Qué supondría para España que Estados Unidos retirase sus efectivos militares en territorio español? El dosier 'FY21 Economic Impact Report. Navy Region Europe, Africa, Central, Naval', elaborado por la US Navy en 2022, estima en unos 600 millones de euros anuales el impacto económico de Estados Unidos única y exclusivamente en la base naval gaditana.

El informe, consultado por este periódico, recoge datos del ejercicio fiscal de 2021, año post pandemia, y por tanto, es muy similar a este 2026 por los efectos económicos que está provocando la Guerra de Irán.

En sus cuentas, Rota aparece como la base naval europea en la que más dinero mueve el Pentágono hacia la economía local: cuantifica 278 millones en la base gaditana, cifra que supera los 266 anuales en la sede la VI Flota norteamericana, con base en Nápoles.

No obstante, el mayor impacto directo del dinero norteamericano en la economía de esta base española sale de los contratos de servicios y mantenimiento: en 2022 eran 124,5 millones de euros de media anual ya lo largo de los últimos 10 años. Hoy son muchos más millones.

El impacto económico conjunto de las bases de Rota y Morón representa aproximadamente entre el 0,26% y el 0,30% del PIB total de Andalucía, considerando un PIB regional de unos 234.218 millones de euros en 2025.

...Y el indirecto

El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, José Andrés Santos, explica a EL ESPAÑOL que la base naval en la economía de la provincia descansa sobre dos pilares.

"El primero es en la existencia de los tropas en sí, que generan muchísimo movimiento económico, y va in crescendo", teniendo en cuenta que cada uno de los cinco destructores norteamericanos en Rota son 400 puestos de trabajo norteamericanos.

El segundo pilar "que es el que nos preocupa", es la reparación de esos buques de la US Navy. "En Cádiz hay tres astilleros de Navantia y un cuarto, que está dentro de la propia base, y se trabaja por concurso".

Así, mientras que la ubicación de la base en la orilla europea, junto con Italia, genera seguridad geoestratégica, "el mantenimiento de los buques nortemaricanos sí que podría ser trasladado a otras zonas".

El USS Donald Cook (i), uno de los destructores del escudo antimisiles de la OTAN en la Base Naval de Rota (Cádiz). EFE

Por ello, incide, "la política nacional no debería basarse en confrontar con Estados Unidos: España tiene su soberanía y es posible ejercerla por cauces más diplomáticos en cuestiones como la de Irán, no confrontando con un país aliado, con el que tenemos además importantes lazos comerciales".

Lazos comerciales que, en el caso de la provincia, "ascienden a 300 millones de euros aparte de los 700 millones de la base: exportamos combustibles del Campo de Gibraltar, bienes de equipo, agroalimentarios... Entre la Base de Rota y las importaciones, hay 1.000 millones de euros".

Pos su parte, el presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía, Javier Sánchez Rojas, asevera que "la base naval de Rota tiene un impacto directo de millones de euros, dentro y fuera de las instalaciones: alquiler de viviendas, adquisición de enseres, suministros… que se retiren tropas, a nivel económico, supondría un mazazo importantísimo".

Sánchez Rojas hace un inciso para subrayar que "hablo con cautela, porque en los últimos tiempos lo que se dice a las 10 de la mañana no es lo mismo que es lo que se dice a las 10 de la noche, y más con la incertidumbre que aporta Donald Trump".

La existencia de las tropas estadounidenses en la base naval "tienen más derivadas. Los taxis, el comercio local, la hostelería... Más de tres mil norteamericanos viven en Rota y en el Puerto de Santa María. Tienen escolarizados a sus hijos en estas localidades y es una población añadida a ambos municipios".

Acceso a la base naval de Rota, en una imagen de archivo. EFE

Además, puntualiza que "desarmar una base como la de Rota no es tan fácil. Es más, se están ejecutando obras que contradicen las declaraciones de Donald Trump: se están construyendo hangares y se acaba de anunciar un contrato de mantenimiento más de 100 millones de dólares a empresas de Cádiz y Sevilla. Uno no hace esas inversiones para nada".

El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, sostiene a EL ESPAÑOL que retirar efectivos, en su municipio, "afecta a los alquileres y al consumo. Pero por ahora, y por lo que me llega de miembros de las dos armadas, la española y la Navy, no hay nada de eso".

Más bien, incide, le llega justo lo contrario. "Está todo organizado para la llegada del sexto destructor, se están haciendo las obras de ampliación e instalaciones, se están adjudicando contratos para atraer más tropas e infraestructuras, como ampliar el espacio en el puerto". Arana está convencido que las declaraciones de Trump "es más presión política que otra cosa".

El edil ultima a este periódico que "no se puede frivolizar con este tema, porque es muy sensible: en principio crea inseguridad jurídica y hace daño".

Vulnerar el acuerdo

Rafael Calduch Cervera es doctor en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid y en esa misma universidad es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.

Sobre las declaraciones de Trump, subraya que "es diferente retirar tropas de manera completa, que supondrían vulnerar el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y España y que acarrearía una denuncia en los tribunales internacionales, y la retirada parcial de tropas, que se ha hecho en otras ocasiones y que no añade nada nuevo".

Esto último "se hizo por ejemplo tras la caída del muro de Berlín, cuando Estados Unidos retiró tropas que tenía situadas en Europa durante la Guerra Fría, y retiro parcialmente efectivos, que mantenía de manera importante, de esta base española. A mediados de los años noventa Estados Unidos comienza a tener intereses en África y revitalizan esta base como Centro de Mando para África".

Calduch descarta de plano a EL ESPAÑOL una retirada total de efectivos militares. "No puede haber una retirada de tropas completa porque eso supondría que Estados Unidos violaría el acuerdo de cooperacion bilateral que mantiene con España". Se prorroga automáticamente año a año y cuya vigencia está sujeta a revisión si alguna parte lo denuncia. Romperlo “requiere de un preaviso de un año”.

"Si lo hiciera por la vñia de los hechos, España podria denunciar la ruptura unilateral de esa acuerdo y reclamar judicialmente a instancias internacionales compensaciones por daños económicos, tanto tangibles e intangibles".

El Golden Dome

Desde luego, incide el experto, "Trump no va a tocar el 'Golden Dome' que está en Rota, el escudo antimisiles de los cinco destructores, y está a punto de llegar el sexto".

El 'Golden Dome' (cúpula dorada) es una ambiciosa iniciativa de defensa antimisiles lanzada por Donald Trump en mayo de 2025. Aunque está inspirada en la Cúpula de Hierro de Israel, el proyecto estadounidense busca crear un escudo global y multicapa mucho más avanzado.

Su arquitectura se integra con las capacidades de la Base Naval de Rota a través de los destructores que tienen base en Rota: son de la clase 'Arleigh Burke' y una pieza fundamental de la capa naval del escudo, ya que portan el sistema Aegis necesario para la interceptación móvil.

En esta infraestructura toma parte España con sus fragatas españolas F-100 y las futuras F-110 (clase Bonifaz), pues comparten la tecnología de radar (Aegis y SPY-7) que las hace compatibles con este ecosistema de defensa global.

Los muelles de la Base de Rota, en obras. Pablo Padira

De ahí que actualmente la Base de Rota se encuentre recibiendo más inversiones que nunca, ampliando infraestructuras para servir como un punto logístico clave para el mantenimiento de esta red defensiva en Europa.

Calduch percute en que "hay contratos firmados por empresas norteamericanas en España que Trump no puede romper, porque se enfrentaria a demandas en su propio país".

El experto advierte que "sí puede afectar, y de hecho está afectando ya, a los proyectos en materia de cooperación en materia de Defensa y Estrategia nuevos".

Porque, mientras España ha optado por la adquisición de aviones de entrenamiento turcos, muchos países europeos se han anticipado, entre ellos Polonia, y se han decantado por los aviones de combate F-35 norteamericanos. "Ahora están preocupados, sobre todo Polonia, porque si en 5 años tuvieran que usarlos contra Rusia, ¿quién no le dice que Estados Unidos le niegue los repuestos y actualizaciones necesarias en represalia?"

-¿Y sobre trasladar las bases a Marruecos?

-Eso tendría que ponerse en marcha ya, porque poner una base a funcionar como la de Rota implica un trabajo de entre 5 y 8 años.

"Pero es importante decir que Rota no es un lugar, es un sistema. Desde esa base se controla toda la navegación desde Portugal a Turquía. Alberga uno de los centros de mando y control cruciales, y es de uso conjunto con España. Eso se quedaría aquí, como la defensa antimisiles. Marruecos no tiene fragatas como España".

Así, Calduch indica que "no es posible 'duplicar' en Marruecos a corto plazo. A medio si, pero, quien garantiza que ese duplicado continúe cuando Trump no esté", se pregunta.

Porque Marruecos "no está en la OTAN, que es un acuerdo internacional, ni tampoco tiene un acuerdo bilateral con Estados Unidos como tiene España. El conflicto de Donald Trump, como estamos viendo, no es solo con España: provoca el rechazo de todos los aliados". Y en ese sentido, y por todo lo anterior, "es mucho más fuerte España que Marruecos".