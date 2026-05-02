Alemania insta a Europa a "asumir la responsabilidad" en defensa y la OTAN quiere "entender" la retirada

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Balnca. Europa Press

La decisión de Donald Trump de retirar 5.000 soldados estadounidenses de las bases de Alemania forma parte de los últimos movimientos geopolíticos que está haciendo el presidente estadounidense en el marco de la guerra de Irán.

Una decisión que se ha producido después de que Trump haya hecho "una revisión exhaustiva del despliegue militar del Departamento en Europa" y que responde a "las necesidades y condiciones del teatro de operaciones", según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Un pulso que el mandatario estadounidense está echando a Europa y que prevé "completar en los próximos 6 a 12 meses".

Una medida con la que pretende mostrar su descontento con Alemania y Europa debido a la falta de apoyo que se está encontrando en la guerra de Irán que empezó el pasado mes de febrero.

Aunque también se une a la acusación a Trump por parte del canciller alemán, Friedrich Merz, de haber sido "humillado" en las negociaciones con la República Islámica para alcanzar un acuerdo de paz que no llegaron a buen puerto.

Así, en ese cruce de reproches el republicano acusó a Merz de no apoyarle en la guerra y de creer que "está bien que Irán tenga un arma nuclear", a lo que sentenció que "¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!"

"Debemos volvernos más europeos"

Tras esta decisión de Washington, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha asegurado que la retirada de estos soldados estadounidenses era previsible, pero eso sí insta a que Europa tiene que asumir más responsabilidad para dejar de depender del respaldo de Estados Unidos y ser capaz de velar por su propia seguridad.

"Está claro: dentro de la OTAN debemos volvernos más europeos para poder seguir siendo transatlánticos. Dicho de otra manera: nosotros los europeos, debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad", ha señalado Pistorius.

Además, ha subrayado que el hecho de que EEUU "retire tropas de Europa y también de Alemania" era previsible ya que Trump había advertido que revisaría su despliegue.

También, ha criticado esta retirada porque para el ministro alemán que haya una "presencia de soldados estadounidenses en Europa y Alemania, está en nuestro interés y en el de EEUU", ha sentenciado.

Así se abre la ventana a una nueva era en el marco de la geopolítica y de la defensa de Europa que para Pistorius tiene que pasar porque los países europeos asuman un mayor liderazgo en su propia defensa dentro de la OTAN.

La OTAN quiere "entender" la retirada

Por su parte, la OTAN está "trabajando" con Estados Unidos para "entender los detalles" del anuncio del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

"Estamos trabajando con los Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre la presencia militar en Alemania", ha dicho la portavoz, Allison Hart, en redes sociales.

Por su parte, también ha matizado que "este ajuste pone de relieve la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en defensa y asuma una mayor parte de la responsabilidad de nuestra seguridad común".

Eso sí, ha añadido que se están "observando avances" en el viejo continente desde que los aliados acordaran invertir el 5% del PIB en la cumbre de la OTAN que se celebró en La Haya el año pasado.

"Seguimos confiando en nuestra capacidad para garantizar nuestra disuasión y defensa a medida que continúa este cambio hacia una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte", ha matizado.

Una visión en la que coincide plenamente con el ministro de Defensa alemán que también apuesta porque sea la propia Europa la que asuma las riendas y el liderazgo e inversión en materia de defensa sin tener que depender de la protección estadounidense.

Todo ello en un contexto geopolítico marcado por la guerra de Ucrania que amenaza las fronteras de la Unión Europea y de la guerra de Irán cuyas consecuencias económicas están sacudiendo a todo el planeta, también a Europa.