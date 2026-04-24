En busca y captura Vicente: el depredador sexual que se hace pasar por miembro del cartel de Sinaloa con sus víctimas

En À Punt se ha difundido la foto de Vicente para ayudar a las Fuerzas de Seguridad a localizarlo. À Punt

Vicente se ha presentado a mujeres como detective privado, empresario hostelero, narcotraficante con hilo directo con el cártel de Sinaloa y socialité que solo se codea con famosos. Pero en realidad, Vicente es un depredador sexual que ha sido declarado en busca y captura por la Audiencia Provincial de Castellón.

El sistema judicial le ha fallado a las víctimas de acoso, violencia de género y agresiones sexuales cometidas por Vicente L. G., vecino de Castellón de la Plana, de 45 años.

El error es sonrojante porque Vicente hace tiempo que debía estar a la sombra. Una fuente del TSJ de la Comunidad Valenciana confirma a EL ESPAÑOL que le constan tres condenas de cárcel sin ejecutar: “Ninguna de ellas es firme”.

De forma que la burocracia jurídica, unas veces, por encontrarse recurrida la sentencia en cuestión, y otras, por no ser firme el fallo para ejecutar la pena de cárcel, le ha permitido a Vicente darse a la fuga justo cuando iba a ingresar en prisión el 9 de abril.

“El condenado se hallaba en situación de libertad provisional a la espera de la firmeza del fallo”, según insisten fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

A Vicente, le condenaron a 4 años de prisión por un agresión sexual a una menor de edad, de 15 años. También le condenaron a 2 años por chantajear a una mujer con vídeos sexuales, y a pesar de todo, llegó aún en libertad a un tercer juicio donde se le condenó a 8 años de cárcel.

Ni siquiera entonces fue directo a un centro penitenciario. En marzo, se dictó esa sentencia que le condenaba a pasar 8 años entre rejas, pero la burocracia lo impidió otra vez. La Audiencia Provincial de Castellón convocó una vista de prisión el 9 de abril, Vicente sabía que iba de cabeza a un penal y se esfumó el miércoles: un día antes.

La imagen de Vicente en un cartel de SOS Desaparecidos que se ha viralizado.

“Esa vista es un requisito ineludible para adoptar esa decisión [de ingreso en la cárcel]”, según remarcan las citadas fuentes, para poner en contexto el motivo por el que Vicente seguía en la calle con tres condenas y con otros asuntos pendientes en los juzgados.

Prueba de ello es que El Periódico Mediterráneo ha publicado que se cambió el sexo en el DNI, para evitar ser procesado por violencia machista, y en À Punt se han emitido imágenes del violento acoso que sufrió una de estas mujeres. Así lo refleja la televisión valenciana en 'X':

"Una víctima de Vicente nos cuenta que a ella y a su novio, los asedió durante ocho años. Asegura que les quemó dos coches y después empezó a vigilarla a ella y a dejarse caer por el bar donde trabajaba y además, manipuló a una chica para que interpusiera una denuncia falsa contra su novio".

Este despropósito judicial con Vicente se ha saldado con dos consecuencias. La primera: sus víctimas están asustadas, a la vista del historial de este depredador sexual que muestra conductas obsesivas con las chicas. La segunda: Policía Nacional y Guardia Civil se han movilizado para darle caza. "Lo buscan desde el 9 de abril", según confirma la Subdelegación del Gobierno de Castellón.

Tan solo basta con repasar el contenido del último fallo, para entender que está justificado el pánico que sienten las víctimas de Vicente. Esta sentencia tampoco era firme y le condenaba a 8 años a la sombra: 6 años por una agresión sexual y 2 años por amenazas condicionales, sobre una estudiante, de 21 años, que sufre síndrome de estrés postraumático.

“Con la finalidad de satisfacer sus deseos libidinosos, [Vicente] cerró la puerta con llave, puso la tele a todo volumen y le dijo: ‘Uno de los dirigentes del cartel de Sinaloa se ha encaprichado contigo porque ha visto tus fotos en redes sociales y te quiere para fines sexuales'.

'Esta persona es peligrosa y puede mandar a gente para buscarte en cualquier sitio’. ‘Para evitarlo, vamos a grabar un vídeo de carácter sexual, demostrándole que somos pareja y se lo enviamos’.

"Acto seguido, obligó a la Señora ‘X’ a realizarle, primero, una masturbación, y después, varias felaciones con la boca, al tiempo que grababa dichas relaciones con su teléfono móvil, pese a la negativa de la Señora ‘X’ que lloraba desconsoladamente”.

Ovidio Limón Sánchez, uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa, tras ser detenido. EFE

Esos son parte de los hechos probados que recoge la sentencia de marras y que resume el modus operandi al que recurre Vicente, para acercarse a una chica cuando la fija como su objetivo. Primero, se acerca a preguntar algo banal, como una dirección, y a partir de ahí, se inventa algo para entablar conversación como buen sociópata. Esto es lo que hizo con la estudiante, de 21 años.

“Después de preguntarle a la Señora ‘X’ por la ubicación de una calle a la que manifestó no saber llegar y tras varios minutos de conversación, a sabiendas de que todo lo que le manifestaba era falso y de que no tenía intención alguna de contratarla, le ofreció trabajar de camarera o de encargada en un establecimiento”.

Todo ello, tras inventarse que era un empresario hostelero. “Al haberle manifestado previamente tener muchos restaurantes en Castellón y estar muy bien relacionado, de este modo y con esta argucia, consiguió el teléfono de la Señora ‘X’, por medio del cual inició el contacto por la aplicación de mensajería WhatsApp”.

A base de chatear, Vicente logró convencer a esta veinteañera para que aceptara una reunión de trabajo, para detallarle las condiciones del empleo que le había propuesto y ahí le soltó sus influencias con el cartel de Sinaloa:

“Movido en todo momento por el ánimo de doblegar su voluntad, para mantener relaciones sexuales posteriormente con ella, le explicó que también se dedicaba a mover droga, manifestándole que era una persona con mucho poder en Castellón, tanto él como su familia, que conocía a muchas personas importantes, policías [...]”.

Esta veinteañera sufrió un rosario de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp durante un año, incluso visitas por sorpresa de Vicente a su domicilio particular, “causando un profundo temor en la perjudicada”, tal y como recoge la sentencia.

Todo ello, a base de amenazas tan graves como estas: “Te estoy dando mucha información, no me vayas a fallar”. “Mis amigos pueden encontrarte en cualquier momento, si hay cualquier problema, y podrían ir contra ti y contra tu familia”. “Tengo contactos con los cuerpos policiales, como se te ocurra denunciar, me voy a enterar y tendrás que atenerte a las consecuencias”. “No tengo ningún problema en descolgar el teléfono, hacer una ‘llamadita’ y quitarte del medio [...]”.

El logotipo de la aplicación de WhatsApp en la pantalla de un móvil. EFE

Al final, esta veinteañera accedió a mantener sexo con Vicente porque le dijo que un narco de Sinaloa se había encaprichado de ella. Este hombre obligó a la chica a hacerle una felación mientras la grabada con su teléfono: “Venga, cuanto antes acabemos mejor, no te preocupes que voy a editar el vídeo para que no salgas llorando”.

Vicente no entró antes en prisión ni por las otras dos condenas que sumaban 6 años de cárcel ni tampoco por la última de 8 años. En este tiempo solo ha tenido que acatar medidas cautelares, como órdenes de alejamiento mientras que sus víctimas se han visto obligadas a cambiar de residencia, incluso a marcharse de Castellón de la Plana, debido a las secuelas psicológicas que padecían.

Ahora reviven todos sus miedos. La Audiencia Provincial de Castellón ha emitido una orden de busca y captura que abarca todo el territorio nacional. La imagen de Vicente (1980) circula entre agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, prestando especial interés a su presencia en aeropuertos, puertos, estaciones de tren y de autobús.

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están conectados a ese registro y les salta la requisitoria automáticamente en sus ficheros. Son ya las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las que, en el ámbito de sus competencias, han de practicar las diligencias de investigación que consideren necesarias en aras a localizar y detener al requisitoriado", según explican fuentes del TSJ, sobre esta orden para detener a este violador, de 45 años.

De momento, Vicente suma 15 días fugado. Un antiguo miembro de la Policía Judicial, en activo en otro destino, explica que "adicionalmente" a buscarlo de forma activa con patrullas, "se pueden hacer pinchazos telefónicos a su círculo familiar o social". "Incluso hacerles seguimientos discretos de paisano para ver si le están dando cobijo". Además, se pueden rastrear movimientos bancarios, geolocalizar el móvil del sospechoso, visionar cámaras de seguridad...

"Hay rumores de que se le ha visto por pueblos de la provincia de Castellón, pero son bulos, no se ha recibido ninguna llamada a la Guardia Civil aportando una información concreta", tal y como lamenta una fuente del Instituto Armado. La alarma social generada es evidente. Basta con leer este mensaje de SOS Desaparecidos que acompaña a la foto de Vicente: "Agresor sexual múltiple en paradero desconocido".