Andrés y Luis hacen un queso de 'oro' en Cantabria: los dueños de la quesería familiar logran un producto premiado en Suiza

Andrés y Luis Pérez Portilla han conseguido que la pequeña quesería familiar, El Pendo, sea conocida en todo el mundo. Hace unos meses los hermanos del pueblo cántabro, Escobedo de Camargo, se hicieron con la medalla de oro en la última edición de los World Cheese Awards que tuvo lugar en Suiza el pasado mes de noviembre.

Pero esta no ha sido la primera vez que los hermanos Pérez vuelven a casa con un galardón. Desde 2018 esta pequeña quesería lleva ganando medallas de plata y bronce. Pero no ha sido hasta esta última edición que han conseguido el máximo galardón de estos premios.

La competición contó con más de 5.200 quesos de 46 países diferentes y el que destacó por encima del resto fue el queso semicurado proveniente de ganado de raza Jersey, "Nos Veremos". Este queso se produce exclusivamente con leche de la propia granja de la quesería, madurado de tres a cuatro meses, con piezas que oscilan entre los 4 y 5 kilos y que se comercializa a un precio de 22 euros por kilo.

En una entrevista realizada a Andrés recientemente por Telecinco cuenta que se consideran el "Silicon Valley de los quesos", ya que también comenzaron esta aventura en un garaje. Además, la empresa cuenta con tan solo tres personas.

Todo comenzó a los 14 años cuando recibió su primera oveja como regalo, y lo que comenzó como un hobby entre hermanos, terminó convirtiéndose en una profesión. "Y la quesería no es más que una consecuencia de nuestra ganadería, ya que la leche que usábamos al principio para hacer los quesos era la que producían nuestras ovejas. Con el tiempo, las cambiamos por las vacas Jersey que tenemos ahora mismo", explica Andrés.

Pero estos hermanos no solo volvieron a casa con el oro por el semicurado "Nos Veremos", también se hicieron con una medalla de plata por el queso tierno ahumado bautizado como "Carburo".

En cuanto a perspectivas de futuro, Andrés aseguró en la entrevista para Telecinco, su intención de vincularse con el mundo de la cerveza. "Nos parece un maridaje perfecto que siempre nos ha encantado. La idea es unir ambos mundos, ya sea lavándolos con cerveza, frotándolos con lúpulo... Vamos a innovar en esa dirección con algunos de nuestros quesos", finaliza el quesero.