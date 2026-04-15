J.M.M., el profesor de Lanzarote y su "relación sentimental" de un año con una alumna de 13: "La besó y realizó tocamientos"

El primer beso fue en abril de 2023. En ese entonces, A.G.O.P. tenía 13 años. Su "pareja" era J.M.M. y fue su profesor en el Centro de Educación Obligatoria (CEO) de Playa Blanca, en Yaiza, en el sur de Lanzarote.

El docente siempre tuvo una intención firme: acercarse para enamorarla. Y él, mediante sus palabras, hizo que ella cayera, explica la Fiscalía.

En ese mismo abril de 2023 se hicieron "novios". La relación duró 20 meses, hasta que culminó en diciembre de 2024.

Las razones por las cuales terminaron la relación no se conocen. Pero desde ese entonces, se está librando una batalla para que J.M.M. sea encarcelado.

La Fiscalía está pidiendo que el docente pague seis años de prisión por agredir sexualmente a A.G.O.P., con el agravante de que él se envalentonó por su situación de "superioridad" frente a su alumna.

La joven pensó que se trataba de "amor". Pero en su profesor había una necesidad de "satisfacer sus deseos sexuales", según el escrito de acusación.

Él tenía poder. Ella era ingenua. Él era su profesor. Ella era su alumna. Él pensó que no se trataba de algo prohibido.

Entre los estudiantes no era un secreto, por más de que J.M.M. buscó que así fuera. Pero la joven víctima, por haber hecho algo que sabía que era prohibido, le contó a algunas personas.

Primero fue su círculo más cercano el que se dio cuenta de su vínculo. Allí, A.G.O.P. detallaba lo que sucedía.

Le contaba a sus amigas que se besaba con el profesor J.M.M., también que era una "relación estable" y que, incluso, él le realizó tocamientos en los glúteos por encima de la ropa.

Ese mismo acto también lo describe la Fiscalía. Por ello, el ente califica los hechos como un delito de abuso sexual a menor de dieciséis años.

El colegio no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, J.M.M. fue apartado del cargo tras conocerse los hechos con la alumna.

Sobre el caso

Además de la petición de condena por seis años, la Fiscalía pide que el acusado sea inhabilitado para trabajar en cualquier puesto en el que deba tener un contacto "regular y directo" con menores de edad.

Esto sin importar si es o no retribuido durante los tres años posteriores a su eventual salida de prisión.

En caso de que sea condenado, J.M.M. tampoco podría acercarse a la víctima a menos de 500 metros, visitar su domicilio o lugar de trabajo en los cinco años posteriores a su salida de prisión.

Adicionalmente, la Fiscalía también solicitó que, después de los seis eventuales años en prisión, J.M.M. tenga una medida de libertad vigilada por cinco años.

También solicita que participe de programas de educación sexual y que la víctima sea indemnizada con 6.000 euros.

Este caso ha generado especial revuelo entre las familias de los estudiantes que hacen parte del CEO Playa Blanca.

Una familia colombiana, que reside en Lanzarote hace seis años y son dueños de dos restaurantes, aseguró que tienen a su hijo e hija en esta institución.

Desde entonces aseguran que no tienen la misma confianza y que están buscando otras alternativas de educación para sus hijos.

"Es complicado saber que en el colegio donde estudian tus hijos puede volver a pasar una situación de estas. En mi país nunca viví algo así. No creí que un profesor pudiese ser un pervertido", asegura el padre de esa familia.

Por su parte, la madre expresó que, cuando se enteró de lo acontecido, se acercó a su hija para saber si conocía de la situación.

"Mi hija me dijo que conocía a ese profesor a distancia dado que aún no cursaba con él. Es una lástima lo que le pasó a la adolescente porque debe ser traumante. Yo espero que le brinden las herramientas psicológicas para salir adelante", agrega.

Por ahora se está a la espera de que se celebre el juicio, previsto para abril, y se determine cuál será la condena para J.M.M.