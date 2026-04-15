Las fotos del zulo del chalé de Óscar donde pudo estar el cuerpo de Esther López: 30 cm de agua y sus manos arrugadas
“En caso de que se encuentren restos biológicos de Esther, dentro de ese habitáculo, la declaración que ofreció Óscar se desmontaría”, según fuentes de la Guardia Civil. “Se podrían ampliar los delitos a los que se enfrenta”.
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La UCO anda con las orejas tiesas como ocurrió con el caso de Francisca Cadenas en Hornachos, pero esta vez con Esther López en Traspinedo.
El caso de esta treintañera no para de dar giros. Primero, su familia la buscó como desaparecida en 2022 durante 23 días angustiosos. Después, su cadáver apareció tirado en una cuneta. Luego, resultó que había sido atropellada por su amigo Óscar S. M., y ahora, no se descarta que su cuerpo fuese ocultado antes en un zulo.
La muerte violenta de Esther López, de 35 años, todavía podría esconder un dato más macabro que los anteriores, justo cuando la Audiencia Provincial de Valladolid estaba buscando fecha para juzgar a Óscar este año.
De hecho, ese trámite se ha suspendido y las diligencias han sido devueltas a los Juzgados de Valladolid porque la Fiscalía ha pedido que se practiquen "diligencias de información suplementarias" que podrían afectar al horizonte penal del procesado.
“En caso de que se encuentren restos biológicos de Esther, dentro de ese habitáculo, la declaración que ofreció Óscar se desmontaría”, tal y como sostienen fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL. “Se podrían ampliar los delitos a los que se enfrenta”.
De momento, lo que la Policía Judicial ha plasmado en un atestado es que ese zulo hallado en la casa de los padres de Óscar, tenía entre 25 y 30 centímetros de agua. Tal dato podría aclarar alguna cuestión extraña que arrojó la autopsia de Esther: presentaba manos de nadadora o lavandera, pese a haber estado tirada en tierra firme sobre una cuneta.
El forense también detectó hongos en el cuerpo sin vida de la treintañera, así como arenisca ajena a la citada cuneta. El chalé donde se ha localizado el zulo fue inspeccionado por la Guardia Civil durante el inicio del caso, pero ese cubículo de 12 metros cuadrados no figuraba en los planos originales y se ha detectado por casualidad porque lo descubrió el comprador del inmueble: Luis.
Así lo expone el informe de la Policía Judicial al que ha accedido este diario: “El pasado día 11 de abril, a las 10.50 horas, se recibe llamada en la Central Operativa de Servicios de quien dice ser Luis [...]. En dicha llamada, manifiesta que hace unos cinco meses compró la vivienda número 4 de la calle Uno, en el Parque Romeral de Traspinedo”.
“De dicha vivienda fue propietario anteriormente el padre de Óscar S. M., el cual se encuentra implicado en el ‘caso Esther López’ llevado por el antiguo Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid”.
“Hace cinco días, al detectar humedades en la casa, en una de las habitaciones, me puse a picar baldosa en el suelo y tras retirar la baldosa y la espuma de poliuretano, me encontré una trampilla la cual llevaba a un sótano que no aparecía en los planos de la casa”, tal y como relata Luis a la Central Operativa de Servicios (COS).
“Ante estos hechos, y aconsejado por mi abogado, me decidí a ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil”. Esta llamada de teléfono se produjo el pasado sábado y de inmediato, se movilizó una patrulla del puesto de Tudela de Duero para verificar semejante hallazgo.
En la zona se personaron miembros de la Policía Judicial y del EMUME (Equipo de Mujer y Menor), los cuales se ocuparon de hacer un atestado que incluye un reportaje fotográfico donde se analiza este habitáculo:
“En el sótano se observa un nivel de agua de unos 30 centímetros, junto a restos de ferralla, dos garrafas, maderas flotando y lo que parece ser una bomba de extracción de agua. El acceso al habitáculo se hace mediante una escalera oxidada en mal estado y sin algunos peldaños”, según refleja el atestado.
El zulo tiene 2,5 metros de altura, con una superficie total de 12 metros cuadrados, su entrada está oculta debajo de una litera y camuflada por una baldosa. En concreto, un azulejo del “mismo tipo” que el resto del suelo. Cuando se levanta una “trampilla” aparece una entrada y unas escaleras.
Este hallazgo resulta tan significativo para la Policía Judicial y el EMUME que "se acuerda" seguir la siguiente hoja de ruta:
"Dar aviso al Jefe del Equipo de Investigación de UCO-Personas que participaron en la operación Esther López”. “Dar aviso al Jefe de Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) para la futura realización de una inspección técnico-ocular en profundidad”. "Dar aviso al Laboratorio de Criminalística".
Las consecuencias de ese atestado no se han hecho esperar en cuanto la Audiencia Provincial ha comprobado su contenido. La portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo resume de esta forma:
"Ha devuelto la causa a la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid, por ser el órgano jurisdiccional encargado de la investigación, para que de este modo, resuelva lo que estime oportuno, tras recibir un oficio de la Guardia Civil donde se comunica el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en el chalé que había pertenecido a la familia del único acusado".
A priori, Óscar se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de 18 años de cárcel, por un delito de asesinato con alevosía, mientras que las dos acusaciones particulares elevaban sustancialmente esa condena y el número de delitos. Los padres de Esther, reclamaban 39 años a la sombra, y su hermana, 33 años, añadiendo al asesinato los delitos de homicidio doloso; omisión del deber de socorro; ocultación de un cadáver -delito contra la integridad moral- y otro de detención ilegal.
Pero ahora el escenario cambia y se podrían modificar los escritos de acusación de la Fiscalía y de la familia de Esther López, en caso de que encuentren restos biológicos en ese zulo. De forma que el Ministerio Público podría solicitar más delitos, como ocultación de cadáver o retención ilegal, elevando su petición de condena contra Óscar.
Así lo admiten fuentes del TSJ de Castilla y León en la misma línea que la Guardia Civil: "Puede pasar de todo porque no sabemos qué diligencias se van a acordar y qué resultado arrojarán".
Las citadas fuentes del TSJ recalcan que "aún no se ha solicitado el registro del habitáculo" ni por parte de la titular del juzgado de Valladolid ni de la Fiscalía ni de las acusaciones particulares.
Pero lo normal será que lo hagan a tenor del contenido del atestado de la Guardia Civil que considera necesario escudriñarlo al milímetro. Además, el propio fiscal ha pedido que se practiquen "diligencias de información suplementarias" -sin concretarlas-.
La propia defensa de Óscar también podría pedir que se inspeccionara el zulo, para despejar las preguntas que ahora planean sobre un caso que estaba listo para ser juzgado: ¿Esther estuvo dentro de ese zulo? ¿Llegó viva o muerta al zulo? ¿Óscar atropelló a Esther e intentó ocultar su cadáver dentro de ese zulo antes de dejarla en una cuneta?
El registro que realizará Criminalística y Policía Judicial deberá responder a todas esas preguntas. Incluso no se descarta que participe la UCO que en su momento ayudó a demostrar que Óscar atropelló a Esther con su coche, la madrugada del 13 de enero de 2022, tras beber algo en el Bar Castillo en compañía de una tercera persona.
Este era el relato de la Fiscalía: "Se dirigieron los tres en el mismo vehículo a La Maña. Esther manifestó que no quería ir al domicilio de sus padres porque había bebido y tomado drogas”. "Óscar le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo, lo que Esther aceptó y donde se dirigieron [...]”. “Surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen, pero que provocó que Esther se fuera andando del lugar”.
“El acusado, conduciendo su vehículo la siguió a unos 40 kilómetros por hora y le alcanzó por la espalda al nivel de las nalgas”. Pero ahora eso no vale.
Una fuente de la Guardia Civil sostiene que hay que aclarar si Esther pasó por el zulo del chalé: "El habitáculo no figuraba en los planos, parece ser que los padres de Óscar lo construyeron hace quince años para habilitar una bodega, pero no reunía las condiciones de humedad para conservar el vino".
"Ese zulo no fue visible durante la primera inspección porque había baldosas encima y no había ni marco que marcase la existencia de una trampilla". "Hay que comprobar si hay restos biológicos de Esther".