Benarrabá, el primer pueblo de España en tener independencia eléctrica: a prueba de apagones y facturas un 70% más baratas

"El mundo rural no es el pasado, sino el laboratorio del futuro". La frase es de Silvestre Barroso, el alcalde de Benarrabá, un pequeño pueblo enclavado en el Valle del Genal (Málaga), en las estribaciones de la Serranía de Ronda. No llega a 500 habitantes, pero esta semana se va a convertir en el primer municipio español en desconectarse de la red eléctrica para ser autosuficiente.

Llevan desde 2020 trabajando en ello. Ese año instalaron las primeras instalaciones fotovoltaicas en dos edificios clave: el Colegio Público Rural 'El Espino' y las estaciones de bombeo de agua potable. Los dos equipamientos pasaron a cubrir prácticamente todo su consumo eléctrico con placas solares. También fueron pioneros, hace seis años, en instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos.

En 2022, la Diputación de Málaga les da el espaldarazo definitivo, apoyando, también con fondos europeos, que el pueblo entero se convierta en una comunidad energética local absolutamente independiente, gracias a huertos solares que cubran en su totalidad el consumo eléctrico de los vecinos.

Paralelamente, el Ayuntamiento comenzó a organizar reuniones informativas con la población para explicar el modelo de comunidad energética, cómo asociarse y qué impacto puede tener en la factura de la luz.

En esas sesiones se plantearon ya las reducciones potenciales de las facturas, que oscilarán entre el 50 y el 70% del recibo eléctrico para los hogares que se integran en el sistema de autoconsumo compartido.

Ya tiene la instalación al completo, pues hace dos semanas instalaron los contadores y solo falta el permiso del Ministerio de Industria, "que está al caer ya en estos días. Nos dijeron que después de Semana Santa". Esta semana se desengancharán de la red tradicional y probarán el sistema.

Para llegar hasta aquí el pueblo ha emprendido "un camino complejo", asegura a EL ESPAÑOL el alcalde, Silvestre Barroso. "Entre permisos, trámites con la empresa eléctrica, la creación de la comunidad energética...".

Benarrabá, en una imagen aérea que da cuenta de su enclave y tamaño. Ayuntamiento de Benarrabá

Complejo, y lento. "Porque es que no hay precedentes como el nuestro. Han tenido que estudiarlo todo. Vamos a ser los primeros". No es solo que los edificios públicos sean autosuficientes: todos los pequeños negocios y las casas de los vecinos, es decir, el consumo doméstico, también lo serán.

Durante 2023 continuaron avanzando, completando las instalaciones. Para ello alquilaron el techo de una nave industrial "para albergar el otro huerto solar". También afinaron los detalles jurídicos y de gobernanza de la comunidad energética, para diseñar un sistema que convierte a los vecinos en algo más que simples abonados a una compañía eléctrica.

La figura de comunidad energética permite que los habitantes de Benarrabá sean socios que comparten tanto la producción como el consumo, participando en la toma de decisiones sobre cómo se gestiona su propia energía.

El planteamiento es muy simple, y parece un lema, pero en su caso es real: producir localmente y también distribuir localmente. En el pueblo se queda la mayor parte del valor económico de la energía, reduciendo su dependencia de las grandes compañías y de los vaivenes del mercado eléctrico, hoy desbocado por la Guerra de Irán.

Benarrabá se convierte así en un caso de estudio para otros municipios rurales, que empiezan a mirar el modelo con interés como vía de lucha contra la despoblación: menos coste energéticos y más atractivo para nuevos residentes.

Silvestre Barroso se convirtió en alcalde en 2007, y hasta ahora. Pese a los pocos habitantes que tiene, siempre ha apostado porque Benarrabá tenga servicios básicos como carnicería, bares, restaurantes, tienda y alojamientos, desde hotel a hostal, de cara al turismo rural. Esos servicios básicos contribuyen a fijar la población.

"Me motiva ser un pueblo sostenible", incide. Lo de la independencia energética busca también "abaratar el coste de vida en el municipio, especialmente en lo relacionado con la energía".

Más hitos

Hace dos semanas comenzaron los trabajos para construir una planta de biomasa también propia, que funcionará "con los residuos del bosque", como maleza o astillas. "Con la biomasa local vamos a producir calefacción y agua caliente, de la que se beneficiarán los vecinos, pues por donde pase la tubería pueden engancharse", explica el edil.

No solo queda aquí la cosa.También plantean poner en marcha un rebaño de cabras 'bomberas' de titularidad municipal. Son 60 ejemplares y su utilidad será limpiar los montes de maleza y contribuir de manera sostenible a evitar los incendios forestales. Como antiguamente se hacía.

Además a finales de marzo una startup malagueña, Biotonomy, ha instalado en la plaza del pueblo un primer prototipo de infraestructura verde inteligente diseñado para renaturalizar espacios urbanos y acercar la naturaleza a las ciudades.

El 3Hub, instalado y funcionando en el centro de Benarrabá. E.E.

Denominado 3HUB, haciendo un juego de palabras entre la palabra árbol en inglés y el número tres. Se trata de un jardín móvil con bancos, mesas, y que a la vez es un hub, un coworking, dotado de servicios inteligentes y que cuenta con conexión Wifi. También puede cargar el portátil o el teléfono. Y simplemente, sentarse bajo su sombra.