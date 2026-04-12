Juan Silva, el 'solucionador' del PSOE-A, ejerce de abogado pese a ser incompatible con su cargo fijo en la Diputación de Sevilla

Abogado de los ERE, abogado del exalcalde de La Algaba, abogado de Demetrio Pérez, el coordinador de Presidencia de la Diputación de Sevilla... Juan Silva de los Reyes es un reconocido abogado penalista habitual en los medios de comunicación por las distintas causas, en ocasiones mediáticas, en las que participa como letrado.

Lo que obvia de su trayectoria profesional es que es también empleado público en Prodetur, un ente instrumental de la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE.

Es personal laboral fijo, técnico A. Consolidó su plaza el 30 de marzo de 2023. Le reconocieron una antigüedad de 17 años, 7 meses y 2 días, según la documentación a la que ha accedido EL ESPAÑOL.

Fuertemente vinculado al partido, fuentes de toda solvencia sostienen a EL ESPAÑOL que fue quien se encargó de negociar, en nombre del PSOE, con la trabajadora de la Diputación que ha denunciado a Demetrio Pérez por un presunto acoso laboral, y ha sido admitido a trámite.

Pérez es miembro de la Ejecutiva de María Jesús Montero, candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y exvicepresidenta del Gobierno. La oferta que se le trasladó a la trabajadora en nombre del PSOE fue "un empleo cómodo" a cambio de retirar la denuncia contra Demetrio Pérez, que ya había interpuesto.

En las numerosas entrevistas que ha concedido a lo largo de los años, Silva de los Reyes nunca ha mencionado que es empleado público. Ni siquiera aparece en su LinkedIn. Silencio absoluto, sepulcral.

Como empleado público, está sujeto a un horario laboral que resultaría incompatible con la asistencia a juicios y su servicio como letrado privado, en horario de mañana, al coincidir con el de su trabajo en Prodetur.

Fuentes consultadas pertenecientes al ente supramunicipal aseveran a EL ESPAÑOL que "no asiste a su puesto de trabajo, y esto está generando malestar en los trabajadores".

Silva de los Reyes comenzó a trabajar para la Diputación de Sevilla, y en concreto, para Prodetur, en base al programa ALPE, de fondos europeos, entre 2005 y 2012. Cuando aquel programa acabó y fueron despedidos, los trabajadores interpusieron demandas para que aquellos despidos fueran considerados improcedentes.

En su caso, su demanda, que acabó ganando, se prolongó durante algunos años, que aprovechó para abrir su despacho de abogados. Mientras tanto, y en 2013, fue contratado por Diego Manuel Agüera, alcalde de La Algaba (Sevilla),

Izquierda Unida denunció entonces que "mediante Decretos de Alcaldía" se libraban "pagos a otro abogado afiliado y afín al Partido Socialista de La Algaba, Juan Andrés Silva de los Reyes, al que hacen mensualmente provisiones de fondo por importe de 2.500 euros mensuales".

Al ganar su demanda por el caso ALPE, se incorporó en 2016 como empleado público a Prodetur, aunque continuó ejerciendo como abogado en el ámbito privado.

En una entrevista concedida a Diario de Sevilla en 2021 declaró que entre las causas que llevaba su despacho "estamos personados como defensa en la macrocausa de los ERE, en varias piezas, y también defendiendo a diputados provinciales en la causa de 'Una Pará de Gines".

Este caso se encuentra actualmente en una fase avanzada tras el auto de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Mantiene como investigados a una veintena de personas, entre ellos el actual alcalde de Gines, Romualdo Garrido, y su antecesor, Manuel Camino, así como a otros ediles socialistas. La Diputación de Sevilla ha quedado exculpada de haber dado, presuntamente, subvenciones, supuestamente, sin los debidos controles entre los años 2007 y 2017.

Sus declaraciones

El abogado añadió asimismo a Diario de Sevilla en 2021 que en su despacho también "defendemos a algunos exalcaldes. No somos un despacho tipo empresa que va buscando una cuenta de resultados; somos abogados artesanos, de los que van quedando pocos, somos litigadores, la toga nos la ponemos todas las semanas y entendemos el ejercicio de la profesión así".

En marzo de 2023 consolidó su plaza como fija. Lo hizo junto con el actual gerente de Prodetur, Amador Sánchez Martín, y Francisco Toajas, exalcalde de Las Cabezas de San Juan, diputado provincial socialista y responsable del área de Empleado Público de la Diputación de Sevilla.

Además, para las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero lleva en su lista a Rodrigo Rodriguez Hans, alcalde de Cañada del Rosal (Sevilla) y vicepresidente de Prodetur.

En abril de 2025 Silva de los Reyes solicitó ser liberado sindical por CCOO y se lo concedieron, "cosa totalmente arbitraria por parte del sindicato, porque por el tamaño de la empresa no es ni obligatorio ni necesario". Además, inciden las mismas fuentes, "tampoco acude a prestar las horas sindicales que le corresponden".

El comité de empresa es mayoritariamente de UGT, con 9 trabajadores, y tiene ya un liberado, quien va a diario a la oficina. También hay otros tres representantes de CCOO. Juan Andrés Silva de los Reyes ni forma parte del comité de empresa ni es delegado sindical de la sección de CCOO-Prodetur.

Como letrado ha dado asistencia jurídica a ayuntamientos socialistas de la provincia de Sevilla como El Ronquillo, el de Villanueva del Ariscal o Castilblanco de los Arroyos. El 11 de septiembre de 2024 El Ronquillo le adjudicó a su despacho, Santispen Abogados, por un importe 4.537,50 euros, un servicio de asistencia jurídica.

El de Castilblanco de Los Arroyos, le adjudicó el contrato menor 114/2024 por 18.150 euros en el primer trimestre de hace 2 años.

El de Villanueva del Ariscal, y también según la documental a la que ha tenido acceso este periódico, le abonó cuatro facturas en 2024, cada una de ellas por 968 euros, presentadas el 31 de enero, el 20 de marzo, el 26 de marzo y el 24 de abril, hasta un total de 3.872 euros.

Los tres municipios son pequeños y tienen derecho, si lo solicitan, a recibir asistencia jurídica gratuita por parte de los servicios jurídicos de la Diputación de Sevilla, cuya misión principal es, precisamente, vertebrar la provincia y asistir a los pequeños municipios.

Cabe reseñar que Juan Andrés Silva de los Reyes es primo de Beatriz Carrillo de los Reyes, diputada en el Congreso en la XIV Legislatura (entre 2019 y 2021). Fue la número 3 del PSOE por Sevilla, solo por detrás de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual vicepresidente del Congreso de los Diputados, y de María Jesús Montero.

En diciembre de 2023 Beatriz Carrillo de los Reyes fue nombrada por el Consejo de Ministros, y a propuesta de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, cargo que mantiene en la actualidad.

Los casos

El último caso más mediático de este abogado penalista es la defensa del alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera (PSOE).

A Agüera ya lo defendió en dos ocasiones anteriores. En 2013, por una acusación por presuntos delitos de prevaricación y malversación, y posteriormente, en otra causa originada por una grabación de audio que se hizo pública y que sugería un supuesto uso irregular de los fondos municipales para fines clientelares. Logró la absolución al alegar Juan Andrés Silva que la grabación había sido obtenida irregularmente y fue anulada por la jueza Alaya.

Pero en febrero de 2026 Agüera fue denunciado por los padres de un menor del pueblo, alumno de la escuela de Tauromaquia, y por el profesor de la escuela, Manuel Carbonell, quien puso en conocimiento de los padres una serie de mensajes remitidos por el edil al menor. Aquello le costó la dimisión del cargo, si bien el juez archivó provisionalmente la causa al considerar que no estaba debidamente justificado el supuesto delito.

Luego ha habido una serie de declaraciones cruzadas, muy crudas, de Agüera y Silva de los Reyes hacia Manuel Carbonell, a quien acusaron de "cobarde" por no presentarse a una conciliación previa a demanda. Carbonell ha declarado a EL ESPAÑOL que "aquella citación no me llegó, simplemente porque no han interpuesto nada. Es mentira. El único que los ha demandado aquí soy yo".

Juan Silva de los Reyes realizó numerosas declaraciones en los medios, antes, durante y cuando se archivó aquello el 16 de marzo. Su nombre figura en el auto de archivo. Lo hizo, según atestiguan fuentes solventes, estando de baja, desde noviembre pasado, en Prodetur.

EL ESPAÑOL habló hace unas semanas con Juan Andrés Silva de los Reyes. Reconoció que era liberado sindical, que estaba de baja y negó que no acudiera a su puesto de trabajo. "No hago ninguna irregularidad y lo puedo demostrar con mis controles de presencia".

Este periódico también ha contactado, en dos ocasiones, con la Diputación de Sevilla, responsable laboral de Silva de los Reyes. La primera de ellas, el 19 de marzo, para recabar una valoración sobre que estuviera de baja en Prodetur y estuviera ejerciendo como abogado para el exalcalde de La Algaba, a tenor de sus declaraciones públicas en numerosísimos medios de comunicación.

La segunda, este viernes, para consultar sobre la presunta incompatibilidad, pues no figura ninguna concedida como abogado o jurista entre las estimadas en el Portal de Transparencia. También, por si habían establecido algún tipo de medida al respecto, de acuerdo a la normativa.

No ha habido respuesta a ninguno de los dos requerimientos.