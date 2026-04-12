Detenido Jamie Hutch, el hijo de 'El Monje', uno de los cabecillas del clan criminal irlandés: "Son muy violentos"

Jason Jamie Hutch es hijo del mafioso delincuente irlandés, Gerry Hutch 'El Monje' y ha sido detenido en Canarias gracias a la colaboración de la Policía Nacional junto con la Garda Síochána de Irlanda, cuentan fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

El clan criminal familiar Hutch, es considerado una de las grandes redes criminales internacionales de toda Europa: "Es un clan muy violento involucrados en muertes y tiroteos", aseguran.

Jamie vivía en la isla de Lanzarote, en la localidad de Tías, donde fue detenido tan solo 24 horas después de que se emitiese una Orden de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades irlandeseas.

Este joven se escondía de la justicia en España y, es que, el prófugo era considerado como el líder de la célula de inteligencia de este clan.

Además, se piensa que se encargaba de dirigir junto a su padre, 'El Monje' los movimientos de dinero de esta organización.

Padre e hijo están siendo investigados por el Tribunal de Instancia de Arrecife por presuntas estafas a jubilados ingleses.

Canarias como refugio

La policía tuvo constancia de que Jamie se encontraba en España. A partir de ese momento, iniciaron el dispositivo para localizarle junto con efectivos de la Garda irlandesa que se desplazaron a España.

Las islas Canarias y, en concreto, Lanzarote han sido un lugar de refugio para diferentes miembros de este clan, no solo para Jamie.

Ya su padre de 62 años, Gerry Hutch, había usado la isla como uno de sus sitios para refugiarse desde el año 2012 donde posee una casa residencial.

Y, es que, este mafioso irlandés tiene alrededor de diez propiedades en Lanzarote, destinadas a alquiler vacacional, aunque se han llevado a cabo diversos procesos judiciales por presunto blanqueo de capitales.

Aunque, la Fiscalía no vio suficientes indicios para llevarlo a juicio y pidió reabrir la instrucción del caso.

Algo que le ha permitido no ingresar en la cárcel de Tahíche y recuperar la finaza de 100.000 euros que había depositado en octubre de 2024.

Organización criminal familiar

Este clan, que es considerado por la policía como uno de los más peligrosos a nivel internacional, se basa en una estructura de familiar.

Los pilares de este clan se fundamentan en vínculos familiares que van entrelazando a diversas generaciones de la familia Hutch.

Una organización al más puro estilo 'Peaky Blinders' que se construyó con estrechas relaciones entre ellos y hombres de confianza de la familia.

Una actividad que empezó en la ciudad de Dublín donde empezaron sus actividades delictivas.

Antes de formar el plan familiar, Gerry empezó a dirigir una pandilla de adolescentes, los 'Bugsy Malone' que se dedicaban a robar dinero en efectivo o cometer otros delitos leves.

Pero, pronto pasó a convertirse en uno de los fugitivos más conocidos de Irlanda al pertenecer a diferentes bandas criminales.

Hasta tal punto que en la década de los 90 los investigadores de la policía creían que había llegado a acumular hasta 40 millones de euros de sus actividades delictivas.

Una mafia que ha tenido lazos con España después de que varios miembros y cabecillas hayan ido instalándose en Canarias o Málaga.

Lugares que han usado como refugio y donde también han tenido sus episodios más oscuros y duros para el clan.

La guerra con los Kinahan

Esta organización se estableció en España alrededor del año 2012.

En ese momento, 'El Monje' formaba parte del clan familiar conocido como Kinahan. Otro grupo criminal irlandés que opera tanto en Irlanda como en España, en plena Costa del Sol.

Gerry, el capo de la mafia, tuvo una disputa con esta banda que provocó la escisión de ambos grupos criminales.

En ese momento creó su propio clan familiar Hutch. A partir de ahí, pasaron de ser socios a enemigos.

Era el 24 de septiembre de 2015 cuando dos hombres aparcaron un coche robado en una urbanización de La Cala de Mijas (Málaga), entraron en un complejo residencial encapucharon y mataron a Gary Hutch.

Gary era primo de Jamie y sobrino de Gerry. En ese momento tenía 33 años cuando murió asesinado a tiros en el suelo junto a la piscina que atribuyó a los Kinahan.

A partir de ese momento, se desató la guerra entre gansteres. Tan solo un año después asesinaban a Eddie Hutch, hermano de 'El Monje'.

Y, así, se desataba una fuerte guerra entre clanes que ha dejado a una veintena de muertos entre Iralnda y España.

Uno de los capitulos más impactantes casi de película fue cuando durante una velada de boxeo en el Hotel Regency de Dublín, un grupo de sicarios disfrazados de policías entraban para asesinar -supuestamente- al hijo del líder.

Pero, cometieron un error y acabaron con la vida de un hombre sin relación con esta guerra de bandas.

Golpe a los grandes gánsters

El Clan de los Lyons, de origen escocés, también es otro grupo criminal de Glasgow cuyo actual líder se había trasladado a España.

Una vez aquí mantuvo un perfil bajo, aunque la Guardia Civil ha desarticulado esta organización con la detención de 14 personas.

Una organización que ya había sido investigada con anterioridad y que tuvo uno de los episodios más sonado sen mayo del año pasado.

En ese momento, el hermano del líder de los Lyons y un socio fueron asesinados a tiros en un bar en la playa de Fuengirola en un ajuste de cuentas.

Así, en tan solo un par de días la Policía Nacional y la Guardia Civil han conseguido golpear a las mafias anglosajonas que se instalan en España, especialmente, en el sur, en la Costa del Sol.