Denuncian el trato vejatorio del director de la prisión de Murcia a una funcionaria: "¿Tú que eres una 'Super Woman'?"

"¿Tú que eres una 'Super Woman', abriendo las puertas que tu quieras?", este es el reproche "humillante" de Jesús Fernández, director de la prisión murciana Campos del Río a una funcionaria en público.

"No es un caso aislado, ni la primera vez que ocurre. Es su modus operandi", cuentan a EL ESPAÑOL fuentes del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).

Desde esta asociación cuentan a EL ESPAÑOL que van a "denunciarlo a Inspección y ante el Ministerio de Igualdad".

Esta escena entre el director de la prisión y una funcionaria se produjo después de haber tenido lugar una pelea entre presos con un "pincho carcelario", que es un arma blanca.

En esa situación de tensión y estrés, la funcionaria abrió una puerta de una sala para separar al recluso del resto y junto con otros compañeros procedieron al cacheo superficial.

"Que sepas que he visto que has sido tú -la que abría las puertas-, ahora te las apañas con Inspección por desobedecer órdenes", recriminó el director según cuentan desde la asociación.

Una actuación que se produjo en "una situación de peligro" y que aseguran que son "manifiestamente ilegales por no ser posible cumplir" en ese escenario.

Así, la trabajadora abandonó el despacho del director "llorando y afectada con ansiedad", después de que se le amenazase con consecuencias disciplinarias.

"Constituye un claro ejemplo de trato vejatorio y abuso de poder", denuncian desde TAMPM.

Pelea con un "pincho carcelario"

Eran las 19.00h en la prisión murciana Campos del Río, minutos antes de que se procediese a repartir la cena.

Varios internos estaban en la sala de televisión, un espacio de ocio para los reclusos situado entre el patio y el comedor de la cárcel.

Los funcionarios observaron que se estaba "formando un tumulto de internos gritando y peleándose", según TAMPM.

La pelea estaba siendo protagonizada por un recluso con un "pincho carcelario", un arma blanca, con la que "fuera de sí, retaba a otros internos y les amenazaba con matarles", relatan.

En ese momento, los funcionarios consiguieron arrinconarle y fue reducido y llevado a una zona de seguridad para poder controlarle y parar el conflicto.

"El resto de internos empezaron a golpear las puertas para lincharlo", cuentan desde TAMPM. Así, los funcionarios decidieron protegerle y ponerlo en un despacho "fuera de la vista del resto".

El objetivo era cachearle y ver si llevaba algún objeto peligroso más. A partir de ahí, se desató la ira del preso y empezó a arremeter contra los agentes "agrediéndoles con puñetazos y patadas", aseguran.

Un suceso que terminó con el recluso en Régimen Cerrado de aislamiento y con varios funcionarios heridos.

Trato "inaceptable" del director

Los funcionarios reconocen que son "incidentes habituales" en cualquier centro penitenciario, pero rechazan el comportamiento que tuvo el director del centro tras la actuación.

Una actitud que ha mantenido en repetidas ocasiones, según denuncian.

Después del suceso el director se "empeñó en visualizar la grabación del sistema de vigilancia", pero denuncian que no "fue para obtener datos relevantes del incidente, sino para buscar cualquier fallo por parte de los funcionarios".

"En este caso no le pareció bien que el cacheo superficial del interno fuese en el cuarto más cercano que encontraron y recriminó que lo podrían haber hecho con desnudo integral", explican desde TAMPM.

Pero, no solo eso. La situación con el director escala más y les "obliga a mentir", según aseguran desde este sindicato.

Cuentan que el "pincho carcelario" fue entregado por otro interno a los agentes de la prisión, pero se obligó a poner en el parte de los hechos que lo habían encontrado cacheando zonas comunes del comedor: "Algo que no sucedió", sentencian.

Por eso, aseguran que "estos hechos no son aislados y demasiados empleados públicos del centro -tanto hombres como mujeres- se han visto afectados por las prácticas intimidatorias y humillantes" por parte del director de la prisión.

"Siempre busca un entorno coactivo donde amenazar, humillar y menospreciar, sobre todo, a las funcionarias", sentencian.

Una situación laboral que ha provocado que haya habido un aumento de "bajas médicas derivadas del estrés laboral y ansiedad".

"Está afectando gravemente al clima del trabajo en el centro", han lamentado.

Así han alzado la voz y recriminan el trato por parte del director: "No vamos a permitir ningún tipo de atropello hacia los trabajadores. Vamos a defender con firmeza los derechos frente a los abusos y menospercio o actuación impropia".

"Ha demostrado no estar a la altura del cargo que ocupa. Es habitual verle perder el control cada vez que ocurre una situación que cree que no puede controlar", sentencian.

Por eso, piden "respeto, profesionalidad y el cese inmediato de este tipo de conductas".