Jin, el empresario viral "más murciano que chino", propone a su embajada conectar Murcia y China a través de su cultura

Jin Ye, vestido con el traje típico del Grupo Neptuno que desfile en el Entierro de la Sardina, durante su viaje promocional por China. Cedida

De la capital del Segura a China para vestirse de sardinero. El empresario e influencer Jin Ye promocionó las Fiestas de la Primavera de Murcia, luciendo el colorido traje del Entierro de la Sardina con su habitual capa, para generar contenido en redes sociales asiáticas, grabando vídeos en lugares emblemáticos de cinco ciudades chinas.

“Quería acercar la cultura murciana al público de allí”, tal y como explica Jin Ye (China, 1976), propietario de Hiper Atalayas en Murcia.

“Recorrí varias ciudades del sur de China como Guangzhou, Qingtian, Shanghái, Wenzhou y Yiwu, visitando diferentes regiones con gran actividad cultural y comercial”.

En esas urbes lució desde el traje regional del Bando de la Huerta, caracterizado por su zaragüel, chaleco, faja y camisa blanca, al de los desfiles del Entierro de la Sardina, fechas claves en las Fiestas de la Primavera de Murcia que cada año atraen a miles de turistas.

- ¿Ha propuesto alguna actividad o iniciativa a la Embajada de China en España relacionada con las tradiciones de Murcia?

- Jin Ye: Sí, les he propuesto impulsar acciones culturales que conecten nuestras tradiciones, llevando elementos de Murcia a eventos vinculados con la comunidad china y fomentando ese intercambio cultural.

El empresario Jin Ye, vestido de sardinero, durante su viaje a China.

Este empresario que siempre recalca con orgullo sentirse "más murciano que chino", ya fue seleccionado por la Embajada de su país para organizar el Gran Parque de la Cultura China 2025: un evento celebrado en Elche, que contó con la asistencia de doce maestros de las artes marciales, la danza o el taichí de renombre internacional.

La influencia de Jin Ye en la Embajada de China se debe a su labor como miembro destacado de varias asociaciones chinas de peso en el Levante, junto a su rol de influencer, con 44.000 seguidores gracias a su perfil como empresario en Instagram, comercializando sus productos de Hiper Atalayas con vídeos marcados por su tono cómico.

De hecho, ese es el guion que ha seguido en los vídeos filmados durante su incursión por su país natal, vestido con el traje del Grupo Sardinero Neptuno con el que desfilará este sábado en el Entierro de la Sardina: Fiestas Declaradas de Interés Turístico Internacional y que este año han contado con la conocida modelo, diseñadora y estilista Sita Abellán ejerciendo de Doña Sardina.

- ¿Qué le decían sus compatriotas en China sobre el traje de sardinero?

- Jin Ye: Les sorprendía mucho. Les parecía muy llamativo, diferente y lleno de color, y despertaba mucha curiosidad por su significado.

- ¿Qué aspectos de las Fiestas de Primavera de Murcia generaban interés entre sus compatriotas chinos?

- Principalmente los trajes tradicionales y elementos característicos como los claveles, además del ambiente festivo, los colores y la forma en la que la gente vive la celebración en plena calle.

- ¿Existen algún elemento en común entre las Fiestas de Primavera y alguna festividad de China?

- El Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina tienen mucho en común con celebraciones chinas como el Año Nuevo. En ambos casos, la gente sale a la calle, se viste con trajes tradicionales, hay colores, desfiles y mucha participación.

En China también es muy importante el simbolismo, como aquí con la sardina. En china es muy importante la tradición y celebración. Al final, tanto en Murcia como en China, las fiestas tienen el mismo objetivo: unir a la gente, celebrar la cultura y mantener vivas las raíces.

Esta labor divulgativa de la cultura murciana que Jin Ye desarrolla, a través de sus cuentas en Instagram y TikTok, en la actual edición de las Fiestas de Primavera le ha valido participar en una de las carrozas del gran desfile del Bando de la Huerta, celebrado el pasado martes.

Este sábado, el empresario e influencer cambiará el traje regional por el de sardinero con motivo del Entierro de la Sardina, previsto a las 20.30 horas, desde la avenida San Juan de la Cruz de Murcia hasta llegar a la Plaza Circular, la avenida Primo de Rivera y la Plaza Díez de Revenga, entre otros puntos de la capital del Segura.

Murcia cerró 2025 superando la barrera de las 950.000 pernoctaciones anuales y sus Fiestas de Primavera jugaron un papel clave en ese récord estadístico, como lo está haciendo por estos días su programación con 200 actividades, redundando en la actividad hostelera y comercial.

Doña Sardina -Sita Abellán- ya ha leído su testamento pidiendo defender la huerta y el Mar Menor, además de reclamar menos problemas de tráfico en las calles de Murcia, como trámite previo al gran desfile del Entierro de la Sardina que este sábado llenará de color las calles de la capital del Segura, con trajes como el que lució Jin por China y que mostró a empresarios del país asiático que son proveedores de su bazar Hiper Atalayas, buscando nuevas oportunidades de negocio.

- ¿Por qué aspectos mostraron interés los empresarios de su país?

- Jin ye: Les acerqué la cultura de Murcia viendo la posibilidad, por ejemplo, de los que conocieran sus Fiestas de la Primavera. Ellos se interesaron bastante por el Bando de la Huerta porque les llamó la atención uno de los ultimos vídeos que subí en redes sociales de China donde le explicaba a los chinos el significado de los claveles.