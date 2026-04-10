Al menos un muerto y catorce heridos tras precipitarse un autobús de turistas por un barranco en La Gomera

Imagen del bus turístico durante el accidente que ha tenido lugar este viernes en San Sebastián de la Gomera. Europa Press

Al menos una persona ha muerto y 14 han resultado heridas tras precipitarse un autobús de turistas privado en la isla canaria de La Gomera.

Tres de los heridos se encuentran de gravedad. En cambio, los once restantes son de carácter moderado.

Según han informado a la agencia efe fuentes del Cabildo de La Gomera, todos los afectados son turistas extranjeros.

En el lugar se encuentran operando varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, un helicóptero medicalizado, un helicóptero del GES y recursos policiales

El accidente se ha producido a la altura del Centro Ambiental de El Revolcadero, en el municipio de San Sebastián de La Gomera, y, tal y como se puede observar en una fotografía difundida por el 112, el vehículo se habría salido en una curva y se habría precipitado varios metros por un terraplén.

El suceso fue notificado pasadas las 13:15 horas de este mediodía. Así, inmediatamente, el Cecoes 112 procedió a movilizar a varios recursos de emergencia hasta la zona, donde ya se atienden a varios heridos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha publicado en su cuenta de X que permanece pendiente de lo sucedido y ha enviado su apoyo a las víctimas y a sus familias.

"Pendiente del accidente de una guagua registrada en La Gomera y de las tareas de los equipos de emergencia que están interviniendo en estos momentos. Mi apoyo a las víctimas y a sus familias", sentenció Clavijo.

Pendiente del accidente de una guagua registrado en La Gomera y de las tareas de los equipos de emergencia que están interviniendo en estos momentos.



Mi apoyo a las víctimas y a sus familias https://t.co/GLh2zdd0QY — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) April 10, 2026

El Cabildo de La Gomera ha establecido medidas de regulación del tráfico en la carretera insular GM-2 tras este grave accidente para facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

Asimismo, se ha solicitado a los conductores una reducción inmediata de la velocidad durante su aproximación al lugar de la emergencia.

Hace aproximadamente un año, el 13 de mayo de 2025, una mujer de 73 años falleció al volcar un autobús en la carretera GM-2, en San Sebastián de La Gomera, cerca del lugar de este accidente.