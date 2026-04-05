España abre en Mauritania dos centros para retener migrantes similares a los que rechaza en la UE: los tutela la Policía Nacional

En Nuadibú, Mauritania, donde el Atlántico empieza a parecerse a una frontera antes de ser mar, hay un centro levantado con fondos europeos y ejecución española en el que se retiene a migrantes antes de que intenten llegar a Canarias.

No es el único. A más de 450 kilómetros, en Nuakchot, la capital, hay otro idéntico. No son instalaciones simbólicas ni proyectos sobre el papel. Son dos recintos en funcionamiento que forman parte de un dispositivo de contención adelantada en uno de los países clave de la ruta canaria.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes cercanas a la operativa policial, agentes de la Policía Nacional acuden a ambos centros para tomar huellas, fotografías y datos de identificación de las personas retenidas.

El de Nuadibú, ciudad a la que este periódico se desplazó hace un año, se sitúa en el principal punto de salida de cayucos hacia Canarias. El de Nuakchot, en la capital, completa un sistema que permite actuar sobre la migración antes de que alcance suelo europeo.

Un agente de la Policía Nacional española (izquierda, camisa blanca), con uniforme de gala, durante la inauguración del centro de retención de migrantes en Nuadibú, uno de los dos recintos financiados por la UE y ejecutados con participación española en Mauritania. E. E.

Ambos fueron inaugurados el pasado 17 de octubre de 2025, financiados con fondos europeos y construidos por la FIAP, la agencia pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Sobre el papel, son centros de "primera acogida", concebidos para una estancia máxima de 72 horas y destinados a identificar perfiles vulnerables, víctimas de trata o posibles solicitantes de asilo. Sobre el terreno, son centros de privación de libertad tutelados por España en un país tercero.

La pieza clave del dispositivo no es sólo diplomática ni presupuestaria. Es, más bien, policial: agentes desplegados en Mauritania aseguran que los tutelan con el fin de obtener "información sensible", integrada en la lógica de extranjería y vinculada a las unidades encargadas de combatir las redes de inmigración irregular.

Un extremo que se eleva hasta la contradicción política. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez rechazaba públicamente el "modelo Meloni" y negaba querer centros de retorno fuera de Europa, España ya ayudaba a levantar en Mauritania una estructura funcionalmente muy parecida.

Recintos para encerrar migrantes, incluidos menores con sus familias, bajo vigilancia local pero con acompañamiento, supervisión e interés operativo español. La diferencia es que no estaban en Albania ni bajo bandera europea.

Estaban en el borde del desierto, lejos del foco, bajo otra jurisdicción y con mucha menos capacidad de escrutinio.

Vídeo | España abrió en Mauritania dos centros para retener migrantes similares a los que rechaza en la UE

El pasado 26 de marzo, el Parlamento Europeo dio luz verde al llamado Reglamento de Retorno, la norma con la que Bruselas abre la puerta a los return hubs: centros situados fuera del territorio comunitario para retener a migrantes pendientes de expulsión.

La novedad es legal. La lógica, sin embargo, ya estaba ensayándose en Mauritania desde hace meses con participación española. Antes de que la UE lo bendijera por escrito, España ya colaboraba sobre el terreno en un modelo de contención adelantada con camas, cunas, policías, huellas y listas de nombres.

No se habla aquí de cooperación abstracta ni de retórica diplomática. Se habla de edificios concretos. De dos recintos inaugurados en octubre de 2025. De una policía española que entra en ellos, toma datos y forma parte del circuito.

De migrantes retenidos durante tres días en uno de los países más decisivos y opacos de la ruta canaria. Y de una frontera que el Gobierno dijo no querer exportar, pero que ya había empezado a mover cientos de kilómetros al sur.

El escaparate

El proyecto se llama POC Mauritania, siglas en francés de Partenariat Opérationnel Conjoint, Asociación Operativa Conjunta.

Su lenguaje, como casi todo en la burocracia migratoria europea, es quirúrgico: lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, gestión de la migración irregular, refuerzo de capacidades institucionales, identificación de vulnerabilidades, asistencia en frontera.